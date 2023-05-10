Пока безмедальный для Казахстана чемпионат мира по дзюдо, время решающих поединков боксёров на мировом первенстве, успех нашего фехтовальщика на турнире «Гран-при» и велогруппа «Астана» на первой супермногодневке нынешнего года

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: из тринадцати борьбу за медали продолжат лишь семь

На чемпионате мира, проходящем в Ташкенте, вчера определились участники четвертьфиналов. В эту стадию прошли 7 казахстанцев из 13, поехавших в Ташкент. А наибольшее количество участников сохранили сборные Кубы (12), Узбекистана (11) и России (8). Эти четыре команды изначально считались фаворитами первенства.

В нашей дружине шансов побороться за медали лишились победитель предыдущего мирового первенства Сакен Бибосынов (до 51 кг), а также Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Санатали Тольтаев (до 63,5 кг), Нурканат Райыс (до 75 кг), Сагындык Тогамбай (до 86 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг). Применительно к двум первым казахстанские болельщики посчитали, что их засудили, но, как говорится, после драки кулаками не машут. Да и, откровенно говоря, они не выглядели настолько убедительно, чтобы сетовать на необъективность арбитров.

На снимке: поединок, в котором Сакен Бибосынов проиграл сопернику из Индии (фото с сайта Международной федерации бокса)

Сегодня состоятся поединки 1/4 финала. Наибольший интерес для нас представляет поединок, в котором встретятся старые и принципиальные соперники – Камшыбек Кункабаев и узбек Баходир Джалолов, выступающие в супертяжёлом весе. Серику Темиржанову (до 57 кг) предстоит бой с кубинцем Родригесом. Ещё один наш боксёр, Нурбек Оралбай (до 80 кг), будет биться с иорданцем Хусейном Эйшаишем, которому он проиграл на прошлогоднем чемпионате Азии. Два наших молодых легковеса, Санжар Ташкенбай (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг), показывающие на нынешнем чемпионате довольно зрелищный бокс, сойдутся на ринге соответственно с японцем Казумой Аратаке и ганцем Мохаммедом Амаду. Соперником Асланбека Шымбергенова (до 71 кг) станет француз Макан Траоре, который вчера победил действующего чемпиона мира из Японии. Ещё один средневес, Дулат Бекбауов (до 67 кг), проведёт бой с мексиканцем Мигелем Мартинесом.

Дзюдо: всё меньше шансов на призовые места

В Дохе, столице Катара, проходит чемпионат мира. На сегодня разыграны шесть комплектов наград из четырнадцати (если не брать в учёт командное первенство), и пока у Казахстана нет ни одной медали, хотя половина наших дзюдоистов, в том числе практически все, на кого делалась главная ставка, уже завершила свои выступления. Для сравнения: в команде соседнего с нами Узбекистана уже трое поднимались на пьедестал почёта.

Каждая сборная была вправе заявить на мужские соревнования девятерых спортсменов: в двух весовых категориях из семи (на выбор) – по два участника, в остальных пяти – по одному. Аналогично и у женщин. Но лишь восемь стран делегировали на турнир максимально полные составы – это Казахстан, Япония, Франция, Италия, Узбекистан, Монголия, Южная Корея и США.

Надежды наших болельщиков были связаны, прежде всего, с самыми лёгкими весовыми категориями у мужчин (до 60 кг) и у женщин (до 48 кг) – именно они всегда были для нас самыми медальными, да и на прошлогоднем мировом первенстве обе награды, бронзовые, были завоёваны в них. К тому же в этих весах от РК выступали по два дзюдоиста. Однако на сей раз никому из них не удалось добраться до пьедестала почёта.

