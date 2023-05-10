Месть брюссельской капусты

Прошедшая неделя не отличалась высокой международной активностью. Наиболее интересным эпизодом стало заявление Еврокомиссии о возможности введения вторичных санкций против семи китайских высокотехнологических компаний

Менее месяца назад президент Франции Эммануэль Макрон попытался восстановить «европейскую автономию» путем расширения торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Одновременно с Макроном визит в Пекин совершила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поставившая условием сотрудничества Китая и Евросоюза присоединение Пекина к санкциям в отношении России. Официальный Пекин «по достоинству» оценил усилия председателя Еврокомиссии, отправив ее домой обычным авиарейсом. Теперь брюссельская бюрократия пытается отомстить Китаю за позор фон дер Ляйен.

По задумке евробюрократов в отношении семи китайских и гонконгских компаний должны быть введены вторичные санкции за поставки в Россию микрочипов, которые могут быть использованы в производстве вооружений. Естественно, никаких доказательств того, что чипы идут именно в оборонку, а не в другие технологические сектора, не приводится.

Важно подчеркнуть, что это – именно китайская продукция, а не параллельный импорт тайваньских, южнокорейских или японских чипов. Таким образом, удар нацелен уже на китайские производственные мощности, замещающие иностранные комплектующие на российском рынке.

В истории с китайскими чипами есть один важный нюанс – для данной высокотехнологичной отрасли принципиально необходимы большие объемы производства, а, соответственно, и общий масштаб рынка сбыта. Если китайские производители будут замкнуты только на китайский рынок, они вряд ли смогут догнать тех же тайваньских или южнокорейских конкурентов по соотношению себестоимость/качество продукции. Сложнее будут окупаться инвестиции в технологические линии по печати микросхем.

Учитывая, что сегменту производства чипов в Китае придано государственное значение и выделены масштабные государственные субсидии, российский рынок сбыта может рассматриваться как один из ключевых – поскольку на нем не осталось других конкурентов (они все ушли после введения санкций). Поэтому поставки чипов будут продолжаться через непрозрачные схемы и уже отработанные офшорные фирмы-прокладки.

Введение санкций, затрагивающих собственную промышленность Китая, само по себе оскорбительно. Одно дело, когда экстерриториальность собственного законодательства постулирует «мировой гегемон» — США. И совсем другое дело когда это позволяют себе всякие «шакалы Табаки».

Данный шаг Еврокомиссии направлен на эскалацию торгового конфликта Евросоюза и Китая – даже США ввели ограничения лишь на реэкспорт микросхем собственного производства, а не на экспорт китайской продукции. Получается, что Еврокомиссия начинает в вопросе китайских санкций «бежать впереди паровоза» — то есть США.

Появляется закономерный вопрос: чем продиктованы действия Еврокомиссии, идущие вразрез с прагматикой торгового сотрудничества стран ЕС и КНР? Получается на первый взгляд странная ситуация: лидеры национальных государств ЕС – Франции, Германии, Италии, — пытаются вести отношения с Китаем в прагматическом ключе, совершают бесконечные визиты, хотят о чем-то договориться. А официальный Брюссель все это пытается блокировать любыми доступными способами.

Шаги Еврокомиссии по аннулированию торгово-экономических соглашений с Китаем это и сигнал национальным европейским лидерам: в том смысле, что любые их соглашения с Китаем могут быть пересмотрены и обнулены в один момент. А вся динамика экономического сотрудничества с Пекином отныне будет находиться под полным контролем Брюсселя, независимо от мнения Парижа, Берлина или, условно говоря, Рима.

В данной ситуации брюссельская евробюрократия выступает как канал контроля со стороны Вашингтона в отношении национальных элит Старой Европы. Попытки Макрона говорить о стратегической автономии Евросоюза, заявление Ватикана о наличии некоего «мирного плана» — все это ломает игру по уничтожению европейской энергоемкой промышленности и переносу производств в США. Европе нельзя дать «сорваться с крючка», а потому шаги Еврокомиссии по вовлечению ЕС в «санкционную войну» еще и с КНР вполне отвечают американским интересам.

Нужно отметить, что взаимодействие с Китаем принципиально значимо для стран ЕС – двусторонний товарооборот составляет около 850 миллиардов долларов, причем, это преимущественно импорт из Китая. Действия Еврокомиссии вызовут ответные ограничения, что приведет к еще большему росту торгового дефицита Евросоюза.

Китайская реакция на риски введения вторичных санкций оказалась вполне прогнозируема: по мнению МИД страны введение подобных санкций перечеркивает договоренности, заключенные в апреле. Одновременно Пекину становится очевидна принципиальная недоговороспособность Евросоюза, и, в более широком смысле, любых европейских лидеров.

Официальный Пекин до последнего пытался выстраивать стратегическую линию в отношении Старой Европы на основе контактов именно с национальными правительствами. И теперь будет вынужден корректировать всю свою доктрину взаимодействия с ЕС, адаптировать ее к реальному положению дел. Теперь необходимо исходить из ограниченности суверенитета европейских государств.

Введение посторонних ограничений на экспорт собственной китайской продукции в любом случае потребует от Пекина некоего ответа – ведь по сути Еврокомиссией под сомнение ставится внешнеэкономический суверенитет страны. Понятно, что позиция Брюсселя Пекин не особо интересует. Но поведение элит ключевых стран Старой Европы Китаю игнорировать сложнее: нужно понять, можно ли с ними принципиально о чем-то говорить, или сократить все контакты до простых «визитов вежливости».

Опыт Москвы с «минскими соглашениями» показал, что контакты со Старой Европой – не более чем дипломатический этикет, а по существу там разговаривать не о чем и не с кем. Теперь к этому выводу пришел и Пекин: действия евробюрократов идут в вашингтонской логике провоцирования нового большого конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пусть даже и в ущерб собственной экономической устойчивости.

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