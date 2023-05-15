«Латиницу – на паузу. Есть ли смысл продолжать неоднозначную реформу?»

Сетевые СМИ о новой Концепции развития языковой политики

Марсель ХАМИТОВ – «Языковая Концепция Казахстана: переход на латиницу снова откладывается» — Казахстан хочет через пять лет полностью заменить кириллический алфавит на латинский. Такая норма содержится в новой Концепции развития языковой политики на 2023–2029 годы, проект которой был опубликован 11 апреля для общественного обсуждения. При этом авторы документа не называют механизмов реализации намеченных планов и отмечают их «рекомендательный характер». Подробнее – в материале Ia-centr.ru

Разработчиком проекта Концепции является Министерство высшего образования и науки Казахстана. Соответственно, контроль за ее реализацией ведомство предлагает закрепить за собой.

Концепция включает в себя 13 целевых индикаторов, которых предполагается достичь до 2029 года. Сред них:

— увеличение доли населения, владеющего государственным языком, до 84 %;

— увеличение доли населения, владеющего тремя языками (казахским, русским и английским) до 32 %;

— формирование доли участников письменной коммуникации, использующих латинский алфавит, в размере 15 % населения;

— увеличение доли госслужащих, владеющих казахским языком на уровне В2 по системе «КАЗТЕСТ», до 41 %;

— увеличение доли выпускников школ с казахским языком обучения, владеющих государственным языком на уровне В2, до 75 %;

— увеличение доли телепрограмм, транслируемых на государственном языке, на государственных телеканалах до 84 %;

— увеличение доли документооборота на государственном языке в государственных органах, национальных компаниях до 94%.

Как отмечают разработчики, при создании Концепции они учитывали международный опыт. В частности, указано, что более 100 стран мира отдают предпочтение только одному языку.

При этом они подчеркивают, что в языковой политике для Казахстана, особенно близок и благоприятен опыт других постсоветских стран.

«Существуют следующие причины присвоения национального статуса национальным языкам в постсоветских странах. Во-первых, модернизация национального, государственного сознания путем придания особого статуса языку как языку титульной нации; во-вторых, в зависимости от демографической ситуации предпочтение отдается языку нации, составляющей большинство по численности. В этом случае в Казахстане должны быть усилены меры по приоритетности казахского языка как государственного», – поясняют они.

Изучая мировой опыт, разработчики документа уделили пристальное внимание и использованию латинской графики. Так, согласно приведенным данным, в мировом алфавитном пространстве доля латинского алфавита составляет 36 %, китайского – 19 %, арабского – 11 %, кириллицы – 4 %.

При этом они утверждают, что переход казахского языка на латинский алфавит позволит сформировать новые правила письма и орфографические нормы, соответствующие характеру казахского языка, а также повысит его международную популярность и адаптирует к современным технологиям и облегчит интеграцию с другими тюркоязычными народами.

Правда, есть ряд проблем, которые не позволяют определить точные сроки перехода на латиницу. Среди них: отсутствие документов, регламентирующих правила казахского алфавита и орфографии; отсутствие единого мнения среди ученых о правильности написания некоторых символов в алфавите; негативное восприятие введения латинского алфавита среди населения.

В Концепции говорится, что переход на латиницу будет поэтапным.

Во время первого этапа, рассчитанного на 5 лет, казахский алфавит на современной кириллической графике будет вестись параллельно с алфавитом на латинской графике.

Есть и другие мероприятия, которые разработало Министерство высшего образования и науки для достижения целевых индикаторов.

В частности, планируется ввести «языковые ваучеры» для взрослого населения республики, не владеющего государственным языком, доля которого на сегодняшний день составляет порядка 8,1 % (свыше миллиона граждан).

Языковые ваучеры по задумке авторов Концепции позволят таким людям изучать язык бесплатно в центрах преподавания казахского языка.

Тут всплывает другая проблема – большая текучка кадров в этих языковых центрах, вызванная низкой зарплатой. В связи с этим авторы Концепции предлагают повысить заработную плату педагогов языковых центров.

Для увеличения значимости языка необходимо повысить степень владения им всеми гражданами, начиная с детского возраста. В связи с этим предлагается внедрить схему повышения сложности изучения языка по возрастным параметрам: школа – колледж – вуз – государственная служба – система оказания услуг.

Планируется внедрить разработку и принятие законов исключительно на казахском языке. Сейчас, по словам авторов Концепции, возникает большое количество проблем из-за того, что законы разрабатываются на русском, а затем переводятся на казахский. В результате законодательные нормы расплывчаты, а юристы, адвокаты и судьи вынуждены прибегать к русскоязычным текстам законов, что снижает объем судопроизводства на казахском языке.