Ближе других к этой цели была Абиба Абужакынова, бронзовый призёр ЧМ-2022 и первый номер текущего рейтинга Международной федерации дзюдо в весе до 48 кг. В своей части турнирной сетки она одолела израильтянку, монголку и сильную сербку Милицу Николич, но в полуфинале уступила француженке Ширин Букли, а в поединке за «бронзу» – итальянке Асунте Скутто. В итоге Абиба заняла 5-е место. Выступавшая в этом же весе Галия Тынбаева в 1/8 финала не устояла перед другой француженкой, Блондин Понт, с которой она встретилась после того, как одержала две победы.

В самом лёгком мужском весе до 60 кг Елдос Сметов, наиболее титулованный спортсмен в истории казахстанского дзюдо (чемпион мира 2015-го, призёр двух Олимпиад), после победы над таджиком проиграл в дополнительное время узбеку Дилшодбеку Баратову, который затем дошёл до финала и завоевал «серебро». Чуть дальше по турнирной сетке продвинулся 20-летний дебютант соревнований такого уровня Нурканат Серикбаев. В частности, он стал автором мини-сенсации: выиграл у серебряного призера Олимпиады-2020 Юнг-Вея Янга из Тайваня, проведя в дополнительное время довольно эффектный приём. Но в четвертьфинале не смог ничего противопоставить олимпийскому чемпиону японцу Наохисе Такато, а в утешительной схватке проиграл грузину Георгию Сардалашвили и занял итоговое 7-е место.

На снимке: Нурканат Серикбаев в поединке с призёром Олимпиады из Тайваня (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

Всё это было в первый день турнира, 7 мая. Во второй на татами вышел Гусман Киргизбаев, боровшийся в весе до 66 кг, серебряный призёр ЧМ-2021 (правда, тогда он выступал в категории до 60 кг). В первой схватке он одержал победу, а вот во второй проиграл призёру двух последних Олимпиад корейцу Ба-Ул Ану. Дзюдоистке из Южной Кореи уже в стартовом круге уступила и представлявшая нашу страну в женской весовой категории до 52 кг Толганай Абеуова. Тогда как Диора Келдиёрова принесла Узбекистану второе «серебро».

Вчера мужчины разыграли награды в весе до 73 кг. От Казахстана выступали двое. Опытный Жансай Смагулов сразу же проиграл россиянину, а молодой (ему всего 21 год) Данияр Шамшаев начал с победы над турком, после чего встретился с итальянцем Мануэлем Ломбардо и потерпел поражение. В женской категории до 57 кг Бахыт Кусакбаева выбыла из борьбы после первой же своей схватки.

В оставшиеся дни чемпионата на татами выйдут девять казахстанцев: у мужчин – Аблайхан Жубаназар (до 81 кг), Дидар Хамза (до 90 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 кг), Галымжан Крыкбай (свыше 100 кг), у женщин – Есмигуль Куюлова (до 63 кг), Анастасия Маякова (до 70 кг), Аруна Джангельдина (до 78 кг), Камила Берликаш и Акерке Рамазанова (обе – свыше 78 кг).

Фехтование: в одном шаге от пьедестала почёта

В колумбийском городе Кали прошёл турнир серии «Гран-при» с участием шпажистов – первый среди тех, чьи результаты пойдут в зачёт олимпийского рейтинга, согласно которому будет осуществляться отбор на ОИ-2024. Более чем достойно выступил на нём лидер казахстанской команды Руслан Курбанов: он занял итоговое 5-е место среди почти двухсот участников, остановившись в одном шаге от пьедестала почёта.

На снимке: Руслан Курбанов (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Наш фехтовальщик, подошедший к этим соревнованиям 11-м в текущем рейтинге FIE (не путать с олимпийским), начал как «сеяный» сразу с 1/16 финала. На этой стадии он выиграл у голландца Тристана Тулена – 15:12. Затем Курбанов взял верх над южным корейцем Джа-Вон Кимом – 15:7. Но в четвертьфинале проиграл итальянцу Федерико Висмаре – 8:15.

