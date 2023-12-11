О мемуарах Олжаса и Нурсултана

Сетевые СМИ о воспоминаниях Сулейменова и Назарбаева

Зухра ТАБАЕВА — «Так было…» — 29 ноября в Национальной библиотеке РК состоялась презентация книги воспоминаний поэта, ученого и общественно-политического деятеля Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА «Так было…».

Книга первых мемуаров кумира нескольких поколений вызвала ажиотаж. В пресс-зале библиотеки с трудом разместились все гости презентации, но сам Олжас Омарович, к сожалению, по состоянию здоровья не смог встретиться с почитателями своего таланта и записал видеообращение. Автор выразил надежду, что новое поколение будет читающим, он пожелал обладателям своей книги успешного прочтения и понимания того, что в ней изложено.

В видеосюжете, снятом накануне, вопросы писателю задавал Арманжан БАЙТАСОВ. В беседе с ним писатель пояснил, почему именно так назвал свою книгу: «О том времени писали мало, а то, что было написано, часто было неправдой. Время, обстоятельства были такие, не все позволялось. Я попытался обходиться без научного редактора и написать, как помню, свое прошлое, встречи, какие-то размышления, которые сопровождали эти встречи. Надеюсь, о настоящем напишутся книги, как есть».

А редактор издания Игорь КРУПКО пояснил, что строчка эта взята из поэмы Олжаса Сулейменова «От января до апреля»:

«…Так было — если били, то в виски,

а если обнимали, то за горло»…

Вел мероприятие вице-президент Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» Валерий ЖАНДАУЛЕТОВ, он сообщил, что книга издана тиражом 10 тысяч экземпляров.

Бигельды ГАБДУЛЛИН – «Олжас Сулейменов: «Так было…»» — Наконец Олжас выпустил долгожданную книгу, которую писал более 30 лет.

«Так было…» – это первая книга мемуаров Поэта, которую можно охарактеризовать, как САМОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ. Издание подводит итоги казахстанского общества за прошлый век и первые «растерянные» десятилетия 21 века.

В книге предельно искренне написано обо всём: тут и детские потери автора, и мудрые уроки старших, и дружеские откровения, и чьи-то подвиги, и подлости, и разгаданные знаки древности, и радости забытых тысячелетий, и вечные минуты молчания на «краю света».

Книга начинается с мудрых уроков матери, сказавшей юному Поэту: встретишь Человека – обрадуй его, может быть ты его видишь в последний раз. Этот урок Олжас запомнил на всю жизнь. Вся его деятельность была овеяна именно этим материнским наказом: творчество и дела его потому гуманны и светлы.

Невозможно читать равнодушно первую часть книги, где собраны ключевые события в биографии Поэта: встречи и дружба с великими современниками, светлые и трагические страницы его насыщенной жизни.

Особую ценность книги составляют историко-лингвистические новеллы из «1001 слова» — научного проекта, которому автор посвяти более 60 лет, где разбираются ошибки казахских лингвистов, методы археологии слова.

Кстати, археология слова – это новая научная дисциплина о происхождении слов, названиях предметов, явлениях культур. В основе этой дисциплины – рассмотрение этимологии слов в их связи с происхождением образного письменного знака.

Сам автор признается, что текст книги порой напоминает исторические исследования. Наверное, потому чтение этой книги вызывает умственное напряжение.

Ну а как иначе. Автор-то ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ.

Вторая часть книги – это документы эпохи, избранные статьи, выступления, интервью 1970 – 2000-х годов. Словом, рождена книга, где автор главным предметом своих изысканий избрал целое и великое, сущность и общность вещей.

Игорь КРУПКО – «Произведение правды» — Олжас Омарович, вышла ваша первая книга воспоминаний «Так было…». Почему вы выбрали такое название и что оно значит?

– Потому что содержание этой книги и ее названия – десятилетия, которые пока не нашли настоящего отражения в книгах писателей. Пройдя изломанный революциями, войнами, голодом, репрессиями ХХ век, мы вступили в растерянный XXI, в котором завершается его первое тридцатилетие, время неуверенных проб. Зная об этом, я назвал книгу «Так было…». Потому что за эти годы было много неоправданных, ложных слов о прошедших периодах. И такая картина сложилась в умах целого поколения. Попытка истинного открытия этого времени была сделана в книге «Так было…». Как протест против той небыли, которой наполнены некоторые книги и правительственные документы.

