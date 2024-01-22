Хакеры украли данные goszakup.kz, Россия не будет «тормозить» наш экспорт, НАТО готовится к войне

Обзор Telegram и Youtube каналов

В Telegram и YouTube-каналах вновь снежный ком проблем. Казахстанцы и эксперты не оценили переход страны на единый часовой пояс. С 1 марта будет согласно 5-му часовому поясу (UTC+5), Астане, Алматы, Шымкенту, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областям и областям Абай, Жетісу, Ұлытау нужно перевести время на 1 час назад. Выиграют от этого только энергетики, вставляют шпильки критики.

В «телегах» и соцсетях развернулась также дискуссия: не отменить ли в Казахстане празднование Нового года? Тут зацепило даже политологов – мол, умом и здравым смыслом, в этом споре и не «пахнет».

Между тем, поменялся состав Национального курултая. Попросили «на выход» депутатов Турлыханова и Дайрабаева. Тут, как известно, дети подвели – один самоутверждается, избивая девушек, другого поймали на хищениях субсидий. Страсти в «телегах» разгораются, а вот на республиканских трассах стынут автомашины – в выходные закрыли четыре трассы. На международном погранпереходе «Сырым» в ЗКО 20 января скопилось около 300 фур. На российском погранпереходе «Маштаково» автомашины не пропускали – замело.



Телеграмеры ожидали смены Правительства – после объявления заседания двух палат Парламента. Оказалось, причина в миротворческой военной миссии. Но интрига сохраняется. Касым-Жомарт Токаев выступая на инвестиционном круглом столе «Казахстан-Италия» в Риме, заявил: «Скоро в Казахстане начнутся кардинальные реформы». Смену правительства в Астане ждут через месяц, пишут авторы «телег».

Президент, к слову, договорился, чтобы библиотеки Ватикана и Апостольского архива на безвозмездной основе предоставляли казахстанским ученым возможность изучить исторические материалы. Скоро из первых уст узнаем древние тайны Ватикана?

А минздрав, выполняя новые рекомендации ВОЗ, планирует потратить аж 9 млрд тенге на 350 тысяч доз вакцины для девочек от вируса папилломы человека.

Тем временем, спасатели ДЧС готовы к работе в области Абай. Там потепления и затоплением домов обернулся подъем реки Иртыш – уровень воды, по последним данным, составил 471 см. В одном из сел уже эвакуированы жильцы более 10 домов.

«Кострами бедности» назвали телеграмеры трагический случай самоподжога из-за финансовых проблем многодетного инвалида, работающего пастухом, требуя от властей обратить внимание на бедность в селах.

«Героем» Telegram и YouTube-каналов на прошедшей неделе стал и миллиардер Булат Утемуратов. Его отель Rixos Borovoe оштрафовали за массовое отравление на почти 5 млн тенге. Была выявлена бактериальная кишечная инфекция у 21 сотрудника заведения.

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Спарсили цены!

«Злобная татешка» — 87 348 подписчиков на этой неделе

Российские коммерческие хакеры спарсили — то есть скачали всю имеющуюся информацию, с сайтов goszakup.kz, сообщает ТГ. Украли данные более 200 000 организаций. Информация также дополнилась с сайта tenderplus.kz.

«Если вам нужна база данных организаций (более 200 000) Казахстана (включая адрес/телефон/емейл), то обращайтесь — мы с радостью предоставим вам в нужном формате xlsx/csv/sql/xml.», — цитирует наглое объявление хакеров финансовый консультант Расул Рысмамбетов на своей странице в ФБ.

Он утверждает, что спарсили и цены, а это значит, что любой участник, купивший у мошенников данные, может поставить цену ниже цен конкурентов и выиграть конкурс. Что с этим делать казахстанские министерства не знают.

«Киберзащиту строить — это вам не презентацию «впаривать» президенту…», — цитирует эксперта ТГ.

Краткий ликбез о плюсах и минусах «голубых касок», предлагает далее «Злобная татешка». Участие Казахстана в миротворческой миссии – это не только риски для персонала, но и один из инструментов «игры на внешнеполитической шахматной доске», пишут авторы ТГ, комментируя пятничное совместное заседание палат Парламента.