Турниры серии «Гран-при» имеют более высокий статус, чем этапы Кубка мира: за первые начисляется в полтора больше рейтинговых очков, чем за вторые (в частности, Курбанов за попадание в 1/4 финала получил 21 очко, а победитель – 48). В этом отношении они уступают только мировому первенству. Благодаря успеху в Кали казахстанец поднялся в текущем рейтинге FIE с 11-й позиции на 7-ю и создал неплохой задел в борьбе за олимпийскую путёвку.

Велогонки: ставка – только на отдельные этапы

В минувшую субботу стартовала первая в нынешнем году супермногодневка – «Джиро д,Италия». Наша велогруппа «Астана» заявила на неё итальянцев Самуэле Баттистеллу, Симоне Веласко, Кристиана Скарони, Джанни Москона, испанца Луиса Леона Санчеса, американца Джо Домбровски, британца Марка Кэвендиша и казахстанца Вадима Пронского.

После расторжения контракта с колумбийцем Мигелем Анхело Лопесом в «Астане» не осталось практически никого, кто мог бы побороться за высокие места в генеральной классификации. С некоторой натяжкой к таковым можно назвать разве что Алексея Луценко, но он на «Джиро» не заявлен и готовится к «Тур де Франс». В такой ситуации велогонщики казахстанской команды попробуют взять отдельные этапы. Посмотрим, насколько им это удастся. Пока – а позади уже четыре дня гранд-тура – они не показали ничего особенного.

Футбол: неожиданный лидер начал «сдуваться»?

В предыдущем, 7-м, туре чемпионата Казахстана неожиданно захвативший в нём лидерство петропавловский «Кызылжар» впервые недосчитался очков, не сумев выиграть дома у «Каспия», одного из аутсайдеров. А в 8-м и вовсе проиграл – тоже довольно слабо выступающему в нынешнем сезоне карагандинскому «Шахтёру», для которого эта победа стала лишь второй в текущем первенстве. Похоже, «Кызылжар» уже выбрал отпущенный ему лимит спортивного везения.

Его неудачами воспользовались главные фавориты – «Астана», шымкентский «Ордабасы» и «Актобе», которые приблизились к лидеру на расстояние в один-два очка. Все они в минувший уик-энд играли на своих полях с командами из нижней половины турнирной таблицы и вполне ожидаемо одержали победы. Причём «Ордабасы» и вовсе устроил разгром кызылординскому «Кайсару», забив в его ворота четыре безответных мяча. Три из них в активе футболистов национальной сборной РК – Асхата Тагыбергена (к слову, родившегося и выросшего в Кызылорде), Темирлана Ерланова и Айбара Жаксылыкова. В составе «Астаны», выигравшей у «Мактаарала», тоже отличились «сборники» – Абат Аимбетов и Эльхан Астанов.

Но самым интересным и интригирующим получился матч в Костанае с участием местного «Тобола» и алматинского «Кайрата». Хозяева забили первыми, но после перерыва гости ответили двумя, причём второй точный удар записал на свой счёт бразилец Жоао Пауло, лучший бомбардир нынешнего первенства (этот гол стал для него уже 7-м). На последней минуте «Тобол» бы вроде ушёл от поражения, но в компенсированное время «Кайрат» всё-таки вырвал победу – 3:2.

«Шахтёр» – «Кызылжар» 1:0

«Астана» – «Мактаарал» 2:0

«Тобол» – «Кайрат» 2:3

«Ордабасы» – «Кайсар» 4:0

«Актобе» – «Аксу» 2:1

«Каспий» – «Атырау» 1:1

«Жетысу» – «Окжетпес» 1:0

Положение после 8 туров: «Кызылжар» – 19 очков, «Астана» – 18, «Ордабасы» и «Актобе» – по 17, «Кайрат» – 15, «Тобол» и «Атырау» – по 11, «Окжетпес», «Кайсар» и «Жетысу» – по 10, «Шахтёр» – 8, «Каспий» – 5, «Аксу» – 4, «Мактаарал» – 3.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.