«Казахстан в тупике импортозамещения. Как из него выбраться?». «Горький привкус импортного, или Почему им можно, а нам нельзя?». «Как дворец Кайрата Сатыбалды перешел в руки его дяди Нурсултана Назарбаева»

Сетевой Казахстан 20 июня 2023г.

SB . BU . «Лукашенко: Казахстан, Россия и Беларусь могут стать притягательным центром для других государств» — Принимая во Дворце Независимости заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата НУРТЛЕУ, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО отметил, что Казахстан, Россия и Беларусь могут стать притягательным центром для других государств.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О поездке в Туркестан. Часть 1. История» — Вернулись из 3-дневной поездки в Туркестане, где проходило 2-е заседание Национального курултая. Регион оставляет смешанные чувства. С одной стороны, ощущается дух древней истории, а с другой – неумолимая статистика ставит парадоксальные вопросы о содержании духовности.

«О поездке в Туркестан. Часть 2. Религия»

«О поездке в Туркестан. Часть 3. Этика»

EXCLUSIVE . KZ . «Почему нам доверяют избирать президента, а акимов – нет?» — Отставка Даниала АХМЕТОВА вновь актуализировала тезис о выборности акимов. Наши исследования говорят о том, что они на последнем месте в рейтинге по уровню доверия госорганам. Казалось бы, это хороший повод провести, наконец, прямые выборы акимов районов и городов областного значения. Но почему власть медлит с этим важным шагом?

IA — CENTR . RU . «Казахстан в тупике импортозамещения. Как из него выбраться?» — С начала 2000-х Астана в разных формах продвигает модель импортозамещения, на которую опирались в XX в. многие развивающиеся страны. Тем не менее это привело не к «казахстанскому экономическому чуду», а стабильно высокой инфляции и неработающим институтам макроэкономического регулирования. Экономист Айдархан КУСАИНОВ в интервью Ia-centr.ru рассказал, в чём причины такой ситуации и как её можно исправить — Импортозамещение было популярной экономической политикой развивающихся стран в 1960–1980-х годах. Однако уже в 1990-е годы результаты такой политики заставили признать её неэффективной и вредной.

TIME . KZ . «Горький привкус импортного, или Почему им можно, а нам нельзя?» — Отчего супермаркеты завалены импортными продуктами, а порой более качественные и натуральные казахстанские — и те не доходят до торговых полок? О слабой защите внутреннего рынка говорили в понедельник в мажилисе на правительственном часе с министром сельского хозяйства Ерболом КАРАШУКЕЕВЫМ. Тему завоза в Казахстан низкосортных продуктов и потому зачастую дешевых и быстро раскупаемых поднял депутат Мурат АБЕНОВ: по его словам, Минсельхоз бездействует, контрольные закупки не осуществляет.

«Ну как тут не возмущаться?» — Количество жалоб казахстанских потребителей неуклонно растет. Граждане больше всего недовольны качеством интернета и медуслуг, работой общественного транспорта, сферой ЖКХ и общепитом. С учетом этого Министерство торговли и интеграции разработало законопроект, существенно упрощающий процесс подачи жалоб и защиты прав потребителей. Документ обсудили в понедельник на заседании правительства.

QMONITOR . KZ . «Казахстан и Узбекистан в спорте: раньше сильнее были мы, а теперь – соседи» — Результаты наших атлетов на Олимпийских и Азиатских играх, мировых первенствах последних лет наталкивают на вывод, что казахстанский спорт переживает серьёзный кризис. О негативной динамике красноречиво свидетельствует и сравнение с соседним Узбекистаном: если прежде в принципиальном соперничестве двух братских республик и народов мы почти всегда брали верх в общем медальном зачёте, то теперь всё чаще проигрываем.

NOVGAZ . COM . «…От знаков к знаниям» — В редакцию поступило письмо: «В 2023 году завершается Десятилетие сближения культур, объявленное ЮНЕСКО в 2013 году. И что теперь – сближению конец? Тем более, что никакого особого сближения в прошедшем десятилетии мы и не заметили. Разве что между Россией и Украиной… В чем должно выражаться это сближение?». Мы попросили ответить на этот вопрос Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА, который когда-то стал инициатором этого проекта.

AZATTYQ . ORG . «Внутри одной семьи. Как дворец Кайрата Сатыбалды перешел в руки его дяди Нурсултана Назарбаева» — Роскошный дворец на плато Ушконыр, в живописной местности недалеко от Алматы, которая считается «родовым гнездом» Назарбаевых, сменил собственника. Племянник бывшего президента Казахстана Кайрат Сатыбалды подарил недвижимость своему дяде Нурсултану Назарбаеву. Примечательно, что это произошло уже после того, как Сатыбалды приговорили к тюрьме с конфискацией имущества. Как стала возможной передача имущества? Что говорят в антикоррупционной службе, которая сейчас расследует новое дело в отношении Сатыбалды? Азаттык изучил некоторые детали.

ZAKON . KZ . «Как сейчас живут в зоне пожаров в Абайской области: репортаж с места событий» — Пожары в регионе нанесли большой ущерб, и работники лесничеств уже думают, как расчистить лес и приступить к его восстановлению. Ну а пожарные остаются на боевом посту. В местах, где еще несколько дней назад бушевал огонь, побывал корреспондент Zakon.kz.

365 INFO . KZ . «Астанинский «Робин Гуд»: можно ли добиваться благородных целей преступными методами?» — 18 июня Казахстан потрясла информация о захвате заложников в филиале банка. Нападавший требовал перечислить деньги на счета нуждающихся, по его мнению, людей. В соцсетях мнения о природе преступления кардинально разделились.

LITER . KZ . «Автокресла раздора: почему таксисты отказывают в поездке пассажирам с детьми» — Казахстанские мамы стали жаловаться на водителей такси, которые отказываются везти пассажиров с детьми. Извозчики объясняют такое поведение отсутствием детского автокресла. Учитывая, что основная масса клиентов таксопарков – мамы с детьми, нововведение вызвало недоумение у казахстанцев.

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