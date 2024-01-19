Интриги в Минздраве, сайт, развращающий детей, почему в Казахстане нет института репутации

Обзор Telegram и Youtube каналов

Герой «телег» в эти дни — фермер из Западно-Казахстанской области Тлек Мухамбеткалиев, точнее его воспитанник. Предприниматель в одночасье стал долларовым миллионером.

Фото/moskvichi.net

Его жеребец-Кабирхан теперь самый быстрый конь на Земле — выиграл престижные скачки в Дубае. Фермер купил его жеребенком за 12 тысяч долларов. Теперь казахстанский скакун стоит миллионы долларов, сообщают Telegram-каналы.

От «уздечки на шеях» с возмущением отказались мажилисмены. «Взять нас под контроль не получится!», заявили они, возмутившись новым законопроектом о доступе к информации (подробнее — в обзоре). Telegram и YouTube-каналы сообщают хорошую новость для журналистов – все заседания правительства теперь будут транслироваться онлайн. Такую практику 10 лет назад прикрыл бывший премьер Карим Масимов — запретил вести онлайн-конференции с заседаний Кабмина, а представителей СМИ пускать на заседания.

Между тем, как сообщают ТГ, партия «Ак жол» потребовала отменить фискальный контроль мобильных переводов в Казахстане. Депутаты предлагают вновь пересмотреть подходы к налогообложению мобильных переводов, с учётом интересов и предпринимателей, и населения, и государства.

Показать пример человеколюбия, решила министр здравоохранения Ажар Гиният – она изъявила желание стать посмертным донором органов в случае внезапной смерти. Многие казахстанцы умирают, так и не дождавшись этой очереди, объяснила Гиният. Телеграмеры также сообщают, что в стране запускается компания по добровольной вакцинации казахстанских девочек от ВПЧ против вируса папилломы. Это последние рекомендации ВОЗ, куда Казахстан вступил в 1992 году. Вакцина еще не закуплена, и она очень дорогостоящая. А популярный в соцсетях имам столичной мечети «Ырыскелді қажы» Нурлан Байжигитулы получил весточку от Джо Байдена. Тот зовет его в Америку на благотворительный ужин, который ежегодно организует президент США. Причем ужинать будут три раза, и имам побывает на всех встречах, сообщают ТГ. Тема, в контексте последних международных инициатив США, неожиданная — о мире и дружбе между народами.

Ну, а сегодня главная интрига Telegram и YouTube-каналов — завтрашнее совместное заседание палат Парламента РК. Пока только известно, что там рассмотрят некое обращение Касым-Жомарта Токаева.

Мы пока расскажем о других интригах, спорах и разоблачениях.

То, что доктор не прописывал

«Всемирное шежiре» – 21 109 подписчиков на этой неделе

Пожалуй, самым популярным чиновником в Казахстане стала министр здравоохранения Ажар Гиният, которая занимает это кресло два года. Нет дня, когда бы ее имя не упоминали в Telegram и, чуть реже, – в YouTube- каналах. В основном с критикой. Не так давно запустили петицию об отставке главного врача страны. Непопулярные решение министра или нерасчищенные «авгиевы конюшни» этой сложной, самой затратной для бюджета и коррумпированной сферы тому причина — гадают многие. Одного из ее предшественников – перспективного функционера от медицины Елжана Биртанова, решительно взявшегося покончить с коррупцией в медицинских рядах, быстро отправили на скамью подсудимых. Смельчаков больше не оказалось. А в сфере уже — хоть караул кричи.

Что сегодня происходит в минздраве, выясняли журналисты ТГ «Всемирное шежiре», напомнив, как недавно официальный телеграм-канал Минздрава опубликовал новость о петиции за отставку Гиният. Вскоре текст исчез, но осадок остался. И скриншоты тоже.

Хочется интриги, пишут телеграмеры. И они ее нашли.

