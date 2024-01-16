«Сможет ли Токаев реализовать инициативу «Нацфонд – детям». «В Казахстане назвали самых авторитетных чиновников». «Мы живем в момент после глотка свежего воздуха. Надеюсь, что демократизация, запущенная президентом, не остановится»

EXCLUSIVE.KZ. «Сможет ли Токаев реализовать инициативу «Нацфонд – детям»» — С начала этого года в Казахстане началось отчисление средств из Нацфонда на счета, созданные для несовершеннолетних граждан. Власти заявляют, что данная мера поможет оплатить их обучение или покупку жилья к моменту достижения совершеннолетия. Однако, чтобы эта идея сработала, необходимо, чтобы Нацфонд пополнялся. Сейчас все идет ровно в противоположную сторону.
KZ.KURSIV.MEDIA. «В Казахстане назвали самых авторитетных чиновников» — Самым авторитетным управленцем в Казахстане эксперты назвали спикера мажилиса Ерлана КОШАНОВА. На втором месте расположился госсоветник Ерлан КАРИН, а на третьем – спикер сената Маулен АШИМБАЕВ.
Такие данные, по итогам социологического опроса граждан, озвучил общественный фонд «Стратегия». Что произошло. Центр социальных и политических исследований «Стратегия» с 3 по 8 января 2024 года провел соцопрос для составления рейтинга управленческой элиты центрального уровня. Список был составлен по итогам IV квартала 2023 года. В опросе приняли участие 28 экспертов… Самым неавторитетным руководителем госоргана эксперты назвали министра экологии и природных ресурсов Ерлана НЫСАНБАЕВА. Второе место снизу занял председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Жандос ШАЙМАРДАНОВ. Министр здравоохранения Ажар ГИНИЯТ на третьем месте снизу.
NOVGAZ.COM. Аркадий ДУБНОВ – «Таких «друзей» … только в музей» — В Астане демонтировали памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану НАЗАРБАЕВУ перед Национальным университетом обороны. «Да кто ж его посадит, он же памятник», — эта ставшая мемом фраза персонажа Савелия Крамарова из «Джентльменов удачи» не может не вспомниться при взгляде на эту грустную фотографию. Опрокинутый навзничь памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, установленный в Астане совсем недавно, к 80-летию бывшего елбасы в июле 2020 года, впечатляет особенно сильно, если учесть, что это происходит еще при его жизни. Теперь он будет храниться в военно-историческом музее в Астане, а пока отлеживается в одном из зданий Минобороны.
SPIK.KZ. «Партнерство РК с «Талибаном»: риски есть, но и выгоды очевидны» — Накануне Нового года стало известно, что Казахстан собирается исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций, хотя еще полгода назад МИД РК заверял, что его статус останется неизменным. О том, чем продиктован данный шаг и какими последствиями он может обернуться, в том числе на фоне продолжающейся исламизации казахстанского общества, мы беседуем с историком, политологом, востоковедом Султаном АКИМБЕКОВОМ — Формально мы ничего не нарушаем. Совет Безопасности ООН уже не считает «Талибан» террористической организацией, поэтому Казахстану ничто не мешало принять такое решение.
AZATTYQ.ORG. ««Налоги платят честному правительству». Почему в Казахстане хотят контролировать мобильные переводы и при чём тут доверие к правительству?» — «Признаки получения дохода от предпринимательской деятельности» — именно эта формулировка станет поводом для вызова казахстанцев в налоговую службу. Тогда им нужно будет объяснить, кто и зачем отправлял деньги по номеру телефона и есть ли в этом попытка скрыть доходы. Зачем государству следить за мобильными переводами и какое значение здесь имеет прозрачность самого правительства?
TIME.KZ. «Демарш против здравоохренения» — В Казнете запустили новую петицию против обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а если конкретнее — против принудительного вычета из заработных плат отчислений на медицинское обслуживание. На данный момент документ подписали почти 11 000 человек.
«Умник голландский» — Как избавить Алматы от пробок и сократить количество аварий? Самый инновационный способ, считают специалисты, — это светофоры, работающие в адаптивном режиме. Они реально могут “предугадывать” грозящий затор и разгружать перекрестки. Вот только “умных” светофоров в городе, как и в 2021 году, когда их только установили, лишь 93! Всего их в Алматы 580.
KAZVEDOMOSTI.KZ. «Асхат Рахимжанов: «Мы живем в момент после глотка свежего воздуха. Надеюсь, что демократизация, запущенная президентом, не остановится»» — Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) в честной борьбе за депутатские мандаты Мажилиса 8-го созыва завоевала статус парламентской партии. При этом новый игрок весьма ярок и заметен на поле представительной власти. «Ведомости Казахстана» попросили Асхата РАХИМЖАНОВА, председателя ОСДП, ответить на ряд актуальных вопросов общественно-политической проблематики, и он, не откладывая в долгий ящик согласился — Для каждого уровня чиновников можно поставить предельное время пребывания в должности. К примеру, пять лет. Человек показал себя хорошо – идет на повышение, плохо – опускается на более низкую позицию. Мне кажется, хронологический фактор будет играть важную роль. Если ревизия покажет, что численность функционеров госслужбы нужно сократить, то это нужно делать.