Мы старались каким-то образом изложить факты так, чтобы они наводили на правду. И не всегда были откровенны. Но мемуары – это произведение правды. Только правды и никакой лжи. Даже если дело касается такого дорогого для меня человека, как Димаш Ахмедович Кунаев, которому я всегда благодарен. Потому что его ошибка стоила очень дорого для народов нашей страны и мира. Из-за этой ошибки пришел к власти никому не известный деятель с юга России – Горбачев, при правлении которого развалился СССР, а социализм был заменен на базарный капитализм, больше похожий на рыночный феодализм. И плановая экономика превратилась в клановую. А все только потому, что он когда-то поверил в ложь секретаря алма-атинского обкома о Месяце: «Валентин Карпович сказал, что Зухра Шариповна в республике – завкадрами». Вот что особенно влияет на руководящих товарищей – кто что сказал. А надо было позвать его и спросить: ты говорил об этом? Но у Кунаева был не такой характер.

Данияр АШИМБАЕВ — «О мемуарах Назарбаева» — 1 декабря в книжные магазины страны поступила новая книга Нурсултана НАЗАРБАЕВА «Моя жизнь. От зависимости к свободе». О работе над своими воспоминаниями первый президент Казахстана говорил, помнится, еще четыре года назад, и вот 700-страничный фолиант стал доступен читателям.

В книгу сразу вцепились любители прочитать несколько последних страниц, найдя очередной повод высказать свое негативное отношение к Назарбаеву (в определенных кругах сейчас это очень модно).

Вряд ли автора эта критика особенно заинтересовала, тем более что прочтение всей работы показывает, что рефлексии у первого президента по поводу своей жизни и правления нет. Назарбаев, безусловно, знает критическое отношение по поводу тех или иных аспектов (слева, справа, со стороны ультрапатриотов, либералов, социалистов и т.д.). И в воспоминаниях он подробно аргументирует, почему были приняты те или иные стратегические решения. Первый президент признает ошибки, совершенные по пути реформ, но он указывает и на немалые достижения, напоминает о трудностях, с которыми Казахстан сталкивался в позднесоветский период, в годы перестройки, в эпоху независимости.

Назарбаев начинает историю с детства и через свою жизнь показывает историю страны и народа. Для понимания его политики и принятых им решений неплохо было бы видеть всю картину, и автор такую возможность предоставляет.

Те, кто знаком с его предыдущими книгами, могут заметить, что «Моя жизнь» как бы «нарастающим итогом» включает в себя отдельные фрагменты из его других книг – «Стальной профиль Казахстана» (1985), «Без правых и левых» (1991), «На пороге XXI века» (1996), «Эпицентр мира» (2001), «Казахстанский путь» (2006), а также из так и неизданных воспоминаний «О времени, о судьбах, о себе», главы которой публиковались на страницах «Вечернего Алматы» в 1998–1999 гг.

Так что нынешняя книга представляет собой, по сути, квинтэссенцию прежних книг, посланий, статей, интервью.

Не могу не отметить, что в числе таких работ попала и наша монография «Казахстан 90-х» (2003); первый президент неоднократно ее цитирует, а в одном месте – оспаривает вывод.

Библиография работ, использованных в мемуарах, лишний раз показывает, что книг по истории советского периода и независимости очень и очень мало. Назарбаев, по сути, закрывает своей работой и этот вопрос. Ну, в самом деле, кто еще мог бы описать историю становления независимости и государственности, экономических и политических реформ, что называется изнутри?

Все понимают, что сравнить их можно только с мемуарами Кунаева, который, напомню, был премьером и первым секретарем ЦК с 1955 по 1986 гг.

Книга бывшего руководителя Советского Казахстана часто критиковалась за субъективность, некоторые ошибки, оценки, но, согласитесь, историю этого периода большинство изучают именно по ней. Точно также как и книга Назарбаева является ценнейшим источником по истории независимого Казахстана.

