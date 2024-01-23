Нет мира ни под оливами, ни под каштанами

Сергей Станкевич – о перспективах большой войны

– Сергей Борисович, многие эксперты уже как-то привычно говорят, что впереди большая война. Жестоковыйный Израиль не идёт на разумные компромиссы, киевский режим готов воевать до последнего украинца, вполне может начаться масштабный конфликт из-за Тайваня. Даже на Мальдивах неспокойно. Очень похоже, что у человечества опять накопился тот потенциал противоречий и потенциал дури, который в прежние времена могла разрядить только мировая война.

— Во всемирной истории закончился долгий послевоенный период и начался предвоенный. Обрушился старый миропорядок, нарастает почти «гоббсовский» хаос вольной охоты, началась серия гибридных региональных войн за новое упорядочение планеты.

В относительно малых столкновениях складываются военные коалиции, страны-тяжеловесы ведут проверки сил и ресурсов, устранение обнаруженных слабостей. Главное впереди. Выльется ли всё это во всеобщую битву в стилистике заповеданного Армагеддона? Не обязательно. Тяга к жизни и тоска по нормальности пока повсюду преобладают над фанатическими страстями «победить убивая — или умереть».

Для всеобщей войны мы ещё недостаточно сошли с ума. В мире ещё есть место для нас, матёрых миротворцев и вооружённых пацифистов (тут я улыбнулся). Но время летит, риски множатся, а инстинкт выживания у человечества разогревается медленно. Главная опасность – что спасительный инстинкт не успеет сработать раньше, чем бы приблизимся к концу времён.

— А почему вдруг стало так плохо? Кто навредил и кто недосмотрел?

– Вредили по мере сил многие, а близорукость и безответственность проявили хранители миропорядка — Великие Державы. В первую очередь — ценимая мной Европа. Для России 2024 год становится – к моему сожалению – годом решительного расставания с европейской мечтой. А ведь она у нас была вполне искренней – не западной вообще, а именно европейской.

После падения Берлинской стены в 1989 году и завершения холодной войны очень многим показалось, что уж Европу-то теперь наверняка ждёт золотой век мирного процветания. Отблеск которого упадёт и на органически близкую Россию. При отсутствии на субконтиненте каких-либо непримиримых противоречий, способных когда-либо спровоцировать серьёзный межгосударственный военный конфликт, европейцам не было критической нужды сохранять большие военные бюджеты, крупные призывные армии, хранить и обновлять резервы вооружений и боеприпасов.

– При этом НАТО продолжало расширяться на восток.

– В НАТО главные европейцы повели себя как стадо, повиновавшееся пастуху. К 2010 году в ЕС практически не осталось армий, комплектующихся по призыву. Число и размеры иностранных военных контингентов, расположенных в Европе, были в разы сокращены. Военные бюджеты сжались до исторических минимумов. Тема конфронтации ушла из медийных дискурсов. Давняя война середины ХХ века быстро забывалась в поколениях века XXI-го. Европа демилитаризовалась, захотела пожить и успела расслабиться. Мы чуть было не отбросили такой анахронизм как въездные визы. Ожидалось формирование единого европейского пространства безопасности и сотрудничества – то ли до Урала, то ли – чего уж там – прямо до Владивостока.

Самое интересное, что вся эта благодать вовсе не была бесплодной фантазией или миражом. Нечто подобное, пусть и не в предельном «золотом» варианте, было вполне достижимо. Если бы отцы-основатели Новой Европы, мирно освободившейся от «железного занавеса» и присутствия под окнами миллионной группировки советских войск, всерьёз поработали бы над организационным оформлением и укоренением разумного, инклюзивного и справедливого порядка для единой – наконец-то единой! — Европы. И потратили бы свой дивиденд, полученный за счёт освобождения от бремени обязательного милитаризма, на помощь «новым демократиям» и на инвестиции в их развитие.

