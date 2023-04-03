Наша юная «винтовочница» – бронзовая медалистка этапа Кубка мира, команда шпажистов в шаге от пьедестала почёта КМ, лидерство Бибисары Асаубаевой на шахматном турнире «Гран-при» и очередное достижение Елены Рыбакиной

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Пулевая стрельба: неожиданная медаль

18-летняя Александра Ле стала бронзовым призёром соревнований в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров (олимпийская дисциплина), которые прошли в рамках этапа Кубка мира, состоявшегося в индийском городе Бхопал.

На снимке: Александра Ле (фото с сайта Министерства культуры и спорта РК)

В квалификации с участием более чем полусотни спортсменок наша юная соотечественница показала 4-й результат и вошла в число восьми финалисток. Решающую стадию девушки начали как бы с чистого листа. После трёх серий выстрелов выбыли две худшие, после четвёртой – еще две. Александру эта участь миновала, а после пятой серии она делила 2-3 места с Мари Таккер из США, серебряной медалисткой прошлогодней Олимпиады в этом же упражнении, но в миксте (смешанный разряд). Чтобы определить, кому предстоит зачехлить винтовку, была назначена «перестрелка»: соперницы сделали по одному выстрелу, и чуть точнее оказалась американка. Александра получила «бронзу», а Таккер в финальной серии проиграла китаянке Хуанг Ютинь.

Фехтование: победа над второй командой мира

Хорошие результаты показали казахстанские шпажисты на очередном этапе Кубка мира, который прошёл в столице Аргентины. Особенно они отличились в командном первенстве, остановившись всего в одном шаге от пьедестала почёта.

В стартовом ранде, 1/16 финала, наша дружина (16-я я в мировом рейтинге) уверенно разобралась с польской (18-я): Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Дмитрий Алексанин и Вадим Шарлаимов нанесли в общей сложности почти вдвое больше уколов, чем соперники – 45:24. А затем она встретилась с итальянской (2-я), одним из фаворитов турнира, и одержала победу со счётом 45:40. На этой же стадии выбыли из борьбы за медали лидеры мирового рейтинга французы, неожиданно проигравшие в напряжённом поединке чехам, а также сильные корейские шпажисты, которых остановили обычно не хватающие звёзд с неба «мушкетёры» из США.

В следующем круге казахстанская команда довольно убедительно выиграла у израильской (9-й), весьма успешно выступающей в последнее время, – 45:30. Так она добралась до полуфинале, где ей противостояла сборная Венесуэлы (10-я), сильнейшая на американском континенте, ведомая олимпийским чемпионом 2012-го и двукратным серебряным призёром мировых первенств Рубеном Лимардо. К сожалению, в этом бою наши шпажисты проиграли – 37:45. Как и в поединке за «бронзу» чехам – 33:45. Впрочем, 4-е место – тоже более чем достойный результат. А в финале венесуэльцы уступили венграм.

На снимке: Вадим Шарлаимов, Руслан Курбанов и Эльмир Алимжанов (фото со страницы Федерации фехтования РК в «Фейсбуке»)

В личном первенстве лидер нашей сборной Курбанов остановился в 1/8 финала и занял итоговое 10-е место. Алимжанов стал 25-м (в турнире приняли участие 195 фехтовальщиков). «Золото» досталось французу Александру Бардене, который в финале одолел китайца Лань Миньхао. «Бронзу» получили действующий олимпийский чемпион и чемпион мира француз Ромен Каннон, а также американец Стивен Эуорт, который чуть ранее и преградил дорогу нашему Курбанову.

Теперь, начиная с 1 апреля, все крупные международные соревнования в фехтовании будут иметь статус отборочных к летним Играм 2024-го. Набранные на них очки пойдут в зачёт олимпийского рейтинга, согласно которому и распределят путёвки на ОИ.

Шахматы: лидерство Бибисары

В Нью-Дели (Индия) продолжается турнир серии «Гран-при». В нём участвуют десять шахматисток из первоначально заявленных двенадцати: наша Жансая Абдумалик и немка Элизабет Пётц после скандала из-за организационных неурядиц отказались играть.

На снимке: Бибисара Асаубаева и Полина Шувалова (фото с сайта Международной шахматной федерации)

На старте турнира отлично проявила себя Бибисара Асаубаева (29-я в текущем женском рейтинге FIDE). Она одержала победы в первых двух своих партиях – над индианкой Рамешбабу Вайшали (34-я) и грузинкой Нино Бациашвили (16-я). Затем последовало поражение от очень сильной россиянки Александры Горячкиной (3-я), но в следующих турах наша соотечественница выиграла у индианки Харики Дронавалли (11-я) и россиянки Полины Шуваловой (18-я).

После этого Бибисара, имея в активе 4 очка из 5 возможных, вместе с китаянкой Чжу Цзиньэр (17-я) возглавила турнирную таблицу. Ближайшие преследовательницы отставали на полтора очка. Одна из них, ещё одна представительница страны-хозяйки, Хампи Конеру, 2-я в рейтинге FIDE, и стала очередной соперницей Асаубаевой. Этот поединок, состоявшийся в субботу, завершился вничью. А поскольку Чжу Цзиньэр в субботнем туре отдыхала, казахстанская шахматистка, набрав 4,5 очка (из 6 возможных), захватила единоличное лидерство. На второй позиции располагалась китаянка – 4 (из 6), следом шли Горячкина и четвёртый номер рейтинга россиянка Катерина Лагно – по 3,5 (из 6).

Вчера Асаубаева должна была встретиться за доской с Чжу Цзиньэр. Сегодня ей предстоит играть с грузинкой Наной Дзагнидзе (9-я), а послезавтра в заключительном туре – с Лагно.

