«Современный Казахстан – это середняк мирового развития по всем показателям». «Современный Казахстан: прогресс или топтание на месте». «Ослабление государства происходит, когда нет политической цели». «Путин делает ход конем. Встреча с Назарбаевым прошла в пику Токаеву?»

Сетевой Казахстан 22 декабря 2023г.

DN . KZ . «Путин делает ход конем» — Встреча с Назарбаевым прошла в пику Токаеву? В прошлые выходные бывший президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ встретился в Москве с лидером РФ Владимиром ПУТИНЫМ в рамках «частной аудиенции», что подтвердили в Кремле. «Он (Назарбаев), действительно, был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом (Путиным)», — сказал в среду 20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий ПЕСКОВ. По данным прокремлевских Телеграм-каналов, Назарбаев стремился встретиться с российским лидером, потому что «хочет заручиться поддержкой Москвы, чтобы вернуть себе былые позиции». Тем временем, приближенные к Акорде медиа пытались выяснить у открытых критиков Казахстана в российской Госдуме, какие у них вообще претензии к нашей стране.

NOVGAZ . COM . «Январская пурга» — Рано утром 2 января 2022 года жители города нефтяников Жанаозен собрались на мирную демонстрацию. Ее причина — резкое повышение отпускной цены на автомобильный газ в результате манипуляций на электронных торговых площадках… К 4 января митинги бушевали почти по всей стране… Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ, считавшийся «мягким» преемником Назарбаева, отреагировал незамедлительно: ввел чрезвычайное положение во всех областях страны и занял пост председателя Совбеза, сместив елбасы. В новом качестве — не просто формального президента, а главы всей исполнительной силовой вертикали — он обратился к народу: «Около половины территории нашей страны охвачено беспорядками. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Алма-Ате. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. С сегодняшнего дня я намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются ко мне с просьбами защитить их жизнь. Это вопрос и безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом».

EXCLUSIVE . KZ . «Султан Акимбеков: Ослабление государства происходит, когда нет политической цели» — «Казахское ханство оставалось последним независимым государством кочевников в степной Евразии», – говорится в аннотации к новой книге историка и политолога Султана АКИМБЕКОВА «Краткая история казахов». Уже не было Джунгарского ханства, Могулистана, Ногайской орды и многих других, Россия с севера и Китай с востока все дальше раздвигали свои границы, и в итоге последним и реально, и формально независимым осталось Казахское ханство – но тоже ненадолго. О «финальном аккорде» казахской государственности 200 лет назад и о казахстанской независимости в интервью.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Современный Казахстан: прогресс или топтание на месте» — Современный Казахстан – это середняк мирового развития по всем показателям, хоть экономическим, хоть общественно-политическим, хоть по качеству жизни. Причем, если говорить только про середняков, наша страна ближе к группе лидеров, чем аутсайдеров. Хотя по уровню инновационного развития Казахстан ближе к отсталым странам, что не мешает нам пользоваться плодами прогресса… Объективные международные показатели говорят, что наше впечатление о том, что наши элиты устраивает текущее положение дел и они не хотят серьезных перемен, верное.

365 INFO . KZ . Марина ЗАХАРОВА – «Понять сложно даже финансистам — эксперт раскритиковал налоговую систему Казахстана» — В Казахстане существует множество проблем в сфере налогообложения и сбора налогов. Несобранные налоги представляют собой упущенные возможности для улучшения качества жизни в обществе. Об этом говорил глава государства в своем послании, поручив правительству совершенствование Налогового кодекса. Для более глубокого понимания этой проблематики газета «Айкын» обратилась к Алтаю БОЛТАЙХАНУЛЫ, финансисту, профессору Академии государственного управления при президенте, доктору экономических наук.

KAZPRAVDA . KZ . «Герой, писатель, патриот» — Творчество Бауыржана МОМЫШУЛЫ, а 24 декабря исполняется 113 лет со дня его рождения, – ярчайшая страница в истории казахской литературы. Один из крупнейших военных писателей своего времени создал произведения, которые духовно близки многим поколениям. «В книгах Бауыржана на всех хватит высокой нравственности, оттого они близки и дороги нам сегодня, будут дороги в дне грядущем…» – писал Снегин, справедливо считавший залогом вневременности произведений своего товарища не только их художественные особенности, но и глубокий идейный, общественно-политический посыл.

