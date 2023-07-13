Что волнует душу казаха в середине июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Скандалы наступившего лета» — Каждый год несколько тысяч казахстанцев мусульманского вероисповедания совершают паломничество в Мекку. Есть люди, которые совершили его несколько раз… Нередко в социальных сетях пользователи сетей могут лицезреть фотографии некоторых паломников. Как правило, это люди известные на всю страну. Из чего можно сделать логичный вывод: это далеко не… простые люди… А вот с простыми случаются печальные приключения.

Как пишет Жақсылық ҚАЗЫМҰРАТҰЛЫ из «Жас Алаш» об июньском хадже в текущем июле: «Недавно в обществе горячо обсуждался тот факт, что группу казахстанцев обманом отправили в хадж. Краткая история инцидента такова: исходя из открытых источников информации, их обманула фирма Zam-Zam Qazaqstan. Паломники, выехавшие из Алматы 21 июня, ехали два дня, миновали несколько городов и 23 июня достигли саудовской Джидды». Однако до Мекки отправленные Zam-Zam Qazaqstan паломники не добрались «Происходит непредвиденная ситуация, саудовские полицейские останавливают и проверяют два автомобиля, в которых едут казахстанские паломники, и, наконец, устанавливается, что паломники прибыли сюда нелегально и им запрещено двигаться дальше, они вынуждены сидеть в автобусе 24 часа. В социальные сети были загружены различные видео-фото. Хорошо видно, что паломники заперты внутри автобуса в палящий зной и их души страдают. После этого в дело вмешивается правительство Казахстана. Казахстанцев вернули в город Джидда. Затем власти Саудовской Аравии доставляют паломников в полицейский участок и проводят в отношении них расследование, утверждая, что они «прибыли с фальшивой визой и нарушили закон». Визы оказались фальшивыми…

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Скандалы преследуют не только муфтият РК, но и парламент, точнее – некоторых депутатов. Казалось бы затихшее дело, связанное с сыном прославленного спортсмена и ныне депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, снова на слуху. Его сын, который еще служит в Вооружённых силах, самовольно оставил воинскую часть. Портал Nege.kz опубликовал заявление по следам данного ЧП. Незаконное оставление воинской части – это довольно серьезное дисциплинарное нарушение. Тем не менее, Д. Турлыханов считает это не столь серьезным проступком, а всего лишь обычной «самоволкой», проявлением «детскости». Он покинул воинскую часть… чтобы встретиться со своей девушкой.

Вместе он тревожится за психологическое состояние сына, сетует, что произошедший несколько месяцев тому назад инцидент (сын бывшего чемпиона по борьбе избил семейную чету – Прим.) снова муссируется, хотя идет расследование и «просто надо подождать его итогов». Папа солдата, правда, не привел подробности того печального случая, который расследуется и то, что там тоже была замешана некая девушка, явно знакомая с ним.

Обидевшись на СМИ, Турлыханов никак не среагировал на недавние слова министра обороны РК по этому же поводу: «Армия – это не колония для содержания малолетних преступников… Мы пробелы в воспитании исправлять не можем, у нас другой функционал».

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахстан не может вернуть голову Кенесары хана, потому что в стране нет национальной идеологии» — На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Қазыбека Исы об отсутствии национальной идеологии в Казахстане.

«Вчерашние чиновники, придерживающиеся идеологии «не будем упоминать имена алашевцев», сегодня, вероятно, обходят стороной памятник деятелям «Алашорды» в Астане. Вместо имен прежних деятелей советской эпохи нужно дать имена деятелей «Алаша»! Национальная идеология должна идти рука об руку с политикой деколонизации! Мы не можем возродить могилу алашского лидера Алихана и вернуть голову казахского лидера хана Кенесары, потому что у нас нет национальной идеологии. Мы в течение пяти лет не могли назвать Октябрьский район в Караганде в честь Алихана из-за пяти старых коммунистов», ― высказался эксперт.

По его словам, для того, чтобы наша независимость была стабильна, нам нужно стать единой нацией. Эксперт считает, что идея «Алаш» заключалась в создании национального государства, и сейчас пришло время принять национальную идеологическую концепцию и развиваться как национальное государство.

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На портале Zhasalash.kz было опубликовано интервью с Дос Көшімом о необходимости возвращения исторических названий в ономастике.

По словам политолога, особо важным в ономастике является присвоение названий историческими владельцами этих мест. Это является показателем того, что «это наша земля», «наша собственность».

«Если мы осознаем тот факт, что названия земель и водоемов ― это и есть настоящая история, то смена и потеря этих названий – то же самое, что потеря истории. На мой взгляд, названия городов Павлодар и Петропавловск ― это настоящий символ того, что мы по-прежнему подвержены влиянию России», ― подчеркнул политолог.

По его словам, после обретения независимости в стране не приняли программу деколонизации и не стали избавляться от советских устаревших идеологических названий.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Естая Божана о необходимости возродить казахские национальные фильмы без советской цензуры.

