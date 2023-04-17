«Досым Сатпаев: Проблемы Жанаозена — это проблемы всей страны». «Казахстанцы стали меньше есть». «Языковая Концепция Казахстана: переход на латиницу снова откладывается». «Оставит ли нас цифровая экономика без работы?»

Сетевой Казахстан 17 апреля 2023г.

AZATTYQ . ORG . «Досым Сатпаев: Проблемы Жанаозена — это проблемы всей страны» — Отсутствие грамотного антикризисного менеджмента на национальном и региональном уровне, присущее Казахстану, неизбежно приведёт к тому, что социальные взрывы станут хроническими. В таких условиях президент Токаев и его команда могут окончательно потерять контроль над ситуацией, а это чревато самыми негативными сценариями — вплоть до «потери суверенитета». Такого мнения придерживается казахстанский политолог и директор «Группы оценки рисков» Досым САТПАЕВ. Азаттык поговорил с ним о причинах протеста нефтяников в Астане, попытках решения, методах подавления и последствиях.

«Фонд Сороса уходит из Казахстана. Как это скажется на гражданском обществе?» — Фонд «Сорос-Казахстан», работавший в стране 28 лет, объявил о прекращении финансирования гражданских инициатив и преобразовании в экспертный центр. В фонде связывают это с трансформацией сети «Открытое общество», частью которой он является. Некоторые получавшие финансирование от фонда организации обеспокоены — они считают, что уход фонда окажет негативное влияние на гражданское общество.

QMONITOR . KZ . «Вузы в Казахской ССР и в современном Казахстане: в чью пользу сравнение?» — В этом году исполнится 95 лет со дня появления в нашей республике первого высшего учебного заведения: оно было создано в 1928-м и получило название «Казахский государственный университет», но позже стало Казахским педагогическим институтом. Перед обретением независимости у нас насчитывалось 55 вузов, а сегодня их уже 122. Что изменилось в отечественной системе высшего образования после распада СССР?

«Обещанного три года ждут… Что изменилось в сфере науки после создания нового министерства?» — Почти в каждом своём Послании президент страны говорит о необходимости комплексного развития науки как о важнейшем приоритете для Казахстана, а на днях даже пообещал взять этот вопрос под свой личный контроль. Собственно, на решение данной задачи и было нацелено создание десять месяцев назад по его поручению отдельного Министерства науки и высшего образования. Однозначные выводы о степени эффективности нового ведомства, конечно, делать ещё рано. Однако для понимания того, в верном ли направлении оно движется и насколько его деятельность отвечает запросам научного сообщества, этого срока вполне достаточно, считают учёные, которые согласились подвести промежуточные итоги работы МНВО.

CARAVAN . KZ . «Казахстанцы стали меньше есть» — Потребление продуктов питания в Казахстане резко упало. В 2022-м мы откатились до уровня 2018 года. По итогу 2022 года наша продуктовая корзина похудела почти по всем пунктам. Даже по хлебу и картошке. Особенно резко бросается в глаза разница, если сравнивать с 2020 годом. Как оказалось, тот год был самым жирным за последние несколько лет…

TIME . KZ . «Почка отсчёта» — К чему приведет легализация купли-продажи донорских органов? Депутат мажилиса Гульдара НУРУМОВА предложила “разрешить пересадку почек от неродственных доноров на добровольной основе и за материальную компенсацию”. Иначе говоря, легализовать куплю-продажу донорских органов. И хотя всю неделю новоиспеченные мажилисмены наперегонки отправляли далеко неоднозначные запросы в кабинеты правительства (то TikTok им жить не дает, то пропаганда ЛГБТ…), Гульдара Алданышевна своей идеей затмила всех.

IA — CENTR . RU . «Языковая Концепция Казахстана: переход на латиницу снова откладывается» — Казахстан хочет через пять лет полностью заменить кириллический алфавит на латинский. Такая норма содержится в новой Концепции развития языковой политики на 2023–2029 годы, проект которой был опубликован 11 апреля для общественного обсуждения. При этом авторы документа не называют механизмов реализации намеченных планов и отмечают их «рекомендательный характер».

EXCLUSIVE . KZ . «Оставит ли нас цифровая экономика без работы?» — Бурное развитие технологий стремительно меняет рынок труда. Сначала пандемия, а затем современные нейросети радикально меняют формат работы. Но все ли так страшно и какова ситуация с цифровизацией в Казахстане? В начале года специалисты общества «Центр развития трудовых ресурсов», ответственны за создание и развитие единой электронной биржи труда Enbek, совместно с министерством труда проанализировали, как рынок труда встречает «цифровую реальность». Exclusive.kz изучили этот доклад в 300 страниц и обнаружили весьма интересные данные.

KURSIV . MEDIA . «КНБ расследует десять уголовных дел в отношении казахстанцев, участвовавших в войне в Украине» — Комитет национальной безопасности (КНБ) РК расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины. Об этом говорится в ответе КНБ на официальный запроса «Курсива». О фигурантах уголовного процесса и об их деяниях в КНБ не сообщили. Данные досудебного расследования, в соответствие со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежат разглашению.

FORBES . KZ . «Грозит ли Казахстану новая волна миграции из России из-за закона о повестках?» — 11 апреля Государственная дума РФ приняла сразу в двух чтениях законопроект, фактически запрещающий выезд из страны при получении повестки в военкомат. Причем повестки военнообязанным россиянам теперь могут не вручать лично в руки, а размещать на портале «Госуслуги» (аналог казахстанского Egov). В случае неявки в военкомат россиянину могут не только запретить выезд из страны, но и ограничить в правах на управление транспортом, регистрации ИП и прав на недвижимость, отказать в кредите и т.д. Сподвигнет ли россиян такая «презумпция повестки» бежать из страны? Как новый закон отразится на странах-убежищах, в частности Казахстане?

ZAKON . KZ . ««Тут нет места людям со слабым характером»: во что верят и как живут огнеборцы Казахстана» — 17 апреля огнеборцы Казахстана отмечают свой профессиональный праздник – День противопожарной службы. Именно в этот день в СССР был подписан декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем». О традициях пожарных, суевериях и курьезных случаях – в материале…

LITER . KZ . «Дубляж с местным колоритом: как голливудские звезды начинают говорить на казахском» — Голос – один из главных инструментов человека, с помощью которого мы общаемся, поем или читаем стихи. Магия его в том, что он может как привлечь, так и оттолкнуть внимание слушателя. А задумывались ли вы, чьими голосами говорят с экрана герои зарубежных кинолент и мультфильмов? Как у них получается так красиво и понятно озвучивать наших любимых героев? Актер театра и кино, режиссер дубляжа Шах-Мурат Ордабаев рассказал об истории казахстанского дубляжа, отборе актеров и о будущем озвучивания.

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