«Литературный «Простор» Казахстана» — Старейший литературно-художественный журнал Казахстана на русском языке «Простор» отметил 90-летний юбилей. Весь цвет литературной Алматы соб­рался на юбилейном вечере в Союзе писателей Казахстана. Поздравить коллектив легендарного издания пришли писатели, поэты, театральные деятели, представители творческих союзов и, конечно, читатели. Со столь значительной датой коллектив поздравил Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Текст его поздравительного письма зачитал советник Президента, член Союза писателей РК Малик ОТАРБАЕВ.

KURSIV . KZ . «Сколько заплатит «Казахмыс» за банковский бизнес казахстанского долларового миллиардера» — В декабре этого года истекает срок гарантии, в рамках которой группа «Казахмыс» обязалась частично компенсировать вкладчикам средства, замороженные в 2017 году в результате дефолта Bank RBK и необходимости (как решило руководство страны) его оздоровления. Один из кредиторов уже успел воспользоваться имеющейся опцией.

NG . RU . «Казахские нефтяники качают права» — В Мангистауской области Казахстана в селе Жетыбай бастуют нефтяники. Площадь, на которой собрались около 500 работников частной компании West Oil, оцеплена ОМОНом. Власти признали акцию незаконной, создана правительственная комиссия, которая в ближайшие дни должна представить свое заключение. В отношении активистов заведены уголовные дела. Эксперты считают, что акция направлена на дестабилизацию ситуации в Казахстане.

TURANPRESS . KZ . «Хроника пикирующей энергетики» — Несмотря на рост тарифов, обещанный капремонт и инвестиции, в казахстанских городах продолжаются аварии и отключения теплоснабжения. Буквально вчера, на фоне многочисленных ЧП Министерство энергетики отчиталось о проделанной работе. В картине мира профильного ведомства в Багдаде спокойно, а главное тепло.

RITMEURASIA . RU . Сергей СМИРНОВ – «Энергетика Казахстана: тарифы растут – надежность падает» — Зима только началась, а люди вновь оказались в беде. И проблема высокой аварийности на ТЭЦ, котельных и трубопроводах будет сохраняться до тех пор, пока не будет осуществлен капитальный ремонт всех ТЭЦ и теплотрасс. А это дело даже не завтрашнего дня, поскольку требуется переформатирование всей энергосистемы страны. Сегодня она ориентирована не на потребителя, а на коммерческий интерес своих собственных структур.

ZAKON . KZ . «Громкие расследования и судебные процессы 2023 года» — Пожалуй, самой жуткой новостью в текущем году стало убийство супруги бывшего министра национальной экономики Куандыка БИШИМБАЕВА. Казалось бы, некогда высокопоставленный чиновник получил по заслугам, пусть и в неполной мере, но отбыл наказание за коррупционный скандал в 2017 году. За хищение 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократное получение взяток в 2018 году его приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако он освободился условно-досрочно 11 октября 2019 года. Видимо, урок Бишимбаев не усвоил. 9 ноября его снова задержали. На этот раз мужчину обвиняют в убийстве жены Салтанат НУКЕНОВОЙ. По предварительным данным, он до смерти избил ее в столичном ресторане Bau. Она скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

AZATTYQ . ORG . ««Зачистить всех, кто раздражает». Как и против кого используют статью о «финансировании экстремизма»» — Статью 258 Уголовного кодекса «Финансирование террористической или экстремистской деятельности» за последние месяцы применили в отношении по крайней мере двух критиков властей, которые, по оценкам правозащитников, не были замечены в радикальных действиях. Становится ли статья очередным инструментом нейтрализации неугодных?

KZ . MEDIA . «Черный список. Акимат Алматы потратил 5 000 000 тенге на мониторинг публикаций про Досаева» — Акимат Алматы заказал мониторинг публикаций про Ерболата ДОСАЕВА. Теперь все, кто писал негативные комментарии, статьи или посты про акима города, вносятся в список, пишут авторы telegram-канала «Рас айтамын».

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