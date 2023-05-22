«Уставший от безденежья Союз писателей Казахстана сделал ставку на бизнесмена»

Сетевые СМИ о съезде писателей

Бигельды ГАБДУЛЛИН, президент Казахского ПЕН-клуба – «Съезд писателей прошел без скандала» — Говорят, что есть верное средство рассердить людей и внушить им злые мысли, – заставить долго ждать. Вот и очередной съезд писателей Казахстана был весьма ожидаем – до открытия этого события считали дни не только литераторы, но и вся читающая аудитория страны.

Форум задолго до начала своего проведения вызвал немало досужих разговоров и споров. Объяснение тут простое: как бы люди ни относились к Союзу писателей (СП), это творческое объединение литераторов, членами которого являются около тысячи человек, было и остается очень важной духовной составляющей в жизни казахского общества. Неслучайно все великие казахские ханы прислушивались к голосу поэтов и сказителей, действовали по их мудрым советам.

Задолго до съезда начались нападки на руководителей этой творческой организации… Возникла нешуточная дискуссия в социальных сетях о том, кто будет новым руководителем СП. Желающие занять эту должность открыто выражали свое мнение, делились планами. К удивлению многих, съезд прошел без всяких скандалов и эксцессов.

Экс-руководитель СП поэт Улукбек Есдаулетов отчитался о своей работе за пять лет. В прениях выступили известные писатели – Дулат Исабеков, Иранбек Оразбаев, Кадырбек Сегизбаев, Казбек Иса, Любовь Шашкова, Ерлан Жунис, Талгат Айтбайулы и другие. Оценивая пятилетнюю деятельность руководителей СП, каждый оратор подчеркивал значительные их достижения.

Но при этом особый всплеск эмоций вызвал едкий сарказм талантливого поэта Иранбека Оразбаева, сказавшего: «Я благодарен Улугбеку Есдаулетову за то, что он так легко выпутался из ситуации и налегке ушел с поста руководителя СП».

По душе многим делегатам съезда пришлись слова и корифея казахской литературы Дулата Исабекова о том, что надо крепко думать, кого из казахских писателей следует представлять зарубежной аудитории. По его мнению, достаточно переводить на иностранные языки произведения трех-четырех авторов.

Модератор съезда поэт Бауыржан Жакып филигранно руководствовался уставом СП и на каждый выпад из зала отвечал со знанием всех тонкостей деятельности СП. Были избраны члены правления СП из 103 человек, которые и выбрали нового руководителя этой влиятельной творческой организации. Им стал известный писатель, бизнесмен Мереке Кулкенов.

Амиржан КОСАНОВ – «Союз или профсоюз» — На прошлой неделе состоялся очередной съезд Союза писателей Казахстана. В связи с кадровыми изменениями и не совсем уместными откровениями некоторых представителей руководства СП в социальных сетях разгорелись нешуточные страсти. В духе демократии и плюрализма открыто обсуждались не только конкретные персоны, способные возглавить организацию, но и вопрос «Нужна ли вообще такая структура?».

Как рядовой читатель, который старается быть в курсе всех литературных новостей, я присутствовал на этом форуме.

Постоянный читатель знает о моем, отношении ко всякого рода творческим союзам, которые изначально были созданы Иосифом Сталиным для контроля над «инженерами человеческих душ» (определение «отца народов»). В советское время пребывание в рядах этих союзов было морально-психологической легитимизацией конкретного таланта, открывало ему двери в высокие кабинеты, предоставляло доступ к жизненным благам: должности, квартиры, автомобили, звания, зарубежные поездки. Такой механизм был достаточно эффективным, позволяя Системе контролировать общий творческий процесс в рамках принципа так называемого «социалистического реализма» и исключительной лояльности существовавшему режиму.

Мы уже 30 с лишним лет как бы свободны (в политическом и творческом смысле), но почему так мало по-настоящему востребованных, отражающих противоречивые реалии современного казахстанского бытия литературных произведений? Да, есть книги, которые нашли своего благодарного читателя. Но, увы, их так мало, и посему не они определяют тенденции современного литературного процесса.

Тем удивительнее был небывалый ажиотаж накануне съезда.

Думаю, это, во-первых, потому, что Союз писателей, в отличие от других творческих объединений наиболее близок рядовым читателям. Имена писателей и поэтов на слуху.

Во-вторых, материальный вопрос всегда был актуален: в отличие от других подобных организаций, СП имеет солидную собственность в центре южной столицы (я говорю о зданиях СП и Дома творчества), вокруг аренды которых в обществе ходят различные, не красящие руководство СП, слухи. Кроме того, СП — учредитель главных республиканских литературных изданий, которые имеют свою традиционную аудиторию.

В-третьих, речь идет, если можно так выразиться, о моральных активах СП, ибо именно он выступает главным распорядителем все еще существующих государственных наград и премий, его мнение — определяющее для государственной политики в области литературы. Наличие филиалов во всех регионах страны добавляет дополнительные бонусы общественному авторитету СП.

