Сетевые СМИ о том как Серику Кудебаеву удалось обвести вокруг пальца всех, включая следствие, суд и бывших коллег?

Сергей САДЫКОВ – «Генеральский побег» — Как Серику Кудебаеву удалось обвести вокруг пальца всех, включая следствие, суд и бывших коллег?

Серик Кудебаев. (Фото:gov.kz)

3 апреля в Талдыкоргане должно было состояться, возможно, последнее заседание суда первой инстанции по делу экс-главы департамента полиции Алматинской области (в ее прежних границах) Серика КУДЕБАЕВА. По данным множества источников, в тот день ожидалось долгожданное оглашение приговора. Но теперь судебное разбирательство приостановлено — Кудебаев покинул страну и объявлен в международный розыск.

Напомним, генералу инкриминировали превышение власти или должностных полномочий — речь идет о прошлогодних январских беспорядках в Талдыкоргане. Будучи комендантом областного центра, Кудебаев самовольно покинул свой пост в самый разгар стихийных погромов административных зданий госорганов.

Бывший тогда акимом Алматинской области Канат БОЗУМБАЕВ рассказал журналистам: 5 января на заседании регионального штаба генералу были переданы все полномочия коменданта. Но в тот же вечер Серик Мырзакулович уехал в родной аул — за 300 километров от места службы.

(К слову, в начале января 2023-го на заседании мажилиса, посвященном январским событиям, показали кадры, на которых глава ДП покидает ведомственное здание.) Погромщики без труда ворвались в полицейские под­разделения, завладели боевым оружием… Только 6 января аким дозвонился до коменданта, который объяснил: мол, голова пробита, нога болит, семью вывозил… Однако комендант, назначенный указом главы государства, не имел никакого права ни в каком случае покидать вверенный ему гарнизон.

Кстати сказать, тогдашний начальник областного департамента КНБ тоже особого рвения в обеспечении правопорядка не проявил, и местная исполнительная власть Талдыкоргана осталась один на один с вооруженными бандитами.

И как тут не вспомнить совсем другие примеры! Начальник департамента полиции Алматы Канат ТАЙМЕРДЕНОВ (тоже был комендантом во время ЧП) вместе с сотней коллег, заблокированных в здании, почти сутки 4-5 января отстреливался от террористов, отразив 27 вооруженных атак на ДП. Его первому заместителю Нурлану АЛМАСБЕКОВУ нападавшие пробили голову камнем — полковник возглавлял сводный отряд силовиков, оцепивших перекресток улицы Толе би и прос­пекта Сейфуллина.

И в других регионах юга страны, где бесчинствовавшая толпа действовала наиболее агрессивно, одни силовики держали оборону до последнего патрона, а другие — сбежали. Например, тогдашний начальник ДКНБ Жамбылской области генерал Марат ИРМЕНОВ вместе с подчиненными отстоял здание спецслужбы. А начальник областного ДП генерал-майор полиции Жанат СУЛЕЙМЕНОВ застрелился. Его замы тоже оставили здание. К слову, похищенное из нескольких зданий ДП и ДКНБ оружие находят до сих пор…

Против Кудебаева возбудили уголовное дело, которое расследовали почти год. Арестовывать не стали, взяв с него подписку о невыезде. 5 января 2023 года в Талдыкорганском горсуде стартовал процесс…

Принимая 3 апреля на основе ходатайства гособвинителя решение объявить Кудебаева в международный розыск с последующим арестом, судья Умбетай, по сообщению КазТАГ, сослался на сведения Погранслужбы… Кыргызстана (!), которая подтвердила, что бывший начальник департамента полиции покинул Казахстан через границу с этой страной, улетев из аэропорта Манас в Турцию.

