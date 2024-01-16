Тайвань остается в «подвешенном» состоянии

Китай и США пока не готовы к дестабилизации в Восточной Азии

Выборы главы администрации Тайваня прошли предсказуемо – победа досталась представителю правящей Демократической партии Уильяму Лаю. В тоже время абсолютного большинства поддержки островитян он не получил – за кандидатов от оппозиции в совокупности отдано 59% голосов. Результаты выборов в целом соответствуют ранее опубликованным рейтингам местных социологических служб. Специфика местного избирательного законодательства заключается в отсутствии второго тура – выборы выигрывает кандидат, набравший простое большинство голосов.

Внешние игроки – США и Китай, — минимизировали свое вмешательство:

Вашингтон доверился результатам соцопросов, которые прогнозировали победу провластного кандидата. Да и сама политическая система острова не предполагает появления политических лидеров, неподконтрольных США.

Пекин также не стал проводить свою политтехнологическую кампанию в рамках этих выборов. Ставка Китая сделана на то, что даже проамериканский кандидат не решится на объявление независимости – просто в силу катастрофических последствий для экономики острова.

А потому Пекин не стал использовать ни введение альтернативного прозападного кандидата с целью дробления голосов сторонников власти, ни снятие одного из кандидатов от оппозиции с целью консолидации умеренных 55-60% населения против радикальных сепаратистов. Верность или ошибочность этих подходов покажет время – инаугурация Уильяма Лая намечена на май текущего года.

Сдерживающие факторы вокруг Тайваня сохраняются. Остров обеспечивает мир микросхемами, а гипотетические военные действия способны нанести урон высокотехнологичным секторам мировой экономики. В данный момент Вашингтон занимается переносом фабрик на свою территорию. И пока процесс не завершен, рисковать прямым конфликтом с Пекином не будет. По самим западным оценкам, немедленное начало военного конфликта способно нанести мировой высокотехнологичной экономике ущерб до 10 триллионов долларов – это стоимость всех товаров, в которых используются тайваньские микросхемы, и которые в случае войны просто не будут выпущены.

Процесс переноса фабрик с Тайваня займет еще несколько лет. Как оказалось, в США стоимость рабочей силы сопоставимой квалификации в несколько раз выше, чем на острове. И из-за разницы в уровне зарплат производство микросхем становится нерентабельным. Нужно либо снизить зарплатные ожидания американских рабочих и инженеров, либо перевозить фабрики с Тайваня сразу вместе с персоналом, что абсолютно нереально по затратам.

Вторая проблема, которую нужно решить при релокации производств – дефицит редкоземельных металлов, используемых в микросхемах. Пока это сырье поступает на Тайвань как раз с материкового Китая. При переносе фабрик в США необходимо найти и альтернативные источники сырья, что также требует несколько лет на запуск соответствующих производств.

Третья проблема связана с дефицитом собственно военного потенциала. В текущей ситуации Вашингтон не сможет выделить достаточной поддержки для острова – военные ресурсы и запасы «растаскиваются» по другим театрам военных действий (Восточная Европа, Ближний Восток). Сил флота США теоретически хватит для морской блокады Китая, но не хватит для прорыва аналогичной блокады вокруг Тайваня. А без внешнего снабжения топливом и продовольствием остров будет обречен.

Китай также не желал бы сценария с силовым захватом острова – ведь в таком случае его промышленность будет разрушена. Остров из экономического актива превратится в балласт. Максимум, на что может решиться Пекин – это морская блокада сепаратистов, не разрушающая инфраструктуру Тайваня. При этом Китай столкнется с расширенным пакетом санкций, гарантированно потеряет рынки сбыта США, ЕС и стран Восточной Азии. Для экспортоориентированной экономики Китая это станет сильным ударом.

Важен фактор геополитического и экономического веса Китая – само по себе гипотетическое объявление независимости Тайванем еще ни о чем не говорит. Ведь Пекин сразу объявит о том, что будет разрывать дипломатические и экономические отношения со странами, которые признают такой шаг острова. Много ли прозападных политических режимов рискнет разрывом дипломатических отношений с Китаем? Скорее всего, лишь единицы, вроде ничего не значащих «прибалтийских вымиратов», не имеющих значимого товарооборота с КНР.

Даже сам факт гипотетического объявления независимости может расколоть население Тайваня примерно поровну – что было бы выгодно Пекину. На умеренную часть можно было бы опереться, предложить различные схемы поощрения при торговых контактах с материком. Прошедшие выборы значимы еще и потому, что показывают текущий баланс общественных настроений на острове: прямую конфронтацию с материком поддерживает лишь около 40 процентов населения. А почти 60% готовы торговаться с Пекином в той или иной форме.

Для Астаны предстоящее обострение между Китаем и США вокруг острова обещает превратиться в экзистенциальный выбор: с одной стороны – геополитические интересы крупнейшего внешнеторгового партнера, с другой – активы казахстанской элиты, выведенные в англосаксонские офшоры. Конфликт из-за Тайваня неизбежно будет сопровождаться санкциями Запада в отношении Китая, морской блокадой, и требованием аналогичной сухопутной блокады к странам-соседям.

Соответственно, Казахстан будет поставлен перед выбором либо присоединения к торгово-логистической блокаде, либо уже сам станет объектом вторичных санкций. Провести подготовку заблаговременно к введению таких санкций политическая элита Казахстана почему-то не догадывается (хотя их появление лишь вопрос времени), а потому все реагирование будет проходить как обычно – в режиме «жареного петуха».

В свою очередь Пекин знает о том, что подконтрольная Западу офшорная элита Казахстана не может быть надежным партнером – в соответствии с принципом многовекторности может переметнуться к геополитическим противникам в любой момент. Как это уже произошло в отношении обязательств Астаны перед Москвой в рамках ЕАЭС. А потому для Пекина целесообразно отложить все новые инвестиционные проекты в Казахстане в «долгий ящик».

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