Ну и самое главное, что планируется сделать для повышения уровня казахского языка, — это придать ему статус не только государственного, но и языка межэтнического и международного общения.

Одним словом, Концепция — документ весьма занятный: в некоторых местах противоречивый, в других и вовсе невыполнимый. Прописанные в документе планы носят рекомендательный характер и не предусматривают реальных механизмов реализации.

«Ашимбаев: Концепция языковой политики Казахстана написана с двумя целями» — О тонкостях и нюансах новой языковой Концепции Ia-centr.ru рассказал казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ.

— По новой системе государственного планирования, принятой два года назад, вместо государственных программ в Казахстане должны быть национальные проекты. Про текущие нацпроекты стали забывать и благополучно принимать новые.

Кроме того, в последнее время в Казахстане появилась мода принимать не четкие планы, а доктрины и концепции по широкому кругу вопросов.

Они, как правило, не предусматривают конкретных мер и механизмов реализации, а только сдвигают сроки выполнения аналогичных документов, существовавших ранее…

Сейчас все доктрины и концепции принимаются до 2029 года – то есть на срок реализации предвыборной программы президента. И это касается не только языковой концепции, но и всех других госпрограмм, нацпроектов, концепций и доктрин в стране. Причем из полудюжины концепций, принятых в прошлом году, уже две, если не ошибаюсь, успели полностью заменить. И поэтому лично у меня все меньше желания все это читать и изучать – в силу бессмысленности.

Любая концепция – это не документ, который к чему-либо обязывает, а просто набор мыслей о том, что можно было бы сделать. И поскольку отчетности по нацпроектам и госпрограммам у нас никто не видел, то на целевые показатели данной программы можно не обращать внимания.

Но эта концепция касается языка, поэтому интересен ее посыл по причине чрезмерной заидеологизированности. Посмотрите, в документе очень много выражений вроде «титульная нация», «национальная идея», «идеология». С другой стороны, как обычно, текст немного безграмотен – есть орфографические и стилистические ошибки.

В документе самыми главными являются два посыла: с одной стороны, героические успехи прежних, хорошо бюджетированных госпрограмм, а с другой – аргументы, почему у языка «бедственное положение» и огромные проблемы, которые нужно решать теми же способами…

В Концепции указано, что свыше 80 % населения владеет госязыком в совершенстве. Эта цифра перекочевала из предыдущих госпрограмм, которые на бумаге у нас выполнены и перевыполнены. Но когда начинаешь разбирать документ по пунктам – по обращению в госорганы, в суды, по делопроизводству, по бухгалтерским делам и так далее – становится понятно, что ситуация с владением государственным языком на самом деле гораздо хуже нарисованных цифр.

И получается, что этот документ на самом деле преследует только две цели: обосновать выделение средств в последующие годы всевозможным языковым управлениям и центрам, а во-вторых, объяснить, что предыдущая госпрограмма была героически перевыполнена, но эти показатели ни к чему не привязаны.

Первый указ президента о переходе на латиницу был подписан в конце 2017 года. Но не прошло и нескольких месяцев, как в начале 2018 года алфавит на основе латиницы был утвержден заново. В 2020 году уже президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал предложенный вариант алфавита, и согласно нацпроекту «Рухани Жангыру» в 2022 году должен был быть принят новый вариант алфавита.

Но, как вы знаете, в прошлом году никакого алфавита принято не было. Кроме того, у нас до сих пор не озаботились принятием нормативно-правовых актов, дающих президенту право принимать и вводить алфавиты. Почему-то этот момент выпал, и на него никто не обращает внимания.

В целом же было разработано порядка 40 вариантов латинского алфавита, но консенсуса по ним так и нет. Общественное мнение тоже разнится: есть те, кто вообще не приветствует переход на латиницу, а сторонники латинизации разделились на несколько групп, которые время от времени между собой вяло переругиваются на конференциях, в СМИ и в социальных сетях.

Я так понимаю, что уровень наших филологов, как и филологии как науки в целом, – довольно низок. И разработать вменяемый нормальный концепт они попросту не могут: любой предлагаемый ими вариант сразу вызывает бешеную критику.

