Четыре казахстанца – чемпионы мира по боксу, победный старт хоккейной сборной РК на мировом первенстве в элитном дивизионе, неудача наших дзюдоистов на главном турнире года и как бы двоевластие в футбольной премьер-лиге

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Бокс: «золотой» дождь на Узбекистан и Казахстан

Вчера в Ташкенте завершился мужской чемпионат мира. Сборная Казахстана завоевала на нём пять медалей – четыре золотые и одну серебряную. Лучше выступили только хозяева турнира – узбеки, у которых девять наград, в том числе пять высшей пробы. Эти две дружины забрали в сумме девять чемпионских званий из тринадцати. России достались два «золота», Кубе и Франции – по одной.

Как мы сообщали в обзоре недельной давности, из 13 казахстанских бойцов лишь 7 смогли дойти до стадии 1/4 финала. По этому показателю мы уступили кубинцам (12), узбекам (11) и россиянам (8). После четвертьфинальных боёв в нашей команде с турнирной дистанции сошли ещё двое – супертяж Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг), проигравший своему давнему и принципиальному сопернику Баходиру Джалолову из Узбекистана, а также призёр предыдущего мирового первенства Серик Темиржанов (до 57 кг), который ничего не смог противопоставить кубинцу Сайделю Орте. Остальные пятеро преодолели эту стадию, тем самым гарантировав себе, как минимум, бронзовые медали. В сборной Узбекистана таких оказалось девять, Кубы и России – по шесть.

А вот полуфиналы казахстанские боксёры прошли без потерь. Убедительные победы одержали совсем ещё молодые легковесы Санжар Ташкенбай (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг) – соответственно над россиянином Эдмондом Худояном и чемпионом мира 2017-го кубинцем Йосвани Вейтия. Посложнее пришлось Дулату Бекбауову (до 67 кг), который встречался на ринге с грузином Лашей Гурули. Первый раунд получился равным, хотя все пять рефери отдали преимущество нашему бойцу, а затем казахстанец окончательно забрал инициативу в свои руки. Очень трудный бой провёл Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), которому упорное сопротивление оказал индус Нишант Дев. Наконец, Нурбек Оралбай (до 80 кг) раздельным решением судей выиграл у россиянина Имама Хатаева, бронзового медалиста последней Олимпиады.

Таким образом, все пятеро наших бойцов добрались до финальных поединков. Больше соискателей «золота» осталось только в сборной Узбекистана – семь. А вот в рядах кубинцев их количество сократилось до четырёх, россиян (как и французов) – до двух. По одному боксёру сохранили до финальных боёв команды Азербайджана, Бразилии, Италии, Монголии и Китая. Кстати, этим единственным представителем Поднебесной стал этнический казах Тохтарбек Танатхан (до 80 кг), который ранее, в 1/4 финала, одолел двукратного олимпийского чемпиона кубинца Арлена Лопеса.

В поединках за «золото» снова отлично проявили себя молодые Ташкенбай и Сабырхан – они, что называется без вопросов, показав техничный и зрелищный бокс, победили соответственно грузина Сахила Алахвердови и узбека Ойбека Джураева. С представителем страны-хозяйки пришлось биться и Шымбергенову: в вязком и сумбурном поединке он всё же выглядел чуть лучше, нежели Саидджамшид Джафаров. Соперником Оралбая стал уже упомянутый Танатхан: казахский «междусобойчик» получился равным, но всё же большинство арбитров отдали свои симпатии представителю нашей страны. Единственный из наших боксёров, кто проиграл в финале, – это Бекбауов: он уступил узбеку Асадходже Майдинходжаеву.

Хоккей: пессимистические прогнозы пока не сбываются

В минувшую пятницу на ледовых аренах Риги и финского Тампере начался 86-й по счёту чемпионат мира в высшем дивизионе. На первом этапе 16 национальных сборных распределены по двум группам. Хоккеисты Казахстана вместе с соперниками из Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Норвегии, Словении и Латвии играют в столице последней. Все они по разу встретятся друг с другом, после чего четыре сильнейшие команды получат пропуск в «плэй-офф», а занявшая 8-е место покинет элитный дивизион. Аналогично и в другой группе, которая проведёт свои матчи в Тампере.

Сборную Казахстана некоторые эксперты перед началом ЧМ называли едва ли не главным кандидатом на вылет. И для таких прогнозов были веские основания. Она лишилась возможности привлечь в свои ряды многих натурализованных хоккеистов, а квалифицированных доморощенных игроков не так много. Но, с другой стороны, теперь наша дружина полностью соответствует названию «сборная Казахстана». Впервые за многие годы она сформирована исключительно из воспитанников отечественного хоккея, является самой молодой на турнире (если считать средний возраст), и даже тренерский штаб полностью состоит из казахстанских специалистов во главе с Галымом Мамбеталиевым.