Конечно, сразу бросается в глаза история личных отношений между ними. Это один из самых неоднозначных моментов книги (обеих книг), но однозначного тут и не может быть. Кунаев и Назарбаев конфликтовали, порой жестко, но видно, что оба испытывают друг к другу огромное уважение. Но скрывать критики не стали.

Назарбаев в своих воспоминаниях, рассказывая о тех, кто помог ему стать тем, кем он стал в политике, на первое место, кстати, ставит члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова и только потом Кунаева. Но перед тем, как попасть в сферу интересов Москвы, он проходит долгий и сложный путь.

Удивление вызвали и слова о Серикболсыне Абдильдине. Думаю, что Назарбаев скучал по сильным соперникам; его оценки некоторых представителей оппозиции, удостоенных отдельной главы, показывают, что соперниками он их никогда не рассматривал. Скорее – предателями и провокаторами.

Назарбаев не скуп на похвалу, но очень немногие ее удостоились. Безусловно, на первом месте стоит Касым-Жомарт Токаев, которого он выбрал своим преемником и постоянно высказывает свое доверие и уважение (отметив несколько раз, что не всем в его же окружении ставка на Токаева нравилась). Первый президент хорошо отозвался о Кекилбаеве, Турысове, Жолдасбекове, Султанове, Тажине, Караманове, Терещенко, Абыкаеве, Есимове, Калмурзаеве, Сапарбаеве, Мамине, Кулагине, Шукееве, Джаксыбекове, Утемуратове, Касымбекове и Бисембаеве. О некоторых – ничего или вскользь, о некоторых – сквозь зубы (к примеру, о Жукееве или Асанбаеве). Из силовиков – только о Нурмагамбетове и Алтынбаеве. Здесь (и в целом о соратниках), мне кажется, молчание Назарбаева интересней, чем упоминание имен.

Хочется напомнить, что этот человек стоял во главе Казахстана в сложные годы перестройки, обретения независимости, формирования государственности, построения новой экономики. Он пять раз с огромным перевесом побеждал на президентских выборах. Назарбаев смог обуздать политический, национальный, языковой, религиозный радикализм, обеспечил политическую и социальную стабильность, межнациональное согласие в стране, провел экономические, политические, правовые и социальные реформы, обеспечил внешнеполитическое признание страны и ее территориальную целостность.

Назарбаев принял на себя огромную ответственность и выдержал этот груз в течение трех десятилетий.

Конечно, его есть за что критиковать, но будем объективны: Назарбаеву за многое можно и нужно воздать должное.

Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «Тауман приближается?» — У меня нет доверия к такому жанру, как мемуары. Да, они в определенной мере интересны для почитателей того или иного известного деятеля, да, в них открываются неизвестные для широкого круга подробности и детали жития-бытия автора. Но, как правило, не более того: ибо мемуары — это личная, субъективная трактовка своего жизненного пути. А человеку свойственно ошибаться в оценке себя любимого, и не признавать публично свои ошибки и просчеты.

И новая книга экс-елбасы Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» — не исключение.

Сразу скажу — название книги не удачное. Само определение «зависимость» (скорее всего, автор использовал его применительно к стране) вызывает не совсем приятные ассоциации с человеком, который почти 30 лет стоял у руля государства, и был зависим от власти и богатства, от своей семьи и близкого окружения, от подхалимажа и коррупции.

«Свобода» тоже воспринимается достаточно неоднозначно: не было ее при его правлении, нет ее и сейчас, пока он, несмотря на свой формальный уход с поста, все еще влияет (и скорее всего, будет влиять до физического ухода) на действующего президента. Да и в философском смысле он не может быть свободен, на нем груз ответственности за все, что происходило в стране во время его единоличного правления. И неуклюжие признания, типа «я был слишком доверчив к людям», не снимут с него ответственность.

Это и подлинные (а не те, что у него в мемуарах) перипетии борьбы за власть при Кунаеве, это и трагедия Желтоксана (не поверили же мы его словам в предыдущей книге «Без правых и левых», что он в декабре 1986 года, якобы встал во главе колонны молодежи и возглавил ее, а не прятался под трибуной от протестующих), это и подробности приватизации казахстанской экономики членами его семьи и приближенными к нему олигархами, это и поставленная на широкую ногу коррупция, это и инициированные им показуха и очковтирательство на всех уровнях, это и жестокая расправа со своими потенциальными конкурентами, это и кровавый Кантар, за который ответственность лежит и на нем, как (на тот момент) председателе Совета безопасности.