Сауле ИСАБАЕВА – «Латиницу – на паузу. Есть ли смысл продолжать неоднозначную реформу?» — На днях Касым-Жомарт Токаев вновь (в третий раз за три года) призвал не торопиться с переводом казахской письменности на латиницу. Заодно он отметил, что Казахстан уже успел совершить на этом пути немало грубых ошибок. Однако многие комментаторы усмотрели в заявлении президента не просто призыв отсрочить такой переход, а явный сигнал к сворачиванию программы до лучших времен. Оно и понятно: реформа алфавита стала одной из самых скандальных, затратных и откровенно провальных за последнее десятилетие. Продолжать в том же духе – значит, наломать ещё больше дров и получить крайне нежелательные последствия.

Безусловно, сама по себе идея не лишена смысла. Как считают эксперты, участвовавшие в обсуждении данной темы на страницах нашего издания, успешная реализация этой инициативы может быть стратегически оправданной в долгосрочной перспективе. Будучи универсальным международным алфавитом, которым пользуются более половины населения планеты и на котором базируются 99% всех вычислительных и телекоммуникационных систем, латиница позволит Казахстану быстрее интегрироваться в мировое сообщество на правах полноправного его члена со всеми вытекающими из этого выгодами, в том числе в виде доступа к передовым технологиям.

Правда, все эти бонусы, в лучшем случае, получат будущие поколения. Для нынешних же казахстанцев такая перестройка, способная затянуться на десятилетия, может оказаться весьма болезненной. Особенно тяжело придётся тем этническим казахам, которые получили знания на родном языке через кириллицу и активно используют её в своей профессиональной или учебной деятельности. В связи с этим какое-то время будут параллельно сосуществовать два алфавита, что чревато массой других проблем. Есть даже риск раскола казахстанского общества на две части: тех, кто будет пользоваться новой графикой, и тех, кто останется на базе старой. В качестве примера можно привести Узбекистан, где аналогичную реформу начали тридцать лет назад, в 1993-м, но по сей день не добились желаемых результатов: латиницей там в основном владеет молодежь, тогда как старшее поколение по-прежнему испытывает с этим сложности.

Кроме того, полномасштабное использование нового алфавита приведёт к усилению отчуждения между русскоязычными и казахскоязычными гражданами страны, усугубит обособленность казахского языка от русского, будет расцениваться в массовом сознании как стремление казахов отгородиться от влияния русской культуры, считает историк и политолог Николай Осипов. Не менее негативными, по его прогнозам, окажутся последствия для политической коммуникации в казахстанском обществе, поскольку лозунги консолидации, национального согласия, патриотизма, написанные на латинице, будут восприниматься как-то не очень убедительно.

Намеренная политизация данного процесса, назойливые пропагандистские утверждения об особой его значимости для развития культуры, образования, повышения степени международной открытости и авторитета Казахстана, на взгляд политолога, уже вызывают недоверие к власти и протест против навязывания общественному сознанию этого вопроса в качестве важнейшего преобразования. По сути, в глазах многих казахстанцев это всего лишь имиджевый и политически ангажированный культурно-информационный проект бывшего руководства страны.

И потом, противники перехода на латиницу ссылаются на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, которая на фоне внутренних и внешних факторов имеет тенденции к ухудшению. Грубо говоря, сейчас правительству и гражданам откровенно не до этого. Чтобы у людей появилось хоть малейшее желание изучать новую письменность, нужна серьёзная мотивация, которой в условиях падения уровня жизни и доходов населения просто неоткуда взяться.

Совершенно не готова к реформе и отечественная система образования, которая, по идее, должна в числе первых приступить к её реализации. Тяжело придётся как профильным госорганам и учителям, которых в срочном порядке нужно будет переучивать, так и самим учащимся и их родителям. Ведь сегодня даже на кириллице нет качественных учебников (результат постоянного и далеко не всегда продуманного обновления их содержания) – что уж тогда говорить об их выпуске на латинице? В том же Узбекистане переиздание литературы осуществляется настолько медленными темпами, что это уже отрицательно сказалось на образовательном уровне современной молодёжи.

В этой связи вспоминается обращение нашей творческой интеллигенции в 2017 году с просьбой не менять письменность, поскольку «юное поколение окажется оторванным от истории предков, духовного разума и рассудительности, зафиксированных в напечатанных кириллицей изданиях». Как заявил тогда, будучи президентом научно-образовательного фонда «Аспандау», Канат Нуров, огромный по объёму и социально-историческому значению пласт письменной культуры выражен средствами кириллицы, и он может быть предан забвению последующими поколениями примерно так же, как в своё время была утрачена значительная часть того, что было создано на арабице. Ведь никто не станет специально перекладывать на латиницу большое количество исторических источников и литературных произведений, полагает он, – происходить это будет лишь по мере конкретных запросов и только посредством инфокомтехнологий, механической конвертации текстов с кириллицы на латиницу.

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