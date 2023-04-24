Казахстанский стрелок из лука – 4-й на этапе Кубка мира, женская шахматная команда против сборной планеты, неудача наших хоккеисток и первая осечка лидера футбольного чемпионата РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Стрельба из лука: в одном шаге от медали

Первый в нынешнем году этап Кубка мира принимала турецкая Анталья. В личном мужском первенстве приняли участие 133 лучника. Из сильнейших не было только южных корейцев. Все остальные, включая призёров последней Олимпиады турка Мете Газоза, итальянца Мауро Несполи и японца Такахару Фурукаву, а также двух из трёх медалистов ОИ-2016 француза Жан-Шарля Валладона и американца Брэйди Эллисона, вышли на стрельбище. Тем весомее результат казахстанца Ильфата Абдуллина, которому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы взойти на пьедестал почёта. Кстати, если в командном первенстве наши стрелки в последние годы не раз становились призёрами этапов КМ, то в личном они давно не добивались таких успехов.

На снимке: Ильфат Абдуллин (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В квалификационном раунде Абдуллин стал только 28-и. Но в поединках «на выбывание» он поочередно прошёл соперников из Индонезии, Австрии, Испании, Бельгии, Китая и добрался до полуфинальной стадии, где его ждал уже упомянутый Жан-Шарль Валладон, обладатель «серебра» Олимпиады 2016-го. Ильфат всё время был в роли догоняющего: проиграв в первой и третьей сериях, он взял верх во второй и четвёртой. Но следующая нечётная, пятая, завершилась не в его пользу. В итоге 4:6 (27:29, 27:26, 28:29, 29:27, 26:29).

После этого он встретился в поединке за «бронзу» с индусом Дхираджем Боммадеварой, Первая серия завершилась вничью, вторую выиграл индус, третью – казахстанец. Решающей стала четвертая, в которой казахстанец уступил. Общий счёт – 3:5 (28:28, 26:28, 29:28. 27:29). Нельзя не отметить и совсем ещё юного Даулеткельды Жанбырбая. Во втором раунде поединков «плэй-офф» он победил бронзового призёра Олимпиады-2020 Фурукаву – 6:5.

А вот в командном первенстве наши парни выступили неудачно. Уже в 1/16 финала Абдуллин, Жанбырбай и Санжар Мусаев проиграли индонезийцам со счётом 4:5 и выбыли из дальнейшей борьбы. Девушки из Казахстана тоже потерпели поражение в стартовом раунде – от француженок (0:6).

Шахматы: в рапид и блиц против чемпионки мира

В рамках проходящего в Астане матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем был организован женский командный поединок, в котором сборной Казахстана противостояла сборная мира. В каждой из них были восемь шахматисток, включая четырёх юниорок, которые играли только с представительницами своей возрастной категории. Соответственно условные «взрослые» (условные потому, что две из них, Бибисара Асаубаева и Меруерт Камалиденова, ещё могут выступать среди юниорок) сражались за досками против «взрослых» из другой сборной.

Сначала участницы играли в быстрые шахматы – рапид – по принципу «каждая с каждой из команды-соперницы». Динаре Садуакасовой, Жансае Абдумалик, а также уже упомянутым Асаубаевой и Камалиденовой противостояли действующая чемпионка мира и 1-й номер рейтинга FIDE (не только в классических шахматах, но и в рапиде) китаянка Хоу Ифань, индианка Харика Дронавалли, грузинка Нана Дзагнидзе (чемпионка мира 2017-го в блице) и азербайджанка Гюнай Мамадзаде. Наша сборная выиграла – 19:17. При этом Асаубаева одержала победы в обеих партиях с Хоу Ифань. А вот наш юниорский квартет, в составе которого были Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова и Зарина Нургалиева, в своём микроматче уступил соперницам. Общий счёт стал 29,5:34,5 не в нашу пользу.

На снимке: капитан казахстанской команды Гульмира Даулетова и Жансая Абдумалик (фото с сайта Международной шахматной федерации)

Затем состоялись поединки по молниеносным шахматам – блицу. Оба казахстанских квартета проиграли: «взрослый» – 13:19 (отметим 17-летнюю Камалиденову, выигравшую обе партии у Хоу Ифань), юниорский – 12,5:19,5. Общий счёт в блице – 25,5:38,5. А суммарный итог всего матча – 55:73. От спонсора, в роли которого выступила компания Freedom Holding, команда-победительница получила 30 тысяч, а проигравшая – 20 тысяч долларов США.

Хоккей: пять матчей – пять поражений

Женская сборная Казахстана потерпела поражения во всех своих матчах на чемпионате мира в группе «В» первого дивизиона и лишилась прописки в ней. То есть, в следующем году она будет выступать во втором дивизионе, который является фактически 4-м по статусу в мировом женском хоккее.

