Что волнует душу казаха в середине января

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «В среде казахских писателей грянул заочный «айтыс»» — Эхо от видео-интервью народного писателя РК Мухтара Магауина, свыше полутора десятка лет в добровольной эмиграции, вышедшее в эфир интернет-портала ХАЛЫҚ ҮНІ (65,4 тыс. подписчиков) 5 января под названием «Назарбаевтың тұсында қазақ рухы мен иманынан айырыла жаздады»– «Во времена правления Назарбаева казахи едва не лишились духа и чести» всю прошлую неделю сотрясало казахское общественное мнение…

Вот, реакция сайта Abay.kz, напомним, одного из первых общественно-культурных и общественно-политических сетевых изданий на казахском языке. Есбол Үсенұлы пишет: «Қазақтың тұлғатану ғылымы тәуелсіздік алған, идеологиялық құрсау жойылған соңғы 30 жылда кемелденудің орнына кері кеткендей» – «Создается впечатление, что за последние 30 лет, после того, как были устранены определенные идеологические рамки, казахская наука о видных личностях обрела, наконец, независимость; вместо того, чтобы совершенствоваться, похоже, стала регрессировать». Именно такое суждение родилось у автора Аbay.kz после просмотра-прослушивания нашумевшего интервью М. Магауина: «Известный писатель Мухтар Магауин недавно в интервью корреспонденту газеты «Халык уни» обвинил Турара Рыскулова, жертву сталинских чисток, в «организации голода с 1918 года», а таких корневых писателей как Шерхана Муртазу и Фаризу Онгарсынову в «голосовании» за законопроект о продаже земли». А возлагать ответственность за голод, унесший половину нашего населения, на плечи одного человека под руками Сталина – это бессвязное мнение, вроде «казахи погибли, потому что не умели сеять». Далее Есбол Үсенұлы пишет о том, что: «Поддержка покойными Шерханом и Фаризой законопроекта, подготовленного в бытность Тасмагамбетова премьер-министром, вероятно, связана с доверием, которое эти два человека оказывали Имангали, привезшему в страну памятник Кюль-Тегина».

Вместе с тем, он отмечает, что многие известные личности (литераторы в данном случае, сливки казахской национальной интеллигенции) на самом деле нередко судят о других в весьма жестких формулировках. Так, знаменитый поэт Мухтар Шаханов (которого Магауин кстати обозвал «вруном»-«пустобрехом»!) тоже отмечался некими высказываниями в таком же безапелляционном духе. Например, что акын Джамбул Жабаев… «лизал туфли Сталина». А когда у него самого, в смысле у Мухтара Шаханова, «болела душа за народ» (имеется в виду в разгар успехов социализма в 70-х годах? – Ред.), рот поэта Мукагали Макатаева (до сих популярнейший в народной, казахской среде поэт – Ред.) «был полон водкой» (видимо, в том смысле, что Мукагали был забубенным алкоголиком? – Ред.). И что даже по этому поводу он сказал прямо в лицо своего коллеги, поэта и тоже члена Союза писателей СССР, – «Жукагали Букатаев». А ведь негативный эффект такой тенденции состоит в том, что люди здесь принимают за настоящую истину однобокий, субъективный взгляд на уважаемых народом лиц, не принимая во внимание реальность того времени.

Если мы посмотрим на реальность периода независимости, мы безжалостно проиграли те 30 лет, когда мы перешли к рыночной экономике из-за своей старой привычки смотреть на жизнь и историю с поэтической точки зрения. Между тем все казахские богатства были переданы в собственность иностранцам. Мы все еще зашорены трайбализмом, жузовщиной, регионализмом. Поэтому нужен серьезный и ответственный подход к любой исторической и современной личности. Без этого вряд ли мы объединимся как нация – заключает свою заметку Есбол Үсенұлы. Одним словом, он из тех казахов, который не стал приветствовать откровения Мухтара Магауина.