В субботу наши хоккеисты встречались с норвежцами. Многие прочили победу скандинавам, и начало матча подтвердило этот прогноз: уже к середине стартового периода они забросили в ворота Андрея Шутова две шайбы. Но ещё до перерыва Максим Мухаметов, которому ассистировали Батырлан Муратов и Адил Бекетаев, одну из них отквитал. Не успела начаться вторая треть поединка, как соперник снова увеличил разницу до +2. Однако Валерий Орехов сделал её минимальной, а в середине заключительного периода Никита Михайлис сравнял счёт. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались казахстанцы: решающий точный бросок удался капитану команды Роману Старченко – 4:3. Наша сборная начала чемпионат с победы, заработав очень важные два очка.

Вчера вечером она должна была сыграть против чешской дружины, одного из главных фаворитов мирового первенства.

Дзюдо: может, и не провал, но очевидная неудача

Впервые после 2015-го казахстанские дзюдоисты возвращаются с чемпионата мира без единой медали. Стоит напомнить, что с того времени по 2022-й включительно они приняли участие в шести мировых первенствах, на которых завоевали девять наград – одну золотую, три серебряные и пять бронзовых. А теперь на ЧМ, проходившем в столице Катара, ни один из наших соотечественников не смог добраться до пьедестала почёта.

На снимке: поединок Нурлыхана Шархана (в синем) с двукратным олимпийским чемпионом чехом Лукашем Крпалеком (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

Лучшим результатом в женской команде РК стало 5-е место Абибы Абужакыновой в самом лёгком весе до 48 кг, в мужской – 7-е места «мухача» Нурканата Серикбаева (до 60 кг) и «полутяжа» Нурлыхана Шархана (до 100 кг). А вот опытные Елдос Сметов (до 60 кг), Жансай Смагулов (до 73 кг), Дидар Хамза (до 90 кг) выступили неудачно. Семь казахстанских дзюдоистов – два парня и пять девушек – из восемнадцати, поехавших на мировое первенство, выбыли из борьбы после первых же схваток, в которых они потерпели поражения.

Между тем, например, спортсмены из соседнего Узбекистана завоевали в личном первенстве четыре медали – две серебряные и две бронзовые. Причём Диора Келдиёрова (до 52 кг) стала первой в истории узбекского дзюдо женщиной-призёром взрослого чемпионата мира. Остальные три награды добыли мужчины. Отлично выступила и мужская команда Грузии, которая, похоже, становится главным соперником сборной Японии, лидера мирового дзюдо.

Была надежда на то, что казахстанцы постараются реабилитироваться в смешанном командном первенстве, которое состоялось вчера и завершало программу чемпионата. Тем более что она попала в самую слабую группу. Но наши дзюдоисты в первом же противостоянии были разгромлены соперниками из Германии (0:4) и ухали из Катара, что называется, несолоно хлебавши.

Футбол: все прошлогодние призёры потеряли очки

Ну, никак не могут наши футбольные функционеры, отвечающие за проведение чемпионата страны, обойтись без переносов матчей, которые нарушают стройность календаря первенства и вносят путаницу в турнирные расклады. Вот и теперь они разрешили «Астане» провести гостевую игру 19-го тура с «Мактааралом», изначально запланированную на середину августа, 10 мая. Столичный клуб одержал ожидаемую победу над командой, замыкающую турнирную таблицу, и как бы (именно как бы, поскольку нужно считать не только набранные очки, но и потерянные) стал лидером чемпионата.

А в минувший уик-энд состоялись матчи 9-го тура. И «Астана», встречавшаяся формально в гостях, но на самом деле в родном для себя городе, не смогла преодолеть защитные редуты кокшетауского «Окжетпеса» (0:0). Тем временем петропавловский «Кызылжар» одержал непростую победу над «Жетысу» (1:0) и догнал столичную команду по очкам, при этом проведя на одну игру меньше.

Шымкентский «Ордабасы», одолев в южноказахстанском дерби «Мактаарал» (2:1), закрепился на 3-м месте. Отметим капитана национальной сборной Асхата Тагыбергена, который забил свой 6-й гол в нынешнем первенстве и теперь идёт вторым в гонке лучших бомбардиров. Очень высокая для опорного полузащитника результативность.

На подъёме находится алматинский «Кайрат». В центральном матче тура он одержал победу над «Актобе», одним из главных претендентов на «золото» чемпионата (2:1). Лучший снайпер первенства бразилец Жоао Пауло довёл свой лицевой счёт до 8 забитых мячей.

Результаты остальных игр: «Атырау» – «Шахтёр» 2:1, «Кайсар» – «Тобол» 1:0, «Аксу» – «Каспий» 0:1.

Положение после 9 туров: «Кызылжар» – 22 очка, «Астана» – 22 (провела на один матч больше), «Ордабасы» – 20, «Кайрат» – 18, «Актобе» – 17, «Атырау» – 14, «Кайсар» – 13, «Окжетпес» и «Тобол» – по 11, «Жетысу» – 10, «Шахтёр» и «Каспий» – по 8, «Аксу» – 4, «Мактаарал» – 3 (провёл на один матч больше). .

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.