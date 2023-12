Что волнует душу казаха во второй декаде декабря

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «К чему готовится Тимур Кулибаев?» — Под занавес уходящего 2023 года Тимур Кулибаев ушел с поста председателя ассоциации «KazEnergy», которую он когда-то основал, и начал проводить масштабные кадровые перестановки в своих портфельных компаниях, пишет Nege.kz. Источник издания убежден, что обычно «такие кадровые решения предшествуют серьезным переменам».

Логика последних действий Тимура Кулибаева предполагает, что он не будет наращивать свои активы в Казахстане, наоборот, максимально постарается их сократить. Похоже, Тимур Аскарович собирается выйти из игры или, по крайней мере, сильно «ужаться», отмечается в публикации.

Как уже сообщалось, Halyk Bank продал дочерние банки в России, Таджикистане и Кыргызстане. Ожидается, что в следующем году будут проданы банки в Грузии и Узбекистане. Скорее всего, в будущем Кулибаевы также начнут продавать акции «Народного банка», которыми они владеют через холдинг «АЛМЭКС». Сейчас им принадлежит 69,5% акций, если они продадут хотя бы 30% акций, то станут уже не мажоритарными управляющими акционерами, а просто крупными акционерами банка.

Тимур Кулибаев, обновив кадры в своих компаниях, явно хочет увести от ответственности давних своих соратников. Например, Совет директоров АО «Joint Resources» покинули Раушан Сагдиева, Асел Токеева и Шолпан Айнабаева.

Раушан Сагдиева прекрасно знает все бизнес-тайны Кулибаева. Теперь она уехала в Сингапур и, возможно, не скоро вернется в Казахстан.

Тимур и Динара Кулибаевы могут продать свои активы в Казахстане и стать крупными бизнесменами в другой стране с вполне легальными деньгами на руках. Мы видим, что к этому идет усиленная подготовка сейчас.

Тимур Кулибаев получил 35,6 млрд тенге дивидендов от холдинга «Joint Resources», 142,1 млрд тенге от компании «Каспий Нефть» и 20,9 млрд тенге от угольного гиганта «Шубарколь Премиум». Но еще больше миллиардов он может получить с продажи акций «Народного банка». Если для Кулибаева закроется одна дверь, то откроются новые, заключают авторы материала.

***

В казахстанской власти немало тех, кто хочет, чтобы Путин остался у власти, заявил в комментарии Adyrna.kz эксперт-международник Жанат Момынкулов.

«Такие люди есть в политической, военной элите Казахстана. Кроме того, немало олигархов, у которых бизнес связан с Россией. Они тоже хотят гарантий. Путин, как говорилось, ранее является гарантом политического режима в Казахстане. И если с ним что случится, конечно, это вызовет у власти беспокойство».

По мнению эксперта, стабильность нынешнего казахстанского режима зависит от того, кто будет президентом в соседней России.

«Если придет кто-то другой вместо Путина, что как это скажется в дальнейшем, так думают у нас во власти. Не стоит забывать, что Путин внес свой вклад в стабилизацию ситуации во время январских событий 2022 года. Конечно, мы не знаем всей подноготной и тонкостей подковерных игр. Но однозначно, что влияние России на Казахстан очень большое, и имеет большое значение, кто стоит во главе государства», — заключил Жанат Момынкулов.

***

В интервью YouTube-каналу журналиста Амана Тасыгана известный религиозный деятель Дарын Мубаров откровенно рассказал о своей жизни и убеждениях.

Как он признался, у него четыре жены и 31 ребенок, из них 28 детей — родные.

«Женился в первый раз в 19 лет. Не могу сказать, что я сильно поддаюсь чувствам. Для меня на первом месте шариат, разум и потом только чувства. Поэтому сложно сказать, что для женитьбы основной причиной была любовь, страсть. Вторую жену мне нашла сама байбише (первая жена). Как-то она сказала, что есть одна девушка- мусульманка. И когда я с ней познакомился, спросил: ты такая молодая, найдешь себе, почему ты согласна выйти замуж за меня. Она сказала, что видит во мне человека, за которого хотела бы замуж.

Ей было всего 18-19 лет, но она была готова, ее отец сначала не понял, но потом, спросив дочь, дал согласие. Ну так и пошло дальше: третья, четвертая жены», — рассказал он журналисту.

Мубаров также считает в Казахстане нет «организованного ваххабизма».

