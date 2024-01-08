«Вообще не должно быть «старшего и младшего президентов». «Уходя — уходи»

Сетевые СМИ об интервью Токаева

«Инфляция и работа правительства: что еще важного отметили политологи из интервью Токаева» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ в своем интервью газете «Егемен Қазақстан» подробно высказался по целому ряду вопросов, включая январские события. Основной частью стали конституционные и политические реформы, о них детально порассуждали политологи, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ. (Фото/akorda.kz)

Политолог Айдос САРЫМ признался, что сосредоточенно прочитал интервью президента РК Касым-Жомарт Токаева газете «Егемен Қазақстан».

«Касым-Жомарт Токаев дал однозначный и ясный ответ на досужие разговоры о том, что он теоретически может снова изменить Основной закон и пойти на новый срок. Президент убежден: такого сценария нет и не будет. В установленные сроки у нас пройдут новые выборы и у страны будет третий президент, который будет избран народом на один семилетний срок. Глава государства признается, что идею одного семилетнего срока он вынашивал много лет и впервые начал про это говорить в ходе закрытых дискуссий еще 15 лет назад. И когда пришло время конституционных реформ, он эту идею предложил обществу. Идея было поддержана на референдуме«, – сказал Айдос Сарым.

По словам политолога, теперь согласно 91-й статье Конституции норма об одном семилетнем сроке является неизменной наряду с такими незыблемыми нормами, как национальный суверенитет и территориальная целостность государства.

Политолог Данияр АШИМБАЕВ подчеркнул, что интервью Касым-Жомарта Токаева дает немало поводов задуматься о судьбе правительства. Президент, с одной стороны, напомнил о своем сентябрьском поручении удвоить ВВП к 2029 году и назвал его «вполне достижимой целью». С другой стороны – заявил, что для него «макроэкономические показатели не являются первостепенными по своему значению», «главное – это реальное благополучие граждан».

«Тут, безусловно, есть некое противоречие, которое можно понять как завуалированный намек на манипуляции со статистикой, процветающие в исполнительной власти. Взять, к примеру, данные по повышению доходов населения. По мнению правительства, они постоянно растут, статистика же говорит, что практически весь рост съела инфляция. Президент в интервью ни словом не упомянул то, что правительство недавно отчиталось о выполнении его поручения по снижению инфляции вдвое. Очевидно, что у него несколько иное видение эффективности этой работы«.

Данияр Ашимбаев отметил, что от премьера, его замов и министров требуются стратегия и воля, а сейчас их, видимо, нет. Президент уже не раз поднимал этот вопрос, очевидно, надеясь, что правительство как-то начнет работать эффективнее. Но чуда пока не произошло и, судя по всему, экономическое чудо будет воплощать в жизнь другая команда, резюмировал политолог.

Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «Повторится ли Кантар?» — До сих пор не ясна роль в этих событиях первого президента Казахстана, который будучи председателем Совета безопасности, имел к ним непосредственное отношение, и должен был пресечь все попытки государственного переворота, ибо по должности именно он курировал КНБ, глава которого ныне обвиняется в организации мятежа.

Но с экс-елбасы, как с гуся вода. Он беспрепятственно раскатывает по миру. Накануне Нового года, например, слетал в Москву, к президенту РФ Путину.

Цель поездки держится в тайне. Но некоторые близкие к власти источники полагают, что Назарбаев каким-то боком хочет вернуться в политику. Возможно даже в качестве миротворца. Вот и поехал за «ярлыком» в Кремль.

«Кісідегінің кілті аспанда» говорят казахи, имея в виду зависимость от другого человека: выходит, что Назарбаев за все эти годы создал страну, главные решения которой принимает глава другого государства. И будущее новоявленных стране и миру сыновей первого президента, которых он недавно легитимизировал в своей книге, и судьба расследования Кантара скорее всего будут зависеть от кремлевского владыки?

Такое ощущение, что нынешняя власть выгораживает экс-елбасы по поводу его причастности к Кантару. Эта мысль вполне логично ложится в версию об определенных обязательствах Токаева перед Назарбаевым. Иначе как объяснить индифферентное отношение Акорды к сигналам экс-елбасы в сторону Кремля в поисках для себя новых гарантий безопасности.

