Средства экстремального платежа

Что сможет сыграть роль денег в черный-черный день

У трех четвертей населения Казахстана – согласно социологическим опросам – сбережений нет как явления. Оставшаяся четверть (наверное, за минусом 2%, которым «денег хватает на все» – опять же по сведениям социологии) озабочена сохранением активов таким образом, чтобы они не обнулились как советские рубли.

Как генералы готовятся к прошлым войнам, так и люди к грядущим кризисам приноравливаются на основе личного опыта или исторических прецедентов. Какие-то вещи предугадать невозможно, но есть и то, что проверено тысячелетиями.

Когда развалился Советский Союз, то все новые государства избавились от его финансовых обязательств перед населением. Помню две купюры по 100 тенге, которые были обменены по курсу 1 тенге : 500 советских рублей в рамках лимита 200 тенге. В паспорт поставили специальную отметку, чтобы гражданин не мог сделать операцию повторно. Чтобы понять масштаб цен, стоит знать, что летом 1991 года перед августовским путчем на 10 рублей можно было посидеть в кафе.

До сих пор помню Абылай-хана на «стольнике». Он смотрел очень солидно и надменно. Потом, когда 100 тенге стали самой мелкой бумажной купюрой, я специально разглядывал портрет хана и не мог понять: матрицу для печати поменяли или нет? Почему у лица на банкноте взгляд стал скромный и какой-то потухший?

Резкая девальвация, а потом ликвидация покупательной способности советских денег происходила в условиях, когда можно было переложиться в другие денежные знаки – американские доллары или немецкие марки. Но сегодня вечно зеленый «бакс» сам находится на неразмеченной территории. Пока доллар США принимают в любом уголке планеты и он только «худеет», поскольку производят его триллионами как не в себя. А что будет в час «Х»?

С точки зрения классической экономики доллар не является полноценными деньгами, ибо выступает лишь в форме обязательств Федеральной резервной системы. Аналогично со всеми другими валютами планеты, которые с прошлого века не имеют золотого обеспечения.

Англичанам приписывается поговорка «золото – деньги королей, серебро – деньги джентльменов, бартер – деньги крестьян, долги – деньги рабов». Сегодня функцию как денег внутри стран, так и мировых денег выполняют долговые обязательства. Мировая история подобные периоды знает. Но когда они заканчиваются, то деньгами становятся такие вещи, которые обладают самостоятельной стоимостью и ценностью.

Во время гражданской войны на территории бывшей Российской империи, в европейской части колоссальной покупательской способностью обладал пуд сала. В американских тюрьмах денежной единицей выступала банка сардин. Даже в немецких концлагерях были деньги в виде сигарет.

То, что на дворе дела идут не в гору, вряд ли кому-нибудь нужно объяснять специально. Главная интрига в степени вероятности глобальной социально-экономической катастрофы и как к ней приготовиться заблаговременно.

Даниэль Сачков, создатель децентрализованной платформы «Бастион», предлагает озаботиться базовыми вещами в виде земли, воды, энергии и продовольствия. Частный дом в комфортабельном пригороде – это ценный актив сам по себе, но он мало кому по карману. Для живущих в многоквартирных домах-человейниках нужны более компактные по ресурсам решения.

Накануне распада СССР прозорливые люди запасались водкой, сигаретами, мылом, медом, сахаром, подсолнечным маслом, спичками. Если с качественной водкой вопросов нет и ликвидность товара сомнений не вызывает, а мед может храниться десятилетиями, то с мылом уже вопросы. По истечении срока годности мыло теряет свои потребительские качества.

При всем богатстве выбора, самое надежное средство экстремального платежа – это драгоценные металлы. Даже если государство в период катаклизмов введет запрет на использование населением золота, серебра и платины, люди все равно будут ими пользоваться в ситуации параллельной экономики (черного рынка).

Отсутствие доверия к власти само по себе подталкивает людей к покупкам физического золота, поскольку этот драгметалл представляет надежную защиту от безответственного в финансовом отношении правительства. Есть даже такая крайняя категория людей, которых называют «золотые жуки» – у них одержимость желтым металлом превышает здоровые пределы. Своего рода вариации на тему «Скупого рыцаря» Александра Сергеевича Пушкина.

Рост суицидов не должен вводить в заблуждение, поскольку стремление к выживанию остается одним из главных инстинктов человека. Он включает в себя и защиту плодов собственного труда или сбережений. Люди подсознательно ожидают, что будут вознаграждены, если не станут немедленно потреблять произведенные ценности. В природе такой подход ярко проявляется у белок, когда они создают запасы орехов на зиму. Поэтому то, в чем люди хранят свои сбережения, приобретает критический характер, а индивиды стараются рационально выбрать тот инструмент, который не будет подвержен разрушению или полному исчезновению.

Золото редко встречается и его количество ограничено. Данный металл трудно найти, добыть и переработать в готовый продукт, поэтому он накапливается понемногу и медленно. Золото не портится, однородно и его первоначальную форму легко восстановить, если кусок металла оказался разбитым на части или поврежденным. Желтый металл компактен, что позволяет обеспечивать транспортировку большой ценности в сравнительно небольшом объеме. По сравнению со всеми другими товарами, золото – это единственный актив, который может быть немедленно превращен в наличность (даже центральными банками) и не является чьим-либо обязательством. Оно ценно само по себе. Золото полностью анонимно.

Перечисленные выше характеристики присущи не только золоту, однако это единственная форма денег, у которой все эти черты есть одновременно. Поэтому совершенно естественно, что из-за войны на Украине Касым-Жомарт Токаев уже 14 марта 2022 года подписал указ, запрещающий вывоз золотых слитков аффинированного золота в 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота Altyn Barys и из серебра Kumys Barys, аффинированного золота свыше 100 граммов. В экстремальной ситуации государство тоже руководствуется инстинктами, а они взывают к золоту.

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