«Разговоры ходят, что Бекболат Тлеухан и Мухамеджан Тазабек — мои последователи или ученики. Они, конечно, могут говорить сами из уважения, что я для них «ұстаз» (наставник). Но я не могу уверенно сказать, что они мои ученики. Мы часто встречаемся на разных мероприятиях, за одним дастарханом. Они уважаемые люди. Но я не могу сказать, что «они — салафиты». Они уже состоявшиеся личности, на них не мог повлиять молодой человек, который получил религиозное знание».

SPIK.KZ. «Тлеухан и Тазабек «теленки» Дарына Мубарова?» — Казахстанская правозащитница Айгуль Орынбек возмущена этим интервью. Ее недовольство опубликовали на странице газеты Adyrna.kz. По ее словам, из-за Дарына Мубарова многие молодые люди лишились свободы и отбывают наказание в колониях.

«Почему запрещенного религиоведа пустили в эфир?»,- задается вопросом известная провозащитница Айгуль Орынбек. Это вопрос она адресована Комитету национальной безопасности. Потому что сама видела мать, парня, которого осудили за 3,5 года за то, что поделился в социальных сетях проповедью Дарына Мубарова.

«Я видел парня, которого посадили на три с половиной года за то, что он послушал Дарына и поделился его проповедью в Вконтакте. Еще в 2017 году его мать приехала в Кызылорду с просьбой о помощи. Разве в Казахстане не запрещено слушать проповеди этого человека? Как теперь понять, что журналист Аман Тасыган, работающий на государственном телевидении и радио, записывает с ним интервью и пиарит этого человека? Если Дарын чистый, то оправдайте ребят, которых за него посадили!»,- заявила правозащитница.

***

Президент Касым-Жомарт Токаев показывает свою решительность, такого мнения придерживается известный казахстанский политолог Бурихан Нурмухамедов. Об этом он рассказал в своем интервью газете Abai.kz. По словам политолога, президент выполняет свои предвыборные обещания и процесс демократического изменения политической системы в Казахстане продолжается.

Подводя итоги первого года президентства Касым-Жомарта Токаева, политолог заявил, что для реализации социально-экономических реформ потребуется определенное время. Потому что это только начало.

«Я думаю, что прошедший год после президентских выборов – это только начало. В этом году были предприняты переходные шаги, то есть для подготовка системы. Во второй год президентского срока должны произойти очень важные реформы в экономической и социальной сферах. И эти реформы не будут легкими. Например, в последнем послании президент восемь раз сказал слово «тариф», то есть повышаются тарифы на воду, тепло и газ. И, это только начало. Если тарифы будут расти, куда приведет инфляция?Но вместе с тем, эти реформы нельзя не реализовывать. Потому что полученный на выборах мандат доверия очень высок, поэтому необходимо пойти на такой шаг. В противном случае ситуация может усложниться. По моему мнению, если первый год был началом, то второй год на социально-экономическом уровне. Поэтому необходимы усилия на более высоком уровне, чем раньше. Нам нужна непоколебимая позиция, нам нужна непоколебимая позиция реформ. Поэтому я думаю, что в ближайшие 2-3 года произойдет много изменений. К этому следует отнестись серьезно»,- сказал политолог.

***

«Господин Борейко, не обходите Смагулова в вопросе утильсбора», пишет издание Dalanews.kz. Известного казахстанского журналиста Вадима Борейко призвали создавать контент, соблюдая информационную гигиену. В этом материале авторы описали Вадима Борейко, где он работал и чем сейчас занимается, как подает информацию для своих зрителей.

По данным издания, в информационном пространстве Казахстана рассказывают разные истории о Вадиме Борейко. Без сомнения, он один из самых профессиональных журналистов страны. Нет никого, кто мог бы принять участие в какой-то лоббистской деятельности и умело скрыть свои следы, как Вадим Борейко. Сейчас он ведет собственную игру в информационном пространстве, приглашая на свой YouTube-канал «Гиперборея», удобных для себя экспертов.