Правда, в свежем интервью газете Egemen Qazaqstan от 3 января 2024 г., глава государства предпринял робкие попытки потревожить тень елбасы и возложить частичную ответственность за Кантар на первого президента…

В эти дни очень важно понять: Кантар, как общенациональная трагедия, пока не смог объединить нацию, а, наоборот, разделил ее. Она находится по разные стороны баррикад: идеологических, информационных, моральных и политических.

Данияр АШИМБАЕВ – «К вопросу о «январских событиях»» — Судя по интервью Токаева, ему, видимо, не очень понравились мемуары своего предшественника. Говоря о январских событиях, Назарбаев акцентирует на том, что попытка переворота была спровоцирована его решением о передаче полномочий Токаеву (АНК, партия, СБ). Токаев считает, что ситуация транзита стала питательной средой для заговора и резко критикует модель «двоевластия». Не сказал бы, что они друг другу противоречат.

Нужно понимать, что отношения между Ак Ордой и Библиотекой первое время, конечно, были неровные, и немало усилий потребовалось, чтобы они вошли в рабочее русло.

Понятно, что модель транзита исходила из двух причин. Во-первых, облегчить адаптацию и обоих президентов и населения к смене власти. Хочется напомнить, что еще до транзита социологические опросы демонстрировали опасения по поводу ухода Назарбаева, которого считали гарантом межнационального согласия в стране. Во-вторых (и Назарбаев об этом писал), речь шла о том, чтобы авторитет первого президента обеспечивал контроль над той частью элиты, которая была недовольна кандидатурой Токаева.

Транзитный период затянулся. Были даже разговоры о том, что на выборы 2024 г. нужно выставить другую кандидатуру, но в итоге Назарбаев начал процесс передачи своих оставшихся полномочий новому президенту, в том числе и партии «Нур Отан», что означало и полный контроль над парламентом, правительством, да и снимало вопрос о выборах-2024.

Взаимная неприязнь Токаева и Масимова бросалась в глаза, да и председатель КНБ практически в открытую игнорировал нового президента. Комитет при нем стал играть в политические игрища, устраивая громкие аресты, которые больше дискредитировали саму структуру, нежели давали реальный эффект для нацбезопасности.

На мой взгляд, к попытке переворота фигуры из «Старого Казахстана» отношения не имели. Мамин, хотя с Масимовым и дружил с детства, в авантюру бы не полез. Тоже касается и Нигматулина, отношения которого с Масимовым исторически не отличались дружелюбием. Семья Назарбаева, во-первых, никогда не была монолитом, а во-вторых, Масимов никем из ее ключевых фигур (Тимур Кулибаев, Дарига Назарбаева) как авторитет не воспринимался.

Масимов мог рассчитывать только на свои ресурсы и дружескую поддержку Запада, кровно заинтересованному либо в смене власти в Казахстане на более лояльную, либо на глобальную дестабилизацию региона, которая ударила бы по России и Китаю.

«“Политическая воля Токаева спасла страну от развала и хаоса” – публицист об январских событиях» — Публицист Бигельды ГАБДУЛЛИН на своей странице в Facebook прокомментировал ответы Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которые опубликовала газета “Егемен Казахстан”.

Интервью это ценно ещё и тем, что президент Токаев коснулся темы, которая до сих пор была табуирована – это тема «двоевластия».

Да, после ухода Назарбаева со своего поста в Казахстане образовалось своеобразное двоевластие. То ли сам Н.Назарбаев начал сожалеть о том, что рано выпустил «вожжи» власти, то ли его окружение, потерявшее не только власть, должность, влияние и несметный поток денег, подтолкнули своего бывшего шефа к этому шагу – мне трудно судить.

Но как бы то ни было, в Казахстане установилось двоевластие, своеобразное и крайне противоречивое переплетение двух властей – законного президента К.Токаева и «Библиотеки» во главе с экс-президентом Н.Назарбаевым. Каждый из них дипломатично уходил от признания такого щепетильного и опасного положения дел в политике.

Но народ прекрасно знал, что двоевластие – это не разделение властей, а жесткое противостояние Токаева и Назарбаева. Это и привело к неизбежным конфликтам, к ступору власти, к стремлению каждой власти сместить ей противостоящую. В конечном итоге, двоевластие стало детонатором трагических событии под названием Кантар – 22.