Но общая беда соответствующих творческих союзов в том, что созданные при жесткой однопартийной системе они так и не смогли адаптироваться к новым условиям. Одна из главных бед — противоречия между реалиями суровой и не терпящей неуместных преференций либеральной экономики и иждивенческими настроениями большинства творческих людей.

Несомненно, государство обязано поддерживать социальную сферу, культуру и образование: без этих ценностей оно обречено.

Однако, мне кажется, что обязанность государства — не в содержании за свой счет сонма писателей и поэтов, а в создании необходимых цивилизованных условий для их творческой самореализации.

Что касается творческих союзов, то они, конечно, в той или иной форме необходимы для цеховой солидарности и взаимопомощи. Деятелям литературы, культуры и искусства надо собираться, обсуждать профессиональные и общественно значимые проблемы. Думаю, нас ждет дальнейшая трансформация этих союзов в «творческие профсоюзы», защищающие экономические и трудовые интересы представителей своей отрасли. Такое лобби могло бы способствовать принятию тех или иных законов, столь необходимых для своей сферы. Так что потенциал творческих союзов не исчерпан.

Новым председателем Союза писателей избран известный писатель и опытный организатор Мереке Кулкенов. Он возглавлял ряд республиканских изданий, известен своими публицистскими выступлениями по самым острым проблемам жизни общества.

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — это про него. Во время трагических событий 2011 года в Жанаозене, когда средь бела дня были расстреляны мирные граждане (кстати, вся правда о тех событиях все еще не сказана!), он был одним из немногих писателей, кто не побоялся вступить в созданную демократическими силами Независимую комиссию по расследованию тех кровавых событий. Когда многие деятели культуры стыдливо молчали, Мереке встал на защиту жертв Жанаозенской трагедии. Во время Кантара он тоже был рядом со своим народом.

Мерей СУГИРБАЕВА – «Уставший от безденежья Союз писателей Казахстана сделал ставку на бизнесмена» — В Алматы состоялся XVI Курултай Союза писателей Казахстана, который запомнился его участникам тем, что … ничем не запомнился. При этом нападки на предыдущих руководителей этой творческой организации начались задолго до съезда.

После отчетного выступления Улугбека Есдаулетова, возглавлявшего последние пять лет СП Казахстана, начались прения, которые ничем особенным, как признались участники съезда, не запомнились.

– Никогда на моей памяти не было такого мирного съезда. Все предыдущие были бунтарские, а этот похож на хозяйственный отчет коммунистической партии, – поделился разочарованием писатель Куандык Туменбай. – Оценки творчества пишущих не было. Мне кажется, это от того, что все просто устали от безденежья – недаром так много сейчас разговоров вокруг гонораров.

Оживление вызвало разве что вызвало выступление-экспромт Дулата Исабекова (он не собирался выходить к трибуне, но его пригласили), самого издаваемого за рубежом казахстанского писателя. Лейтмотивом выступления мэтра был слоган – «Ребята, давайте жить дружно».

– То, что между нами происходят разные дискуссии – это нормально, хотя со стороны кажется, что мы скандалим между собой, – сказал он. – Так было всегда – и в бытность первыми руководителями СП Казахстана Ануара Алимжанова, и Жубана Молдагалиева, и Олжаса Сулейменова. Нас в Союзе около тысячи человек, и так как мы все не можем мыслить одинаково, то на фоне этого создаются разные группировки, каждая из которых выдвигает своего кандидата в руководство СП Казахстана. И это, естественно, не обходится без шума.

Сейчас, считает он, главным образом нужно оживить работу трех главных секций – прозы, поэзии и особенно перевода, а на разные форумы и конференции приглашать не отдельных писателей, часто одних и тех же, а издателей, чтобы работать с ними в деловом формате.

– Что должен делать Союз писателей в конкретной ситуации? – задается вопросом мэтр.– На мой взгляд – популяризировать страну через литературу. Для это нужно выдвигать писателей не скопом на переводы их произведений, а конкретно двоих-троих, чье творчество «делает погоду» на отечественном книжном рынке и отвечает запросам современного зарубежного читателя. Издание объемной антологии (у нас очень любят этот формат), конечно, хорошее дело, но когда там выходят произведения сразу 10-12 писателей, то это похоже на массовый забег, где читателю, французскому, английскому или мексиканскому, трудно выделить кого-то одного и составить представление о нашей литературе. Поэтому я предлагаю издавать каждого писателя по отдельности, индивидуально, как это делают японцы. Они, пропагандируя свою литературу за рубежом, делают акцент на конкретного писателя. Кадзуо Исигуро стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году, теперь на очереди известный всему читающему миру Харуко Муроками. Вот так надо продвигать свою литературу, а не массово в виде антологии, куда, боясь кого-то обидеть, запихивают всех подряд. При этом, те, кто этим занимается, даже не задумываются о том, возникнет ли у кого-то желание читать этот здоровенный талмуд? Я не оговорился, формат издания в наш минималистический век тоже играет большую роль. Заметьте, за рубежом любят выпускать книги такого размера, чтобы их удобно было носить с собой.