Под руководством Департамента миротворческих операций ООН, напоминают они, осуществляется 11 миссий в зонах конфликтов. Например, около 18 тысяч военных и гражданского персонала задействовано сейчас в рамках миссии ООН «по стабилизации в Демократической Республике Конго». Опыт участия в миротворческих операциях у нас тоже есть. Осенью 2018 года 120 миротворцев из Казахстана были направлены в состав Временных сил ООН в Ливане.

Телеграмеры пишут: это хорошо и тем, что работа в рамках подобных миссий позволяет получить опыт участия в миротворческих миссиях там, где не только о приостановке боевых действий, но даже о переговорах речи не идет. При этом миссия «голубых касок» довольно рискованна. С 1948 года погибло более 3500 участников таких операций. Например, в 1994 году в Руанде было убито одновременно 10 бельгийских военнослужащих, находившихся там под флагом ООН.

«Не удивительно, что списки государств, предоставляющих самые значительные взносы на миротворческие операции и направляющих туда своих солдат и полицейских заметно различаются по составу», — замечают телеграмеры.

В числе традиционных лидеров по объемам взносов ТГ называет США, Китай, Японию, ФРГ и Великобританию. А в сфере отправки своих силовиков для участия в миротворческих операциях лидируют Бангладеш, Непал, Индия, Руанда, Пакистан, Гана и Индонезия.

Опять граница, опять минздрав…

«Данияр Ашимбаев» – 8 621 подписчик на этой неделе

Политолог, комментируя миротворческую миссию казахстанских военных, сообщает, что речь идет о максимум 430 человек. Это рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения, которые будут работать в миссиях на Голанских высотах (Сирия), границе Израиля и Палестины, а также Южном Судане, пишет он. По его данным география прошлого опыта у наших военных гораздо шире — казахстанские миротворцы служили в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике, Ливане, Демократической Республике Конго. С 2014 г. через эти миссии прошло несколько сотен офицеров и солдат вооруженных сил страны. А в 90-е казахстанские военные участвовали в решении миротворческих задач в Таджикистане, где способствовали охране границы СНГ от боевиков и радикалов. Погибли и пропали без вести 54 бойца. С 2003 по 2008 год Казахстан направлял инженерно-саперное подразделение в Ирак, где, как известно, погиб один офицер — капитан Кайрат Кудабаев, из 270 наших военнослужащих.

«Это не просто «вопрос престижа», это получение боевого опыта и продолжение политики по укреплению мира и международной безопасности», — подчеркивает автор.

Вопросы пропуска продовольственных товаров через границу с Россией в последнее время не раз обсуждались в Парламенте, НПП. Казахстан дает «зеленый», а соседи задерживают товар на длительное время, жалуются предприниматели.

«Обычно о переговорах казахстанских и российских министров наши дают краткий текст, а россияне — очень подробный. Вчера ситуация получилась немного наоборот. Правительство РФ сообщило, что «рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, представляющие обоюдный интерес для России и Казахстана, и перспективные направления двустороннего взаимодействия». А пресс-служба премьер-министра Казахстана сообщила о переговорах между Жумангариным и Оверчуком под названием «Казахстан и Россия снимают ограничения во взаимной торговле сельхозпродукцией», — вводит в курс дела телеграмер.

Он замечает, что стороны, «словно в развитии тезисов Токаева в декабрьском саммите ЕАЭС о снятии барьеров, оперативно решили ряд вопросов». Ранее были решены вопросы взаимопоставок и транзита мясной продукции, а сейчас договорились о поставках в Россию казахстанских яиц в обмен на решение проблемы с задержками казахстанских грузовых автомобилей на российско-белорусской границе.

«Эти договорённости, которые стороны планируют вынести на ближайшее заседание совета ЕЭК, позволяют снять те барьеры перед казахстанским транзитом и товарами, из-за которых Астана проявляла большое беспокойство в последнее время», — напоминает политолог.

