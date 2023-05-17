Реальная репатриация капитала не терпит пустого популизма

О механизмах возврата средств, незаконно выведенных из-за рубежа, рассказывает Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio

Возврат капитала, незаконно вывезенного из Казахстана, на первый взгляд представляется достаточно простой и крайне однозначной, особенно с точки зрения социальной справедливости, задачей. Есть коррупционеры или нечистые на руку бизнесмены, которые незаконно вывели средства из РК. И есть народ в лице государства, которому был причинен ущерб от этих действий. Значит святая обязанность руководства Казахстана сделать все для того, чтобы вернуть украденное у государства.

С точки зрения социальной справедливости логика в таких рассуждениях безупречна, именно поэтому мы очень часто можем слышать, как политики популистского толка, выступающие «за все хорошее и против всего плохого», выставляют возврат незаконно вывезенного капитала из страны на передний край своей политической повестки или даже экономической программы.

Особенно эффектно, этот пассаж выглядит, когда на него набрасывают фактуру. Скажем совсем недавно в СМИ муссировались сообщения об оценке вывезенного из Казахстана объема капитала. Цифры приводились разные и в $45 млрд., и в $100 млрд., и в $150 млрд., все зависело от продолжительности оцениваемого периода и географического охвата исследователей.

Самой популярной естественно стала версия с наибольшей оценкой. По-другому быть и не могло, во-первых, потому что оценить реальный объем незаконно вывезенного капитала из Казахстана за 30 лет все равно невозможно. А во-вторых, потому что гораздо эффектней выглядят расчеты, где сумма вывезенных средств почти что эквивалентная всему ВВП Казахстана (около $200 млрд. в 2022 году), а значит могла бы кардинально преобразить жизнь казахстанцев.

И действительно, очень трудно не поддаться искушению и не пофантазировать на тему о том, что если бы не незаконный вывод средств, экономика РК могла бы быть сейчас почти в два раза больше, то есть и уровень жизни казахстанцев теоретически мог бы быть сейчас 1,5-2,0 раза выше текущего, средняя заработная плата не 338 тыс. тенге, а 600 тыс. тенге или даже больше.

К сожалению, уже на первом практическом шаге при переходе от умственных арифметических упражнений по быстрому повышению уровня жизни казахстанцев, к реальному возврату незаконно вывезенных из страны активов, воздушный замок быстрого удвоения ВВП РК сталкиваются с реальностью, в которой возврат похищенного капитала сравним со сбором тысяч иголок в нескольких десятках стогов сена.

Можно сказать, что ничего страшного в столь сложной задаче нет, в конце концов в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев создал целую межведомственную комиссию по возврату незаконно выведенных из страны средств, куда вошли представители и Генеральной прокуратуры, и Комитета национальной безопасности, и НБ РК, и Агентства по финмонитрингу, и минфина, и министерства юстиции и многих других.

К тому же еще в 2007 году Всемирный банк вместе с Управлением ООН по наркотикам и преступности для продвижения Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) запустили инициативу по возвращению украденных активов (StAR), в рамках которой даже был создана и описана методология возврата.

То есть опять же, для возврата незаконно вывезенного капитала формально все есть и мы даже видим активную деятельность межведомственной комиссии, которая в начале мая 2023 года уже отчиталась о возврате 620 млрд.тенге из них $575 млн. из иностранных юрисдикций, а также дополнительно взысканных 100 млрд тенге налогов, 7 млрд. тенге штрафов и других успехах.

Работа вроде кипит, средства возвращаются, повышая дисциплину и авторитет государства. Все это хорошо, но вот только описанные успехи межведомственной комиссии в основном связанны или с текущими делами благодаря недавнему ужесточению контроля за движением капитала, либо с внутренними кейсами, которые с теми $150 млрд. вывезенных из РК за последние 20-30 лет имеют мало общего.

Возможно так и должно быть, возврат незаконно вывезенных средств — это очень долгая и сложная юридическая процедура, которой нужно дать время, прежде чем мы услышим отчеты о возвращении тех самых миллиардов долларов похищенных у Казахстана средств. Но все-таки международный опыт показывает, что даже в случае обнаружения этих активов, себестоимость для всего процесса репатриации капитала может достигать 30-45%.

При этом, если все делает само государство, самостоятельно проводя комплекс мероприятий по сбору сведений, доказательств и отслеживания активов в иностранной юрисдикции, то расходы оно должно нести авансовым способом, не будучи уверенным в удачном исходе дела. Если же государство использует иностранные компании, у которых уже есть компетенции для расследований в нужных странах, то тогда придется платить ту самую крупную комиссию, но уже с конечного результата.

То есть, на быстрый возврат средств, похищенных у РК, потребуются миллиарды долларов, которых в республиканском бюджете просто нет. Поэтому необходимо либо платить огромные комиссии, либо растягивать процесс репатриации капитала на десятилетия.

Плюс, если мы посмотрим на мировую статистику дел по возвращению незаконно вывезенных средств за последние 30 лет, то там едва ли наберется сумма в $40-45 млрд. при гораздо больших ежегодных потерях государств. И столь медленный процесс возврата вовсе не связан, с невозможностью страны, которая пытается вернуть похищенные средства, получить в своем суде необходимое постановление, это как раз самая простая часть.

В основном сложности связанны с поиском активов в иностранной юрисдикции, сбором доказательной базы, которая подтверждала бы властям другой страны, их реальную принадлежность. Также сложности связанны с фактическим возвратом средств, потому, как и сами страны, не смотря формальную риторику о безусловном сотрудничестве в рамках множества разных каналов обмена финансовой информацией, не очень заинтересованы в том, что бы миллиарды долларов уходили из их экономик. А потому все процессы затягиваются, а при реальной выплате часть средств может пойти не государству, а например благотворительным фондам, как это уже было в РК.

Так что если и пытаться формулировать оптимальную стратегию по репатриации незаконно вывезенных активов из РК, то, во-первых, ее основной акцент должен быть с тем, чтобы здесь и сейчас с помощью контроля за движением капитала минимизировать незаконный отток капитала. Именно это, кстати, сейчас и делает межведомственной комиссия, созданная президентом Токаевым.

А уже, во-вторых, и в основном с привлечением иностранных компаний и международных организаций, заниматься систематическим поиском и возвратом ранее незаконно вывезенных из РК активов. Но делать это не столько ради самого капитала, сколько ради повышения дисциплины и уважения государства внутри страны.

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