Еще одно предложение, которое выдвинул мэтр – руководство Союза писателей Казахстана должно обратить пристальное внимание на контракты с зарубежными издателями и на выбор издаваемых за границей книг. Пока же, по его словам, получается так, что именно поэты и писатели, чьи произведения не стали событием на родине, жаждут, чтобы их книги выходили за рубежом. И всеми правдами и неправдами добиваются этого.

– Почему так происходит? – задается он очередным вопросом. – А потому, что зарубежным издателям тоже не чуждо ничто человеческое. Качество текста и его актуальность в данном случае не играют роли, лишь бы он был оплачен и они выпустят книгу малым – по 150-200 книг – тиражом. 15 экземпляров подарят автору, остальные где-то будут пылиться.

В этой истории, по словам писателя, довольными остаются только двое – автор («моя книга вышла за рубежом») и издатель, заработавший на этом.

– Мне запомнился один такой случай, – рассказывает он. – Произошло это после того, как я вернулся из Лондона, где состоялась презентация моей повести «Мы не видели войны». После этого ко мне на работу пришли три женщины. Представились поэтессами, но я их не знал. Как выяснилось, пришли они лишь для того, чтобы сообщить мне, что тоже только что вернулись из Англии, где издали свои поэтические сборники. И намекнули: а почему нам не провести совместную пресс-конференцию? Сам я обычно прохожу через семь кругов, прежде, чем контракт будет подписан с зарубежным издателем: идут долгие переговоры через литературного агента, переведенный на английский или другой язык текст должен пройти экспертизу… Но и это все еще не гарант того, что дальше все пойдет как по маслу. Даже если книга вышла за рубежом с соблюдением всех профессиональных требований, то это только начало пути для нее. У зарубежных издателей есть такой принцип: если она имела какой-то успех в одной стране, то они ее выдвигают на международный рынок и только после этого она получает признание. Допустим, мою книгу «О чем поют лебеди» (сборник избранных драматических произведений) продавали на американской платформе электронной коммерции «Амазон» по $29 за экземпляр. Когда я через полгода открыл сайт магазина, книга, вышедшая тиражом в две тысячи экземпляров, была распродана полностью. Это, конечно, было отрадно. Плохо было другое – я пролетел! Из положенных мне 40% не получил ни копейки. Зато обогатился литературный агент. Можно было подать на него в суд. За границей процессы между автором и агентом – обычное дело, но когда мне сказали, сколько в Англии будет стоить адвокат, я махнул рукой. Главное, книга вышла. Тем более, что как к специалисту у меня претензий к агенту нет, в книжном бизнесе плавает как рыба в воде – знает вкусы конкретного читателя конкретной страны и умеет продвинуть и продать товар.

А вот шведы оказались очень порядочными. Они заплатили за вышедшую там книгу $16 тысяч. История оказалась интересной. Издатель попросил переименовать «Гаухартас» на другое, более продаваемое название. Так она стала «Собака Коблан и другие». Шведов это поначалу устроило, но на выходе она уже называлась «Палящее солнце, трескучий мороз и живая степь». Перевод лауреата Нобелевской премии Бенгта Самуэльсона оказался очень хорошим, книга разошлась.

И вот, учитывая свой личный опыт, я спросил у зашедших ко мне поэтесс: «А как вы добились издания своих книг за рубежом?». И что, вы думаете, ответили мне женщины? «Нас здесь не признают, поэтому мы решили издать свои стихи там» (!!!).

На мой взгляд, надо как-то остановить такую вакханалию. Меня, возможно, спросят: «Какое тебе дело? Деньги ведь не твои?». Но вот ведь по таким книгам составляют общее представление о нашей литературе, которая только-только начинает выходит на международный рынок, и авторы такого рода наносят ей огромный ущерб. Нет, я не ревную и не завидую. Пожалуйста, издавайтесь, если сумели найти деньги. Но зачем же бросать тень на всю казахскую литературу?

После прений, не вызвавших большого резонанса, члены правления СП (100 человек), при трех воздержавшихся и одном голосе против избрали нового председателя СП Казахстана СП Казахстана – Мереке Кулкенова.

В отношении него писатели были единодушны – врагов не имеет, со всеми, в том числе и с властями, поддерживает хорошие отношения, крепкий писатель, хороший менеджер, есть деловая предпринимательская жилка и т.д. В подтверждение все вспомнили, что именно Мереке Кулкенова первым в Центральной Азии на заре независимости открыл роман-газету, которая переросла в литературно-художественный журнал «Уркер».

Впрочем, он был единственным кандидатом на должность первого секретаря СП. Выбранный в марте этого года председателем созданного по инициативе Тюрксой, Союза писателей тюркского мира, Улугбек Есдаулетов взял самоотвод, другие претенденты тоже сняли свои кандидатуры. Экс-глава СП Казахстана остался в Союзе в качестве советника нового руководства с сохранением всех привилегий: отдельный кабинет, зарплата, личный водитель…

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