И еще парочка заметок для размышления от телеграмера. Он цитирует сообщение НПП «Атамекен. Фармбизнес бьет тревогу: минздрав затягивает утверждение приказов с предельными ценами на медицинскую продукцию. По словам предпринимателей, «систематическая задержка утверждения жизненно-важных приказов привела к тому, что на складах простаивает продукция медицинского назначения, истекает срок годности медизделий. Более того, излишняя бюрократия тормозит выпуск на рынок РК инновационных лекарственных средств и медизделий».

Национальная палата предпринимателей и Палата экспертных организаций также сообщает, что бизнес-сообщество разочаровано качеством проекта Строительного Кодекса РК, одобренного Правительством и поступившим на рассмотрение Парламента.

Проект Строительного Кодекса РК является расширенным сводом существующих законов и норм, не содержащих в себе принципиально новых, креативных и современных решений, плохо отвечает требованиям времени и потребностям отрасли. Более того, предусматривает полную ликвидацию рыночной отрасли строительной экспертизы в пользу РГП «Госэкспертиза». Разработчиком не были учтены официально направленные НПП замечания и предложения бизнеса к проекту кодекса. Вердикт НПП: этот проект — пример формального исполнения поручения Главы государства.

В память о коллеге

«Казахский чуваш» — 14 853 подписчика на этой неделе

Вчера журналисты и общественники выражали соболезнование по поводу преждевременного ухода из жизни известного, талантливого журналиста Владимира Рериха.

«Летом записали с Владимиром Ахмадьяновичем подкаст по проблемам сельского хозяйства. Это он мне задал вопрос: столько критикуя власть, смог бы сам командовать Минсельхозом? И я ответил, что при нашем уровне прочности, АПК выдержит любого идиота на должности министра, даже меня. Возможно, вам покажется циничным, но я пойду и пересмотрю интервью, провожу в последний путь уважаемого человека добрыми словами. У чувашей в целом на похоронах принято не грустить, а радоваться за ушедшего. В этом плане профессия журналиста очень удобная — можно найти и пересмотреть то, что человек после себя оставил», — пишет автор ТГ журналиста Кирилл Павлов.

Передача называется: «Горькая доля крестьянского поля». Кирилл Павлов, Владимир Рерих».

Автор ТГ давно отслеживает тему дефицита воды. Юг «съедает» около 10 млрд м3 воды, пишет он в этот раз. Из них потери не менее 50% — около 5 млрд уходит на полив пустыни через дырявые каналы. Из оставшейся половины, минимум 4 млрд расходуется нерационально и неэффективно из-за применения древних арычных технологий, утверждает телеграмер. На человеческие гигиенические потребности по всей стране мы тратим около 1,2 млрд. м3. Это, конечно, много, замечает журналист, но можно в 6-7 раз больше сэкономить там, где действительно расход, притом за очень быстрый срок и продлить жизнь, как минимум такого региона, как Кызылорда. «А иначе, жизнь в Кызылорде будет не только жутко дорогой, но и невыносимой».

«Оно-то, конечно, хорошо — ругать людей за автомойки и неправильную чистку зубов, хорошо обсуждать насколько поднять тариф, рисовать национальные системы пространственных данных, ничего в них не понимая, пытаться выбить себе дополнительное финансирование и оцифровать имеющийся бардак, но кто настоящую работу делать будет? Времени уже меньше, чем впритык».

К слову, многие Telegram-каналы отмечают, что «водная» проблема только набирает обороты, предупреждая: вода обещает стать причиной международных конфликтов в Средней Азии.

Слишком шустрые?

«PROTENGE» — 34 229 подписчика на этой неделе

СМИ Казахстана, подвергшиеся хакерским атакам, подали заявление в правоохранительные органы. Коллективное заявление подписали Kursiv.Media, Inbusiness.kz, Protenge.kz, Shishkin_like, AIRAN и проект «Обожаю». Кроме того, медиа готовят публичное заявление, которое также будет направлено в ряд министерств и в международные правозащитные организации.

Telegram-канал также цитирует Bloomberg: «Компании-разработчики Кашагана близки к разрешению спора с правительством Казахстана об экологическом штрафе в $5 млрд».

