«Кто будет президентом Казахстана в 2029 году?». «Такое ощущение, что Назарбаев все еще контролирует общую ситуацию». «Правительство идет на непопулярные меры». «Акимы в цифрах». «Наступит ли эра социальной справедливости в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 13 июля 2023г.

IA — CENTR . RU . «Кто будет президентом Казахстана в 2029 году?» — После внеочередных президентских выборов в 2022 году действующий глава Казахстана сохранил свой пост еще на семь лет. Начинать активную подготовку к транзиту власти пока рано, но имя будущего преемника президента уже известно. Политолог из Казахстана Максим КАЗНАЧЕЕВ в назвал пять признаков, по которым уже сейчас можно определить, кто возглавит Казахстан в 2029 году — Во-первых, возрастной критерий – можно взять список политических госслужащих, которые достигают к 2029 году 55–60-летнего возраста, а также стажа госслужбы более 20 лет, и отсеять всех «немидовцев»… В целом мы увидим в ближайшие годы, как Токаев поэтапно «проверяет» потенциальных преемников на различных направлениях работы: внутренняя политика, экономический блок, внешнеполитический контур. А по итогам этого своеобразного экзамена и будет делать окончательный выбор.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Праздник левого берега» — Накануне празднования Дня столицы и (так уж совпало?) очередного дня рождения Назарбаева президент удивил, заявив на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны, что «нам необходимо достойно и справедливо оценивать вклад Нурсултана Абишевича Назарбаева в это дело», так как инициатива «Первого Президента превратилась в новую национальную идею, в полной мере соответствующую нашим национальным интересам»… Мой же давнишний тезис о том, что политик Токаев должен был превратить все антиназарбаевские силы общества в своих сторонников, все еще актуален. Хотя, судя по последним событиям, налицо определенный отход от принципиальной и последовательной политики деелбасизации Казахстана – такое ощущение, что Назарбаев все еще контролирует общую ситуацию в стране и влияет на Токаева.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Июльские тезисы» — В разгаре лето — беззаботное время отпусков. Ушел на каникулы парламент, успев отправить на подпись президенту нашумевший закон о возврате незаконно приобретенного. Многое в этом документе, мягко говоря, удивляет, однако большинство комментаторов едины в одном: это «именной» закон, цель которого — легитимизировать процесс перераспределения собственности от «старой» элиты к «новой». Впрочем, никто не удивится, если в итоге завтрашние новые окажутся вчерашними старыми. Как бы то ни было, а «влиятельный» парламент сделал свое дел и ушел на заслуженный отдых — как всегда, в разгар аварий в энергосистеме, срывов подготовки к предстоящей зиме и… традиционного недовольства алматинцев своим акимом.

KZ.KURSIV.MEDIA ««Правительство идет на непопулярные меры»: глава Минэнерго о повышении тарифов в Казахстане» — В Казахстане в текущем году вырастут тарифы на тепло, воду и электроэнергию. В среднем повышение составит от 10 до 30%. Министр энергетики РК Алмасадам САТКАЛИЕВ назвал решение непопулярным, однако заявил, что в будущем казахстанцы от этого только выиграют.

«Покупают меньше, но выбирают подороже. Что происходит на рынке смартфонов в Казахстане» — Казахстанцы стали покупать меньше смартфонов, но выбирают модели подороже. По итогам 2022 года рынок смартфонов в РК просел в количественном выражении и набрал в денежном. Азиз ТЕЙМУРОВ, финансовый директор Evrika, еще одной сети бытовой техники и электроники, считает, что падение продаж смартфонов в количественном выражении сигнализирует о снижении платежеспособности населения.

FORBES . KZ . «Наступит ли эра социальной справедливости в Казахстане?» — Почему «хайп» в соцсетях эффективнее петиций и митингов? Как совместить интересы пешеходов и самокатчиков? Почему алматинцы не ходят на выборы? Эти и другие вопросы задавали участники дискуссии на тему «Гражданское участие в городской политике», прошедшей в Алматы. Спикером встречи выступил социолог Серик БЕЙСЕМБАЕВ. После обсуждения он ответил на вопросы Forbes.kz — Здесь я хочу подчеркнуть важность гражданского активизма. Нужно через дискуссии формировать понятие социальной справедливости в нашем контексте. За нас, за общество, государство это однозначно не сделает.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Акимы в цифрах» — Акимами за эти годы побывало 137 человек, в том числе: 5 раз акимом был 1 человек (Сапарбаев). 4 раза – 3 человека (Д. Ахметов, Кулагин, Шукеев). 3 раза – 8 человек (Бозумбаев, Карибжанов, Кулмаханов, Кушербаев, Нагманов, Ногаев, Тасмагамбетов, Умбетов). 2 раза – 22 человека (Аксакалов, Ашимов, Брынкин, Гартман, Джаксыбеков, Есенбаев, Есимов, Жакиянов, Измухамбетов, Н. Искалиев, Касымбек, Киинов, Кульгинов, Метте, Мусин, Мухамбетов, Мырзахметов, Нуркадилов, Сагинтаев, Тугжанов, Узбеков, Храпунов)… В Астане акимы менялись, чаще чем в Алматы (10 против 8, не считая периода Булекпаева, который был акимом до переезда столицы). Да и название города менялось за годы независимости чаще, чем у других (Целинград – Акмола – Астана – Нур-Султан – Астана, хотя изначально он вообще был Акмолинском). А вот в Шымкенте за весь период независимости вообще сменилось 16 акимов (для областных центров это вообще свойственно).

