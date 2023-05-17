Война Миров. Пространство боя

Натовско-украинская ситуационная осведомленность в зоне боевых действий выше российской

В сборной солянке войны на Украине падает совокупная доля элементов XX века и увеличивается компонента XXI-го. Майские бои лишний раз показали, что самое слабое место российской военной машины – это ситуационная осведомленность. ВСУ уже встроены в сетецентричную систему передачи информации на планшет командира (диверсионно-разведывательной группы, артиллерийской батареи, комплекса ПВО). С появлением натовских дальнобойных систем вооружения значимость превосходства по данному параметру стала еще очевиднее. Парировать такие вещи Россия может, но это требует интеллектуальных усилий, политической воли и адекватных управленческих решений. Срочно – это синоним поздно, если не действовать быстро.

Одномоментное уничтожение российской авиагруппы 13 мая в Брянской области в составе фронтового бомбардировщика Су-34, многоцелевого истребителя Су-35 и двух вертолетов Ми-8 стало чрезвычайно важным событием в плане понимания современных реалий. Такую контратаку в воздухе можно было провести только имея абсолютно четкую картину «пространства боя», полученную со спутников и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) в реальном режиме времени. Ну и имея современные дальнобойные средства поражения.

В военных пабликах довелось ознакомиться с мнением, будто произошел «слив» оперативной информации от вражеской агентуры в штабах ВКС. Мы не знаем, как в российской военно-воздушной компоненте с предателями, но здесь первичны точно не они. Противник знал про авиагруппу еще когда она готовилась на аэродроме благодаря средствам технической разведки. Из-за этого находящемуся в засаде норвежско-американскому ЗРК NASAMS (косвенные признаки указывают на него) не требовалось включать собственный радар и обнаруживать себя – информация на панель управления шла со спутников.

Выстрел ракетами AIM-120 AMRAAM Extra Range (дальность до 180 км) был произведен в тот момент, когда вся авиагруппа находилась на территории России. Как минимум Су-34 и Су-35 успели отстрелить защитные тепловые ловушки и дипольные отражатели. Проблема в том, что у AIM-120 очень продвинутая головка самонаведения и она различает цели в зоне поражения по тепловым и массогабаритным характеристикам. Плюс у пилотов бюджет располагаемого времени вряд ли превышал 20 секунд и его элементарно не хватило для принятия других мер. Заряд боевой части ракет таков, что на четырех воздушных суднах погибли все члены экипажей.

Любая проблема возникает со способом ее решения, но технологический перелом стал очевиден широкой публике. Речь не только об авиации и ПВО. Штурмовики «Вагнера» в Артемовске/Бахмуте признают, что в плане разведки украинская сторона имеет преимущество из-за обилия спутников и беспилотников. Кроме американских и европейских космических аппаратов, Киев получает информацию от частных орбитальных группировок. Запущенные Россией в 2021-2022 гг. три спутника оптической разведки нового поколения «Космос-2551», «Космос-2555» и «Космос-2560» быстро пришли в негодность. Причина неполадок засекречена, но по логике это проблемы с комплектующими (блокада высокотехнологичного импорта в сегменте космических аппаратов не прорвана).

В военной истории самой яркой победой технически отсталой стороны над качественно кардинально превосходящей считается битва при Изандлване, где зулусы 22 января 1879 года разгромили англичан. Инкоси (верховный правитель) зулусов Кетчвайо хоть и вернул в свои войска ранее снятые с вооружения метательные дротики (главным вооружением являлись кинжальные дротики для рукопашного боя), но это не решало проблему против экспедиционного корпуса, вооруженного скорострельными винтовками и нарезной артиллерией.

В любом случае полководец Нчингвайо Кхоза смог эффективно сблизиться с подразделениями 24-го пехотного полка и 1329 военнослужащих (включая 52 офицера) остались на поле боя. Зулусам победа обошлась примерно в 3 тысячи убитых и умерших от ран. Дело в том, что по уровню своего развития тогдашние зулусы уступали представителям андроновской культуры эпохи бронзы на территории Казахстана (кроме момента с металлургией железа), а потому с медициной у них было туго. Ну а саму войну с Британской империей Кетчвайо проиграл, поскольку между противниками лежали целые эры в развитии.

