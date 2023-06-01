Что волнует душу казаха в начале июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Стрим по алматинскому кладбищу» — Одним из самых маститых журналистов Казахстана по праву считается Серик Аббас-шах; в своем время он отвечал за популярные разножанровые телепрограммы на казахском языке в телевизионном агентстве «Хабар». По сути, он был одним из тех, кто поднимал и раскручивал этот телеканал и в целом современное казахское ТВ. Его юмористически-сатирический «77 кун», парафраз некогда очень солидной и бойкой, итожащей неделю информационно-аналитической программы «7 кун» стал прообразом всех нынешних видео-приколов – от ТВ до ютуб-каналов. Другими словами, его можно смело отнести к слою, который принято называть общественностью, к национальной интеллигенции. По-казахски таких людей называют «зиялы кауым».

У него, как у крупного телевизионного, журналистского деятеля, по-прежнему острый глаз, свой своеобразный стиль подачи мыслей, зарисовок, с которыми он охотно делится в социальных сетях, прежде всего в сети Faceebook. Это вызывает огромный интерес у пользователей, недаром на его фейсбучную страницу подписано почти 50 000 человек (!). Буквально днями он выложил целый фоторепортаж пополам со своими комментариями из одной из алматинских локаций… Но прежде чем рассказать читателям об этом, здесь необходима определенная преамбула…

Особенностью Кенсая является тот факт, что оно раскинулось на склонах довольно высоких предгорий в юго-восточном направлении. Как известно, Алматы подковой окружают предгорья, вслед за которыми находится хребет горной системы, называемой Заилийским Алатау. А если напомнить об вышеакцентированном слове «исключение» – то имелось в виду то, что города строятся на кладбищах, поглощая их примерно за 4–5 десятилетий. Но кладбища, расположенные на склонах огромных холмов, окружающих город с южной стороны, вряд ли когда станут местом, где люди будут жить (строиться…) в ближайшие 45–60 и даже никогда… Слишком крутые склоны.

Итак, Серик Аббас-Шах на своей «стене» выложил более 30 фотографий надгробий, памятников Кенсая-2, сопроводив очень интересным и сдержанным текстом. Тут и некие экскурсионно-описательные моменты, когда он объясняет такую композицию – на одной могиле стоит небольшая телебашня, стилизованная под старую алматинскую телебашню, которая стоит едва ли не в центре Алматы, рядом с Новой площадью. Она находится внутри могилы и соседствует рядом со стелой, на которой высечено имя Нуртлеу Имангалиулы – человека, знакомого многим поколениям телезрителей Казахстана как тележурналист, ведущий, диктор… Под этой фотографией есть философский комментарий Серика к стилизации телебашни, мол, у коллеги есть своя телебашня и кто его знает, «она не распространяет сигнал, но возможно принимает»? На стеле, установленной на могиле прославленного кинорежиссера Сатыбалды Нарымбетова, находится фотография, в уголке губ сигарета. Комментируя ее, автор поста пишет: «Сатыбалды-ага и тут с сигаретой… Ему она идет». Оформленный в виде киноленты и съемочной камеры большой портрет на гранитной композиции Фархада Абдраимова, знаменитого киноартиста, подписан словами самого Фары: «Кино снимать надо весело». Понятно, что буквально всех ушедших С. Аббас-Шах знал лично и все эти подписи к фотографиям с мест последнего пристанища этих людей теплые, со светлой грустью… Судя по фотографиям, есть очень красивые и высокохудожественные памятники – у великого танцовщика академического балета Рамазана Бапова, у художницы Гульфайрус Исаиловой, у поэта Есенгали Раушанова….

Но журналист-наблюдатель не спит тем временем в живом Серике, и он рассуждает о вполне земных вещах сквозь призму «города ушедших»… Понятно, что добраться до всех этих могил довольно нелегко. Чтобы добраться нужен автотранспорт и, наверное, имеет смысл – если необходим Кенсай-3, то ему, скорее всего, уже не стоит располагаться еще выше и еще дальше. Он сравнивает Кенсай-1 и Кенсай-2 по чистоте и ухоженности. Ведь установление как роскошных и любых других памятников, мазаров – это строительство, это материалы. Следовательно, какой-никакой строительный мусор.