«Сегодня у Вадима есть несколько любимых тем, которые он постоянно освещает на своем YouTube-канале. Во-первых, это вопрос утильсбора. Все мы знаем, что он часто обсуждает эту тему с Санжаром Бокаевым, который в свое время был правой рукой мужа Дариги Назарбаевой Кайрата Шарипбаева в качестве заинтересованного эксперта. Вторая тема, которую любит Вадим Борейко – это война на Украине, создания казахами гуманитарного фонда, о сборе денег и о краже определенной суммы этих денег. И последняя, третья тема – это вопрос, связанный со строительством АЭС в Казахстане. Когда он говорит на эту тему, бывают случаи, когда он поднимает вопрос о прекращении строительства АЭС и манипулирует фактами. То есть, когда Борейко говорит об АЭС, он стремится посеять в народе страх перед мирной атомной энергетикой, создавая неслыханную гипотезу о присоединении Казахстана к России. Кстати, когда Вадим Борейко говорит про утильсбор, он выделяет предпринимателей, которые занимаются бизнесом по производству и продаже автомобилей в стране, и обходит стороной Нурлана Смагулова, крупного игрока в этой сфере», — пишет издание.

***

Виктор МАЙЛИН – «The Show Must Go On – Шоу жалғасуы керек..!» — Давно мы не заглядывали в то, что наиболее ловко и много продается – это сплетни из жизни «звезд» шоу-биза. Понятно, что тут не обойтись без таких определений, как «желтизна». Это такая специфичная подача той или иной информации. Обыгрывается чаще всего прямо в заголовке ФИО некоей знаменитой персоны или нескольких персон сразу. В сфере веб-контента это называется общим термином «кликбейт». Понятно, что наиболее распространенным материалом являются так называемые «фейковые новости», в которых иногда нет даже намека на правду, поэтому там может идти крайне «тяжелый» стёб на грани фола и т.д. Все это делается для привлечения аудитории, как читающей, так и предпочитающих прежде всего веб-(видео)-контент…

Вот, например, такое: прославленный фронтмэн всея казахской эстрады Кайрат Нуртас развелся-таки с первой своей женой или… все таки нет?! Откуда возникает такой вопрос, ведь еще вчера публика, неустанно следящая за семейной жизнью Кайрата Нуртаса, была как бы убеждена, что брак распался. Однако медиа-портал «Караван» выкинул в свет новостную заметку с очень длинным заголовком: «Өтірік, халықты алдап жүр»: Бір дастархан басында көрінген Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова тағы да елді шулатты» – «Это ложь, они вводят в заблуждение народ: на одном из застолий видели вместе Кайрата Нұртаса и Жулдыз Әбдікәрімову, которые вновь заставили говорить (о них!) народ».

Что это было? Один из способов еще раз привлечь к себе внимание? Но ведь Кайрат Нуртас – уже давным-давно состоявшаяся звезда казахской эстрады, популярный в народе человек, он здоров, активно выступает, хорошо зарабатывает… Или как в известной песне звезды мировой рок-музыки Фреди Меркьюри «Show Must Go On» (Шоу должно продолжаться)?! Еще одна щепотка «желтого» отлива, еще одна новость о том, что если это даже был развод, они все встречаются на каких-то застольях, съемках и т.д. А значит, может еще случиться всякое! Посты под заметкой, к слову, если верить порталу «Караван» довольно доброжелательные и умилительные по своей окраске.

***

Было время, когда видео-блогер и инста-дива Айжан Байзакова буквально взрывала общественное мнение по всему Казахстану своими полуголыми перформансами, запечатлёнными на фото и видео. Это во многом против нее родилось движение так называемых «уятменов» («устыдителей»), которых коробило, что она становилась победительницей в конкурсе на раздевание в одном из ночных клубов южной столицы. Крепкие парни титульной нации на государственном языке под запись на видеокамеру посылали в ее адрес проклятия за то, что она оголяла свои юные прелести в социальных сетях. При этом Бог нисколько не обделил Айжан, а скорее наделил ее и красотой, и завлекательными формами. В общем, ее смело можно назвать звездой, пионером местного инстаграм-бизнеса.

Такого «хайпа» какого эта девушка добивалась, наверное, не снилось многим «звездам» казахстанского «шоу-биза». Напомним: хайп – это шум в медиа и соцсетях вокруг какой-либо темы, предмета или персоны. Она даже подверглась административному наказанию в виде временного ограничения свободы, установленного нормами права для совершеннолетних лиц.

Существуют блогеры, которых обозначают как лидера мнений – это политологи (Дос Сатпаев), депутаты-политики (Ермурат Бапи), общественные деятели (Петр Своик), известные спортсмены (Куат Хамит), бизнесмены (Маргулан Сейсенбай), т.е. люди, состоявшиеся еще до появления в виртуальной действительности. Таких же «звезд», как Айжан, которые завоевали свою аудиторию, в принципе, с самого начала в интернете и успешно продолжают там находиться (создается впечатление что всецело!) – это когорта influencers (инфлюенсеры)…

Сегодня она по-прежнему красивая тридцатилетняя женщина. Вместе со своим мужем Нурбеком счастливая мама двух сынишек, судя по обильной фототеке, выложенной в интернете, семья абсолютно ни в чем не нуждается, ну а сама Айжан – состоявшаяся и не теряющая популярности интернет-знаменитость. И несмотря на тот факт, что она не казахскоязычна, она продолжает привлекать внимание казахскоязычных СМИ, новостных порталов.

