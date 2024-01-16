«Сможет ли Токаев реализовать инициативу «Нацфонд – детям». «В Казахстане назвали самых авторитетных чиновников». «Мы живем в момент после глотка свежего воздуха. Надеюсь, что демократизация, запущенная президентом, не остановится»

Сетевой Казахстан 16 января 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . «Сможет ли Токаев реализовать инициативу «Нацфонд – детям»» — С начала этого года в Казахстане началось отчисление средств из Нацфонда на счета, созданные для несовершеннолетних граждан. Власти заявляют, что данная мера поможет оплатить их обучение или покупку жилья к моменту достижения совершеннолетия. Однако, чтобы эта идея сработала, необходимо, чтобы Нацфонд пополнялся. Сейчас все идет ровно в противоположную сторону.

KZ . KURSIV . MEDIA . «В Казахстане назвали самых авторитетных чиновников» — Самым авторитетным управленцем в Казахстане эксперты назвали спикера мажилиса Ерлана КОШАНОВА. На втором месте расположился госсоветник Ерлан КАРИН, а на третьем – спикер сената Маулен АШИМБАЕВ.

Такие данные, по итогам социологического опроса граждан, озвучил общественный фонд «Стратегия». Что произошло. Центр социальных и политических исследований «Стратегия» с 3 по 8 января 2024 года провел соцопрос для составления рейтинга управленческой элиты центрального уровня. Список был составлен по итогам IV квартала 2023 года. В опросе приняли участие 28 экспертов… Самым неавторитетным руководителем госоргана эксперты назвали министра экологии и природных ресурсов Ерлана НЫСАНБАЕВА. Второе место снизу занял председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Жандос ШАЙМАРДАНОВ. Министр здравоохранения Ажар ГИНИЯТ на третьем месте снизу.

NOVGAZ . COM . Аркадий ДУБНОВ – «Таких «друзей» … только в музей» — В Астане демонтировали памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану НАЗАРБАЕВУ перед Национальным университетом обороны. «Да кто ж его посадит, он же памятник», — эта ставшая мемом фраза персонажа Савелия Крамарова из «Джентльменов удачи» не может не вспомниться при взгляде на эту грустную фотографию. Опрокинутый навзничь памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, установленный в Астане совсем недавно, к 80-летию бывшего елбасы в июле 2020 года, впечатляет особенно сильно, если учесть, что это происходит еще при его жизни. Теперь он будет храниться в военно-историческом музее в Астане, а пока отлеживается в одном из зданий Минобороны.

SPIK . KZ . «Партнерство РК с «Талибаном»: риски есть, но и выгоды очевидны» — Накануне Нового года стало известно, что Казахстан собирается исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций, хотя еще полгода назад МИД РК заверял, что его статус останется неизменным. О том, чем продиктован данный шаг и какими последствиями он может обернуться, в том числе на фоне продолжающейся исламизации казахстанского общества, мы беседуем с историком, политологом, востоковедом Султаном АКИМБЕКОВОМ — Формально мы ничего не нарушаем. Совет Безопасности ООН уже не считает «Талибан» террористической организацией, поэтому Казахстану ничто не мешало принять такое решение.

AZATTYQ . ORG . ««Налоги платят честному правительству». Почему в Казахстане хотят контролировать мобильные переводы и при чём тут доверие к правительству?» — «Признаки получения дохода от предпринимательской деятельности» — именно эта формулировка станет поводом для вызова казахстанцев в налоговую службу. Тогда им нужно будет объяснить, кто и зачем отправлял деньги по номеру телефона и есть ли в этом попытка скрыть доходы. Зачем государству следить за мобильными переводами и какое значение здесь имеет прозрачность самого правительства?

TIME . KZ . «Демарш против здравоохренения» — В Казнете запустили новую петицию против обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а если конкретнее — против принудительного вычета из заработных плат отчислений на медицинское обслуживание. На данный момент документ подписали почти 11 000 человек.

«Умник голландский» — Как избавить Алматы от пробок и сократить количество аварий? Самый инновационный способ, считают специалисты, — это светофоры, работающие в адаптивном режиме. Они реально могут “предугадывать” грозящий затор и разгружать перекрестки. Вот только “умных” светофоров в городе, как и в 2021 году, когда их только установили, лишь 93! Всего их в Алматы 580.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Асхат Рахимжанов: «Мы живем в момент после глотка свежего воздуха. Надеюсь, что демократизация, запущенная президентом, не остановится»» — Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) в честной борьбе за депутатские мандаты Мажилиса 8-го созыва завоевала статус парламентской партии. При этом новый игрок весьма ярок и заметен на поле представительной власти. «Ведомости Казахстана» попросили Асхата РАХИМЖАНОВА, председателя ОСДП, ответить на ряд актуальных вопросов общественно-политической проблематики, и он, не откладывая в долгий ящик согласился — Для каждого уровня чиновников можно поставить предельное время пребывания в должности. К примеру, пять лет. Человек показал себя хорошо – идет на повышение, плохо – опускается на более низкую позицию. Мне кажется, хронологический фактор будет играть важную роль. Если ревизия покажет, что численность функционеров госслужбы нужно сократить, то это нужно делать.

