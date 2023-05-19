«Побывав 9 мая на параде Победы в Москве, где их принимал Путин, президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении вновь соберутся в том же составе, чтобы на этот раз провести серию встреч с председателем КНР Си Цзиньпином»

Сетевой Казахстан 19 мая 2023г.

TIME . KZ . «Официальная церемония встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай»» — В Лотосовом парке династии Тан состоялась официальная церемония встречи глав государств, принимающих участие в работе саммита «Центральная Азия – Китай». На площади перед дворцом для Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Председателя Китая Си Цзиньпина, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева было организовано театрализованное представление.

KOMMERSANT . RU . «Самая Центральная Азия» — В китайском городе Сиань (провинция Шэньси открывается первый в истории саммит «Китай — Центральная Азия», в котором примут участие лидеры пяти бывших советских республик. Встреча пройдет под председательством китайского лидера Си Цзиньпина. Двухдневный саммит «Китай — Центральная Азия», стартующий 18 мая в бывшей столице Великой Китайской империи городе Сиане, станет для лидеров пяти центральноазиатских государств уже второй совместной встречей за последние недели. Побывав 9 мая на параде Победы в Москве, где их принимал российский президент Владимир Путин, президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении вновь соберутся в том же составе, чтобы на этот раз провести серию встреч и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О семейных ценностях и глобальной экономике» — В канун Дня семьи Минтруда опубликовало систему оценки семейного благополучия, в которой начисляются баллы за наличие квартиры и автомобиля и вычитаются за наличие детей, что вызвало сильное возмущение в обществе и подозрения в лоббировании интересов застройщиков. С точки зрения семейного бюджета это, конечно, понятно, но определенной адекватности документу и его разработчикам явно не хватает. Понятия «государственная поддержка семьи» и «защита семейных ценностей» приобрели в последние годы чересчур политизированное значение с одной стороны, а с другой – стали символом социального иждивенчества для некоторых категорий сограждан.

CARAVAN . KZ . «Денег нет, но вы лечитесь: что не так с системой обязательного медстрахования в Казахстане» — Фонд ОСМС пока не состоялся. За два года работы – с 2019-го по 2021-й – система ОСМС не оказала влияния на снижение заболеваемости по социально значимым болезням. Более того — показатели смертности и заболеваемости растут. Об этом говорится в заключении Высшей аудиторской палаты РК, которое провело аудит в НАО «Фонд социального медицинского страхования»(ФСМС).

KZ.KURSIV.MEDIA. «Какие здания попадают под редевелопмент в Казахстане» — Среди очевидных преимуществ редевелопмента – сокращение сроков ввода объекта в эксплуатацию. Переделка здания, в отличие от возведения нового объекта, не требует получения разрешений на строительство, уже имеются инженерные сети, точки подключения к электричеству, газу и воде. Кроме того, проекты редевелопмента зачастую реализуются в обжитых районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, что повышает конечную ценность недвижимости.

QMONITOR . KZ . «Первопроходец. 45 лет назад впервые чемпионом мира по боксу стал казахстанец» — В воскресенье завершился очередной чемпионат мира по боксу, а уже в ближайшую субботу, 20 мая, исполнится 45 лет с того дня, как впервые медаль, причём сразу золотую, мирового первенства в этом очень популярном у нас виде единоборств завоевал представитель Казахстана. На верхнюю ступень пьедестала почёта ЧМ-1978, проходившего в столице тогда ещё единой Югославии, поднялся 22-летний алма-атинец Валерий РАЧКОВ, который вообще стал первым боксёром из нашей республики, принявшим участие в соревнованиях столь высокого уровня.

LITER . KZ . «Лук и молочка на вес золота: как изменились цены на продукты в Казахстане?» — За последние несколько лет Казахстан пережил несколько волн ажиотажного спроса на разные категории продуктов. Соотечественники выстаивали очереди за подсолнечным маслом, луком, дрались за сахар. Как сейчас обстоят дела с ценами на продукты, которые не так давно были в дефиците и какие изменения в ценовой политике ожидают казахстанцев в будущем… Рост цен происходит как по объективным причинам, так и является результатом неграмотного управления ведомств и ошибок в прогнозах.

ZAKON . KZ . «Можно ли не служить в армии Казахстана по религиозным убеждениям» — Ежегодно весенние месяцы – время призыва граждан на срочную воинскую службу. Между тем в майском календаре мировых знаменательных дат имеется Международный день отказника от военной службы по соображениям совести и религиозным убеждениям. Разберемся, что по этому поводу говорит буква закона в Казахстане, а также узнаем мнение священнослужителя и ветерана боевых действий.

AZATTYQ . ORG . «Жизнь и борьба Жасарала Куанышалина» — Казахстанский общественный деятель, оппозиционер с многолетним стажем Жасарал Куанышалин, активно участвовавший в политической жизни Казахстана с 1990-х годов, скончался в возрасте 74 лет.

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