Там же, вAbay.kz по вышеприведенной теме опубликовано интервью с председателем правления Союза писателей РК Мереке Кулкеновым, которое провел главный редактор сайта, бывший главный редактор «Қазақ Әдебиеті» Даурен Куат. Уже из названия интервью «Ұлт бірлігі тұлғалардың бір бірін мойындауы арқылы ұйыса түседі»– «Единство нации закрепляется через взаимное признание ее известных личностей» становится ясно, что данное интервью идеологическо-политическое и близко к лозунгу мультяшного персонажа кота Леопольда: «Давайте жить дружно!». Так, например, Даурен Куат начинает с пространного посыла, мол, единство народа, нации – это не пустые разговоры, это всегда насущная и вечная тема. И в этом, национальные авторитеты играют большую роль. Тут надо заметить, что когда такие люди говорят о национальных авторитетах, они не имеют в виду кого-то, допустим, известных спортсменов, государственных деятелей, видных специалистов в медицинской или какой иной отрасли… Речь идет строго о великих знатоках казахского языка, казахской культуры, казахской истории. А этими казахскими, национальными мудрецами традиционно считаются и строго считаются (!!!) именно казахские литераторы, писатели и поэты. И в этой когорте вы не встретите, условно говоря, гениального юношу «лицеиста Пушкина», там персоны среднего, предпенсионного и глубоко пенсионного возраста.

Итак, Мереке Кулкенов в подхватывающем тоне отвечает Даурену Куату: Да-да, надо хранить единство. И начинает вспоминать какие они гениальные люди – Мухтар Магауин, Дулат Исабеков, Мухтар Шаханов, покойные Шерхан Муртаза и Абиш Кекильбаев. А все дело в том, что Мухтар Магауин про всех этих людей сказал нелицеприятные, если не сказать в отдельных случаях оскорбительные вещи. Кулкенов всех похвалил и потом вся беседа крутится о заслугах вышепоименованной компании и призывах «зарыть топор войны» – все это без прямых обращений, обо всех в третьем лице… А о том, к примеру, прав ли конкретно напавший на всех Мухтар Муканович, есть ли крупинка правды в его инвективах – об этом ни слова. Поистине кот Леопольд: «Давайте жить дружно»…

Понятно, что беседа напоминает дружественный матч в пинг-понг. Даурен Куат, видимо, из соображения заострить, так сказать, эту игру задает очень «замысловатый» вопрос: а как вы думаете, останься живы все алашординские деятели (практически все члены национального движения казахов первой половины прошлого века под названием Алаш-Орда были расстреляны во времена сталинских репрессий. – Ред.), у них были бы такие коллизии, как между Магауиным и Исабековым?.. Руководитель писательской общественной организации твердо отвечает, что нет – алашординцы были выше этого… А ведь читатели этого интервью вполне могут резонно продолжить такие аналогии: а если Магауина, Исабекова, Шаханова с их дрязгами отправить в сталинскую эпоху – чтобы с ним случилось?.. Ответ непростой, но можно точно сказать, что Мухтар Магауин остался бы… целым! Ведь он, когда давал интервью, отвечая на всякие вопросы, заодно проехался по своим коллегам, по Н. Назарбаеву (ну это делают сегодня многие!), сидя …в Турции.

Дулат Исабеков, другой обладатель звания «Народный писатель Казахстана», которого М. Магауин считает слабым писателем, за очередную порцию слов в свой адрес сказал в интервью youtube-каналу Adal Adam про Мухтара Магауина многое – «Мұхтар Мағауинге жауап…»– «Ответ Мухтару Магауину». Но наиболее сильным стали слова – этому человеку «не быть/не cтать Солженицыным»…

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После интервью писателя Мухтара Магауина YouTube-каналу Halyq Uni среди казахской интеллигенции разрастается скандал.

В интервью писатель раскритиковал экс-президента Нурсултана Назарбаева:

«В своей книге «Ұлтсыздану ұраны» я писал о том, сколько разных царей было в мире. Были мудрые короли, были короли-полководцы, были короли-политики, были короли-дураки, были и короли-психически больные. Но царь, который продал свой народ, свою страну с землей, достался только нам. Это было мое мнение с самого начала. В начале, конечно, была надежда. После пребывания на посту президента Назарбаева я сразу заметил, что это простой случайный человек. Это человек, поставленный колониальным правительством для дальнейшей колонизации».

Но скандал разразился не из-за этих слов. Кто сейчас не критикует Назарбаева? Разве что ленивый.

Дискуссию и возмущение, похоже, вызвали едкие замечания писателя в адрес коллег, например, писателя Дулата Исабекова и поэта Мухтара Шаханова.