«По коридорам Минздрава ходит слух о конфликте Гиният с ее замом Жандосом Буркитбаевым. Он, якобы, не может простить Гиният ее назначения на главный медицинский пост. Буркитбаев исполнял обязанности главы Минздрава 21 день — с 20 декабря 2021 года. Но пришлось уйти на третий план — его назначили обычным вице-министром, а не первым замом. Курировать дали сферы, в которых особых заслуг не заработаешь: медицинская деятельность, образование и инвестиционная политика», — пишут авторы ТГ.

Успехов в этом направлении ведомство, по данным ТГ, не показывает. А инвестиционная политика привела к тому, что «в систему ОСМС залезло столько частных учреждений с любопытной репутацией, что минздрав не успевает отбиваться от обращений пациентов».

Телеграмеры вспомнили как премьер Алихан Смаилов, отчитал Ажар Гиниятовну в феврале 2022-го за то, что Буркитбаев не смог адекватно ответить на вопросы журналистов на брифинге по ревакцинации против ковида.

Вспомнили также, как медицинский чиновник с 26-летним опытом работы в здравоохранении засветился в скандале. С 2011 по 2019 годы Буркитбаев возглавлял Научно-производственный центр трансфузиологии. Назначение в НПЦ он получил после того, как больше сотни детей, больных лейкозом, в 2010 году заразились гепатитом С, проходя лечение в Научном центре педиатрии и детской хирургии Алматы. Тогда источник заражения после многочисленных комиссионных проверок не нашли, хотя некоторые родители зараженных детей утверждали, что перелитую донорскую кровь не успевали держать положенные полгода в карантине.

Летом 2013-го аналогичный случай с заражением больных детей произошел в Национальном центре материнства и детства Астане, пишет ТГ. Буркитбаев тогда отрицал причастность Центра трансфузиологии к распространению гепатита. Виновника инцидента опять не нашли. Буркитбаев продолжил руководить центром до 2019 года и все эти события на его карьере не отразились.

«Какая из версий больше походит на правду: саботаж, разборки внутри системы или хроническая бестолковость на местах? Но очевидно, что мы наблюдаем схватку людей, переоценивающих свои способности», — завершают телеграмеры.

Ну, и можно добавить, что надо обладать достаточными ресурсами, чтобы организовать буллинг чуть ли не во всех СМИ. Похоже, причина всему — кризис сферы, недовольство работой министерства и накопленные проблемы.

Терпимость отменяем!

«Selteyev s View» – 2794 подписчика на этой неделе

Одна из ключевых проблем нашей страны – это отсутствие критической массы людей с реформаторским мышлением и наличие немалого количества ретроградов, пишет политолог Уразгали Сельтеев в своем авторском канале.

Политолог комментирует спор в мажилисе парламента. О нем подробно рассказывает в своем Telegram-канале «Шаталканал» мажилисмен Никита Шаталов.

16 января на заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию депутаты рассматривали законопроект о поправках в закон «О доступе к информации».

«В закон закралась довольно странная норма, ограничивающая полномочия депутатов мажилиса: правительство хочет включить обязательное проведение процедур публичного обсуждение с учетом заключения правительства», — написал Шаталов.

И комитет выдал отрицательное заключение на законопроект.

«Это не единственная попытка исполнительной власти наступать на депутатскую законодательную инициативу. Аналогичные поправки двигает и Министерство юстиции. На портале «Открытые НПА» висит документ, касающийся проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования нормотворчества». Кроме вопросов чрезмерной кодификации и нормотворчества на государственном языке, в нём обсуждается также и депутатская законодательная инициатива», — сообщает депутат.

К таким попыткам перетянуть одеяло на себя со стороны исполнительной власти есть вопросы. Во-первых, на референдуме в 2022 году народ проголосовал за усиление парламента. Это политическая реформа, предложенная президентом, пишет автор. При этом, кулуарно действует правительство. Мажилисмен напомнил: «о странном выкупе акций КМГ для финансирования бюджета в обход парламента, да и нынешний закон не был подан общественности как ограничивающий права депутатов. Таких примеров я могу привести с вагон и маленькую тележку. Материалов с рабочих групп хватает».