«Каким бы шедевром ни был фильм «Қыз Жібек», какой бы классикой он ни назывался, его новая версия должна быть снята глазами и восприятием нынешнего поколения. Это не значит, что если будет снят новый фильм, то старый исчезнет. После смены поколений ценности меняются. Как вы собираетесь знакомить новое поколение, выросшее на продуктах Марвел, Голливуда и Диснея, с фильмами, полностью искаженными советской цензурой, называя это казахским национальным кино?», ― задается вопросом Естай Божан.

По словам автора, в нынешнее время казахское кино постепенно развивается. И если сравнивать с фильмами 2010 годов, то новые фильмы про Абая, Ахмета, Мыржакыпа вышли очень удачно.

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Виктор МАЙЛИН – «Старая гвардия так же бодро насыпает…» — Мырзан Кенжебай – литератор, акын (поэт), работал во многих печатных изданиях и журналах, включая оппозиционные. Но нам кажется, что главная его ипостась – это публицистика, причем гражданско-политическая. В этом смысле он один из самых плодовитых и активных, острых и всегда критически настроенных к текущей действительности. И его перо не ржавеет – тем временем уроженцу Кызылординской области в этом году стукнет ни много ни мало 76 лет!

Вот и в этом раз старейший публицист тряхнул стариной в старейшем казахскоязычном издании «Қазақ Әдебиеті», написав опус под названием: «Мақтаншақтық жаңғырта ма, құлдырата ма?»– «Хвастовство (Гордыня) возвышает или приводит к крушению?». Суть его в том, что автор сетует на то, что на протяжении всех 32 лет независимости, суверенного развития в Казахстане обнародовались масса программ и планов, от «Қазақстан-2030» и «Қазақстан 2050» (но тут понятно – календарные даты, по достижении которых страна входит в число самых прогрессивных государства мира – Прим.); «Нұрлы жол» («Светлый путь»), «100 қадам» («100 шагов), «100 жаңа есім» («100 новых имен»), устремленных в будущее и, наконец – последняя вишенка на торте – до «Рухани жаңғыру» («Духовное возрождение»).

Сегодня что-то власть вякнет, тут как тут найдутся деятели, которые готовы точно также своей отработанной «ура-активностью» гнать новые лозунги якобы в народ, якобы в общество… Между тем, за прошедшие годы так и не вырастилось, не воспиталось новое поколение казахов, по-настоящему патриотически настроенных, умеющих отделять ложные цели от настоящих, желающих избавится от былых ошибок, от очковтирательства. На Казахстан идут нападки из России, никто настоящий идеологический (политический) отпор не дает, да и не умеет. Все продолжается праздное настроение.

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Газета «Qazaq uni» – «Голос казаха» давно, с 90-х годов, под названием «Жас казак унi» обретается на рынке периодической печати на казахском языке. С недавних пор она стала называться короче, убрано было слово «Жас» («Молодой») и ее сегодняшняя уникальность заключается в том, что это практически партийный орган парламентской фракции партии «Ак жол». Ее создатель и идейный вдохновитель Казыбек Иса уже несколько созывов является депутатом парламента.

Издание сообщает, что Азат Перуашев посетил площадку, на которой строится современный завод компании известного бизнесмена Нурлана Смагулова, где будут выпускаться казахстанские автомобили на базе марки «Hyundai». В целом вырисовывается облик молодого казахстанца, примерно 26 лет, который строит и будет работать на этом заводе. Уже сейчас партийцы обращают внимание на все, в каких социально-экономических условиях будут находиться заводчане. К слову, сама статья принадлежит, скажем так, перу Азата Перуашева и в его статье буквально по пунктам указана информация по данному предприятию. Если все это будет на самом деле – такие предприятия должны смягчить горечь от былой, печально известной госпрограммы ФИИР. Это когда открывались какие-то фейковые предприятия, внутри ангаров и цехов которых не было… ничего. Тут же перспективы куда реальные и притягательнее со всех точек зрения.

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Марина ЗАХАРОВА – «Аварии на МАЭК и АНПЗ: это диверсия?» — В то время как Абайская область восстанавливается после пожаров, на западе страны произошла череда аварий, последствия которых наносят ущерб не меньше, чем на востоке пишет газета «Жас Алаш».

Речь идет о Мангистауском атомном энергокомбинате и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. Один из них снабжает западный регион электроэнергией, питьевой водой и теплом, другой представляет собой завод, перерабатывающий треть угольно-водородного топлива страны. Из-за последних событий государство понесло немало затрат. Ведь из-за аварий пришлось остановить десятки важных объектов.

Президент взял ситуацию под личный контроль, поскольку в правительстве творился хаос. Премьер-министр Алихан Смайилов встретился с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым, председателем правления АО KEGOC Канышем Молдабаевым и руководством компании «КазМунайГаз». Для выяснения причин аварии была сформирована группа экспертов, в которую вошли сотрудники Генпрокуратуры, КНБ и других компетентных органов.