В комментариях уже под самим постом – а их на момент обзора было уже под сто, один человек, по имени NurSerik Kasymjomart обратил внимание, что все кенсайские могилы оформляются такими тяжелыми материалами, фундаментами и прочими наворотами, которые довольно тяжелы для тамошнего грунта, к тому же все это находится в большинстве своем на крутых склонах. А не дай Бог землетрясение или какие иные природные явления?

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«Жас Алаш», как не раз было замечено, – одна из самых интересных и всеохватных по тематике изданий. Как и положено уважающей себя газете с большой историей, имеет недурственный сайт. Иногда там можно увидеть материалы, сделанные с людьми, которых не так-то легко отнести к казахскоязычному дискурсу. Обычно это так или иначе люди науки, государственного и бизнес топ-менеджемента – и т.д. Сравнительно не так давно там вышло интервью с известным казахстанским социологом Гульмирой Илеуовой.

И между прочим оно определенным образом перекликается с тем, что выложил в своем фейсбучном материале Серик Аббас-Шах. Каким образом? На многих могильных памятниках, судя по великолепным фотографиям, выложенных Сериком, помимо ФИО ушедших, какой-нибудь поэтической строки или указания, что камень поставлен родными детьми и родичами, у многих указан «ру», родовая принадлежность упокоенного… Допустим, у генерала Мурата Калматаева указано что он «Найман-Матай», а у того же Сатыбалды Нарымбетова – «Тама», у Розланы Таукиной – «Торе», у последней, впрочем, внеродовое: «торе» – это «потомки дома Чингизханова»… Дело в том, что интервью Г. Илеуовой озаглавлено так: «Қазақтың ұлттық идеологиясы – рушылдық!»– «Национальаня идеология казахов – это род-<племенное сознание>».

Ученый-исследователь утверждает, что еще 15 лет в опросных анкетах, в открытом пространстве упоминаний о своей племенной составляющей если и говорили, то она не достигала современных масштабов (40%). Интервьюируемый говорит, что высшая идея, которая воплощается в такой вот памяти эпохи феодализма кроется в том, что казахи взыскуют почти на подсознательном уровне некую идентичность, от которой им могут прийти какие-то дивиденды, некая опора. В последние годы много подспудно говорилось о мощи Старшего жуза, потом рода шапырашты в отдельности (и понятно почему). И сразу возникает тема равного деления общегосударственных богатств между всеми по справедливости. Это, в свою очередь, рождает весьма негативные (для цельности государства настроения). Например, компактно проживающие в своем регионе адайцы (одно из крупных племен Западного Казахстана – прим.) говорят «Мы Адайцы! Это наш край (имеется в виду Мангистау). Отдайте его нам». Это опасная тенденция. Но мы почему-то ее игнорируем. Если племенная структура необходима сегодня казаху, давайте открыто обсудим. Каждый раз, когда вы уклоняетесь от этой темы, это только разжигает тему. Верно ли такое деление в XXIвеке? Я не знаю ответа на этот вопрос. Никто не может объяснить, если я спрашиваю. Аргумент о том, что надо знать каждому казаху родословную до семи колен предков, нужно знать свой клан, чтобы кровь не смешивалась – он очень слаб»…

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Байконур из космодрома превратился в инструмент политической рекламы Путина» — На портале Аbai.kz была опубликована статья Есбола Үсенұлы о необходимости пересмотреть условия аренды космодрома Байконур.

Автор напомнил про 60-летний юбилей Дня космонавтики, который отмечался 12 апреля в Байконуре. На том же мероприятии бывший представитель Казахстана встречал помощника Путина Владимира Мединского, который ранее заявлял о том, что «великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и Белоруссии».

«На самом деле многим известно, что космическая отрасль России сейчас не в том состоянии, когда стоило бы закатывать пир. Она уже лишена той силы, когда могла быть на одном уровне с США. Они даже не поспевают за темпами миллиардера Илон Маска, что в свое время признал и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Но тем не менее город космонавтов (взятый у нас в аренду) до сих пор не утратил своего стратегического значения для российской власти», ― считает Есбол Үсенұлы.