Европейцам, вступившим в XXI век, воистину стоило всеми силами охранять свой Богом данный мирный ландшафт, не позволяя ни агрессивным идиотам, ни многомудрым идеологам перманентной конфронтации звать Старый свет к дальнейшему наступлению на Восток. Они даже всерьёз не попытались закрепить историческую удачу – какое разочарование. Теперь правящие круги впопыхах пытаются осуществить ремилитаризацию своих стран, нанося себе фатальный ущерб и усугубляя потери – какая глупость.

Ситуация пока обратима и поправима, если со стороны России в псевдопартиотическом кураже не будет сделано встречных чрезмерных глупостей. А у нас это никогда не исключается.

– Европа на протяжении многих веков ходила военными походами на Россию. Это, можно сказать, исконная традиция. Шведы, поляки, опять шведы, Наполеон, Гитлер. Но в XXI веке, говорите, всё могло сложиться иначе. Однако почему-то в очередной раз не сложилось.

– Не только Европа ходила походами. Мы тоже поили коней из Рейна и Дуная.

– Да, Россия периодически ввязывалась в европейские свары, но лишь по просьбе европейских правительств. И захватнических планов насчёт немецких или французских земель никогда не имела.

– Новой России как государственному проекту, только проходящему стадию исторического укоренения, важно не впадать в самообман вечной автоматической правоты всегда и во всём. Надо регулярно критически переосмысливать те поворотные решения, которые мы делаем на исторических перекрёстках. Как бы такой обязательной работе ни противились всевозможные псевдопатриотические неандертальцы.

Была ли военная операция России в Украине неизбежна? Нет, не была. Конечно, нужно понимать, что в критический момент перехода через барьер войны выбор инструментов всегда достаточно субъективен. Важен объём информации, которым ты располагаешь и дистанция, с которой ты смотришь, – издали или в упор.

Сейчас, когда с начала спецоперации прошло два года, я вижу даже яснее, чем мне казалось изначально: однозначной и роковой неизбежности полномасштабного применения национальных вооружённых сил в феврале 2022 года не было. Еще сохранялись дипломатические и иные ресурсы для того, чтобы убедительно настоять на жёстком и равноправном диалоге с Атлантической коалицией. Но я по-прежнему исхожу из того, что мне известно. При этом всегда допускаю, что были еще какие-то решающие обстоятельства, которые нам не открыты до сих пор. Из известной мне информации не вытекает неизбежности именно в тот момент прибегать к столь масштабным силовым аргументам. Но произошло то, что произошло, и сейчас надо искать выход из реального двухлетнего военного конфликта.

После двух лет СВО мы подошли к новой поворотной точке. Надо включать дипломатию – лучше в сочетании с прекращением огня, но как минимум – параллельно с идущими военными действиями (нечто подобное в 1952-1953 годы происходило в Корее). Рискну утверждать, что сегодня все необходимые базовые условия для нового полновесного включения в работу дипломатии вполне сложились. Война для Украины оборачивается уже критическим истощением – военным, экономическим, финансовым, демографическим и что всё более важно – морально-психологическим.

Истощение испытывает и главный союзник Киева – Вашингтон, внимание которого всё больше переключается на судьбоносную избирательную кампанию. Президенту Байдену, ведущему почти безнадёжную борьбу за переизбрание, меньше всего нужна какая-то громкая военная неудача Киева и крайне необходима была бы хоть какая-то добрая весть. Например, о начале переговоров о дипломатическом урегулировании конфликта. Чтобы иметь возможность отбиваться от республиканских оппонентов, требующих предъявить план непозорного выхода из очередной «вечной войны».

– Крайнее истощение сил признают уже и сами украинские военные.

– Да, наиболее значимой публикацией истекшего года о ситуации в Украине стали два материала главкома ВСУ Валерия Залужного в британском журнале Economist.

В них был подробно показан и убедительно обоснован сложившийся на поле боя военно-технический тупик. Это слово, хоть и оспоренное лично президентом Зеленским, быстро стало мировым мемом и постоянно подтверждается многочисленными свидетельствами. Все допустимые военные аргументы сторонами предъявлены и в основном исчерпаны в смысле их результативности. Ни одна из сторон не может задействовать какой-то новый военно-технический резерв, который обеспечит ей коренной перелом на поле боя. Не сотворили чудес ни натовские танки, ни мелкие партии дальнобойных ракет из Британии и Франции.