Подобные интервенции в законодательство — это повод для обращения в Конституционный суд, который должен охранять президентские демократические реформы, заявил депутат. И пообещал, что подобное обращение будет — чтобы пресечь любые попытки правительства регулировать работу парламента.

Политолог Уразгали Сельтеев считает, что эта ситуация вовсе не политический конфликт, а вполне здоровая ситуация. Именно так и должен выстраиваться рабочий процесс взаимодействия между исполнительной и представительной ветвями власти. Если бы не парламентский контроль и новые подходы в работе Мажилиса, то чиновники могли бы столько всего натворить!

«На региональном уровне маслихаты тоже должны работать аналогично, сдерживая субъективные решения акиматов, нередко противоречащие здравому смыслу и рациональности, либо лоббирующие узконаправленные интересы. Как отмечает Глава государства, идут необратимые реформы. Отыгрывать назад не получится, и по-другому эффективной работы всей системы государственного управления не добиться».

А вот как эксперт объясняет беспредел отдельных чиновников. Почему в Казахстане не работает институт репутации? Потому что на зарубежный опыт равняемся, пишет телеграмер, перечисляя: у сына Байдена куча обвинений в страшных грехах, но это никак не повлияло пока на политическую карьеру отца. О крупнейшем получателе космических заказов США Илоне Маске постоянно говорят (в том числе его бизнес-партнеры), что он активно употребляет разные наркотики. Принц Эндрю пострадал за уличение в сексуальном насилии в отношении малолетних детей, потеряв только титулы, вместо реального тюремного срока.

«Поэтому и в Казахстане богатые, знаменитые и облеченные властью беспределят без оглядки. Про мужчин, избивающих женщин, уже даже упоминать неприлично. Акимы спокойно ездят на служебных автомобилях с подложными номерами, но штрафуют за это водителей, которые никогда не осмелились бы на такой шаг. Все всё видят, но никто не решается принимать меры. Принцип «нулевой терпимости» к правонарушениям должен реализовываться в первую очередь в отношении так называемой «элиты». И только потом можно спрашивать с рядовых граждан», — говорит эксперт.

Мутная история

«Политпросвет» – 3 046 подписчика на этой неделе

Telegram-канал рассказывает подробности нового громкого процесса с участием экс-руководителя НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова. Он обещал помочь прекратить дело против бывшего свата Назарбаева – бизнесмена Кайрата Боранбаева за $30 млн. Судебное разбирательство началось в Астане. Обвиняют его по трем статьям УК РК — за подстрекательство к даче взятки и за мошенничество в особо крупном размере.

Кайрат Боранбаев. (Фото/zelengarden.ru)

Со ссылкой на Informburo, ТГ сообщает, что в ходе предварительного слушания гособвинитель сообщил, что Мырзахметов предложил брату находившегося тогда под следствием бизнесмена Кайрата Боранбаева, освободить его за 30 млн долларов, которые он якобы должен был передать нужным людям. Брат Боранбаева ему поверил и передал 15 млн долларов. Еще 15 обещали заплатить после решения вопроса. Позже подозреваемый потребовал еще 5 млн долларов, Боранбаев передал 3 млн. Оставшиеся деньги решили перевести на счёт третьего лица. Полученные средства Мырзахметов потратил на собственные нужды, заявил прокурор.

Мырзахметов отказался от суда присяжных. ТГ напоминает, что это не первый раз, когда экс-глава «Атамекена» привлекается к уголовной ответственности. В 2002 году он, будучи министром транспорта и коммуникаций, был отстранен от должности в связи с расследованием уголовного дела о хищении средств АО «Қазақстан темiр жолы». Позже суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, с конфискацией имущества за организацию хищения.