Например, Шаханова Магауин обозвал вруном.

«Он же вечно врет, вот якобы, он приехал в Японию, а там его встречали, его стихи ему читали на японском. Даже не хочу обсуждать это».

В адрес Исабекова Магауин заявил, что лишь ответил на его критику.

«Почему я должен молчать, если меня обливают грязью? Исабеков в одной из своих статей говорит, что мои исторические произведения всего лишь копии известных романов. Мне пришлось написать в ответ, что вообще-то он, Исабеков, когда-то благодаря моей поддержке стал лауреатом госпремии, а то так и ходил бы в кандидатах на премию до сих.

Это почти 30 лет назад было. Тогда я редактором был в журнале «Жұлдыз». Его друг Оралхан Бокей пришел и передал просьбу Дулата, поддержать его. А еще ранее в журнале «Жалын» помню, какую-то его повесть опубликовал, но надо было поработать над ней, редактировать, сокращать. Тогда тоже его друг Толен Абдик просил за него.

Честно говоря, у него же, Исабекова, очень узкое мышление, низкая культура письма. Даже не хочу больше обсуждать его», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Также в интервью Магауин прошелся по покойным коллегам-писателям. Например, что покойный Абиш Кекильбаев мог и обойтись без прислуживания Назарбаеву и должностей. А Фариза Онгарсынова и Шерхан Муртаза в свое время проголосовали в парламенте за частную собственность на землю.

Интервью длится больше двух часов, и первую половину – почти час с лишним — Мухтар Магауин рассказывает о своих произведениях, в том числе о новом историческом романе «Алтын Орда», и о том, какой он великий писатель.

Ответ на слова Магауина последовал почти сразу. Писатель Дулат Исабеков в свою очередь дал интервью YouTube-каналу Adal Adam.

«Он 19 лет сидел редактором в «Жұлдызе», и все время только писал и говорил: «я, я, я». Роман даже написал «Мен» (Я). Публиковал свои произведения в журнале, хвалебные статьи про себя. Только Ауэзова не трогал, заявил, что после него лишь он стоит в казахской литературе.

Было как-то мероприятие в Семее в честь 100-летия Мухтара Ауэзова, Шота Уалиханов произнес речь: пусть на нашей земле каждые 50 лет рождаются такие таланты, как Мухтар Ауэзов! А Магауин подбежал, выхватил микрофон и говорит: зачем ждать полвека, вот же я стою перед вами. Ну, разве может писатель так о себе говорить? Даже Ауэзов этого себе не позволял, Скромности напрочь лишен Магауин.

Потом журналисты говорят, вот мол, он диссидент. Ну, какой он диссидент? Он уехал вслед за сыном сначала в Прагу, потом в Америку, теперь вот в Турцию переехали. Разве человек, вплоть до отъезда бывший главным редактором в государственном журнале почти 20 лет, может быть оппозиционером?», — сказал Дулат Исабеков.

В начале интервью Исабеков также рассказывал о своих достижениях: в частности о том, что спектакли по его произведениям ставились на мировых сценах и переводились на другие языки

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Представители «Старого Казахстана» анализируют последствия недавнего интервью президента Касым-Жомарта в «Егемен Қазақстан», считают авторы telegram-канала DALA INSIDE.

В интервью Токаев намекает, что за январскими событиями 2022 года стояли сторонники Назарбаева — мол, политические решения о повышении газа тогда были приняты якобы Шарипбаевым и Кулибаевым. А Бекетаев, Байбек, Масимов по очереди ходили между Акордой и Библиотекой.

Из этого, по мнению авторов, возникает резонный вопрос: если Назарбаев действительно сам отдал власть, а потом попытался совершить госпереворот, то может ли он быть привлечен к ответственности?

А еще источник канала утверждает, что перед Новым годом Назарбаев ездил в Москву не только для того, чтобы обсудить с Путиным ситуацию с Кайратом Сатыбалды и Саматом Абишем. Якобы он донес до президента России просьбу: если январские события повторятся, не помогать Токаеву. Неизвестно, что ответил Путин на это (если, конечно, этот разговор действительно был).