CARAVAN.KZ. «Сотовых операторов могут оштрафовать, но тарифы не изменятся» — Министерство цифрового развития ответило на запрос Caravan.kz. Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщила, что сотовых операторов Казахстана заподозрили в картельном сговоре. И в отношении трех крупных сотовых операторов Казахстана после жалоб клиентов на повышение тарифов начато расследование. Президент Национальной лиги потребителей Светлана РОМАНОВСКАЯ считает, что госорганы предпринимают правильные шаги, проводят расследование. И велика вероятность того, что после выяснения всех обстоятельств сотовых операторов оштрафуют. Однако, потребителям от этого легче не станет. По мнению Светланы Романовской, тарифы останутся на прежнем уровне.
VLAST.KZ. «Нам придётся вернуться к контролю антибиотиков» — Перед Новым годом в Китае произошла вспышка пневмонии среди детей, в больницах не хватало коек, позже власти страны сообщил Всемирной организации здравоохранения, что причиной роста заболеваемости стали известные патогены: грипп, аденовирус, микоплазменная пневмония. Последняя очень часто попадала в новости и вызывала некоторую обеспокоенность. В этом интервью с главным внештатным пульмонологом Министерства здравоохранения Казахстана Натальей ЛАТЫПОВОЙ мы поговорили о диагностике и лечении микоплазменной пневмонии, как коронавирусная пневмония повлияла на легкие в долгосрочной перспективе, о коклюше, росте бронхиальной астмы и последствиях бесконтрольного приема антибиотиков, который продолжался больше двух лет пандемии.
LITER.KZ. «Европейский подход: тариф на излишнее потребление воды предлагают ввести в Казахстане» — В Казахстане обсуждается вопрос разделения воды на питьевую и техническую. Сейчас в квартирах соотечественников питьевая вода используется и для приготовления еды, и для полива огорода. Почему возникло подобное предложение и что нужно сделать для его внедрения. Еще несколько лет назад казахстанцы удивлялись историям из Европы об экономии воды. Сообщалось, что для чистки зубов используют стакан воды, а не открывают на полную кран, душ, скорее, не принимают, а быстро споласкиваются, посуду моют с моющим средством, но не смывают его потом. Все – из-за сильной дороговизны воды. Похоже, что подобные истории могут стать реальностью и для казахстанцев.
TENGRINEWS.KZ. «Человейник на человейнике — неизбежное будущее? Справятся ли Астана и Алматы с ростом населения» — Проблема хаотичной застройки крупнейших городов страны в Казахстане нарастала с 90-х годов, когда началась массовая продажа участков, перспективных для постройки на них жилья и объектов бизнеса. Особенно привлекателен для покупателей был исторический центр Алматы, но после переноса столицы резко вырос спрос на землю и в Астане. Спустя десятилетия это привело к массовому строительству ЖК и бизнес-центров на небольших участках, без учета нагрузки на коммунальную инфраструктуру, транспорт и имеющиеся в районах социальные объекты — школы и больницы. При этом новые районы двух городов также развивались неравномерно. К Алматы и Астане присоединялись бывшие поселки и дачи, на новых участках развернулось строительство новых микрорайонов, но необходимая для комфортной жизни инфраструктура стала не поспевать за ними.
KAPITAL.KZ. «Роберт Абзалилов: С начала 2023 года с рынка ушли 32 ломбарда» — Участники рынка просят выделить ломбарды в отдельный сегмент регулирования, где учитывалась бы специфика их работы. Об этом в беседе сказал глава Ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана» Роберт АБЗАЛИЛОВ. По его мнению, для регулирования деятельности классических МФО и кредитных товариществ необходимо разработать отдельные законодательные документы. Эксперт также рассказал о других обсуждаемых инициативах финрегулятора и как они могут повлиять на рынок.
FORBES.KZ. «Киберкупидон: как казахстанец создал приложение для серьезных отношений» — В казахстанском обществе часто обсуждается проблема одиночества – молодым и не очень людям все сложнее найти свою вторую половинку. А если и повезет найти свое личное счастье, то не факт, что оно продлится долго. В 2020 году Казахстан занимал «почетное» второе место в мире по количеству разводов. Среди наиболее частых причин развода являлись отсутствие обязательств, неверность, разногласия, финансовые трудности, слишком ранний брак и домашнее насилие. Астанчанин Айтуган ОМАРОВ – предприниматель, который занимается инновационными стартапами. Первый его проект – научно-технический в горнорудной сфере, сейчас проходит промышленные испытания на крупнейших в Казахстане золоторудных месторождениях. Второй – стартап D2, цель которого — познакомить людей для серьезных отношений.
«Независимые театры Казахстана как территория свободы» — Согласно официальным данным, на 1 января 2023 года в Республике Казахстан действовало 73 театра, из которых 23 – в Алматы, девять – в Астане, шесть – в Шымкенте. Между тем в официальную статистику определенно не входят независимые театры, коих в последние годы появилось достаточно много в разных регионах страны. Однозначно в этой сфере пальму первенства держит Алматы – как театральная столица Казахстана. Но и в регионах артисты, режиссеры и театралы стремятся показать зрителю не только новое прочтение старого, но и отразить на сцене актуальные проблемы общества под иным углом.
ZAKON.KZ. «Из маникюрши в гипнологи: как выкачивают деньги из доверчивых казахстанцев» — Гипнологи, гипнотерапевты, гипнокоучи – как только себя не называют доморощенные специалисты, окончившие двухнедельные курсы. Они обещают быстрое решение психологических и даже медицинских проблем и пользуются бешеной популярностью. Опасно ли обращаться к таким специалистам и законна ли такая деятельность…
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