Со ссылкой на Радио Азаттык авторы также сообщают, что международные партнеры, в том числе Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp и TotalEnergies SE, подготовили проект соглашения, который «остановит правительство Казахстана от введения экологических штрафов и будет включать в себя обязательства компаний о дополнительных инвестициях в социальные проекты». Об этом агентству Bloomberg рассказали люди, попросившие не называть их имена, поскольку переговоры являются частными.

Проект соглашения с правительством, предусматривает вложение ими в ближайшие два года $110 млн. в социальные проекты. Нынешняя версия соглашения также содержит норму об обязательстве оператора Кашагана уменьшить объемы хранения серы.

На темной стороне

«Политпросвет. kz» – 3 054 подписчика на этой неделе

Телеграмеры рассказывают о судебном процессе над экс-министром культуры Арыстанбеком Мухамедиулы, который проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны. В деле о взяточничестве, фигурантами являются Арыстанбек Мухамедиулы, его супруга Галия Искакова и известный адвокат Мустахим Тулеев. Экс-министру предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, его жене – в посредничестве во взяточничестве, адвокату – в мошенничестве в особо крупном размере.

Арыстанбек Мухамедиулы и Галия Искакова/фото: ulysmedia.kz

Как сообщила Антикоррупционная служба, Галия Искакова передала адвокату 460 тыс. долларов, которые он впоследствии должен был заплатить работникам суда за смягчение приговора в отношении Мухамедиулы. В ходе следственных действий часть взятки в размере 255 тыс. долларов установлена и изъята. Остальной суммой Тулеев «распорядился по своему усмотрению».

Телеграмеры напоминают, что уголовное дело против Арыстанбека Мухамедиулы было связано с его пребыванием в должности директора Национального музея РК. По версии следствия, он и другие сотрудники музея похитили 221 млн бюджетных тенге, выделенных на проведение выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира» в Индии. 20 июня 2023 года суд приговорил Мухамедиулы к 8 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. В сентябре началось рассмотрение еще одного уголовного дела в отношении Мухамедиулы. На этот раз его обвинили в рейдерском захвате гостиницы «Дипломат» в Астане. В деле также есть эпизоды, касающиеся хищения бюджетных средств в особо крупном размере и незаконной приватизации школы высшего спортивного мастерства.

А что известно об объявленном в РФ в розыск экс-зяте Карима Масимова, вокруг которого сегодня тоже разворачивается любопытная история? Авторы ТГ рассказывают: блогер Денис Кривошеев на своей странице в Facebook сообщил, что бывший зять осужденного экс-главы КНБ Карима Масимова, российский бизнесмен Азамат Капенов объявлен в розыск в РФ. Он выложил скриншот сообщения о розыске с сайта МВД России, «в котором, правда, не указывается, за что именно разыскивается Капенов», замечает ТГ.

Капенов родился 12 апреля 1978 годы в городе Пржевальске Киргизской ССР. По национальности казах, несколько лет назад получил гражданство РФ. Стал известен благодаря браку со старшей дочерью Карима Масимова Тамиллой Карим. До этого он не раз оказывался в центре скандалов, сообщают авторы.

«В 2008 году из-за драки с продюсером Елтинжалом Турганалиевым в одном из алматинских ресторанов, в результате против него было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Чем окончилась эта история, неизвестно — в судебном кабинете материалов дела нет. Второй – когда обвинил бывшую жену в краже 150 тысяч долларов, дорогих часов и другого имущества. Правда, позже она написала встречное заявление о клевете. Но в итоге бывшие супруги примирились и до суда дело не дошло», — пишут телеграмеры.

А в 2014 году, по данным телеграмм-канала «Выход к морю», прокуратура начала проверку «дочки» АО «НК «Қазақстан темiр жолы» — ТОО «Қазтеміртранс» по факту необоснованно завышенных тарифов. Азамат Капенов, являвшийся директором компании, на время следствия перебрался в Москву, где получил российское гражданство и познакомился, а затем сочетался браком с Тамиллой Карим.