Между эфиопами и итальянцами в ходе войны 1895 – 1896 годов тоже находилась техническая пропасть. Однако тогдашняя Абиссиния была хоть и феодальным, но централизованным государством. Часто упускают из вида, что войны друг с другом ведут не столько армии, сколько государства.

Между европейскими колониальными державами действовал негласный пакт, по которому они не продавали оружие африканским странам, воюющим с европейцами. Тем не менее, дипломатия Менелика II смогла договориться с французами о поставках оружия, поскольку тем не нравилось итальянское усиление на Африканском Роге. Россия тоже поставила несколько тысяч современных винтовок и патроны к ним под лозунгом помощи черным православным братьям.

В сражении при Адуа – главной битве войны – сошлись 18 тысяч итальянцев против 80 тысяч эфиопов. И пусть подавляющее большинство воинов Менелика II были вооружены саблями, пиками и кремневыми ружьями, итальянская армия потеряла 11 тысяч убитыми и ранеными, 3,5 тысячи пленными, всю артиллерию. Эфиопские потери: 4 тысячи убитыми и 6 тысяч ранеными. Франция после Адуа прекратила поставки оружия Абиссинии, но дело уже было сделано и африканское государство победило в войне.

В годы Великой Отечественной войны Германия превосходила СССР в технологическом отношении. Ряд образцов вооружений вроде скоростных тягачей и фаустпатронов советская промышленность так и не смогла освоить до конца боев. Однако военно-политическое руководство Советского Союза нашло такие управленческие решения, которые позволили нивелировать сильные стороны вермахта и Третьего рейха, попутно создав и усилив собственные козыри.

В ходе войны в любом случае соревнуются разные модели управления и управленческие практики, где военные решения выступают разновидностью общегосударственных управленческих алгоритмов. История с военными реформами Российской Федерации демонстрирует их ошибочность и незавершенность с точки зрения проверки порохом на полях Украины и в небе над Россией.

Военная реформа министра обороны Анатолия Сердюкова привела к ликвидации советской модели комплектации, подготовки и мобилизации войск. В результате сегодня Кремль не может сражаться с ВСУ методом «каменной задницы», когда волны бронетехники при поддержке артиллерии и массированном давлении с воздуха сносят все подряд на своем пути. В войне на суше техническое и тактическое превосходство над противником против численного перевеса действует только до определенного момента. Для «каменной задницы» нет полигонов, складов со всем необходимым, офицерского состава, грамотного учета мобилизационного резерва, медицинского обеспечения.

Десять лет Сергея Шойгу на министерстве обороны не создали современной армии. На момент начала СВО российские войска даже в организационно-штатном плане действовали одновременно бригадами сердюковского пошиба и дивизиями последней принятой версии. Тот факт, что самое боеспособное подразделение нынешних российских вооруженных сил – это ЧВК «Вагнер», сам по себе говорит об очень многом.

Все проблемы списать на одно воровство нельзя. В Киеве периода Майдана вряд ли воруют меньше, чем при Кравчуке-Кучме-Ющенко-Януковиче, но систему «Дельта» создали. Данная система информационной поддержки решений и ситуационной осведомленности на поле боя используется украинской армией с 2018 года. А с 4 февраля 2023-го она официально принята на вооружение ВСУ. Практикой проверено, что украинская военная мысль двигалась в правильном направлении, а российская в неправильном.

Та или иная система вооружений не является вундерваффе сама по себе. Как нашли в какой-то момент средства борьбы с HIMARS, так и английские ракеты Storm Shadow, которые дебютировали ударами по Луганску, тоже научатся эффективно сбивать. Кстати, почему-то в интернете полно карт, будто эта ракета летит на 250 км. Данная консервативная оценка вряд ли соответствует действительности. По всем вменяемым источникам Storm Shadow способен поражать цели на дальности в 560 км.

Мы еще раз акцентируем внимание на первостепенности организационно-управленческих возможностей России в преодолении превосходства связки Украина – НАТО по контролю пространства боя. Потому что ученые, технические специалисты и производственники не смогут внести свой вклад в решение проблемы, если не поступят соответствующие государственные задания, финансирование, координирующие и формирующие действия. Как верно сказал старшина Федот Евграфыч Васков из художественного фильма «А зори здесь тихие»: «Война – это не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает».

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