В этом смысле этот опус Назарбаева трудно назвать итоговой «книгой откровений» политика, завершившего свою карьеру. Такое ощущение, что автор все еще намерен (пусть и косвенно, как и положено пенсионеру — так он назвал себя после Кантара, стремясь уйти от ответственности) быть в активной политике.

В книге он критикует ушедших политиков, оно понятно — они не могут ему ответить. В то же время, и поддержка нынешнего руководства в лице президента Токаева какая-то вялая, вынужденная, «сквозь зубы», и потому не очень искренняя.

К слову, признаю, что определенная предпринимательская жилка у экс-елбасы есть: не каждый способен на фоне тотального негативного отношения к себе, после 30-летнего единоличного правления, трагедии Жанаозена и Кантара, задумать такой гешефт и заработать на нем деньги. Как говорят сведущие люди, книга, продаваемая за 7 тысяч тенге, разлетелась как горячие пирожки.

Зададимся вопросом: актуальна ли она, востребована ли широким кругом читателей? Не стала ли намеренная ли утечка о «любимой Гюльчатай» – младшей жене Назарбаева, тригером для широкого обсуждения в сети и проявления интереса к этой книге: обыватель любит посмаковать такие интимные подробности.

Так для чего именно сейчас он издал эти мемуары? В чем их истинное предназначение? Выскажу свою версию. Могу, конечно, ошибаться, но время покажет.

Самой обсуждаемой темой книги стало признание Нурсултаном Назарбаевым наличия у него (пока) еще одной семьи.

В стиле непритязательных любовных романов, он делится подробностями знакомства с Асель Курманбаевой: «Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества. Не стану затягивать рассказ. Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей — двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен».

На мой взгляд, причина одна и достаточно банальна: Асель родила ему сыновей. Смотрите, с какой нескрываемой гордостью Назарбаев пишет о них: «Стало быть, на сегодня мое родословие выстраивается так: Карасай — Кошек — Айдар — Мырзатай — Кенбаба — Едил — Сапакбай — Назарбай — Абиш — Нурсултан — Тауман, Байкен. И так далее».

«А это придает уверенности и вдохновения», — добавляет счастливый отец.

Похоже, в сознании Назарбаева, сыновья ценятся выше, чем дочери. И 83-летний отец, у которого к 66 годам появились сыновья от молодой жены теперь спокоен не только за продолжение своего рода и фамилии.

Не исключено, что в его тайных договоренностях с Токаевым, когда перед фаворитом ставились определенные условия, одним из пунктов была гарантия безопасности, сохранения богатства и иммунитета членов семьи экс-елбасы. Теперь же в своей книге Назарбаев легитимизировал, узаконил в общественном сознании своих формальных наследников, тем самым создав законные (и иные) предпосылки для их иммунитета. Не исключено, что в этих договоренностях есть также и условия на случай ухода Назарбаева из жизни. Не забываем также, что именно эти дети станут формальными наследниками личного богатства своего биологического отца (а об истинных размерах его состояния приходится только догадываться).

А где большие деньги – там, как водится, и большая политика…

Обращает на себя внимание и то, что книга Назарбаева появилась аккурат в год совершеннолетия его старшего сына Таумана. И что теперь мешает все еще очень влиятельному отцу продвигать свое чадо по политической карьерной лестнице (в соответствии с династийным планом «Суперхан», о котором почти 15 лет назад упоминал не только все тот же Рахат Алиев, но и экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин, и лидер КПК Серикболсын Абдильдин). По крайней мере, лет через 5-7 старший сынок Нурсултана Абишевича может дослужиться до какого-нибудь министерского поста или, еще раньше, станет депутатом парламента, откуда и до кресла спикера не далеко. Мы же, вроде как, движемся к парламентско-президентской республике. Вот, Тауман Нурсултанович может и возглавит ее? И до 40 лет (возраста, когда можно будет претендовать на президентский пост) ждать не надо. А следом и Байкен Нурсултанович подстрахует…

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