«Грядёт большая чистка». «Глобальные риски для Казахстана: мы подумаем об этом завтра, которое может не настать». «QARMET вместо АМТ: ребрендинг или смена экономического курса?». «Новая реальность, или включить личные мозги»

Сетевой Казахстан 23 января 2024г.

TIME . KZ . «Грядёт большая чистка» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ убежден: вместе с обществом должна кардинально измениться и полиция, прежде всего ее руководящий состав, который следует освободить от временщиков и пассажиров — Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка, — отметил Токаев, выступая на расширенном заседании коллегии МВД в понедельник.

Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться… Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме. Это единственная цель вашей работы против криминала, — подчеркнул президент.

«Секрет на 14 миллиардов» — В Астане началось главное судебное разбирательство по делу экс-главы НПП “Атамекен” Аблая МЫРЗАХМЕТОВА. Но для широкой публики первое же заседание стало и последним. Обвинения бывшему чиновнику были зачитаны прокурором еще на прошлой неделе. По версии следствия, в марте 2022 года Аблай Мырзахметов предложил свою помощь в освобождении из-под стражи предпринимателя Кайрата БОРАНБАЕВА. Причем, как сказано в обвинении, это предложение изначально было ложным.

EXCLUSIVE . KZ . «Глобальные риски для Казахстана: мы подумаем об этом завтра, которое может не настать» — Предстоящие два года будут последними относительно спокойными. Затем нас ждут глобальные потрясения: дезинформация, войны, экстремальное изменение климата. Но властям Казахстана пока не до этого. Впрочем, обществу тоже. По мнению почти 1500 экспертов, опрошенных в рамках подготовки The Global Risks Report 2024 (Отчет о глобальных рисках 2024), ежегодно публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), начиная с 2009 г., большинство (54%) ожидает некоторой нестабильности и умеренного риска глобальных катастроф в течение ближайших двух лет.

KAPITAL . KZ . «Руслан Владимиров: Мы ожидаем, что в этом году базовая ставка может снизиться до 12%» — Какие меры помогут мотивировать банки участвовать в корпоративном кредитовании? Как введение подоходного налога на ноты Национального банка скажется на доходности финансовых институтов? Способен ли приход новых игроков «разбавить» сектор? А также о других событиях, которые могут уже в ближайшее время повлиять на банковский рынок Казахстана — рассказал в интервью президент АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) Руслан ВЛАДИМИРОВ.

TURANPRESS . KZ . «Удастся ли в нынешнем году устранить «злоупотребления монопольным положением» у компании «Эйр Астана»?» — В конце прошлого года решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы авиакомпания «Эйр Астана», имеющая статус «национального авиаперевозчика», была привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим и монопольным положением, что привело к необоснованному повышению цен на авиабилеты. В числе выявленных нарушений указывалось и на незаконное взимание некоего «топливного сбора», который также закладывался в цену на билеты.

NP . KZ . «Новая реальность, или включить личные мозги» — Экономист и экс-советник в Минэнерго РК Олжас БАЙДИЛЬДИНОВ начал 2024 год в своем телеграм-канале с размышлений о новой реальности для отечественных олигархов и чиновников. Они, как и общество с государством, по мнению автора, плохо готовы к рождающемуся на наших глазах иному, чем прежде, миру — Госкомпании и их руководители абсолютно никак не реагируют на выпады псевдооппозиционеров. Чиновники не привыкли комментировать анонимки от расплодившихся телеграм-каналов, а крупные казахстанские бизнесмены, привыкшие быть в тени, кажется, тоже только начали осознавать это новое время и влияние потоков информации.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «QARMET вместо АМТ: ребрендинг или смена экономического курса?» — Сделка по передаче активов бывшего «АрселорМиттал Темиртау» в ведение казахстанской компании Qazaqstan Steel Group, единственным акционером которой является председатель совета директоров Allur Group Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ, без преувеличения стала одним из главных итогов прошедшего года в экономической жизни Казахстана. Возвращение основному предприятию металлургической отрасли страны его исторического названия «Кармет» после того, как им с середины 90-х годов управляла иностранная компания, весьма символично, как и передача его в руки отечественного инвестора. Но теперь многие задаются вопросом, не ухудшится ли положение этих активов после прихода отечественного управляющего.

RATEL . KZ . Олег ЧЕРВИНСКИЙ – «Зять Имангали Тасмагамбетова повернулся лицом к нефти» — Видимо, Кенес Ракишев пришёл к выводу, что инвестиции в технологические стартапы хороши только как средство попасть на обложки модных журналов. Номер 15 в списке богатейших бизнесменов Казахстана 2023 года по версии Forbes Kazakhstan Кенес РАКИШЕВ купил 50%-ную долю в ТОО «Nomad West Oil». С 29 декабря прошлого года владельцем доли стало подконтрольное Ракишеву АО «Fincraft Resources». Это не первая его инвестиция в сфере нефти и газа. В сентябре 2023 года «Fincraft Resources» купила 50% участия в ТОО «ARK Petroleum». Это ТОО на таком же аукционе выкупило права на разведку и добычу нефти на месторождении Шалва в Мангистауской области. Одним из бенефициаров ТОО является знаменитый боксер, бывший депутат мажилиса парламента Серик КОНАКБАЕВ.

CARAVAN . KZ . «Почему попытки основать крупный флот на казахстанском Каспии заканчивались провалом» — В 1963-м появился порт Актау. Его заложили для транспортировки урана, но корабли привозили сюда и мирные грузы вроде продуктов и стройматериалов. После распада СССР Мангышлак стал для независимого Казахстана единственным выходом к морю. Правда, суда из Гурьева тоже иногда заходили в Каспийское море, но все-таки этот флот имел статус речного. С торговыми судами ситуация мало-мальски наладилась, а вот создание казахстанского военно-морского флота шло со скрипом. Видимо, казахстанское побережье Каспия не любит боевой флот. Еще никому не удавалось поставить тут грозные корабли. Так что наши морские границы сейчас охраняют только 4 небольших катера, да несколько вспомогательных судов, да и те в основном ловят браконьеров.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Будем ходить с протянутой рукой»: как астанчане реагируют на подорожание электричества» — В Астане планируют снова повысить оплату за электроэнергию. В связи с этим редакция «Голоса народа» решила узнать у астанчан, сколько они платят за коммунальные услуги и как относятся к повышению тарифа. По ответам опрашиваемых, в среднем оплата за коммуналку колеблется от 10 000 до 30 000 тенге, в зависимости от квадратуры. Однако некоторые считают, что и эта сумма не маленькая, а повышение тарифов происходит не соразмерно повышению заработных плат и пенсий.

ZAKON . KZ . «Новый транспортный каркас: как жителей Алматы планируют пересадить на общественный транспорт» — Акимат Алматы утвердил новый мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года. Его цель – пересадить большую часть жителей на общественный транспорт. Как власти города планируют это сделать, в материале корреспондента…

AZATTYQ . ORG . ««Не выдавайте меня». Бежавший из Узбекистана каракалпакский активист просит у Казахстана защиты» — Каракалпакский активист Сагындык Нурымбетов говорит, что был вынужден бежать из родной страны. До апреля прошлого года он жил в Кегейлинском районе Каракалпакстана, автономии в Узбекистане. Сейчас вместе с семьёй находится в Актобе. Нурымбетов говорит, что на родине ему грозит опасность — из-за его политических взглядов. Он подал заявление на получение статуса беженца и просит казахстанские власти не выдавать его Узбекистану.

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