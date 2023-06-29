«Аким не пустит сына в нашу армию», «Строительство ГЭС, сотрудничество с соседями: как Казахстан намерен выходить из энергокризиса?» «Из сети слово не выкинешь — придётся заплатить»

Сетевой Казахстан 29 июня 2023г.

FORBES.KZ . «Как Китай производит машины, которые потом продаёт Казахстану» — Возможно, вы никогда не слышали о китайском городе Чунцине. Однако это — один из самых больших городов не только Китая, но и мира.

Как один китайских город смог добиться таких потрясающих финансовых показателей, не добывая ничего из недр? Секрета никакого нет: здесь сосредоточено огромное количество промышленных предприятий в сфере химии, машиностроения, электроники и металлургии. Здесь производят аккумуляторы, интегральные схемы, биофармацевтические препараты, медоборудование, авиаракетную технику. Активно тут развивается и IT-сектор: согласно плану города, к 2027 году количество высокотехнологичных предприятий здесь должно превысить 12800 компаний. Но больше всего в мире Чунцин известен как крупнейший центр по производству автомобилей и компонентов Китае.

TIME.KZ «Аким не пустит сына в нашу армию» — По информации Минобороны, ежегодно военкоматы разыскивают свыше 20 тысяч призывников из более 37 тысяч, которые обязаны пройти срочную воинскую службу. Зная о такой проблеме, а также учитывая сложную геополитическую обстановку, депутаты мажилиса предложили нетривиальные идеи быстрого пополнения рядов армии. Но насколько они жизнеспособны?

Напомним, не так давно на расширенном заседании комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности депутат Ерболат САУРЫКОВ вы­двинул предложение: “всех тех, кто не исполнил службу в армии, не брать на работу на госслужбу”. А те, кто учится в вузах, “должны отслужить срочную службу, их надо прямо выводить из вузов, а после того как отслужат, они вернутся и продолжат учебу” (см. “Не служил — не годен и к госслужбе?”).

По мнению военного юриста Ергали БЕРЛИБАЕВА, предложение депутата противоречит пункту 4 статьи 33 Конституции, согласно которой “граждане Рес­публики Казахстан имеют равное право на доступ к государственной службе”.

«Из сети слово не выкинешь — придётся заплатить» — Как будет работать закон о блогерах в Казахстане и кто проконтролирует тех, кто часто обогащается в обход налоговой, ежедневно рекомендуя своим подписчикам в соцсетях товары и услуги.

Закон “Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе” уже принял мажилис парламента, где, к слову, и родилась идея его разработки. Напомним, ранее мажилисмен Айдос САРЫМ заявил, что огромные потоки финансовых средств, преимущественно деньги рекламодателей, уходят вслед за пользователями в интернет. И люди, вовремя ухватившие эту тенденцию, на этом беззастенчиво зарабатывают. Причем делают это, как правило, вовсе уходя от налогов.

LSМ.KZ . «Нечего откладывать: у казахстанцев практически не остается лишних денег.» — «Доход одного казахстанца в квартал составляет 273 тыс. тенге, а расходы – чуть более 261 тыс. тенге, передает LS.

Согласно данным за I квартал 2023 года, большая часть доходов населения поступала от трудовой деятельности – 203,8 тыс. тенге. Такие сведения опубликовало Бюро нацстатистики.

Также казахстанцы получали пенсии, пособия, материальную помощь и т.д.

В региональном разрезе самые высокие доходы у жителей Астаны – 394,2 тыс. тенге. Далее следуют Алматы – 361,9 тыс. тенге, Карагандинская – 353,6 тыс. тенге и Восточно-Казахстанская области – 340,3 тыс. тенге.

Больше всего расходов у казахстанцев связано с тратами на еду – 133,9 тыс. тенге. На непродовольственные товары у одного казахстанца уходило 58,6 тыс. тенге, на услуги – 47,8 тыс. тенге, на погашение кредита и долга – 15,5 тыс. тенге.

«Ноутбуки, золото и электроэнергия: как торгуют Казахстан и Кыргызстан» — В январе-апреле этого года Казахстан поставил в Кыргызстан 1 млн тонн товаров, это больше на 26,2%, чем за аналогичный период прошлого года. Страна заработала на этом $267,9 млн.

Увеличились продажи компьютеров в 2,5 раза – до 35,3 тыс. единиц. Также в 115,8 раза вырос импорт запчастей для авто (5,1 тыс. тонн), на 84,3% – плоского проката (9,8 тыс. тонн), на 53,7% – авто (203 единицы), на 37% – электроэнергии (579,5 млн кВтч).

При этом снизились поставки золота в три раза, до 100 кг, смартфонов – на 34,1%, до 6,8 тыс. тонн, сладких напитков – на 7,1%, до 49,1 тыс. тонн.

В то же время наблюдается сокращение импорта на 10,2%, до 146,5 тыс. тонн. Товары из Кыргызстана обошлись Казахстану в $139 млн.

INFORMBURO.KZ . «Что делать, если в больнице требуют оплатить бесплатные медицинские услуги» — Почему быть участником системы обязательного социального медстрахования выгодно.

Старший менеджер департамента по работе с юридическими и физическими лицами Фонда социального медицинского страхования Ирина Подскочая рассказала, что казахстанцам положено бесплатно в клиниках и как действовать, если врачи вымогают деньги, иногда пользуясь беспомощностью и страхом людей, нуждающихся в экстренной помощи.

IA—CENTR.RU . «Строительство ГЭС, сотрудничество с соседями: как Казахстан намерен выходить из энергокризиса?» — Снабжение электричеством Центральной Азии предлагают отдать на откуп частному бизнесу. С такой инициативой на международном конгрессе «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» в Астане выступил гендиректор Центра зеленых финансов Айдар Казыбаев. По его мнению, предприниматели смогут договориться о взаимовыгодном и справедливом распределении водноэнергетических ресурсов быстрее, чем чиновники.

Проблема нехватки водных ресурсов в Центрально-Азиатском регионе является одной из наиболее актуальных на данный момент и касается в первую очередь южной части Казахстана, где находятся бассейны рек Амударьи и Сырдарьи.

TURANPRESS.KZ . БЕКТЕНОВА Алма — «Абай, достигаторство и детские сказки – что читают казахстанцы?» — Президент Токаев дал поручение развивать литературу и приобщать молодежь к чтению, но эта сфера культуры существует в Казахстане в очень сложных условиях.

Еще не достигнув 100% грамотности, человечество разлюбило книги. Сокрушаться о том, что «современная молодежь» не читает, начали в середине прошлого века, а сегодня вопрос стоит гораздо жестче. В США, в частности, провели исследования, призванные определить причины кризиса голливудской индустрии, и выяснили, что нынешние подростки уже не просто не читают, они перестают смотреть кино и сериалы. Во главе предпочтений игры и соцсети, даже сериальчик – это «слишком сложно».

Казахстан двигается в русле мировых трендов, что доказывают редкие опросы. Однако всеобъемлющих исследований спроса на книги в период независимости не проводилось, кроме того, никто не может точно сказать, что именно казахстанцы читают в сети и в каком объеме. Поэтому истинная приверженность наших граждан к этому виду досуга – глубочайшая тайна, как и многие другие социологические аспекты.

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