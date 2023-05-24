Война Миров. После Бахмута/Артемовска

224 дня «Бахмутской мясорубки» позади, впереди новые сражения

Правящая элита России продолжает вести себя совсем не так, как по идее должны действовать люди, против которых ведется война на уничтожение. Объяснение данному феномену может быть в том, что они не верят в потенциал коллективного Запада по ликвидации Российской Федерации. Второй вариант: элитарии не понимают зыбкости своего положения и печальности лежащих перед ними перспектив. Стоит помнить, что «черная метка» выдана не только Кремлю, а всем русским как исторической общности.

У ЧВК «Вагнер» есть собственная система наград и памятных знаков. По случаю взятия Бахмута идут награждения медалью, где на аверсе написано «Бахмутская мясорубка. Участнику битвы за Бахмут», а на реверсе выбит текст «8 октября 2022 г. командованием ЧВК «Вагнер» и генералом С.В. Суровикиным было принято решение о начале операции «Бахмутская мясорубка» с целью спасения российской армии и чести России».

Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Группа Вагнера» не имеет аналогов в военной истории. Взять хотя бы ее неопределенный правовой статус в самой России, где 359-ая статья Уголовного кодекса наказывает за наемничество лишением свободы на срок от трех до восьми лет. При этом само государство решило все вопросы с привлечением заключенных в «Вагнер», например. Потому что начальник колонии не имеет права отправить своих сидельцев куда-либо без железобетонного пакета юридически обязывающих документов. Аналогично и с тем, когда «музыканты» получают государственные награды вроде медалей «За отвагу» – все должно соответствовать законной процедуре.

Контекстно «Группа Вагнера» появилась в 2014 году из-за боевых действий в Донбассе. Кремль тогда официально признал пришедшие к власти в Киеве силы после Майдана, из-за чего помощь Донецкой и Луганской народным республикам с использованием войск Министерства обороны РФ создавала разнообразные трудности. Ответом на политический спрос стало создание ЧВК. Г-н Пригожин стал его куратором просто в силу того, что все другие кремлевские функционеры на столь деликатном поприще оказались из разряда «ни украсть, ни покараулить».

Кадровой базой для «Вагнера» стали как люди с улицы, склонные к риску и адреналину в силу биологических и социальных причин, так и Министерство обороны. Для значительной массы мужчин (и частично женщин) служба в армии мирного времени является невыносимой в силу тех или иных обстоятельств, из-за чего они выбирают участие в боевых действиях разнообразной степени интенсивности.

В ходе боевых действий в Сирии «оркестранты» пользовались уважением у офицеров сирийских вооруженных сил, иранских и «Хезболлы». Их неофициальное прозвище было «горные львы», тогда как у ряда других категорий российских военнослужащих (не будем показывать пальцем) «зайцы Путина».

«Группа Вагнера» вступила в бой за Бахмут уже после Харьковского провала и Херсонской катастрофы, когда авторитет военно-политического руководства России стремительно катился вниз. «Музыканты» воевали хорошо, хотя сразу стали заметны различия между «Старым» и «Новым Вагнером». Когда в бой идут десятки тысяч бойцов, то «псов войны», да еще хорошо подготовленных, на все боевые порядки физически не хватает. В любом случае по мотивации, навыкам и эффективности «оркестр» сильно превосходил сопоставимые подразделения МО.

Сражения за Бахмут/Артемовск с одной стороны стянули на себя бригады ВСУ, а с другой дали время российской армии для работы с контингентом мобилизованных. О степени ожесточенности боев можно судить по тому, как экипаж бомбардировщика Су-24М – командир Александр Антонов и штурман Владимир Никишин – из авиакрыла «музыкантов» повторил подвиг Николая Гастелло. После подбития из ПЗРК воздушное судно было направлено на группу бронетехники. Дело было 2 декабря, последние слова в эфире «встречайте, суки, папу».

Когда успех «Вагнера» стал очевиден, начались непонятные игры с боеприпасами. Сам Евгений Пригожин обвинял в кознях министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Формально, когда главным по СВО поставили генерала Герасимова, то статус командующего группировкой на Украине вырос. Но по сути у ЧВК «Вагнера» стало больше проблем, поскольку «оркестр» слишком уж сильно выделялся боеспособностью на фоне остальных российских войск.