Турнир с участием шести команд проходил в южнокорейском Сувоне. В первый день чемпионата наши девушки проиграли британкам, пропустив единственный гол в середине заключительного периода, – 0:1. Затем они проиграли, снова с минимальной разницей, словенкам – 1:2. Ответный гол в активе Александры Голотвиной. Спустя два дня последовало поражение от итальянок со счётом 0:3. В предпоследнем матче с полячками казахстанская сборная была близка к тому, чтобы заработать хотя бы одно очко. Она забила первой (отличилась Дария Молдабай), но соперницы вскоре восстановили равновесие, а в начале третьего периода вышли вперёд. За пять минут до завершения заключительной трети поединка Александра Голотвина сравняла счёт. Казалось, овертайма не избежать, но за 38 секунд до сирены полячкам удалась результативная атака – 2:3. В заключительной игре с кореянками, лидерами турнира, наши хоккеистки снова пропустили решающий гол в самой концовке – 1:2 (ответную шайбу забросила Лариса Свиридова). В итоге они не набрали ни единого очка и заняли 6-е, последнее, место.

А на повышение пошли кореянки, которые в родных стенах выиграли все пять матчей, из них четыре в основное время, а один в овертайме.

Бокс: казахстанцы в рейтинге журнала Ring

В актуальном рейтинге американского издания Ring, который считается наиболее объективным в мире профессионального бокса и в котором фигурируют по десять лучших бойцов (плюс условный чемпион) в каждой весовой категории, Казахстан широко представлен в среднем весе – до 72,5 кг. Звание «чемпиона» здесь вакантно, под 1-м номером идёт Геннадий Головкин, под 3-м – Жанибек Алимханулы, под 8-м – Мейирим Нурсултанов.

На снимке: Жанибек Алимханулы (фото с сайта Ring.tv)

Головкин в представлении не нуждается. Хорошо известен, причём не только любителям бокса, и Алимханулы, который недавно отметил своё 30-летие. Десять лет назад он завоевал «золото» мирового первенства среди любителей, которое проходило в Алматы. На профессиональном ринге Жанибек провёл 13 боёв и все завершил в свою пользу, в том числе 8 – нокаутом. Владеет чемпионским титулом по версии WBO – одной из четырёх наиболее авторитетных боксёрских организаций. Что касается Нурсултанова, которому 30 исполнится в июле, то он в любителях особых успехов не добился, в отличие от своего старшего брата Мерея Акшалова, тоже чемпиона мира 2013-го. В рейтинг журнала Ring его включили совсем недавно, в марте.

В конце прошлого года в этот рейтинг, но в более тяжёлой категории до 76,2 кг (второй средний вес), впервые попал и 27-летний Али Ахмедов. Сейчас он располагается на 10-й строчке. А «чемпионом» здесь считается хорошо знакомый всем нам мексиканец Сауль Альварес, с которым трижды бился Головкин.

Футбол: лидер потерял очки, но сохранил отрыв

После шести побед в шести матчах петропавловский «Кызылжар» впервые потерял очки. Причём потерял в игре на своём поле с аутсайдером чемпионата «Каспием», который смог на гол хозяев ответить своим, забитым с пенальти. Впрочем, ближайшие преследователи не сумели воспользоваться осечкой лидера, дружно завершив свои поединки вничью.

Занимавший после предыдущего тура второе место «Актобе» встречался в Костанае с местным «Тоболом», чемпионом страны позапрошлого года, и за 20 минут до финального свистка выигрывал с разницей в два мяча. Но нападающий «Тобола» и сборной Узбекистана Игорь Сергеев, пару лет назад игравший за «Актобе», двумя точными ударами сравнял счёт – 2:2.

Такой же результат был зафиксирован в Алматы, где «Кайрат» принимал шымкентский «Ордабасы», который имел равное с «Актобе» количество очков. И здесь бывший игрок одной команды забил в её ворота два мяча, не позволив ей увезти три очка. Речь идёт об атакующем полузащитнике «Кайрата» бразильце Жоао Пауло, ранее блиставшем в составе «Ордабасы». С 6 голами он возглавил список лучших бомбардиров нынешнего чемпионата.

В случае победы «Астаны» над кызылординским «Кайсаром» в последнем матче 7-го тура столичный клуб может подняться на вторую строчку турнирной таблицы, сместив с неё команды Актюбинска и Шымкента.

«Кызылжар» – «Каспий» 1:1

«Тобол» – «Актобе» 2:2

«Кайрат» – «Ордабасы» 2:2

«Атырау» – «Аксу» 2:1

«Окжетпес» – «Шахтёр» 1:1

«Мактарал» – «Жетысу» 1:2

Турнирное положение после 7 туров (без учёта результата матча «Кайсар» – «Астана»): «Кызылжар» – 19 очков, «Актобе» и «Ордабасы» – по 14, «Астана» – 12 (одна игра в запасе), «Кайрат» – 12, «Тобол» – 11, «Кайсар» – 10 (одна игра в запасе), «Атырау» и «Окжетпес» – по 10, «Жетысу» – 7, «Шахтёр» – 5, «Аксу» и «Каспий» – по 4, «Мактаарал» – 3.

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