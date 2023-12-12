«Казахстан перевалил психологическую отметку в 20 000 заразившихся корью». «АрселорМиталл: фокусы с исчезновением миллиардов долларов». «Кто такой Андрей Лаврентьев и как он связан с властями». «Религиозные инфлюенсеры: благо или угроза для Казахстана?»

Сетевой Казахстан 12 декабря 2023г.

TIME . KZ . «Но вот зато по части кори…» — Казахстан вошел в мировую тройку по распространению этой инфекции. Что нам делать? На прошлой неделе Казахстан перевалил психологическую отметку в 20 000 заразившихся корью, половина из которых заболела за последний месяц! И попал в антирейтинг стран с самыми высокими показателями по распространению этой инфекции в мире: третье место после Йемена и Индии. И к тому же побил свой собственный “рекорд”: во время прошлой вспышки кори с ноября 2018-го до начала 2020 года в стране болели 17 172 человека. В понедельник цифры были такими: корь в Казахстане диагностирована у 22 017 человек, из них детей до 14 лет — 17 719.

«Холодный уик-энд» — Минувшие выходные в очередной раз показали, что коммунальное хозяйство в ряде регионов Казахстана находится в плачевном состоянии и не выдерживает испытаний погодными условиями. Тревожные новости поступали из Балхаша, Актау, Атырау, Экибастуза, Темиртау, Кокшетау, Риддера, Жанаозена… А ведь зима только началась!

EXCLUSIVE . KZ . Максат НУРПЕИСОВ — «АрселорМиталл: фокусы с исчезновением миллиардов долларов» — Завершение сделки между индийско-британским сталелитейным магнатом и скромным казахстанским инвестором при активном посредничестве правительства РК завершилось победой. Правда, даже у оптимиста распиаренные итоги сделки вызывают логичные сомнения. Но только кому задавать эти вопросы – неясно: правительство вроде бы только посредник, продавец, получив деньги, смылся, а покупатель только-только «въезжает в тему». Поэтому придется пока порассуждать самим.

AZATTYQ . ORG . ««Кармет», шинный завод и автомобили. Кто такой Андрей Лаврентьев и как он связан с властями» — 8 декабря стало известно, что новым инвестором Карагандинского металлургического комбината, которым с 1995 года управлял индийский инвестор Лакшми Миттал, стал казахстанский бизнесмен Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ. Кто он такой? Откуда у него деньги? И с кем он связан?

«Ветер, солнце и… атом? Что происходит в сфере развития «зеленой» энергетики Казахстана» — Более 10 лет назад была принята концепция по переходу к «зеленой экономике», согласно которой к 2050 году половина вырабатываемой в Казахстане энергии должны генерировать возобновляемые источники – вода, солнце, ветер. Потенциал страны называли «огромным». Азаттык разбирался, что происходит в отрасли сегодня.

CARAVAN . KZ . «С нового года жизнь казахстанцев может серьезно измениться: на сколько вырастут тарифы на электроэнергию» — Из-за очередного увеличения тарифов на электроэнергию в республике снова взлетят цены на продукты и услуги, и рост может достичь 20 процентов, считают эксперты. Таким образом, даже то, что в настоящее время указанные заявки находятся пока что на стадии рассмотрения, оптимизма, в том числе и отечественным экспертам, не внушает.

KAPITAL . KZ . «О доходах Нацфонда и механизме инвестирования средств ЕНПФ в инфраструктуру» — Ноябрь выдался позитивным месяцем как для внешнего, так и для локального рынка. Заместитель председателя Национального банка Алия МОЛДАБЕКОВА рассказала о ситуации на валютном рынке, инвестиционном доходе Национального фонда, а также об инвестировании средств ЕНПФ — По итогам ноября, по предварительным данным, объем ЗВР составил 34,1 млрд долларов, увеличившись за месяц на 131 млн долларов. Позитивным фактором, несомненно, стал рост «золотых» котировок. Цена на золото в ноябре выросла с 1998 до 2038 долларов за унцию. При этом рост цены на драгоценный металл обусловлен резким ухудшением геополитической ситуации в мире, в частности, из-за конфликта на Ближнем Востоке.

FORBES . KZ . «Профессор Колумбийского университета Гульнара Кендирбай: Политикам, увы, история не нужна» — Мы разговариваем с Гульнар КЕНДИРБАЙ по «зуму» — она живет в США и почти 20 лет преподает в Институте Гарримана и на историческом факультете Колумбийского университета в Нью-Йоркe. Гульнар — уроженка Алматы — Я, как историк, и многие мои коллеги можем сказать, что, увы, политикам история не нужна. Все конфликты, о которых вы упоминаете, и есть следствие того, что история, исторические факты игнорируются или интерпретируются таким образом, чтобы прежде всего оправдать все конфликты, свои политические амбиции и т.д. А учебники истории переписываются — чтобы использовать их в политических, идеологических целях.

SPIK . KZ . «Религиозные инфлюенсеры: благо или угроза для Казахстана?» — Эксперты давно обратили внимание на рост популярности религиозных блогеров в социальных сетях, среди которых есть как самозванцы, распространяющие искаженное понимание ислама, так и аффилированные с властью проповедники. Казалось бы, уход в соцсети – вынужденная мера, учитывая, что граждане проводят там все больше свободного времени. Однако минус многих интернет-проповедников, считают эксперты, в том, что под маской просвещения они стремятся стать инфлюенсерами, религиозными лидерами, чтобы получить признание, власть над верующими и впоследствии некие материальные блага.

Женис БАЙХОЖА – «Казахстанскому спорту снова не повезло с министром?» — Ермек МАРЖИКПАЕВ – бывший боксер. В юности он сам дрался на ринге и даже, если верить биографической справке, дорос до звания мастера спорта. А потом некоторое время работал тренером. Было это в конце еще советской эпохи. И хотя дальнейшая его карьера проходила уже вне спортивной сферы, далекое прошлое Маржикпаева, похоже, сыграло свою роль при выборе кандидатуры на должность министра туризма и спорта. Но именно уровень профессиональных компетенций главы ведомства и его команды вызывает серьезные вопросы.

RATEL . KZ . «Почему в Новом Казахстане люди продолжают ходить к магам и колдунам» — Ratel.kz писал про жительницу Уральска Ксении ГЕФНИДЕР, которая стала жертвой столичной ведуньи и гадалки. Последняя за свои услуги брала непомерно большие деньги. Всего она получила 65 миллионов тенге за защиту от «лярв» и восстановление «порчевой структуры». Как выяснилось, это не единственный случай в стране. В феврале этого года в Павлодаре была осуждена женщина, которая выманила у предпринимательницы 119 миллионов тенге за постановку защиты от «72 демонов Гоетии» на семью. В конце прошлого года столичная гадалка обманула женщину на 60 миллионов тенге.

LITER . KZ . «Надо ли закрывать ИП? Мнение экспертов по всеобщему декларированию в Казахстане» — Индивидуальные предприниматели, руководители компаний и их супруги с 1 января 2024 года попадут под всеобщее декларирование доходов и имущества. Как эти нововведения повлияют на бизнес, можно ли избежать декларирования, закрыв ИП, разбираемся в материале…

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