По имеющейся информации, границу беглый генерал пересек по своим документам еще в дни празднования Наурыза, ориентировочно 23-24 марта. Поскольку подсудимый находился всего лишь под подпиской, запрета на пересечение им госграницы не было. Впрочем, не исключено, что он мог использовать и свои связи — около шести лет Серик Кудебаев работал начальником криминальной полиции Жамбылской области и по службе контактировал с пограничниками двух соседних государств. К слову, любопытно, что генерала уволили из органов внутренних дел 18 февраля этого года с формулировкой “по собственному желанию”!

Алма АБИШЕВА – «Смертельное ДТП подчиненного, «месть» врачу: чем запомнился генерал Кудебаев, который бежал из страны» — Карьеру в правоохранительных органах Кудебаев начал с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Джамбульского района управления внутренних дел Алма-Атинского областного исполнительного комитета. Потом он поочередно побывал начальником отделения уголовного розыска отдела Государственного следственного комитета Жамбылского района Алматинской области, начальником службы криминальной полиции управления внутренних дел Жамбылской области, первым заместителем начальника департамента внутренних дел Алматинской области, главой департамента внутренних дел.

Вершиной карьерного пути стали должности начальника департаментов полиции Алматы и Алматинской области.

Однако оттуда Кудебаеву пришлось уволиться по собственному желанию в феврале прошлого года. Причиной стало его поведение во время январских событий. Хотя Кудебаев не стрелял в людей, его реакция на ситуацию была расценена как «бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия». Так следователи назвали, например, эвакуацию Кудебаевым и его подчиненных из служебных помещений, в результате чего десятки единиц оружия и тысячи боеприпасов к ним попали в руки посторонних лиц в Талдыкоргане. Вторая часть обвинения ведется по статье о пытках.

«Для начальника главное — это стабильная оперативная обстановка. Я думал, мы передислоцировались, через 12 часов мы вернулись в департамент и навели порядок. В течение месяца нашли почти все оружие. Все жители живы и здоровы. Мои сотрудники не привлекались к уголовной ответственности за убийство. И, я считаю, что это самое главное. За своих сотрудников несу моральную ответственность, они на меня надеются. Считаю, что я принял правильное решение. У каждого из нас есть дети. Пострадали бы невинные люди. Если кто-то хочет обвинить меня в трусости, то все знают меня, я никогда не был трусом. Иметь в руках автомат и спасти жизнь людям — это героизм«, — заявил по этому поводу сам Кудебаев, причем статью о пытках он вообще не считает обоснованной.

Позже стало известно, что на время беспорядков Кудебаев уехал за 300 километров от Талдыкоргана в родной аул в Алматинской области.

«В итоге получилось так, что гражданская власть один на один с ними осталась (с участниками беспорядков. — Прим.). Я искал начальника ДВД (Департамента полиции. — Прим.). Нашел его только под утро, за 300 километров от Талдыкоргана. Он к себе в родной аул уехал — под Каскеленом. Я говорю: «Ты зачем уехал?» Он отвечает: «Голова пробита, нога болит, семью увез«, — рассказал Канат Бозумбаев, который на тот момент занимал пост акима Алматинской области …

Ведущееся сейчас следствие дошло до судебных разбирательств и прокурор запросил для обвинения лишение свободы на срок 9 лет, однако сторона Кудебаева неоднократно предпринимала попытки затянуть дело. Кроме того, адвокат Кудебаева составил ходатайство о том, чтобы уголовное дело закрыли по причине отсутствия состава и события преступления.

Ранее заседание также переносили из-за плохого самочувствия Кудебаева. Его адвокаты показали соответствующую справку с диагнозом «гипертония». Под этим предлогом заседание также переносилось неоднократно.

Наконец суд потребовал на очередное заседание, которое должно было состояться сегодня, принудительно доставить обвиняемого, и тогда выяснилось неожиданное обстоятельство. Оказалось, что Серик Кудебаев, фигурант уголовного дела, которого многие полицейские Алматы и Алматинской области, как и представители других служб, в том числе пограничной, знают в лицо или хотя бы по ФИО, смог сбежать из страны, несмотря на то, что находился под подпиской о невыезде.