По мнению автора, Байконур важен для России в качестве политической рекламы. Такие действия Путина на арендованной территории являются попыткой пригрозить внешним врагам и повысить рейтинг внутри своей страны и на территории Казахстана.

Стало известно, что российский депутат Константин Затулин посетил Байконур с целью встретиться с местными жителями. По словам автора, цель депутата, ранее критиковавшего Казахстан, является очевидной.

«Власти должны извлечь уроки из этого события и взвесить экономическую выгоду и экологические последствия аренды Байконура. Частые посещения Байконура известными российскими политиками не сулят ничего хорошего», ― подытожил Үсенұлы.

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На портале Stan.kz было опубликовано интервью с этнографом Бұлбұл Кәпқызы о возросшей популярности хиджаба среди казахстанских девушек.

Ранее журналист и блогер Динара Сатжан опубликовала пост с опасениями, что «через несколько десятилетий или даже лет наши казашки могут начать ходить в черных хиджабах». После публикации записи общественное мнение по этому вопросу разделилось.

По словам этнографа, распространение хиджаба среди молодежи «представляет угрозу казахам». Она отметила, что казахстанки всегда подбирали одежду, подходящую им по возрасту.

«Казахские девушки никогда не заворачивались и не покрывались. Они одевались по приличию и их возрасту. Девочки носили такия или борик. Кроме того, существуют всевозможные виды головных уборов, такие как кепеш, касаба, сораба, жаулык орамал и кимешек», ― подчеркнула этнограф.

Она отметила, что в социальных сетях возросло количество блогеров, которые покрыты и носят хиджаб. По ее словам, это может иметь отношение к тому, что одна страна с целью завоевания атакует инфополе другой страны.

«Я считаю, что в этом также есть и вина имамов. Да, религию нужно проповедовать. Но наряду с религией необходимо воспитание. Нельзя забывать о традициях с многовековой историей. Мы должны воспитывать молодежь, сочетая религию и традиции. Подвергаться чужому влиянию является ошибкой», ― подытожила она.

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Гульзат АКЖОЛОВА – «Связанные одной вонью: завод загадил озеро, а экологам достаточно штрафа» — Проблема с загрязнением озера возле одного из пригородных сел Караганды не решается с 2021 года, пишет Massaget.kz.

Два года назад водоем рядом с селом вдруг превратился в болото, распространяющее по округе ядовитый запах.

«Раньше здесь водилась рыба и скот пил из озера воду. А теперь не то что на берегу посидеть, даже окна в доме открыть невозможно, очень сильная вонь», – рассказывают жители села.

Народ забил тревогу, в итоге завод в 2021 году оштрафовали и даже хотели закрыть. Но руководство убедило департамент экологии, что устранит все нарушения и вопрос урегулировали в рамках закона. На некоторое время вывоз отходов к озеру прекратился, жители вздохнули свободней, но сейчас ситуация повторилась. Однако в местном департаменте экологии заявили, что все требования заводом были выполнены. И это не рецидив, а совсем новая ситуация.

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«Водный вопрос: 25 млн освоили, а сельчане сидят без питьевой воды» — С тех пор, как горно-обогатительный комбинат в селе Акшатау Шетского района Карагандинской области закрылся, у жителей всегда проблема с питьевой водой. Никто не может точно сказать, когда в регионе, богатом молибденом и вольфрамом, решится этот вопрос, пишет Жас Алаш.

Сельчане рассказывают, что когда-то местный комбинат провел воду в поселок, поставив водокачку за 35 километров. И ее вполне хватало и для промышленных нужд, и для населения. Но жизнь с живительной влагой канула в Лету вместе с комбинатом.

В 1997 году акимат вырыл колодец в 7-8 километрах от села, но ситуацию это не спасло. В 2005 году из местного бюджета было выделено 25 миллионов тенге и установлено 23 крана, однако через два месяца оборудование вышло из строя, а жители села Акшаау снова остались без воды.

«Сейчас берем воду из двух водохранилищ емкостью тысяча и пятьсот кубометров в центре села. Кроме того, из Акжала каждый день привозят водовозом. По сей день люди живут с привозной питьевой водой», – говорит житель Акшатау Буркитбай Жалыкпасов.

Для скота и огорода, как говорят местные, приходится собирать дождевую воду, а зимой топить снег.

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