Теннис: очередной финал Рыбакиной

Елена Рыбакина продолжает радовать своими результатами – как и двумя неделями раньше, она дошла до финала очень статусного турнира серии WTA 1000. Теперь это произошло в Майами. Правда, на сей раз казахстанская теннисистка не смогла завоевать титул сильнейшей, но и второе место она может смело занести себе в актив.

После трудных побед в трёхсетовых поединках над россиянкой Анной Калинской (64-я в рейтинге WTA) и испанкой Паулой Бадоса (29-я) Елена довольно уверенно разобралась с бельгийкой Элизе Мертенс (39-я) и итальянкой Мартиной Тревизан (24-я). Причём в поединке с последней Рыбакина отдала сопернице за весь матч лишь три гейма. А в полуфинале она выиграла у третьей ракетки мира американки Джессики Пегула – 7:6, 6:4.

В матче за титул нашей теннисистке противостояла многоопытная чешка Петра Квитова, тоже, как и Рыбакина, предпочитающая силовой теннис, дважды в своей карьере выигрывавшая Уимблдонский турнир и некогда вторая ракетка мира (сейчас она 12-я). В первом сете дело дошло до тай-брейка, который получился очень затяжным и, к сожалению, завершился не в пользу Елены – 14:16. Это, видимо, чуть надломило её психологически, и во второй партии она не сумела навязать сопернице равную борьбу – 6:7, 2:4.

Хоккей с мячом: снова без медалей

В 21-м веке чемпионаты мира в этом виде спорта проводились ежегодно. Но после 2019-го наступила длительная пауза, вызванная сначала пандемией коронавируса, а потом международными санкциями в отношении РФ, на территории которой должен был пройти ЧМ-2021, перенесённый на 2022-й. И вот, наконец, 28 марта в Швеции стартовало новое мировое первенство. От участия в нём отстранена сборная России, которая выиграла 12 чемпионатов из 22-х, проведённых в постсоветский период. В её отсутствие шанс завоевать медали появился у команды Казахстана, которая с четырёх предыдущих турниров возвращалась ни с чем. Хотя на сей раз её состав сформирован из доморощенных хоккеистов, а не из натурализованных россиян, как часто бывало прежде.

По регламенту, пять сборных, выступавших в элитном дивизионе, должны были сначала по разу сыграть друг с другом, после чего двум лучшим из них предстояло встретиться в поединке за «золото», а ставшим 3-и 4-й – разыграть «бронзу».

В своём стартовом матче наши парни ожидаемо проиграли финнам – 1:8 (единственный ответный мяч забил капитан команды Рауан Исалиев). Затем они победили соперников из США – 7:2 (по два раза отличились Исалиев, Куаныш Темиралин и Максим Утебалиев, один раз – Пётр Грибанов). Но назавтра не сдюжили перед норвежцами – 1:6 (Денис Максименко), а ещё через день перед шведами – 0:12.

Став по итогам кругового турнира 4-ми, казахстанские хоккеисты в матче за бронзовые медали встретились вчера с норвежцами. В первые полчаса игры они пропустили в свои ворота два мяча. Затем Самат Аманшин отквитал один из них. Перед самым перерывом скандинавы восстановили разницу в счёте, а во втором тайме провели ещё две результативные атаки. Проиграв 1:5, наша сборная заняла 4-е место.

Футбол: «Кызылжар» продолжает удивлять

После паузы, вызванной участием национальной сборной РК в матчах отборочного турнира к Евро-2024, возобновился чемпионат Казахстана. Казалось, прошлогодний обладатель «серебра» и один из главных фаворитов нынешнего первенства «Актобе», в предыдущем туре разгромивший действующего чемпиона страны, на своём поле остановит «выскочку» – петропавловский «Кызылжар». Но не тут-то было: гости, грамотно сыграв на контратаках, добились очередной победы (счёт 3:1) и единолично возглавили турнирную таблицу – теперь это единственный клуб, не потерявший ни одного очка.

Оступился и бронзовый призёр прошлогоднего первенства (и чемпион 2021-го) костанайский «Тобол». Он играл в Талдыкоргане с местным «Жетысу», который лишь волею случая оказался в премьер-лиге и в первых трёх турах не только не набрал ни одного балла, но и не забил ни одного мяча. Однако семиреченцы дали бой гостям и добились ничьей – 1:1.

Главным же в туре стал матч с участием «Астаны» и «Ордабасы». В стартовом составе шымкентской команды по каким-то причинам не оказалось полузащитников национальной сборной РК Асхата Тагыбергена и Бауыржана Исламхана. До середины второго тайма соперники не провели ни одной результативной атаки, но потом хозяева забили два гола и одержали победу со счётом 2:0.

В следующем туре любителей футбола ждут два интересных поединка с участием команд, претендующих на медали: «Тобол» будет принимать «Астану», а «Ордабасы» сыграет дома с «Актобе».

«Астана» – «Ордабасы» 2:0

«Актобе» – «Кызылжар» 1:3

«Жетысу» – «Тобол» 1:1

«Шахтёр» – «Кайрат» 1:1

«Атырау» – «Окжетпес» 0:4

«Каспий» – «Кайсар» 1:3

«Аксу» – «Мактаарал» 2:1

Турнирное положение после 4-х туров: «Кызылжар» – 12 очков, «Тобол» – 10, «Актобе», «Астана» и «Ордабасы» – по 9, «Кайрат» – 8, «Атырау» – 7, «Окжетпес» – 6, «Кайсар» и «Аксу» – по 4, «Шахтёр» и «Жетысу» – по 1, «Мактаарал» и «Каспий» – 0.

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