«Токаев – это феномен на постсоветском пространстве»

Сетевые СМИ об интервью Токаева

Виктор ВЕРК – «Интервью на заданную тему» — Интервью президента главной официальной газете страны стало прекрасным подарком оголодавшим на долгой диете политологам и другим толкователям государственного дискурса.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ. (Фото/akorda.kz)

Но что же нового — в смысле, ранее не артикулированного и принципиально важного — поведал читателям глава государства? Тут, как говорится, в товарищах (политиках, политологах, экономистах и просто диванных экспертах) согласья нет. Одни увидели в президентском «интервью на заданную тему» принципиальный разрыв со «Старым Казахстаном» и честное — пусть и запоздалое — признание недавнего двоевластия Акорды и Библиотеки — еще совсем недавно официально толковавшегося как чудовищная ересь. Другие с удивлением констатировали, что президент сначала развенчал своего предшественника, обвинив его — пусть и не называя по имени — в трагических январских событиях, а затем подсластил пилюлю, дежурно воздав должное исторической роли вчерашнего Отца народа. Словом, армия искателей скрытых смыслов президентского «протопослания» не уменьшается по сей день — и каждый из этих смыслов имеет право на существование.

Но нам представляется главным не война полумифических «жана и ескi Казахстанов», и даже не поиск виновников и истинных бенефициаров Кантара. Главную коллизию сегодняшнего дня штрихами контурно обрисовал собеседник «Суверенного Казахстана» всего в нескольких строках. Вот они: «Это (удвоение ВВП к 2029 году. — Авт.) вполне достижимая цель… Правда, должен отметить, что для меня макроэкономические показатели не являются первостепенными по своему значению, все же главное — это реальное благополучие граждан».

Немногие комментаторы увидели скрытый в этих словах президента камень в огород правительства, упорно выдающего магию больших цифр за поступательное движение к всеобщему благоденствию. Прямо назвал вещи своими именами, пожалуй, только экономист Айдархан КУСАИНОВ: «С одной стороны, у нас рекордные темпы роста экономики, но при этом реальные зарплаты практически стагнируют. Доходы населения падают — и это полный провал обозначенной политики благополучия казахстанцев». Независимый аналитик и связанный множеством условностей и обязательств носитель верховной власти, не сговариваясь, оценили ситуацию одинаково — пусть и разными словами. И это — главная сенсация первых дней новогодья (притом, что медийная публикация с высказыванием г-на Кусаинова увидела свет на исходе декабря, а президентское интервью — в первый рабочий день января).

Это главная напасть президента: он упорно (и вполне очевидно, что искренне) хочет как лучше, а у его исполнительной вертикали с незавидным постоянством выходит как всегда. На этом фоне многие заметили анонсированный в интервью очередной «разбор полетов» — расширенное заседание правительства с участием президента. Но практически ни у кого это событие ближайшего будущего не породило особых надежд. А экономический обозреватель Петр СВОИК высказался с несвойственным ему пессимизмом: «Думаю, что трендом наступающего года будет не просто усиление недовольства правительством, а совершенно очевидная демонстрация бесполезности и бесперспективности этого органа. Его нужно как можно скорее сменить, но проблема в том, что менять не на кого».

Иначе говоря, весь стратегический курс президента Токаева на построение Нового (он же — Справедливый) Казахстана под угрозой превращения в очередную иллюзию — вроде назарбаевских «рухани жангыру», «общества всеобщего труда» или «досрочно выполненной» в десятые годы стратегии «Казахстан-2030».

Досым САТПАЕВ – «Комментарий к интервью Токаева» — Январское интервью К.Токаева напоминает когнитивный диссонанс, где, с одной стороны, президент так активно рекламирует себя как некоего реформатора, как будто в 2019 и 2022 годах он был победителем честных президентских выборов и пришел к власти с командой реформаторов, а не с коллективным назарбаевым.

Хотя, с другой стороны, долгие десятилетия он сам принимал активное участие в создание той самой политической и социально-экономической системы, которая в конечном счете и породила трагические январские события.

Если исходить из его же тезиса о том, что в их основе также лежали «многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества», то у архитектора застоя в лице первого президента второй президент, как и остальные приближенные, был прорабом.

Хотя в интервью все звучит так, как будто он пришел разворошить старое осиное гнездо извне, как некий Нельсон Мандела или Вацлав Гавел.

Более того, по его словам с 2019 года он уже взял курс «на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни, демонополизацию экономики», а в 2023 году, по словам президента, «мы подошли к завершению основных политических реформ».

Как я уже отмечал в одном из своих постов, если при Н.Назарбаеве генетики установили, что способности к крупному бизнесу лучше всего передаются от тестя к зятю, то при К.Токаеве генетики внесли изменения и установили, что способность к сохранению крупного бизнеса лучше всего передается тому, кто начал делиться.

