Почему Путин «не отвечает на вызовы»

Это отсутствие политической воли? Или холодная мудрость питона? Есть и третья версия

Неделю назад украинские дроны сбили флаг над Кремлём. Куда дальше ехать? Некуда! Владимир Соловьёв, российский пропагандист номер один, с перекошенным от гнева лицом заявил, что теперь всё – терпение кончилось.

Дмитрий Медведев, бывший главный либерал, а сегодня главный виртуальный ястреб, сделал ещё более грозные заявления. Но за ними ничего не последовало.

Ждали какой-то реакции от Путина. И опять не дождались. Путинский пресс-секретарь Песков прокомментировал ситуацию сдержанно и даже умиротворяюще. А сам Путин на следующий день провёл рабочую встречу с министром экономики. Подобно и невозмутимо обсудил с ним на камеру низкий уровень российской инфляции и то обстоятельство, что в странах Запада инфляция намного выше.

Как ехидно пишет Андрей Колесников в «Коммерсанте», Путин говорил о неразумных бывших партнёрах даже с нотками сочувствия. Демонстрировал всемирную отзывчивость русской души. «Они нам Кремль взрывают, а мы их жалеем».

Как это всё понимать? Существуют, если упростить ситуацию, две основные версии. Противоположные. Первая версия выглядит крайне неприятно для кремлёвского начальства. Уже не раз и не два российские турбопатриоты упрекали Путина в излишней мягкотелости, в отсутствии политического темперамента и воли. Некоторые из этих патриотов даже подводят под свою критику этническую базу. Себя они называют «южнорусскими», а Путина и его окружение – «угрофинами» с холодной рыбьей кровью.

К правильным русским эти граждане относят, например, харизматиков времён Гражданской войны и лидеров «русской весны» на Донбассе. Это всё горячие парни, умеющие зажечь и повести за собой. А у Путина, дескать, выраженный северный тип характера. Холодный, безэмоциональный. Там, где нужно проявлять энергию, злость, заряжать своих уверенностью, а на врагов нагонять страху – ему слабо. «Угрофин» Путин в горячих ситуациях продолжает оставаться спокойным, почти полусонным, и это ужасно. Это погубит страну.

Впрочем, «южане» не лишены самоиронии. «Кстати, вы заметили, – пишет один из них, — что мы, южнорусские, все как один анархисты, либералы и раздолбаи? Даже если южнорусский – сталинист или нацист, он все равно анархист, либерал и раздолбай. Характер и психика для того, чтобы быть членом тоталитарного движения, не те. А вот из угрофинов выходят отличные тоталитаристы, фанатики и сектанты».

Другая версия, которая может объяснить, почему российский президент вот так реагирует на вызовы, гораздо более оптимистическая. Она состоит в том, что Путин, в отличие от своих пылких критиков, хорошо понимает, что на самом деле происходит. И не ведётся на провокации. С характером у него всё в порядке. Путин мастер спорта по самбо и дзюдо. То есть по определению волевой товарищ. Очень выдержанный. Там, где южнорусские холерики с их темпераментом вспыхивают как солома и быстро сгорают, Путин, человек длинной воли, не спеша разыгрывает свою партию.

Тут в скобках можно заметить, что на Украине, где много харизматичных парней, никогда не было своего государства. Может как раз потому, что южнорусские парни не умеют играть вдолгую. Не способны, в отличие от великороссов, договариваться и подчиняться.

В соответствии с оптимистической версией Путин понимает, что неудачи, даже провалы войны на Украине и наглые вражеские выпады вроде сбитого флага над Кремлём – это по большому счёту не так важно с точки зрения глобальной стратегии. Низкий уровень инфляции и устойчивость российской экономики гораздо важнее. В долгом противостоянии с Западом, которое только разворачивается, наиболее значимые и масштабные события происходят неочевидно, постепенно и неотвратимо. Продолжает снижаться влияние США в мире. Экономика государств-членов БРИКС растёт быстрее, чем экономика «Большой семёрки». Недавно заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина.

А то, что «горячая» война на западных рубежах РФ идёт не настолько успешно, как хотелось – так ведь и воюет Россия не с Украиной, а со всем Западом. Но и весь Запад сейчас вот никак не может заставить Зеленского начать контрнаступление.

При этом российский народ терпелив. У него путинский темперамент. Покойный генерал Лебедь, кстати, типичный «южнорусский», говорил даже об «ослином терпении» народа. Пусть это останется на генеральской совести. В России никто не голодает – и в прямом, и в косвенном, публицистическом смысле слова. Уже забыты прогнозы, по которым через полгода после начала СВО и введения тотальных западных санкций должна была наступить товарная скудность в российских супермаркетах. Она даже близко не наступила. И с ценами всё в порядке. И зарплаты-пособия в нижних по доходам слоях российского населения не снижаются, а умеренно растут.

Однако, по правде сказать, оптимистическая версия не объясняет всех загадок сложившейся ситуации. Например, не объясняет, почему допустили публичную свару хозяина ЧВК Вагнер с Министерством обороны. Эта свара очень не слабо заплетает мозги российскому обывателю. Версия про холодную мудрость Путина не объясняет, по крайней мере, пока, неуязвимость украинских нефтеперерабатывающих заводов, железнодорожных станций, стратегических мостов и тоннелей, через которые в район боевых действий беспрепятственно идёт западная техника и боеприпасы.

Кстати, пессимистическая версия тоже не вполне убедительно объясняет эти чудеса. Поэтому для любителей конспирологии есть отдельная гипотеза. Её озвучил ещё до начала боевых действий на Украине известный российский медийный человек, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. В своё время он занимал большие должности в российском министерстве обороны. Правда, это было много лет назад. Отставной генерал полагает, что Путин с самого начала собирался «слить» СВО. Мол, в этом и состоит его хитрый план. По договорённости с Западом путинская Россия должна проиграть войну, а за это вашингтонский обком и мировое правительство дадут Путину ещё повластвовать на оставшейся территории и сохранить личные капиталы.

Я думаю, кому-то из читателей данная версия обязательно понравится. Но этим читателям придётся принимать её в комплекте с другими незаурядными высказываниями отставного генерал-полковника. Например, о том, что Гитлер в 1945 году не покончил с собой, а бежал на подводной лодке и спрятался под Антарктидой. Там у нацистов секретные базы. Но вообще-то немецкие разведчики и советский чекист Блюмкин ещё в 1920-е годы совершали секретные экспедиции в Тибет. Местные монахи открыли им сведения, переворачивающие наши скучные представления об устройстве мира.

Не удержусь от обширной цитаты из интервью Леонида Ивашова, оно того стоит:

«Внутренняя полость Земли жизнеобитаема, там своё магнитное поле, своё свечение, там свои реки, озёра, моря. Вот эти данные как раз получил Блюмкин в Тибете. На допросах он это рассказывал. <…> Блюмкин рассказывает, что нужно знать определённые ритуалы, коды. Нужно знать серию таких кодов. Их вряд ли дали Блюмкину, и вряд ли он мог запомнить их. Эти коды прохода в подземный мир и данные о том, что есть на поверхности Антарктиды, привёз как раз Эрнст Шиффер из своей то ли первой, то ли второй экспедиции. Немцы в 1938 году предложили нашей научной агентуре передать советскому руководству, что готовы совместно осваивать Антарктиду, эти подземные полости, подлёдные пространства, но нам было не до этого».

В общем, сами выбирайте, кому верить.

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