Кстати, спустя неделю после поездки Назарбаева в Москву Токаев ездил в Санкт-Петербург, и, как отмечают авторы телеграм-канал, держался он в стороне от Путина, и настроение у него было неважное. Возможно, решение дать интервью было принято после этого.

Тем более что главный козырь «Жана Казахстана» — обвинение в Кантаре Карима Масимова — начал терять политический эффект: народ уже не верит в то, что «главный преступник» бывший глава КНБ.

Представители же «Старого Казахстана», тем временем, готовят ответ на интервью Токаева, заключают авторы публикации.

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RATEL.KZ. «Что нам готовит старый Казахстан» — Abai.kz: Ескі Қазақстан бізге не дайындап жатыр? (Что нам готовит старый Казахстан?)

На портале Abai.kz была опубликована статья об активности экс-президента страны, а также сомнительных действиях членов его семьи.

Автор статьи считает, что участившиеся коммунальные аварии в стране напоминают диверсию, направленную на раскол народа и действующей власти. По его мнению, за этим может стоять олигарх Клебанов, который, в свою очередь, тесно связан с семьей первого президента.

«Еще один пример. На протяжении двух недель в Мангистау бастуют нефтяники… Все эти события активно муссируются в СМИ и на просторах интернета. Большинство известных политологов и экспертов считают, что эти забастовки организованы одной заинтересованной личностью либо группой людей. Также эксперты подчеркивают, что чрезмерная активность представителей «старого» Казахстана могут привести ко второму Кантару, если не предпринять срочные и эффективные меры», — резюмирует автор.

«Детей продавали за 50 тыс. долларов: о судьбе усыновлённых казахстанцев» — Stan.kz: «Әр баланы 50 мың долларға сатқан»: Журналист Жанар Байсемізова шетелдегі қазақ балалары туралы айтты («Каждого ребенка продавали за 50 тысяч долларов»: Журналист Жанар Байсемизова рассказала о судьбах казахстанских детей за рубежом).

На портале Stan.kz было опубликовано высказывание журналиста Жанар БАЙСЕМИЗОВОЙ о судьбах казахстанских детей-сирот за рубежом.

«С конца 1990-х по начало 2000-х детей продавали за 50 тысяч американских долларов. В то время это были огромные деньги. В Тараз прибыли около десяти иностранных семей, которые выкупили каждого ребенка по 50 тысяч американских долларов. Я познакомилась со многими ребятами, которых незаконно увезли», — рассказала Жанар Байсемизова.

«Казашка в Испании когда-то уехала по программе Сары Алпысовны. Позже ее младшую сестру удочерили испанцы. Брат остался здесь. Его зовут Гинаят. Она со слезами на глазах передавала ему привет. Я не говорю, что Сара Алпысовна продала всех этих детей. Если подумать логически, она не нуждалась в деньгах. Не хочу думать плохо. Может, она трезво оценивала экономическое положение нашей страны и желала лучшего для них. Возможно, она хотела дать им шанс», — считает журналист.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Дос КОШИМА касаемо переименования села Жетыген.

Вычеркивать историческое название какой-либо местности и переименовывать их – тяжкая болезнь, берущая корни из СССР, возмущается автор.

«В законе есть требование, что при изменении названия земли должно быть учтено мнение местных жителей. Но власти с этим не считаются, часто меняют, ни с кем не советуясь. Жетиген было очень приятным историческим названием. Его сменили на Алатау. В советский период в Алматы чаще всего использовались названия Алатау и Самал. Потому что вожди знали только эти два слова в казахском языке… Я против того, чтобы власть самопроизвольно переименовывала местности. Как по мне, переименование исторических названий сродни преступлению. Мы, наоборот, никак не можем вернуть многие исторические названия. Сейчас в стране есть порядка 300-400 улиц, названных именем Ленина. Лучше бы занялись ими. Почему бы не переименовать Кызылорду в Акмешит? Кызылорда в идеологическом плане устаревшее слово. Вместо этого мы боремся с названием Жетыген», — отмечает автор.

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SPIK.KZ. «Казахфильм в плачевном состоянии: кто в этом виноват?» — «Казахфильм «в плачевном состоянии, виноват в этом Азамат Сатыбалды», — считает актер киностудии Куандык Дуйсенбаев. Его мнение опубликовали на странице издания Dalanews.kz. Возмущенный состоянием дел киностудии «Казахфильм» актер, направил свой вопрос в профильное министерство.