Кайрат Боранбаев в марте прошлого года был приговорен к 8 годам лишения свободы за хищения и легализацию денег и имущества, добытых преступных путем. В июле апелляционная инстанция отменила приговор, объяснив это тем, что в материалах уголовного дела отсутствовали оригиналы некоторых документов, и отправила дело на новое рассмотрение. Боранбаеву снизили срок до 6 лет, а затем и вовсе заменили на ограничение. Бизнесмен сотрудничал со следствием и добровольно передал в собственность государства активы, стоимостью свыше 90 млрд тенге.

Кто за развращение детей?

«BES.media» – 21172 подписчика на этой неделе

Скандальную реакцию в обществе вызвал неожиданный запуск первого в Казахстане сайта для ЛГБТК+подростков. Telegram-канал сообщает о сайте: он доступен на казахском и русском языках. Запустили проект «для ЛГБТК+подростков и тех, кто хочет разобраться в себе» ЛГБТК+активистка, просветительница Саша Казанцева и активист и контент-креатор Мутали Москеу. Слово «просветительница» заметим, лучше взять в кавычки. Свою «просветительскую» деятельность – возможно, это отработка зарубежного гранта, авторы нового сайта объясняют так.

«Мы сами были ЛГБТК+подростками и хорошо помним, какие вопросы встают перед юным квир-человеком и как непросто находить на них ответы. На сайте подросток (и не только) можно найти полезное руководство по всем вопросам, касающимся ЛГБТК+подростков», – цитирует ТГ сайт Selftanu.

А полезное руководство это информация о том, как подростку понять свою сексуальную ориентацию и гендерную принадлежность, как найти друзей и вступить в отношения (какие?), важная информация о ЛГБТК+отношениях и сексуальной жизни, как справляться с травлей в школе и где искать поддержку и помощь.

Появление сайта выглядит как вызов: казахстанцы в тот же день запустили гневную петицию, требуя от правоохранительных органов оценки и блокировки опасного сайта.

А в комментариях читателей – дым коромыслом.

«С таких проектов вся эта ересь и начинается. Сначала центры нуждающимся, потом центры поддержки, потом центры знакомств и т.д.. Под них потом законы пропишут нужные. Что нельзя оскорбительно даже смотреть на них, нельзя попрекать. Потом они начнут наглеть и яро привлекать сторонников», — пишет читатель по имени Ержан.

«Почему государство не закрывает такие сайты и движения? Нужно проверить какие иностранные фонды их финансируют и для каких целей? Нужно ввести полный запрет на законодательном уровне на все движения ЛГБТ, ввести более жёсткую уголовную ответственность за отдельные виды преступлений в отношении подростков и детей…», — пишет комментатор по ником «Царь Царьков».

Надежда умирает последней

«PRESS. KZ» — 3677 подписчика на этой неделе

Журналист Жанар Байсемизова, освещающая истории усыновленных иностранцами казахских детей, в интервью Abay Live рассказала, что с конца 1990-х по начало 2000-х детей продавали за 50 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал.

«Примерно десять семей приехали в Тараз и выкупили каждого ребенка по 50 тысяч долларов. (…) Иностранцы на самом деле соблюдают законы, но нашим людям нужны были деньги», — цитирует ТГ Байсемизову.

Интервьюер Абай Сейфулла уточнил, причастна ли к продаже детей официальная супруга экс-президента Сара Назарбаева и учрежденный ею благотворительный детский фонд «Бөбек». Такие слухи активно муссируются в социальных сетях.

«Я не говорю, что Сара Алпысовна продала всех этих детей. Если подумать логически, она не нуждалась в деньгах и не было необходимости заниматься бизнесом по продаже детей. Мне кажется, что все начиналось из благих целей и она хотела дать шанс детям, которых казахстанцы не могут усыновить из-за экономических проблем. Я могу ошибаться», — ответила Байсезимова.

Телеграмеры также сообщают подробности операции по извлечению автобуса с людьми из-под земли в Павлодарской области, за которой наблюдает вся страна. Это уникальная для всего мира операция, цитируют они спасателей.

