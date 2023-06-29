Стоимость услуг гостиниц и отелей в курортных зонах РК выросла на 27% за год

Самыми популярными направлениями для летнего отдыха стали Щучинско-Боровская зона, побережье Каспийского моря и Алаколя

Отдых на отечественных курортах в этом году обходится казахстанцам дороже. Суточная стоимость проживания в гостиницах, турбазах, домах отдыха и прочих местах размещения в курортных зонах, по данным на первый квартал 2023-го, выросла почти на треть за год. В среднем аренда койко-места в январе–марте стоила 14,4 тыс. тг, тогда как годом ранее — 11,3 тыс. тг.

Эксперты Бюро нацстатистики АСПиР РК публикуют информацию по стоимости аренды койко-места по шести категориям объектов: отели с распределением по звёздности (без 1*), гостиницы вообще без звёзд и прочие места размещения. Судя по числу сданных номеров, наиболее популярны среди казахстанцев как раз последние две категории. «Незвёздные» гостиницы и прочие места размещения занимают долю в 64,5%. Подчеркнём, что речь здесь идёт именно о количестве сданных номеров, а не о численности посетителей.

К категории прочих специалисты БНС относят различные турбазы, дома отдыха, домики-шале, бунгало и т. д. Средняя стоимость койко-места в первом квартале этого года в них равнялась 9,9 тыс. тг, что на 28,7% больше, чем год назад. Таким образом, недельный отпуск в этих туробъектах обойдётся одному посетителю в 69,3 тыс. тг. Это расходы только на проживание, без учёта питания, оздоровительных услуг и развлечений. Безусловно, семейный отдых выйдет дороже, но не кратно, так как во многих гостиницах за проживание детей до определённого возраста делают скидку.

В «звёздных» отелях повышение цен в этом году было ещё более существенным. Например, в пятизвёздочных гостиницах услуги проживания выросли на 40,3% за год: за сутки гость должен был заплатить в среднем 55,8 тыс. тг. Таким образом, недельное пребывание в лучших гостиницах обходилось одному человеку в среднем в 390,8 тыс. тг.

Мы сделали съём цен на услуги проживания в гостиницах и базах отдыха в шести курортных зонах Казахстана, где развит пляжный туризм. Важное примечание: в список исследуемых выборочно попали крупные отели, пансионаты и центры отдыха, актуальная информация о которых была в открытом доступе.

Так, в июне этого года самыми высокими ценами выделяются Щучинско-Боровская и Алматинская курортные зоны. Чтобы снять стандартный номер в гостинице на побережье Капчагайского водохранилища, нужно заплатить минимум от 20 тыс. до 59 тыс. тг, максимум — за люкс-вариант — 119 тыс. тг в сутки. В Боровом за такие деньги можно не только жить в номерах, но и получать санаторные оздоровительные услуги.

К числу дорогих относится и отдых на курортах Каспийского моря. После того, как иностранный инвестор построил в Актау крупнейшую в регионе пятизвёздочную гостиницу и активизировал маркетинговое продвижение за рубежом, в Мангистаускую область даже начали летать чартерные самолёты из других стран. Так, в прошлом году стартовал чартер из Уфы, в этом году — из Тегерана, Москвы, Казани и Екатеринбурга (1, 2). Минимальная цена за отдых в указанных отелях — 32–36 тыс. тг в сутки, максимальная — 42–48 тыс. тг. Но отметим, что это далеко не предел.

Цены на услуги крупных гостиниц в популярной Алакольской курортной зоне этим летом тоже «кусаются». Аренда стандартного двухместного номера обойдётся гостю в 15–42 тыс. тг, полулюкс будет дороже — в пределах 17–64 тыс. тг, люкс — до 82 тыс. тг. Разброс цен связан со временем бронирования: в «низкий сезон» (начало июня) стоимость аренды ниже, в «высокий сезон» (июль, август) — выше.

Общий объём оказанных услуг в местах размещения в курортных зонах Казахстана за 2022 год составил 101,7 млрд тг, что на 75,3% выше, чем годом ранее. В первом квартале этого года динамика сохранилась: за январь–март гостиницы, отели и санатории оказали услуг на 23,2 млрд тг против 13,2 в первом квартале прошлого года.

Судя по тому, сколько денег казахстанцы оставили в прошлом году в каждой из курортных зон, можно сказать, что самым популярным стал Алматинский горный кластер. Из общего объёма оказанных услуг во всех курортных зонах страны на горный туризм Алматы пришлось 60%.

Если сравнивать денежные показатели по туристическим зонам, ориентированным на оздоровление и пляжный отдых, то на первый план выходят санатории Борового и Щучинска. В прошлом году казахстанцы и гости страны заплатили там за услуги 14,8 млрд тг, что на 67,5% больше, чем в 2021 году. На втором месте — морская жемчужина Казахстана, Мангистау, с показателем в 11,1 млрд тг. Ведущую тройку замыкает Алаколь с суммарным показателем двух областей (Жетысуской и Абайской) в 5,2 млрд тг.

Увеличение объёма оказанных услуг на курортах складывается не только из-за удорожания. В целом растёт и численность посетителей. Так, в прошлом году домики, турбазы и номера в гостиницах курортных зон арендовали 3,6 млн человек. Это на треть больше, чем в 2021 году (2,6 млн посетителей). В сравнении с турсезоном пятилетней давности рост и вовсе троекратный.

За первый квартал этого года посетителями отелей, санаториев и баз отдыха в Казахстане стали 703 тыс. человек (плюс 31,8%).

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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