«Самое главное – выяснить причины произошедших аварий. Был ли человеческий фактор. При этом не нужно замыкаться только на вчерашнем инциденте. К нему привела череда непринятия решений, затягивания и игнорирования проблем. Во всем этом нужно объективно разобраться», – четко сказал Смаилов.

Политолог Ерасыл Ислам оценил возникшие проблемы что на западе, что на востоке, как диверсию. Он считает, что в данных ситуациях, безусловно, есть человеческий фактор.

«Аварию следует разделить на несколько факторов. Во-первых, это внешний фактор. Как только произошла авария, ряд российских изданий сообщили, что в Казахстане произошел топливный коллапс и Астана протянет руки перед Москвой. В связи с этим возникает вопрос, не является ли это тайной попыткой соседней страны поставить Казахстан в зависимое положение. Конечно, это лишь домыслы.

Второй фактор — внутренний. Возможно, антиправительственная группа намеренно вызывает катастрофы в стратегически важных местах, показывая бездействие и равнодушие правительства, которое “таким образом противоречит народу”. То есть они намерены вызвать недовольство граждан. Если это действительно так, то они даже, возможно, намеревались устроить очередную январскую трагедию.

В-третьих, на такой шаг могут пойти сами власти. Потому что текущая ситуация вокруг нас вынуждает повышать цены по всем направлениям. Власти знают, что если они без всяких оснований поднимут цены, то столкнутся с протестом народа и вызовут недоверие. Поэтому представляется необходимым повысить цену на топливо, инсценировав маленькую аварию, которая требует лишь финансовых потерь. Почему? Шымкентский завод сейчас не работает в полную силу, он нуждается в ремонте. Тоже самое с Павлодарским заводом, который был остановлен до 20 июля. Не исключено, что правительство повысит цены, используя дефицит топлива», — считает политолог.

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«Африканец, живущий в Казахстане 20 лет, выращивает уникальные овощи» — Кулибали Тидьгу вот уже пять лет активно занимается выращиванием батата близ Алматы. Убедившись, что этот особенный овощ не популярен в Казахстане, он специально привез его из Африки.

Тидьгу рассказал изданию Stan.kz, почему он выбрал именно этот продукт, который на его родине прозвали «едой будущего».

Кулибали приехал из Мали и живет в Казахстане уже 20 лет. Он приехал сюда учиться, но решил основаться и женился на казашке.

«В 1987 году я выиграл стипендию на обучение в СССР. Сначала меня отправили в Ташкент. Но по приезду туда, выяснилось, что в университете не было мест. Поэтому меня отправили в Казахстан. Когда я приехал сюда, мне сразу понравилась эта страна. В 1987-88 годах я изучал языки в КазНУ, затем в 1993 году пять лет проучился в Аграрном университете. Я был инженером-агрономом. Я изучал русский язык девять месяцев. Было не очень сложно, я старался изо всех сил».

Из-за трудного произношения имени Тильгу Кулибали, местные прозвали его Джоном. Соседи иногда называют Женей или Калдыбаем.

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«История корейской келин Суджин Ли, которая живет в Тюлькубасе» — С тех пор, как кореянка переехала в Казахстан, прошло два месяца. За короткий срок она уже успела полюбить страну и выучила почти все местные традиции.

Суджин Ли, родом из Южной Кореи, вышла замуж за казаха и стала настоящей казахской келин. По местным традициям она носит платок и при этом соблюдает все обряды: от «сәлем салу» (поклон невестки в знак уважения к предкам) до «келин шай» (чайная церемония). Суджин даже приняла ислам. Кстати, свадьба молодоженов прошла с соблюдением всех обычаев. Старшины, как подобает, организовали беташар, «сырга салу» и закатили той в ауле, передает Turkistan TV.

Суджин Ли познакомилась со своим будущем возлюбленном в Южной Корее. Сакен (так зовут мужа нашей героини) пять лет жил и работал в Сеуле. Знакомство пары продолжилось дружескими отношениями. Спустя недолгое время Сакен сделал признание в любви, после чего пара начала встречаться. И в один прекрасный день влюбленные решили пожениться…

Сакен поставил условие для Суджин: если поженимся, то жить придется в ауле. Невеста, долго не раздумывая, согласилась и последовала за суженным в село Тюлькубас, что находится в Туркестанской области. Суджин не считает Казахстан чужой страной, уж настолько любит мужа, что согласилась жить с его родителями. Сегодня она келин династии Макулбековых.

Все знают о нелегких судьбах невесток в аулах. Но родители мужа тепло относятся к снохе.

«Со временем научим ее доить корову. Она и без этого старается во всем. Умеет готовить сорпу, айран. Одним словом, учится быстро и уже многое освоила».

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