«Условия очень тяжелые, операция уникальная. Мы изучили опыт других стран и нигде на такую историю не наткнулись, и у нас в Казахстане такое впервые», — заявил в кулуарах мажилиса вице-министр по ЧС Бауржан Сыздыков.

С места, где, предположительно, находится автобус, уже вывезли свыше две тысячи кубометров почвы, и начали использовать пятикубовый экскаватор. Он в подвешенном состоянии извлекает почву. Спасатели рискуют жизнью во время этой операции.

«Если, не дай Бог, сейчас обратно будет движение почвы, тогда тех людей, которые там работают, может затянуть вниз. Мы не знаем, сколько там конкретно пустоты под автобусом. Поэтому спасатели работают в очень таких тяжелых условиях», — сказал замминистра.

Спасатели также говорят, что есть шанс найти людей живыми. При этом «телеги» сообщают, что на официальном сайте золотоносной компании, которая принадлежит иностранным инвесторам, нет даже намека на упоминание трагедии, когда в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами. Это произошло 4 января вблизи шахты Майкаинского рудника АО «Майкаинзолото», найдены тела двух пассажиров.

Германия готовится к войне с Россией

«ИноСМИ» – 128 896 подписчиков на этой неделе

Военное столкновение НАТО с Россией может начаться в конце 2024 года, цитирует ТГ сообщение таблоида Bild со ссылкой на «секретные документы» бундесвера. Авторы материала утверждают, что война начнется с пограничного конфликта в Сувалкском коридоре между Белоруссией и Калининградской областью. По данным таблоида, к часу «Х» российская армия уже разберется с ВСУ, а НАТО выработает «меры сдерживания» и задействует 300 тысяч военных.

Министр обороны Британии тоже напугал войной с Россией. Грант Шэппс предупредил, что мир находится в «предвоенной» фазе перед третьей мировой, цитируют телеграмеры издание The Sun. Стране грозят конфликты с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, заявил он. При этом планов по увеличению армии у Лондона нет.

Австралия отправит в утиль вертолеты, которые просила Украина. Киев обратился к Канберре с просьбой передать ему списанные вертолеты «Тайпан». Однако Австралия нашла иное «применение» этой технике — утилизировать ее, сообщает ABC News. Вертолеты уже начали разбирать.

На Западе ищут способ изолировать Среднюю Азию от России. Страны Средней Азии под предводительством Казахстана сближаются с США и Евросоюзом, пишет The Hill. Астана стремится торговать с Западом в обход Москвы, с которой, тем не менее, поддерживает экономические отношения. США сотрудничество с Казахстаном на руку, поскольку там много полезных ископаемых. Однако, победа России на Украине может положить конец этой тенденции и вернуть регион на орбиту Москвы, с сожалением отмечает автор статьи.

«Если Америка положила глаз на твои недра, это так себе повод для радости», — иронизируют телеграмеры.

Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал очень быстро решить проблему конфликта на Украине, цитирует ТГ издание Fox News. Политик заявил, что хорошо знает и Путина, и Зеленского, и может с ними договориться.

Между тем, в Германии серьезно обеспокоены тем, что в случае переизбрания Трампа Берлину придется в одиночку финансировать Киев, сообщает ТГ со ссылкой на Politico. Шольц будет настаивать на том, чтобы страны Евросоюза внесли больший вклад «в победу над Путиным», отмечается в материале. При этом сама Германия недавно отказалась поставлять Украине ракеты Taurus. Решение было принято голосованием в парламенте — большинство законодателей высказалось «против».

А Хуситы не сдаются. Они нащупали ахиллесову пяту Запада. Хуситы ловко находят слабые стороны более мощных держав, пишет The Washington Post. Они контролируют «бутылочное горлышко» — тесный пролив в Красное море. Это подрывает глобальную цепочку поставок, что особенно сильно ударит по США. Похоже, хуситы не собираются останавливаться: их не пугают ни угрозы Штатов, ни бомбежки, пишет ТГ.

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