***

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Если без казахского языка нельзя будет получить зарплату и услуги, то каждый овладеет им ради себя» — На портале Zhasalash.kz было опубликовано высказывание Аятжана Ахметжанұлы о том, что большинство современных проектов для развития казахского языка являются «легализованной коррупцией». По словам автора, государство предлагает программы или же министерство издает приказы, затем выставляет их на тендеры и выигрывает. Вот эту схему можно назвать «узаконенной коррупцией».

«Для кардинального решения языковой проблемы необходимо только одно ― твердое решение со стороны государства. Я не думаю, что все остальное, что мы делаем, может исправить существующую ситуацию. Нужны строгий закон и жесткие требования. Если те, кто не владеет государственным языком, не смогут получать зарплату, услуги, а вся документация будет на казахском языке, каждый овладеет языком ради себя. Сколько бы мы ни переводили и сколько контента ни создавали, мы не можем обогнать контент на русском. Это не является решением. Без юридической поддержки и опоры сложно конкурировать с русскоязычным контентом», ― заявил автор.

***

На портале Аbai.kz опубликовали высказывание Әбдірашита Бәкірұлы о культуре богатства в Казахстане. Автор заявляет, что с начала времен человечество изучает взаимоотношения души и тела, и что когда преобладают потребности тела, духовные остаются без внимания.

«Душа, освобожденная от плотских потребностей, обращается к творчеству, то есть к духовной пище (Абай). Это правило в наше время воспринимается как аксиома. Но почему это правило нарушается, когда речь идет о казахах? У нас тоже много богатых. Но почему же, несмотря на то, что они полностью удовлетворили свои физиологические потребности, в них не просыпаются духовные ценности? Есть ли у них душа?» ― задался вопросом автор.

По его словам, души «наших баев, которые полностью удовлетворили свои физиологические потребности», могут заниматься лишь «деятельностью» на пути приумножения материальных благ.

«Кажется, будто до этого у нас не было «культуры богатеть» и культуры «умения быть богатым». Понятно, что там, где нет такой культуры, происходит «грабеж всех богатств собственной страны, будто у злейшего врага». Это похоже на пиление ветки, на которой сидишь. Хотелось бы, чтобы наши философы и психологи задумались над этим вопросом», ― резюмировал автор.

***

Марина ЗАХАРОВА – «Наследие СССР: какие города получили казахские названия в годы независимости» — Портал El.kz представил список городов, которые получили новые названия после обретения страной статуса независимости. В него вошли как столица страны, так и другие населенные пункты, претерпевшие изменения в своих географических обозначениях в период стремительных перемен.

***

«Никах без загса: о последствиях фиктивного брака рассказала адвокат» — Последствия отсутствия штампа в паспорте при длительном совместном проживании партнеров выяснил Stan.kz.

Не так давно звезда отечественного шоу-бизнеса Динара Султан призналась, что жила в гражданском браке со своим супругом целых 14 лет. Слова певицы вызвали споры в Казнете. Некоторые поддержали, другие раскритиковали. Самое интересное, после громкого признания Динары Султан другие звезды тоже начали признаваться в том, что счастливы в браке без бумажной формальности.

В этом вопросе очень важны юридические моменты. Адвокат Венера Нургаликызы подчеркивает различия между гражданским и законным браком. По ее словам, гражданский брак обладает значительными недостатками, особенно при разделе имущества при разводе и оформлении документов на детей

«Определение имени при рождении ребенка, рожденного в гражданском браке, определяется по совместному заявлению отца и матери в регистрирующий орган или суд. Хуже того, в гражданском браке супруги не выполняют своих обязательств перед общими детьми. Зачастую отцы оставляют своих жен и детей. Мало того, они не обеспечивают поддержку для полноценного роста детей, как в материальном плане, так и в плане образования.

Сколько людей уклоняются от уплаты алиментов?! Именно поэтому граждане должны вступать в брак законно, выполнять свои обязательства перед собой и ребенком, создавать ему условия для жизни в полноценной семье», — говорит юрист.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.