И вот наконец, мы услышали четкий ответ президента Токаева на вопрос журналиста, что привело страну к такой коллизии.

Как сказал сам президент Токаев, попытки навязать модель двоевластия действительно были, и эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации “транзита власти” политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В стране действовали президент и Верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии. По его словам, эта ситуация “стала одной из предпосылок январского кризиса”.

Глава государства добавил, что вообще не должно быть “старшего и младшего президентов”.

“Уходя – уходи”. Это серьезный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества. К огромному сожалению, в решающие моменты внутриполитического кризиса свой непрофессионализм и даже предательство проявили руководители ключевых правоохранительных органов.

Прошедшие кровавые события учат власть к тому, что необходимо строить устойчивые и эффективные системы государственных институтов, действующих в соответствии с Конституцией.

По твердому убеждению президента Токаева, мы всем народом преодолели этот кризис, выстояли и стали еще сильнее. Мы предотвратили еще большую катастрофу и стабилизировали ситуацию в стране только благодаря сплоченности наших граждан и решительным действиям всей вертикали власти.

Именно солидарность народа и политической воли президента К.Токаева спасли страну от развала, хаоса, именно они есть и будут гарантом демократического развития Казахстана”.

Аркадий ДУБНОВ, политолог, эксперт по Центральной Азии – «Токаев — Назарбаеву: «Уходя — уходи»» — «Как сказал один острослов, мемуары тем важны, что если там только 50 процентов правды, то этого уже достаточно, чтобы представить масштаб исторических событий».

Это цитата из интервью президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА, опубликованного на казахском языке 3 января в газете Egemen Qazaqstan (Суверенный Казахстан). Через несколько часов ее аутентичный перевод на русский появился в газете «Казахстанская правда». Такой порядок публикации выглядит неслучайным, Токаев, последовательно демонстрирует свое внимание к развитию национального языка, как одного из символов независимой государственности Казахстана. Подчеркивая при этом, что делается это при полном уважении к русскому языку…

Так казахстанский президент произвел фурор чуть больше месяца назад, начав свое выступление в Астане на казахском языке после официальных переговоров с ПУТИНЫМ. Это вызвало довольно забавное смятение среди членов российской делегации, бросившихся искать у себя за спиной наушники, чтобы услышать синхронный перевод…

Мол, привыкайте, любезные, но бывшие «старшие братья» …

А цитата, вынесенная в начало, касалась мемуаров первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, оригинально названных «Моя жизнь». Пожалуй, снисходительный сарказм Токаева по поводу «50 процентов правды» выглядел достаточно выразительно, чтобы мы адекватно оценили его отношение к этим мемуарам. Но ведь не поспоришь и с тем, что, Назарбаев — личность историческая, о чем справедливо напоминает его преемник: «вклад Назарбаева в становление независимого Казахстана очевиден».

Эксперты и очевидцы прямо называли два центра власти в Казахстане, — Акорду, президентскую резиденцию Токаева, и так называемую Библиотеку, где располагался офис Назарбаева. Более того, смею предположить, Токаев не забыл своего унижения, в которое вылились слова бывшего министра юстиции, утверждавшего, что «по своему статусу Елбасы (национальный лидер) стоит выше Президента».

«Они играли на этом и в конце концов заигрались, — обычно сдержанный Токаев тут едва сдерживал эмоции, — позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего, его ближайших соратников чуть было не разорвали страну. Считаю, что вообще не должно быть «старшего и младшего президентов». «Уходя — уходи»».

Эти пассажи из интервью Токаева выглядят предельно драматичными. Кроме всего, они свидетельствуют, что вариант транзита власти по-казахски оказался неудачным, если не сказать больше — трагическим. И это часть еще не законченной истории краха постсоветских авторитаризмов, где бессрочные властители чуть ли не неизбежно сами и попадают в капканы, ими же расставленных для своих соперников, мнимых преемников и наследников по прямой.