CARAVAN . KZ . «Сотовых операторов могут оштрафовать, но тарифы не изменятся» — Министерство цифрового развития ответило на запрос Caravan.kz. Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщила, что сотовых операторов Казахстана заподозрили в картельном сговоре. И в отношении трех крупных сотовых операторов Казахстана после жалоб клиентов на повышение тарифов начато расследование. Президент Национальной лиги потребителей Светлана РОМАНОВСКАЯ считает, что госорганы предпринимают правильные шаги, проводят расследование. И велика вероятность того, что после выяснения всех обстоятельств сотовых операторов оштрафуют. Однако, потребителям от этого легче не станет. По мнению Светланы Романовской, тарифы останутся на прежнем уровне.

VLAST . KZ . «Нам придётся вернуться к контролю антибиотиков» — Перед Новым годом в Китае произошла вспышка пневмонии среди детей, в больницах не хватало коек, позже власти страны сообщил Всемирной организации здравоохранения, что причиной роста заболеваемости стали известные патогены: грипп, аденовирус, микоплазменная пневмония. Последняя очень часто попадала в новости и вызывала некоторую обеспокоенность. В этом интервью с главным внештатным пульмонологом Министерства здравоохранения Казахстана Натальей ЛАТЫПОВОЙ мы поговорили о диагностике и лечении микоплазменной пневмонии, как коронавирусная пневмония повлияла на легкие в долгосрочной перспективе, о коклюше, росте бронхиальной астмы и последствиях бесконтрольного приема антибиотиков, который продолжался больше двух лет пандемии.

LITER . KZ . «Европейский подход: тариф на излишнее потребление воды предлагают ввести в Казахстане» — В Казахстане обсуждается вопрос разделения воды на питьевую и техническую. Сейчас в квартирах соотечественников питьевая вода используется и для приготовления еды, и для полива огорода. Почему возникло подобное предложение и что нужно сделать для его внедрения. Еще несколько лет назад казахстанцы удивлялись историям из Европы об экономии воды. Сообщалось, что для чистки зубов используют стакан воды, а не открывают на полную кран, душ, скорее, не принимают, а быстро споласкиваются, посуду моют с моющим средством, но не смывают его потом. Все – из-за сильной дороговизны воды. Похоже, что подобные истории могут стать реальностью и для казахстанцев.

TENGRINEWS . KZ . «Человейник на человейнике — неизбежное будущее? Справятся ли Астана и Алматы с ростом населения» — Проблема хаотичной застройки крупнейших городов страны в Казахстане нарастала с 90-х годов, когда началась массовая продажа участков, перспективных для постройки на них жилья и объектов бизнеса. Особенно привлекателен для покупателей был исторический центр Алматы, но после переноса столицы резко вырос спрос на землю и в Астане. Спустя десятилетия это привело к массовому строительству ЖК и бизнес-центров на небольших участках, без учета нагрузки на коммунальную инфраструктуру, транспорт и имеющиеся в районах социальные объекты — школы и больницы. При этом новые районы двух городов также развивались неравномерно. К Алматы и Астане присоединялись бывшие поселки и дачи, на новых участках развернулось строительство новых микрорайонов, но необходимая для комфортной жизни инфраструктура стала не поспевать за ними.

KAPITAL . KZ . «Роберт Абзалилов: С начала 2023 года с рынка ушли 32 ломбарда» — Участники рынка просят выделить ломбарды в отдельный сегмент регулирования, где учитывалась бы специфика их работы. Об этом в беседе сказал глава Ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана» Роберт АБЗАЛИЛОВ. По его мнению, для регулирования деятельности классических МФО и кредитных товариществ необходимо разработать отдельные законодательные документы. Эксперт также рассказал о других обсуждаемых инициативах финрегулятора и как они могут повлиять на рынок.

FORBES . KZ . «Киберкупидон: как казахстанец создал приложение для серьезных отношений» — В казахстанском обществе часто обсуждается проблема одиночества – молодым и не очень людям все сложнее найти свою вторую половинку. А если и повезет найти свое личное счастье, то не факт, что оно продлится долго. В 2020 году Казахстан занимал «почетное» второе место в мире по количеству разводов. Среди наиболее частых причин развода являлись отсутствие обязательств, неверность, разногласия, финансовые трудности, слишком ранний брак и домашнее насилие. Астанчанин Айтуган ОМАРОВ – предприниматель, который занимается инновационными стартапами. Первый его проект – научно-технический в горнорудной сфере, сейчас проходит промышленные испытания на крупнейших в Казахстане золоторудных месторождениях. Второй – стартап D2, цель которого — познакомить людей для серьезных отношений.

«Независимые театры Казахстана как территория свободы» — Согласно официальным данным, на 1 января 2023 года в Республике Казахстан действовало 73 театра, из которых 23 – в Алматы, девять – в Астане, шесть – в Шымкенте. Между тем в официальную статистику определенно не входят независимые театры, коих в последние годы появилось достаточно много в разных регионах страны. Однозначно в этой сфере пальму первенства держит Алматы – как театральная столица Казахстана. Но и в регионах артисты, режиссеры и театралы стремятся показать зрителю не только новое прочтение старого, но и отразить на сцене актуальные проблемы общества под иным углом.

ZAKON . KZ . «Из маникюрши в гипнологи: как выкачивают деньги из доверчивых казахстанцев» — Гипнологи, гипнотерапевты, гипнокоучи – как только себя не называют доморощенные специалисты, окончившие двухнедельные курсы. Они обещают быстрое решение психологических и даже медицинских проблем и пользуются бешеной популярностью. Опасно ли обращаться к таким специалистам и законна ли такая деятельность…

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