В суде сообщили, что Кудебаев еще 23 марта пересек границу в направлении Кыргызстана и из Бишкека улетел в Стамбул. По этой причине его объявили в международный розыск. Как именно ему удалось пересечь государственную границу, при этом не уточняется, как и то, будет ли проведено служебное расследование по этому инциденту.

Максат НУРПЕИСОВ – «Сможет ли Токаев взять контроль над силовиками?» — Побег Серика Кудебаева – это апофеоз отношений силового блока и Токаева, отношения между которыми не заладились изначально. Это всегда было государство в государстве и если они с кем-то считались, то с Назарбаевым и то скорее по привычке, нежели из уважения. В этом контексте более или менее понятно сохранение Маратом Ахметжановым должности главного полицейского страны и появление в Акорде борца с коррупцией Олжаса Бекетенова. Президент пытается установить контроль в этой чрезвычайно влиятельной и своенравной империи.

Бегство бывшего начальника ДП по Алматинской области Серика Кудебаева заслуживает особого внимания для понимания того, что происходит. Во-первых, об этом стало известно только через неделю после побега и пересечения государственной границы.

Как известно, ранее очередной судебный процесс по делу Кудебаева, который приближался к логическому завершению, должен был пройти в понедельник, 3 апреля. Еще на прошлой неделе было сказано, что в случае неявки подсудимого его доставят в суд принудительно. Но теперь ясно, что он в это время уже покинул пределы Казахстана. Теперь это грозное предупреждение выглядит несколько наивно. Правоохранительная система своих не сдает. Возможно, просто пытались найти, не поднимая шум, но не очень убедительно и усердно.

Во-вторых, Кудебаев – один из агашек среди силовиков, а значит представлял интересы не только свои интересы, но и кого-то поважней. Того (или тех), кто помог избежать ему нахождения в СИЗО, кто сооружал ему образ «народного героя», отказавшегося стрелять в свой народ, и, в конце концов, кто давал ему указание покинуть место службы во время январских событий. Ведь об этом моменте он теоретически мог рассказать в ходе своего последнего слова. Да и про то, что Серика Кудебаева всегда связывали с Болатом Назарбаевым тоже не стоит забывать. Не говоря уже разные контрабандные дела в Алматинской области.

Поэтому никто не сомневается в том, что Кудебаеву помогли уйти – уйти не только от ответственности, но и от соблазна проговориться. И помогли не простые пограничники и рядовые охранники, а тот, кто покруче. И в связи с этим надо отметить еще одну вещь. Вообще, после побега именитого подсудимого, проходящего по громкому делу, должны были последовать громкие или хотя бы значимые отставки, но мы ничего пока этого не увидели. Ни в системе МВД, ни в органах прокуратуры. По некоторой информации, сейчас ведется следствие и проверяются некоторые сотрудники надзорного ведомства на причастность к сговору, но, опять-таки, на сегодняшний день об этом ничего не известно. Как и не понятно, будет ли Токаев переназначать генерального прокурора.

Что касается «обновленного» правительства, то лишь точечные изменения в его составе были не так удивительны после того, как свой пост сохранил Алихан Смаилов. Хотя, по идее, можно было воспользоваться случаем и сменить того же министра обороны – непрекращающиеся проблемы в его ведомстве стали уже аксиомой. Тут можно предположить, что у Токаева в колоде просто не нашлось никого другого, чтобы заменить. Тем боле, Руслан Жаксылаков повел себя «как надо» во время январских событий.

Несколько с другой стороны, наверное, следует рассматривать переназначение Марата Ахметжанова главой МВД, хотя и в этом случае мог сыграть фактор отсутствия плодотворной замены. Но в большей степени важно то, что Акорде сейчас нужен исполнительный полицейский министр, который, кроме прочего, способен на инициативу, что в данном случае считается хорошим фактором. Кроме прочего, у него остались еще незавершенные дела, которые неправильно было бы перепоручать преемнику. В первую очередь это, конечно же, расследование Кантара (вместе с Генпрокуратурой и КНБ, естественно).

