Ещё один шаг казахстанских шпажистов к Олимпиаде, новая специализация лидера конькобежной сборной РК, неудачи гандболисток на чемпионате мира и хоккейного «Барыса» в КХЛ

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: за путёвки на летние Игры

Сегодня утром в Ванкувере (Канада) должен был завершиться этап Кубка мира с участием мужчин-шпажистов. Для нас он представлял интерес, прежде всего, с точки зрения олимпийских перспектив.

На летние Игры в Париж смогут отобраться лишь 8 команд. Они должны определиться по результатам семи турниров: мирового первенства 2023-го, континентального чемпионата 2023-го (отдельно для Азии/Океании, Америки, Европы и Африки) и пяти этапов КМ. После четырёх соревнований из семи казахстанская дружина занимала в олимпийском рейтинге 4-е место, отставая только от итальянской, французской и венгерской. Те, что закончились сегодня в Ванкувере, стали пятыми.

В 1/16 финала наша команда, за которую, как обычно, выступали Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и всегда готовый подменить кого-то из них Ерлик Сертай, взяла верх над сборной Тайваня – 45:33. Затем казахстанцы уверенно выиграли у колумбийцев (те на предыдущей стадии остановили весьма сильных израильтян) – 45:28. В этом же раунде случились две сенсации: французы (2-е в рейтинге) проиграли украинцам, а корейцы (5-е) – чехам.

На снимке: капитан казахстанской команды шпажистов Эльмир Алимжанов (фото Национального олимпийского комитета РК)

В четвертьфинале соперниками наших шпажистов, как и в финале недавней Азиады, стали японцы, действующие олимпийские чемпионы. Если в Ханчжоу победителя определил лишь «золотой» укол в дополнительно время, то на сей раз команде из Страны восходящего солнца пришлось куда легче. Проиграв ей 24:45, казахстанская дружина отправилась в ту часть турнирной сетки, где оспаривались места с 5-го по 8-е. Там она с неожиданно большой разницей в счёте победила возмутителя спокойствия сборную Украины – 45:29. После этого был поединок с авторами другой сенсации – чехами, которым наши парни уступили – 38:45. В итоге 6-е место. На момент написания этих строк поединки за «золото» (Япония – Италия) и за «бронзу» (Швейцария – Венесуэла) ещё не состоялись

Теперь у нашей команды стало 228 очков, и она догнала венгерскую. С другой стороны, выше них могут подняться японцы – в случае победы над итальянцами в финальном поединке у них будет 238. Если же потомки самураев проиграют, то они наберут 226. У венесуэльцев будет 224 или 220. А чуть ниже расположатся корейцы с 209 очками. Лидерство же сохранят итальянцы (297 или 309), на втором месте останутся французы (257). Перед двумя заключительными турнирами отборочного цикла именно эти семь команд имеют наибольшие шансы на завоевание олимпийских путёвок.

Скоростной бег на коньках: сменила профиль?

Сильнейшая казахстанская конькобежка Надежда Морозова в прошлом сезоне дважды становилась призёром этапов Кубка мира на 1500 метров, а в общем зачёте КМ на этой дистанции расположилась на итоговой 4-й позиции. Но теперь она. похоже, отдаёт предпочтение более короткой – 1000 метров, которую ещё называют длинным спринтом и которая в нашей сборной считалась вотчиной ветерана команды Екатерины Айдовой.

На снимке: Надежда Морозова (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

На предыдущем этапе КМ в Ставангере (Норвегия) Морозова показала в этой дисциплине очень высокий 5-й результат, уступив только трём медалисткам последнего мирового первенства – голландкам Ютте Лирдам и Антуанетте де Йонг, японке Михо Такаги, а также американке Кими Гётц. При этом Надежда опередила другую представительницу США бронзового призёра зимних Игры 2022-го на этой дистанции Бриттани Боуи, которая тогда пропустила вперёд только Такаги, ставшую олимпийской чемпионкой, и Лирдам.

Вчера в польском Тамашове завершился ещё один этап Кубка мира. На сей раз Морозова проиграла самой себе недельной давности почти секунду, что для «тысячи» довольно много (впрочем, нужно учитывать разницу в качестве катков, влияющую на скорость бега), и заняла 8-е место. Но даже это для неё неплохой результат. Айдова стала 13-й, а ещё одна наша конькобежка молодая Алина Дауранова – 25-й. А на пьедестал почёта поднялись Такаги, Боуи и Гётц.

Участвовала Надежда и в забегах на прежде коронные для себя 1500 метров. Но финишировала лишь с 10-м временем.

Биатлон: казахстанец – снова в топ-30

На втором этапе Кубка мира, который прошёл в австрийском Хохфильцене, лидер казахстанской сборной Александр Мухин успешно выступил в спринте, заняв 27-е место среди ста участников. Это его лучший результат в новом сезоне. Напомним, что на первых стартах, состоявшихся в шведском Остерсунде, он стал 30-м в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами и 33-м в спринтерской.