Ситуация получилась довольно своеобразной. Г-да Шойгу и Пригожин считаются друзьями Владимира Путина. «Группа Вагнера» интегрирована в структуры МО. Однако внутриэлитный конфликт вырвался наружу. Бытует версия, согласно которой Сергей Шойгу испугался своей отставки на фоне успехов Сергея Суровикина. Будучи главным на театре военных действий, генерал Суровикин получил прямой доступ к верховному главнокомандующему, что заставило министра обороны волноваться о своих карьерных перспективах.

Уже в декабре пошли конфликты между Пригожиным и Шойгу в публичном информационном пространстве. Депутат Госдумы Виктор Соболев (в прошлом командующий 58-ой армией) заявил, что «Группу Вагнера» давно нужно было поставить на место и вообще ЧВК – это незаконно. Когда в мае г-н Соболев предложил на 15 лет сажать тех мобилизованных, которые переходят в «оркестр», то Евгений Пригожин парировал: «Бздила картонная, собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен, болтун безмозглый».

Президент Путин ведет себя двойственно. Он разрешил Сергею Шойгу произвести командные перестановки таким образом, чтобы «затереть» «Вагнер», но и никаких последствий собственно для Пригожина тоже нет. Причем не только из-за высказываний в адрес Шойгу, Герасимова или Соболева. Хозяин «музыкантов» грубит русскоязычным олигархам, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, да и еще много кому из категории небезобидных.

Поведение Владимира Путина похоже на действия хозяина боевых петухов или собак, которому их нет-нет надо стравливать ради выявления фаворита. К тому же Министерство обороны опять провалилось – на этот раз в Белгородской области. И тут уже Евгений Пригожин себя не сдерживает, рассказывает про «распилы» на строительстве оборонительных сооружений и развале управления по линии МО.

Министерство обороны по украинским боевым порядкам и военным объектам отвечает ударами ракет и «иранских мопедов», но это не отменяет факта боев на территории «старой» Российской Федерации. Все указывает на то, что ЧВК «Вагнер» верховные власти помогут зализать раны, пополнят людьми и амуницией, потому что «оркестр» в текущей ситуации некем заменить. Как-то решат проблему и с личным «гешефтом» для Пригожина. Сама его чрезвычайно высокая активность в инфополе свидетельствует, что человека «кинули» и не дали чего обещали.

Запад тем временем пытается снизить значимость победы «Группы Вагнера» в Бахмуте. В этой связи очень показательна подборка CNN. 20 октября 2022 года: «Значение города невозможно переоценить»; 2 марта 2023-го: «Стратегическое значение Бахмута не следует преувеличивать»; 2 марта: «Имеет некоторую ограниченную стратегическую ценность»; 20 мая: «Символика [города] всегда превышала его стратегическое значение».

Гипотетически ВСУ могут начинать контрнаступление, PR-подготовка к которому тянется уже два месяца. Но не преодолен дефицит бронетехники (особенно танков), да и часть наиболее боеспособных бригад под Бахмутом сильно «размотали». Кстати, украинские военнослужащие на передовой никакого дефицита снарядов у «музыкантов» не ощущали. Но здесь все относительно. Вполне естественно, что «Вагнер» хотел огневой вал на противника в десять раз больше.

Владимиру Зеленскому на саммите в Хиросиме Джо Байден обещал самолеты F-16, а подготовка пилотов в странах НАТО уже ведется несколько месяцев. Великобритания и Франция передают дальнобойные ракеты.

Вашингтон продолжает преследовать обе цели: Украину и Тайвань. Однако военные поставки Тайбэю объективно сокращают американский паек для Киева. При этом не стоит все сводить непосредственно к полю боя. США и их союзники по НАТО обучают солдат ВСУ на своих полигонах, лечат в медицинских учреждениях, ремонтируют подбитую и вышедшую из строя в ходе неправильной эксплуатации военную технику, дают деньги, оказывают экономическую помощь, осуществляют информационную и дипломатическую поддержку.

Войну на уничтожение России никто не отменял. Столетний Генри Киссинджер даже попенял американо-европейскому истеблишменту за столь вычурную прямолинейность. Мол, в его годы западные политики действовали куда более тонко и изощренно. Но если Китай действует логично и стратегически – взять хотя бы 26 млрд юаней ($3,7 млрд) финансовой помощи для Центральной Азии, чтобы обеспечить себе тыл на западных рубежах – то Москва продолжает экспериментировать с полумерами. Никакой последовательной линии Кремля не видно ни в чем, а между тем ставки в войне с коллективным Западом все повышаются, и эскалация только нарастает.

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