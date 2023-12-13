Война Миров. Путин будет править дальше

«Проблема 2024» перешла в «Проблему 2030»

Уход Владимира Путина из большой политики мог быть только в двух случаях. Первое: война в Восточной Европе идет хорошо, значит армия могуча, госаппарат эффективен, можно и передавать штурвал. Второе: война идет плохо, все разваливается и нужен кто-то, способный вытащить страну из катастрофы. Однако война и экономика функционируют «на троечку» (то с минусом, то с плюсом), чем закончатся многие вещи – не понятно. Значит, президентом России останется Путин, потому что он может бесконечно долго (если подходить с политической линейкой) тянуть резину, пока не обозначится окно для реализации стратегических возможностей.

Интрига и до 8 декабря – дата официального объявления Владимиром Путиным намерения баллотироваться в президенты – была так себе. Но после этой даты политический пазл на обозримую перспективу сложился окончательно.

В российской политической традиции с неизменным акцентом на самодержавие от фигуры первого лица в государственной системе зависит чрезвычайно много. Плюс масса таких моментов, которые невозможно прописать в должностной инструкции. Например, обязательства между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином ни в каких специальных договорах не прописаны, но их наличие легко проследить по тем траекториям, которыми движутся Российская Федерация и Китайская Народная Республика.

Война на Украине чрезвычайно многое поменяла в геополитике, однако видно все это стало не сразу. Для Вашингтона начало СВО вообще стало «черным лебедем» («дикой картой»), хотя за недели до начала боевых действий Незалежная накачивалась «джавелинами» и «стингерами» в режиме нон-стоп, существенно опустошив склады Пентагона.

У Кремля потрясением стало реальное положение дел в военной сфере. Профессиональная армия поставила гигантское количество «пятисотых», то есть людей, которые разорвали контракт на прохождение службы. Юридический формат специальной военной операции очень корявый и не предполагает действие законов военного времени, поэтому те, кто выбрал военную служба в качестве профессии, совершенно не собирались умирать на рабочем месте.

За годы после распада СССР Россия получила новые поколения генералов и полковников («личинка генерала»), которые понятия не имеют о военном искусстве, обладают крайне ограниченным кругозором и разве что воровать способны на отлично. А тут важность дронов и спутниковой разведки, системы управления боем в режиме реального времени, турникеты в аптечках, радары для контрбатарейной борьбы и многое-многое другое, о чем в российском военном руководстве не задумывались в принципе.

Перестраиваться пришлось на ходу. С одной стороны волонтеры и энтузиасты, с другой ЧВК «Вагнер», оказавшееся готовой к современной войне, поскольку годами вело боевые действия и осмысливало полученный опыт.

Наступательная операция ВСУ в сентябре 2022 года показала, что без мобилизации не обойтись. Одновременно с мобилизацией и попутным бегством миллиона подлежащих привлечению в армию выяснилось, что возможностей для работы с массовым контингентом новых военнослужащих нет – все уничтожила сердюковская военная реформа. Начали постепенно восстанавливать разрушенное.

Мобилизация сразу изменила правила игры внутри России. Все-таки одно дело смотреть на балаган войны на Украине вопреки всем правилам военной науки и участвовать в таком шоу по желанию, и совсем другое, когда тебя мобилизует государство. Люди и власть всегда находятся в двустороннем контакте, даже если со стороны может показаться, будто права и полномочия есть только у одной стороны. К тому же русская культура чрезвычайно богата на разнообразные формы пассивного протеста и саботажа, что и показал массовый исход релокантов осенью 2022-го.

Очень хорошо новое время видно по отношению государства к трудовым мигрантам. Население России уже лет десять возмущается бесконтрольным ввозом гастарбайтеров и легкостью получения ими гражданства, после чего они работают теми же полицейскими и чиновниками. Кремль системно гасил такие протесты, поскольку дешевая рабочая сила позволяет получать сверхприбыли олигархам, особенно в строительном секторе. Потом фактор «человека с ружьем» и общественного настроения заставил власть частично наступить на горло олигархической жадности. Последние изменения в миграционное законодательство довольно сильно затрудняют получение российского гражданства и сферы возможной работы для трудовых мигрантов.