Принял участие Мухин и в гонке преследования, в которую отобрались 60 лучших по итогам спринта. Но в этот раз стрельба у него явно не задалась (семь незакрытых мишеней из двадцати – один их худших показателей среди всех биатлонистов, вышедших на старт), и, как следствие, он финишировал лишь 51-м. В общем зачёте Кубка мира Александр идёт 32-м, а в спринтерском зачёте – 30-м.

Гандбол: пять матчей – пять поражений

Сегодня станет ясно, какие места будет оспаривать женская сборная Казахстана на чемпионате мира, проходящем в трёх скандинавских странах. Но в любом случае выше 29-й позиции (среди 32-х команд-участниц) она не поднимется.

В обзоре недельной давности мы сообщали, что на первом групповом этапе наши гандболистки, как говорится, без шансов проиграли испанкам (17:34) и бразильянкам (15:46). Стать в своём квартете третьими и продолжить борьбу в компании сильнейших они могли лишь при условии победы над следующими соперницами – украинками. Когда-то женский гандбол в Незалежной был очень развит: киевский «Спартак» 20 раз становился чемпионом СССР и представлял собой базовый клуб сборной Союза, дважды выигравшей Олимпиаду. Но те времена остались в далёком прошлом, и сегодня команда Украины довольно слаба. Тем не менее, казахстанская дружина потерпела от неё поражение с разницей более чем в десять мячей – 24:37. Самыми результативными в её составе оказались Вероника Хардина и Севара Реджеметова, которые соответственно шесть и пять раз поразили чужие ворота.

После этого восемь аутсайдеров групп вступили в борьбу за 25-32 места. Их распределили по двум квартетам. Наши девушки проиграли гандболисткам из Конго (36:37) и Чили (23:27). Сегодня они встретятся с иранками. В случае победы им предстоит матч за 29-30, а в случае поражения – за 31-32 места. В своём заключительном на чемпионате мира поединке они сойдутся на площадке с представительницами либо Парагвая, либо Гренландии.

Хоккей: на последней строчке турнирной таблицы

Проиграв с одинаковым счётом 1:5 оба матча, состоявшихся на прошлой неделе, «Барыс» остался на последней строчке турнирной таблицы Восточной конференции. У него на одно очко меньше, чем у ближайшего соседа «Адмирала» (11-е место), при том, что казахстанский клуб провёл на две игры больше.

Во вторник его принимал омский «Авангард», потерявший меньше всех очков на «Востоке». Пропустив в стартовом периоде две шайбы, наша команда в начале второго одну из них сквитала – точным броском отметился Евгений Рымарев. Интрига в матче вроде бы возродилась, но в заключительной трети омичи провели три результативные атаки, на которые гости уже не смогли ничем ответить. Нужно признать, что счёт оказался более чем закономерным: соотношение бросков по воротам – 20:42 в пользу хозяев льда.

Через два дня «Барыс» гостил в Новосибирске у «Сибири», занимающей 8-е место в Восточной конференции. Начало матча получилось для него, можно сказать, катастрофическим: в первом периоде голкиперу Андрею Шутову пришлось четыре раза доставать шайбу из сетки. После этого его сменил Эдвард Паскуале, который вскоре пропустил ещё один гол. В середине второй трети поединка Энтони Камара «размочил» счёт, а на протяжении следующих полутора периодов зрители результативных действий не увидели.

Баскетбол: трудная победа над аутсайдером

После трёх домашних игр, которые принесли одну победу и два поражения в Единой лиге ВТБ, «Астана» отправилась в столицу Беларуси. Там её ждал местный клуб «Минск», занимающий последнее, 14-е, место в турнирной таблице и не одержавший с начала сезона ни одной победы.

Первая половина матча, а особенно вторая четверть, прошла под диктовку нашей команды, в составе которой выделялись центровой Ройс Хэмм и форвард Дэвин Дэвис. К большому перерыву она вела в счёте с разницей в 9 очков. Но в третьей десятиминутке хозяева сумели сократить её почти до минимума. В конце концов, основное время завершилось вничью. Причём перед самой сиреной, когда «Астана» проигрывала одно очко, Дэвис получил право на два штрафных броска. Реализовать он смог только один, и игра перешла в овертайм, в котором удачливее оказались баскетболисты казахстанского клуба – 89:84. Самыми результативными среди них стали Ройс Хэмм – 25 очков (плюс 14 подборов), Маркелл Джонсон – 19, Карвел Андерсон – 15, Дэвин Дэвис – 13 (плюс 17 подборов).

Теперь у «Астаны» стало 7 побед при 8 поражениях, и она вместе с ещё тремя командами делит 7-10 места.

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