«Выход к морю» также упоминает элитную недвижимость Капенова — дом, площадью 931 кв. м. в подмосковной деревне Жуковка стоимостью порядка 280 млн рублей. Когда Капенова назначили зам директора «Федеральной грузовой компании», он продал особняк и перебрался в Москву. В Белокаменной Азамат и Тамилла жили в поместье в Серебряном бору (участок площадью 2900 кв.м. и четырехэтажный особняк 507 кв.м.), а затем продали его за 1 млрд рублей.

Помимо этого Капенов, по данным телеграмм-канала, владел таунхаусом и нежилым зданием неподалеку от Серебряного бора, а также автомобилем Porsche Taycan Turbo S стоимостью порядка 190 тыс. евро. Кроме того, его брату Медеру Капенову принадлежала квартира в Варсонофьевском переулке в Москве.

Кто хочет войны?

«ИноСМИ» – 129 044 подписчика на этой неделе

Премьер Словакии будет блокировать членство Украины в НАТО. Об этом в эфире телеканала RTVS заявил Роберт Фицо, сообщает ТГ.

Роберт Фицо. (Фото: ТГ ИноСМИ)

«… никакого оружия они не будут получать от словацкой армии и из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются. Что касается их вступления в ЕС, мы это уважаем, но они должны соответствовать требованиям… Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны», — цитирует ТГ слова премьера, сказанные в прошедшую субботу.

Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт еще до инаугурации, сообщает далее ТГ. Об этом бывший президент США заявил в субботу во время митинга в штате Нью-Гэмпшир.

«Мы урегулируем этот страшный конфликт между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность», — сказал он во время своего выступления, также отметив, что в урегулирование ему поможет то, что он «хорошо знает» президентов РФ и Украины.

Тем временем, Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного. Об этом в интервью YouTube-каналу Newsroom заявил украинский политик Георгий Тука, пишут авторы ТГ.

«Зеленский принял решение о замене Валерия Залужного. Его планируют перевести в Совет национальной безопасности и обороны Украины», — заявил политик.

По его словам, место Залужного может занять глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Такой вывод Тук сделал, поскольку Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеву.

Россия объявила Британии рыбную войну. Путин решил оставить британцев без традиционного блюда fish and chips, сокрушается автор статьи для Daily Mail. Ведь для его приготовления нужна треска и пикша, которую ловят в Баренцевом море. Пока ловят, но скоро Россия это запретит. Речь идет о планах по денонсации соглашения от 1956 года, которое заключили СССР и Соединенное Королевство. Согласно этому договору, британские суда могут рыбачить вдоль побережья Кольского полуострова и к востоку от мыса Канин Нос.

Глобальный Юг выбрал БРИКС. Расширение БРИКС — значительное событие, которое повышает шансы на превращение группы в формальный альянс, пишет The Hill. Вместо того, чтобы шутить над блоком, западным экспертам стоит обратить внимание на его трансформацию, цитирует авторы статьи ТГ. В материале отмечается, что 1 января в группу влились Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. Приглашали еще и Аргентину, но при недавно избранном президенте Хавьере Милее она отозвала свою заявку.

БРИКС. (Фото: ТГ ИноСМИ)

НАТО решила имитировать начало третьей мировой войны. Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024 будут имитировать начало третьей мировой, пишет Interia. Альянс позиционирует их как ответ России, которая, как уверяют западные аналитики, хочет напасть на Европу. Москва подобные обвинения неоднократно опровергала. Учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Для участия в них планируют мобилизовать 90 тысяч военных из стран-членов НАТО и Швеции, которая является кандидатом в члены альянса.

«Готовьтесь к войне», глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сделал заявление о России, сообщает ТГ. Он не исключил, что между Россией и альянсом в ближайшие 20 лет произойдет вооруженный конфликт, цитируют авторы The Telegraph. Поэтому, по его словам, гражданское население должно подготовиться к возможной войне и призыву в армию.

«Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы (силы НАТО) должны подготовиться к конфликту с Россией…», — заявил Бауэр.

Между тем, Евросоюз планирует ввести новые санкции против России к 24 февраля, сообщают также зарубежные СМИ.

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