Также нельзя отбрасывать появившеюся сразу теорию о том, что Токаев очень нуждается в поддержке силовиков, а таких, на кого можно положиться, катастрофически мало – учитывая, что все они присягали еще Назарбаеву, как в прямом, так и общем смыслах. Пресловутая «генеральская мафия» в Казахстане еще сильна, и контролировать ее Акорде практически невозможно, а то, что они «своих не бросают», показал пример с тем же генерал-майором Кудебаевым. Именно поэтому на фоне массовых фактов пыток, расстрелов мирных граждан, убийства детей в январе прошлого года перед судом предстали только единицы. Тут срабатывает не только формула «Ворон ворону глаз не выклюет», но и тот факт, что силовики не простили бы Токаеву какой-либо серьезной зачистки в своих рядах.

Проще говоря, президенту не на кого было бы опереться в случае опасности, тем более, эта опасность (для него и страны) вполне может, прямо или косвенно, исходить и от самих силовиков. И Кантар тому пример. В любом случае, в девизе Касым-Жомарта Кемелевича «Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство» первая формула на данном этапе зависит именно от силовиков.

Среди всех переназначений в правительстве, несомненно выделяется приход туда верного соратника Токаева Мурата Нуртлеу, который неожиданно проявил до сих пор себя не столько как дипломат, сколько политик. А вот то, что на его место в Администрацию президента неожиданно пришел «генерал финпола» Олжас Бектенов, неожиданно, но если немного задуматься, вполне логично.

В первую очередь на ум приходит то, что бывший теперь уже глава Антикора продолжит свою деятельность, но уже в политическом поле. «Раскулачивание» олигархов и клептократов, которые не хотят делиться по-хорошему, возможно станет одной из главных направлений деятельности Акорды в ближайшее время. Тем более, Бектенов показал, что способен на такое – он, с одной стороны, стал вести дела против некогда влиятельных «агашек» и пересматривать дела эпохи Назарбаева, а с другое – продемонстрировал верность Токаеву, в том числе и избавляясь от его врагов и недоброжелателей.

Кроме этого, Бектенов и его ведомство неплохо себя проявили в разработке законопроекта по возврату незаконно выведенных капиталов. Хотя это дело курирует Генпрокуратура, но Антикоррупционная служба внесла конкретные предложения, которые могут работать на практике. Подробностей этого пока нет (кстати, законопроект должен был поступить в мажилис еще 31 марта), но высока вероятность, что через Администрацию президента у Олжаса Бектенова лучше получится продавить это дело.

Но, ко всему прочему, если говорить об «антикоррупционной Акорде», это еще и превентивный ход по контролю за акимами всех уровней – ведь это одна из главных функций АП. Тут еще надо напомнить, что в этом году грядут выборы этих самых акимов, а маслихаты уже неплохо обновились, поэтому Администрация Токаева будет стараться держать на коротком поводке глав регионов и через депутатов местных представительных органов власти. Естественно, это касается местных бюджетов, которые нужно не только бережливо расходовать (Токаев, кстати, об этом говорил на днях), но и следить, чтобы их не «распилили». А кто этим займется лучше, чем главный борец с коррупцией?

Таким образом, мы видим, что президент Токаев, найдя какой-то компромисс с главами МВД и Минобороны, оставил их «порулить», а заодно сделал руководителем своей администрации еще одного силовика «в теме» – деятельного и, что более важно, верного. По крайней мере теоретически и немного юридически контроль Касым-Жомарта Кемелевича над правоохранительной системой и в целом силовыми органами усилился. Как это будет на практике, покажет время. Думается, недолго осталось – впереди у всех них (и у нас) будут внеплановые «экзамены». Но это тема уже для другого повествования.

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