Правительство до сих пор формируется по принципу внутриноменклатурного компромисса, когда премьер-министр и министры это не команда единомышленников, а ставленники разных группировок.

В итоге, как и при первом президенте, отсутствие публичной политики консервирует стерильную политическую систему, где на первый план выходит кулуарная политика, в которой все вопросы, связанные с будущим страны, сводятся только к внутриаппаратным отношениям, где любой серьезный конфликт (возникший по внутренним причинам или инициированный извне) может дестабилизировать страну.

Ельнур АЛИМОВА – «Токаев пытается возложить вину за Кровавый январь на близких к Назарбаеву людей?» — Западные СМИ, проанализировавшие интервью президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА официальной газете «Егемен Қазақстан», приходят к выводу, что он стремится возложить вину за Январские события на окружение своего предшественника Нурсултана НАЗАРБАЕВА. В прессе пишут также о том, что Астана в вопросе санкций против России старается угодить и Кремлю, и Западу. В изданиях размышляют, может ли взаимодействие США и Турции в Центральной Азии потеснить Россию в регионе.

Касым-Жомарт Токаев пытается возложить вину за кровопролитные Январские события на людей, близких к экс-главе государства Нурсултану Назарбаеву, считает англоязычный сайт Eurasianet, изучивший интервью президента газете «Егемен Қазақстан».

Автор статьи в Eurasianet Алмаз Куменов отмечает, что Токаев пытается представить себя реформатором: в интервью президент, в частности, говорит о воссоздании Конституционного суда, участии независимых кандидатов-самовыдвиженцев в парламентских выборах. Он отрицает репрессии в стране и преследование по политическим мотивам, утверждая, что «в нашем законодательстве нет ни одного указа, ни одного закона, ни одного другого нормативного документа, по которому граждане могли бы преследоваться за свои политические взгляды».

В первые дни Январских событий Токаев заявил о нападении на страну тысяч «бандитов и террористов». С тех пор нарративы Токаева изменились. Как пишет Куменов, теперь интерпретация Токаевым случившегося мало отличается от того, что говорят независимые эксперты.

«На мой взгляд, к трагическим Январским событиям привели многолетние нерешённые социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества», — сказал Токаев.

По его словам, «заговорщики» использовали протесты для достижения своих целей. Токаев не стал открыто обвинять близких соратников Назарбаева в причастности к событиям, но заявил, что «новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц».

Американский журнал Diplomat обращает внимание на критику Токаевым ближайшего окружения Назарбаева. Токаев в интервью официальной газете утверждает, что «прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего его ближайших соратников, чуть было не разорвали страну».

Автор статьи «Интервью Токаева и длинная тень Назарбаева» Кэтрин Путц полагает, что адресат токаевского месседжа вполне очевиден… Как пишет Путц, в интервью Токаев представил удобную ему версию Январских событий и попытался пресечь возобновление разговоров о Назарбаеве. «Как бы Токаев ни старался, он, возможно, никогда не выйдет из длинной тени своего предшественника», — заключает автор.

Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «Недосказанное…» — Интервью Касым-Жомарта ТОКАЕВА газете «Egemen Qazaqstan» не обошлось без «староказахстанских» идеологических клише, когда все государственные и околовластные СМИ (включая и подконтрольный Акорде сегмент социальных сетей) начали, как по команде, в одночасье и взахлеб восхищаться ответами президента, выражая исключительно поддержку.

Тем временем, ситуация становится все более тревожной. Обещанного экономического прорыва в Новом Казахстане не получилось. Средства Нацфонда бессовестно разбазариваются правительством для латания им же созданных бюджетных дыр. Золотые резервы государства съежились на 20 процентов по сравнению с прошлым годом (никто не объясняет причину столь резкого сокращения, дело явно в не цене на золото…).

Экономические эксперты с тревогой говорят о растущем госдолге, который увеличился почти до 30 трлн тенге, и на его обслуживание уходит все больше средств из республиканского бюджета. Если в 2021-м их нужно было меньше триллиона тенге, то за 2023-ий понадобится уже 1,8 трлн (то есть почти двойной рост за два года), а на 2024-м запланировано более 2 трлн. Привела к этому нерациональная политика заимствований.

Самое важное – граждане не почувствовали на себе повышения реальных доходов и улучшения уровня жизни (для чего собственно, люди и придумали такую науку, как экономика). Очередной резкий скачок цен сразу же после Нового года — тому свидетельство.

Несмотря на принятые частичные меры по социальной поддержке населения (они расписаны в ответах президента), общество переживает сложные времена.