Отсюда вброшенная в общество формула борьбы Нового Казахстана со Старым Казахстаном, под которым подразумевается все еще влиятельный сонм назарбаевских элит, ориентированных в политике, бизнесе, медиа и даже в частной жизни на всевластную Семью теперь уже бывшего елбасы. Токаев все время повторяет, что эта борьба ни в коем случае не должна вылиться в «охоту за ведьмами», сведения счетов быть не должно, страна все еще в состоянии постстрессового синдрома после кровавого Кантара (января по-казахски), нужно беречь единство и избегать раздрая.

««Манипуляции, ложь и cherry picking». Политолог про интервью Токаева» — В госгазете Egemen Qazaqstan вышло интервью Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Его тезисы массово растиражированы в СМИ. Также наблюдаются хвалебные реакции от приближенных к власти общественных деятелей.

Политолог Шалкар НУРСЕИТОВ в комментарии для телеграм-канала Ras aitamyn рассказывает, на кого нацелено это интервью и кого в чем пытаются убедить.

«Это интервью вышло спустя два года после Кантара. Токаева будут оценивать по его действиям во время и после Кантара. Поэтому он хочет остаться в истории Казахстана президентом, который смог сохранить независимость страны, а не тем, при котором были убиты 238 граждан.

Интервью нацелено на широкую аудиторию, в том числе на чиновников и олигархов. Токаев еще раз пытается донести мысль о том, что после января 2022 года «библиотека» Назарбаева «вне игры», и теперь надо с ним и его администрацией договариваться и решать дела».

Политолог полагает, что Токаев хотел донести три главных месседжа.

«Первое — он сейчас главный в большой политике Казахстана и «благодаря ему в стране порядок после Кантара».

Второе: Кантар — это дело рук так называемого «старого Казахстана», в первую очередь против него.

Третье — у него хорошие отношения с Путиным, Синь Цзи Пинем, западными лидерами. Более того, он подчеркивает, что он является главным архитектором сегодняшней многовекторной политики РК», — перечисляет Нурсеитов.

Политолог также считает «навешиванием ярлыка» слова президента о «недобросовестных экспертах», сказанные в адрес тех, кто критикуют его политику и не видят его реформы. И «откровенной ложью заявление о том, что в Казахстане нет цензуры и политических преследований».

«Они были и при Назарбаеве и до сих пор продолжаются при Токаеве.

Пик цензуры мы наблюдали во время Кантара, когда граждане находились в информационной блокаде и вещали только провластные СМИ, пытавшиеся, к примеру, выдать за «террориста извне» музыканта Викрама Рузахунова.

Плюс, по данным правозащитников, в Казахстане находятся под стражей около 30 политзаключенных. Но про них Токаев ничего не говорит. Он оправдывает политику репрессий», — говорит Шалкар Нурсеитов.

«Президент практически отчитался о проделанной работе за последние 5 лет – политолог об интервью Токаева» — Политолог Ерлан САИРОВ прокомментировал ответы Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которые опубликовала в среду, 3 января, газета «Егемен Казахстан». Он отметил, что глава государства практически отчитался о проделанной работе за последние пять лет, в то же время были обозначены стратегические цели нашего государства на ближайшую перспективу.

«Один из главных вопросов развития любой страны – вопрос соотношения власти. На сегодняшний день мы видим, что мир нестабилен и входит в период геополитической турбулентности. В такие моменты в стране должна быть единая вертикаль власти. Президент Казахстана в соответствии с Конституцией нашей страны является уполномоченным лицом, проводит внутреннюю и внешнюю политику. В такой период в стране должна быть четкая централизация власти, двоевластия не должно быть. Токаев четко сказал, что для будущего поколения это должно быть большим уроком. Страной должен руководить один человек. При этом принцип четкий: если глава государства уходит с поста, то бразды правления должен отдать следующему».

Политолог добавил, что заслуга президента заключается в том, что в январский период он сохранил целостность страны. В дальнейшем, чтобы предотвратить действия реакционных сил, мы должны создавать условия для развития институтов…

Президент отвечал на вопросы генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Дихана Қамзабекұлы, в которых выразил мнение о внутренней и внешней политике, социально-экономическом развитии страны, январских событиях 2022 года. Также была затронута тема семейно-бытового насилия, строительства АЭС и другие актуальные вопросы.

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