CARAVAN . KZ . «Почему смерть даже одного известного ученого — трагедия для Казахстана» — Дело в том, что у нас просто очень-очень мало ученых, заявил Марат ШИБУТОВ — «Вы там не берите те 22-25 тысяч человек, которые по статистике, реально там именно занимающихся наукой тысяч 3-5, остальные просто выполняют ритуалы и отбывают повинность. Вот лет 20 как минимум Мурат ЛАУМУЛИН писал статьи и книги про выходящие исследования по нашему региону, причем несколько лет ежемесячно. Вершиной его работы стал четырехтомник «История Казахстана и Центральной Азии в мировой ориенталистике» с обзором всех наиболее известных источников. Но кто это сейчас будет делать вместо него? А еще на днях умер Сайлау Байзаков – патриарх отечественной эконометрики. Кто еще модели в экономике делает? Сейчас это вообще непопулярно».

QMONITOR . KZ . «Атака на Голощёкина. Как на пленуме Казкрайкома «мочили» бывшего главу республики» — 90 лет назад, в такие же июльские дни, в Алма-Ате проходил пленум Казахского крайкома партии, который «Казахстанская правда», его печатный орган, назвала историческим. На нём обсуждались причины и последствия «разорения» края, а также была дана политическая оценка работе прежнего руководства во главе с Филиппом ГОЛОЩЁКИНЫМ, который занимал пост первого секретаря крайкома с сентября 1925-го до февраля 1933-го. Слова «голод» и тем более «массовый голод», разумеется, не произносились. Звучали гораздо более мягкие формулировки: «огромный урон животноводству», «ухудшение материального благосостояния трудящихся казахов».

TIME . KZ . Тохнияз КУЧУКОВ — «Как перемалывали жернова правосудия» — Фигуранты “хоргосского дела” до сих пор с содроганием вспоминают кровавые допросы в подвалах алматинского департамента по противодействию коррупции. Руслан СЫДЫКОВ, бывший таможенный брокер “Хоргоса”, стал первой жертвой истязаний. Его ужасающий подробностями рассказ можно было бы принять за буйную фантазию психически не очень здорового человека. Однако медицинские документы и показания свидетелей красноречиво говорят: в “хоргосском деле” кровь буквально лилась рекой.

«Расслабились до следующего ЧП» — В Павлодаре застраивать микрорайон с деревянными бараками прошлого столетия взялся подрядчик, который признан судом виновным в незаконном строительстве, но только в другой части города. Тот недострой в соответствии с решением суда подлежит сносу, а в многострадальном Затоне вместо обещанных двух девятиэтажек вот уже полгода красуется одинокий котлован. Никаким строительством нового жилья даже не пахнет, хотя, когда в прошлом году сносили две двухэтажки (самые ветхие в здешних трущобах), новоселье их жителям обещали уже осенью этого года.

AZATTYQ . ORG . «Зимой через сугробы, весной — на лодках, летом — по пыльной степи. Как бездорожье превращает село в остров» — Небольшое село Шикудык в Актюбинской области связывают с внешним миром две разбитые дороги — и то лишь в летний сезон. В другое время года, говорят жители, они ощущают себя обитателями острова невезения. Весной из-за паводков им приходится выбираться из села на лодках, а зимой — самим расчищать снег до трассы. Репортёр Азаттыка побывала в Шикудыке.

ZAKON . KZ . «Трудовые мигранты хотят в Казахстан навсегда и даже переехать с семьями» — За последнее время в Казахстан захлестнула волна нелегальных трудовых мигрантов. Едут в республику не только из соседних стран, но даже из Кении и Камеруна. Многие планируют остаться. Zakon.kz поговорил с несколькими из них и узнал, что манит их и почему им здесь лучше, чем дома.

LITER . KZ . «Купить авто из жарких Эмиратов: какие преимущества и риски?» — Арабские Эмираты, особенно Дубай, в последние годы стали настоящим автомобильным хабом. За машинами сюда приезжают покупатели со всего мира. Главная причина — низкие цены. Как новые, так и подержанные авто в Эмиратах купить выгоднее, чем в Казахстане и других странах. Однако нужно помнить, что к стоимости автомобиля позже добавятся растаможка, доставка и другие расходы. Редакция Liter.kz разбиралась, можно ли реально сэкономить, купив автомобиль из ОАЭ.

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