Я вижу три причины такого положения: банальный дефицит бюджетных средств; правительство заигралось в никчемное и опасное экспериментаторство; и примитивный популизм, когда кабинет министров в ущерб логике экономического развития идет на поводу у не всегда экономически оправданных запросов и хайпов отдельных групп.

Определенные точки над «i» Токаевым расставлены. Но опять же — не все! Ибо по-прежнему из уст президента еще звучат дифирамбы в адрес Назарбаева, руководителя, который привел страну к тотальному краху во всех сферах ее жизни, включая и Жанаозен, и Кантар.

Предполагаю, что такие неуместные в сложившейся ситуации реверансы исходят не столько от желания Токаева быть максимально объективным, сколько от неких, не афишируемых обязательств второго президента перед Назарбаевым, данных им экс-елбасы еще в начале 2019 года.

Видимо, именно по этой причине красной нитью по всему интервью проходит какая-то… недосказанность.

Хотя, чему удивляться? Недосказанность, как морально-психологический и политический фактор, присутствует и в общей практике нынешней казахстанской власти, робко принимающей ответственные решения, и во всей государственной политике Нового Казахстана…

Назира ДАРИМБЕТ – «Шалкар Нурсеитов: «У Токаева нет мотивации менять систему»» — В интервью «Республике» политолог Шалкар НУРСЕИТОВ подвел итоги прошлого года и сделал прогнозы на наступивший 2024 год.

— Когда «защитникам» Токаева задают этот вопрос, они часто говорят, что «это доставшаяся в наследство от Назарбаева система, ее не изменить в один день, нужно время». При этом они сознательно опускают то, что Токаев тоже был одним из влиятельных строителей нынешней политической архитектуры.

Даже если брать период от начала президентства Токаева, то в марте этого года будет уже пять лет как он на этом посту. Довольно приличный срок. И за это время мы не увидели ни одного позитивного изменения в политической системе — все осталось так же, как и при Назарбаеве.

Более того, мы видим, что после кантарских событий давление на гражданское общество только ужесточается, и Токаев все больше укрепляет свою власть.

Токаев хорошо знает, как работает эта система. Он прекрасно понимает, что единственным бенефициаром власти при этой системе должен быть президент, который обладает абсолютной властью. Поэтому ему невыгодно и незачем проводить политические реформы.

Если проводить изменения, то перемены коснутся всего. Например, в экономике придется ломать олигархическую систему, невзирая на кланы, выстраивать новые цивилизованные отношения с бизнес-средой.

Менять нынешнюю политическую конструкцию — значит встретить сопротивление со всех сторон.

Для этого нужно иметь реальный опыт политической борьбы и политическую волю. Ни того, ни другого у Токаева нет.

Токаев хочет за короткое время «насладиться» властью. Поэтому у него нет мотивации менять нынешнюю систему.

Лейла МОЛДЫБАЕВА – «Аркадий Дубнов: Токаев – это феномен на постсоветском пространстве» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ является феноменом на постсоветском пространстве. Так полагает российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий ДУБНОВ, прокомментировав интервью главы государства изданию Egemen Qazaqstan.

«Причин такого масштабного интервью, на мой взгляд, три. Первая – необходимость изложить нации свой взгляд, свои оценки январских событий в их вторую годовщину. Вторая – ответ на слухи о том, что Токаев может провести референдум по поправкам в Конституцию в 2026 году по обнулению президентского срока. Этот момент очень важный, главе государства нужно было высказаться по нему. Поэтому президент Казахстана напомнил об одном семилетнем сроке и назвал слухи дезинформацией. Хочется верить в то, что так и будет», — сказал Дубнов.

Третья причина интервью – необходимость отреагировать на очень широкую волну комментариев и слухов в связи с выходом книги Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь».

«Вспомним цитату из президентского интервью: «Как сказал один острослов, мемуары тем важны, что если там только 50 процентов правды, то этого уже достаточно, чтобы представить масштаб исторических событий». Тон высказывания по поводу «50 процентов правды» достаточно выразителен, чтобы мы адекватно оценили его отношение к этим мемуарам», — отметил эксперт.

Политолог указал, что хотя историческая роль Назарбаева очевидна, для построения нового Казахстана нужен другой лидер.

«Токаев – это феномен на постсоветском пространстве. Он проявил политическое достоинство немалого уровня. Когда нужно было принимать жизненные или жесткие решения, он принимал такие, которые его сделали новым лидером. Так, Токаев не покинул Казахстан в январе 2022 года, когда были волнения в стране. Проявил свою позицию, когда сказал ОДКБ: «Вы нам помогли, большое спасибо. Go home». От него этого не ожидали», — объяснил он.

Причиной таких действий, полагает Дубнов, стало ощущение лидером Казахстана своей исторической ответственности перед страной.

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