Территорию знаменитой киностудии «Казахфильм» превратили в автосалон. Потому что тут выставлены китайские машины без номеров, а сам руководитель студии известный актер Азамат Сатыбалды в социальных сетях рекламирует китайское авто. О состоянии киностудии «Казахфильм» казахстанским журналистам рассказал актер этой студии, который не первый год здесь работает.

«Я не собираюсь преследовать Азамата Сатыбалды. Около 12 лет работаю актером в этой киностудии. Киностудия находится в плачевном состоянии и в этом виноват непосредственный руководитель», — сказал актер.

По словам актера Куандыка Дуйсенбаева, некоторых сотрудников директор отправил в неоплачиваемый отпуск, увеличил стоимость павильонов на 250 процентов. Если раньше это стоило 200 тысяч тенге, то сейчас это 750 тысяч тенге и увеличил сдаваемые в аренду квадратные метры на 100 процентов.

Руководитель киностудии «Казахфильм» Азамат Сатыбалды объяснил свои поступки заботой менеджера.

«Моя главная задача как президента «Казахфильма» — найти зарплаты для 178 человек. Сдаю ли я себя, продаю или выполняю другую работу, это, как правило, моя ответственность. Поэтому я должен за счет таких работ заработать как можно больше зарплаты 178 человек»,- сказал директор «Казахфильма».

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Вернётся ли тенгрианство на замену ислама в Казахстане» — На портале Аbai.kz опубликовали статью о роли тенгрианства и религии в Казахстане. В тексте доцент кафедры философии Национального университета имени аль Фараби, доктор философских наук Берік Аташ рассказал о проблемах во взаимопонимании между тенгрианцами и мусульманами.

«Тенгрианцы представляют казахов, их бытие и национальную идею “без ислама”, поэтому “исламизированное сознание” народа не может воспринять его должным образом. Но ислам ― это религия, а тенгрианство ― мировоззрение. А с мнением, что “мировоззрение выше религии, тогда как религия является формой мировоззрения” не могут согласиться ни большая часть народа, ни некоторые из властей. Отсюда возникает недопонимание. В принципе, тенгриантство ― понятие общее, религия ― индивидуальное. Не многие люди могут различить логико-структурную разницу между этими двумя понятиями. Например, природа ― понятие общее, тополь ― понятие индивидуальное. Можно сказать, что “тополь” является частью “природы”», ― высказался эксперт.

Также, по его мнению, тенгрианцы резко критикуют ислам, игнорируя его «нетерпимость» к критике. Поскольку сама критика иногда бывает резкой, эмоциональной ― она вызывает негатив в обществе, признающем исламские ценности.

«В будущем “тенгрианское мировоззрение” начнет превращаться в ценность, способствующую избавлению от колониального сознания. С другой стороны, ислам, останется как “субкультура”, свойственная для локальных групп. Даже сейчас проявляются такие признаки. Это явление происходит в современном казахском обществе», ― отметил Берік Аташ.

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На портале Аdyrna.kz опубликовали текст с высказыванием Жамбыла Артықбаева о необходимости реформ в общественном сознании казахстанцев.

«Мы ― конформистское общество. Это наше наследие со времен советского союза, и я тоже конформист. Мы молчим, наблюдая за происходящей несправедливостью, насилием, издевательствами и ложью. Мы продолжаем мириться со злом, потому что борьба тормозит творческую деятельсность», ― высказался он .

По мнению автора, в стране существует довольно много проблем в сфере образования и науки.

«Мы все еще сидим в советской шинели, а в подготовке научных специалистов существуют блаты-сваты, халтура и показушность. Но кто-то должен начать говорить об этом, иначе мы не сможем называться обществом. Бывают специалисты и лидеры, которые могут отказаться от своей выгоды, человеческих слабостей и справедливо указывают на слабости общества. Отрицательные качества нашего общества не появились сегодняшним днем, их история закопана гораздо глубже. Настало время называть раба ― рабом, предателей ― предателями. Если мы не сойдем с пути, протоптанного рабами, предателями, мы так на нем и останемся», ― заключил Жамбыл Артықбаев.

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