В экономике видно, что схемы обхода санкций в Москве придумывали еще до 24 февраля 2022 года. В противном случае хозяйственную систему реально разорвало бы в клочья, даже несмотря на активную помощь со стороны Китая. Это, кстати, стало еще одним «черным лебедем» для коллективного Запада.

Российская глубинка вдали от линии боевого соприкосновения (ЛБС) не чувствует тягот и лишений военного времени, если не считать похоронок и притока инвалидов. Заводы и фабрики, которые дышали на ладан, теперь загружены заказами на полную мощность. Оказалось, что раскочегаренный ВПК требует широчайшую линейку разнообразных товаров. Плюс армию нужно кормить и одевать.

Президент Путин несмотря на все огрехи в ведении войны и работы с экономикой продемонстрировал коллективному Незападу ограниченность возможностей коллективного Запада. Ведь совершенно логично, что если армия с нездоровым количеством бесталанных военачальников держит фронт, обеспечивает господство в воздухе и перестреливает противника боекомплектами, то с противостоящей стороны дела обстоят еще хуже. К тому же Путин воюет на свои снаряды и деньги, тогда как Владимиру Зеленскому все это приходится выпрашивать у партнеров, которые от него заметно устали.

Если бы ВСУ вышли к Азовскому морю, то вряд ли ХАМАС 7 октября решился на свою беспрецедентную атаку против Израиля. Последовавшие затем варварские бомбардировки и обстрелы Сектора Газа лишний раз обострили линию раскола Север-Юг и тоже играют в минус коллективному Западу во главе с США.

Очень удачно подоспел конфликт между демократами и республиканцами в Штатах. Принято считать, что в США всегда на первом месте внутренняя политика, а внешняя – это уже продолжение принятых решений на внутреннем контуре. Противоречия между «ослами» и «слонами» тем временем достигли такого градуса, что конгресс даже не включил в расписание перед каникулами вопрос предоставления военной помощи Украине.

Правда, Белый дом остается субъектом с очень внушительными ресурсами. Пентагон вдруг провел ревизию своих арсеналов и выяснил, что способен оказать Киеву дополнительную помощь на $4,8 млрд. Но здесь тоже много подводных каменей, которые республиканцы продолжат выставлять администрации Джо Байдена.

Концу интриги с выдвижением Владимира Путина на очередной президентский срок способствовал визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а потом прибытие в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси. Мало того, что 01-ый борт сопровождали четыре российских истребителя, которые получили право пролета в иранском воздушном пространстве, а потом парковались на аэродромах ОАЭ и Саудовской Аравии, так еще и сам прием был оказан на высшем уровне и с соблюдением обилия «понтов», которые так любит Восток.

Отношения России и Китая просто блестящие, экономические и военные контакты Москвы с КНДР пошли в резкий рост, а Пхеньян на международной шахматной доске очень серьезная фигура – моментом отправил в РФ более миллиона снарядов, тогда как все европейские члены НАТО еле-еле наскребли Киеву 350 тысяч.

Нахождение Путина в Кремле обещает коллективному Западу прежнюю линию на измор. Это значит, что тот же Николас Мадуро в Венесуэле продолжит шугать западные нефтяные ТНК, которые ведут добычу на шельфе Гайаны. В общем, праздник непослушания гегемону и установленному им порядку пролонгируется.

Наличие ордера от Международного уголовного суда гарантирует, что Владимир Путин продолжит создавать проблемы всем субъектам понятия коллективный Запад – НАТО, США, Евросоюз, Великобритания, МОК… Хозяин Кремля исповедует стратегию болота, когда противник постепенно обволакивается с разных сторон и чем больше совершает любых движений в опасном положении, тем быстрее его засасывает сформированная среда.

Главный лимитирующий ресурс российского лидера – его возраст. Потому что угрозу военного поражения как Верховный главнокомандующий вооруженными силами он уже избежал. Проблема была реально очень острая, поскольку в русском культурном коде успех – это в первую очередь военная победа. Биология может сыграть с любым президентом очень злую шутку – достаточно посмотреть на Джо Байдена. Однако это уже потом, хронологически ближе к «Проблемам 2030», потому что «Проблема 2024» фактически предрешена.

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