Неизбежно лопнет и очередная дежурная легенда об уже год как ожидаемых и якобы «победоносных» истребителях F-16.

Обе стороны воюют малыми штурмовыми группами на тысячекилометровой линии соприкосновения, в целом активные контингенты насчитывают по 400-500 тысяч человек, что исключает прорывные наступления общевойсковыми фронтами, как это было во 2-й мировой войне. Создать в каком-то месте значительный численный перевес для стратегического прорыва практически невозможно – любые скопления войск и техники немедленно видны и абсолютно уязвимы для авиации, артиллерии и особенно для быстро растущей армии разнокалиберных дронов. Оборона выгоднее и успешнее любого наступления. Сначала фундаментально окопались войска РФ, теперь их догоняют фортификаторы ВСУ.

Не исключено, что линия фронта в Украине ещё сможет перемещаться в ту или иную сторону на десятки километров, но геополитически это ничего не изменит. Развернуть ситуацию к миру можно только сильной и многосторонней – обязательно многосторонней – дипломатией.

– У вас есть объяснение, почему так получилось: в мире почти не было серьёзных военных столкновений, а потом будто прорвало плотину? И что впереди?

– В многочисленных конфликтах, распространяющихся по миру как эпидемия, всё громче звучит тема борьбы за новый миропорядок. Похоже, год 2024-й станет для человечества годом обретённой, наконец, большой геополитической ясности. Однополярный миропорядок, 25 лет державшийся на американском глобальном гегемонизме, распался теперь уже во всех его базовых чертах. Этот распад, продолжающийся 10 лет после 2014 года, поначалу ещё можно было приостановить, перевести в режим разумно управляемой договорной трансформации.

Мир мог без геополитической катастрофы перейти от искусственно навязанной аномалии (коей по сути являлась одиночная американская гегемония) к многократно оправдавшей себя исторической норме – к очередному миропорядку, понимаемому как концерт Великих Держав. Что может быть лучше этой устоявшейся надёжной классики, прошедшей необходимую модернизацию? Хоть Вагнера исполняй, хоть Чайковского.

Эта возможность, увы, была упущена из-за поразительной имперской самоуверенности обитателей Вашингтона, а также из-за сытой успокоенности, гедонизма, корысти и близорукости нынешнего поколения ведущих европейских политиков. Те из них, кто вроде бы видел подступающую беду неуправляемого хаоса, иногда рисковали философски порассуждать о полезности для Европы обрести «стратегическую автономию». Но ни германцы, ни галлы, считающиеся отцами объединённой Европы, не имели «долгой воли» на серьёзные практические действия.

Ясность 2024 года состоит в том, что Pax Americana распался окончательно и бесповоротно. В океанах ещё плавают отдельные обломки мирокрушения, за них отчаянно цепляются не желающие тонуть персонажи ушедшей эпохи. Из каких-то стран, превратившихся в политические острова, звучат призывы SOS от оставленных на холоде клиентов и бенефициаров многолетней щедрой опеки со стороны гегемона, теперь лишь сдающего позиции – поэтапно, как на Ближнем Востоке, либо внезапно – как в Афганистане. Но никаких спасательных операций, никаких реставраций и ренессансов в исполнении Вашингтона уже не предполагается. Эпоха умерла, остаются необходимые шаги, связанные с погребением и наследственными хлопотами.

– Так будет большая война? Или не будет?

– Пока видны только несколько крупных региональных столкновений. От большой войны планету страхует ядерное оружие, причем не только стратегическое. Меня по-прежнему (мы говорили об этом) тревожит как никогда вероятное применение тактических ядерных боеприпасов. Не для наступления, а для того, чтобы пресечь какой-то особо опасный наступательный прорыв на жизненно важном направлении. Как шоковый аварийный стоп-кран. Здесь главный риск, который хотелось бы исключить.

А пока мы видим возвращение великой нестареющей драмы – столкновение Великих Держав и их союзников при формировании нового миропорядка. Все шесть предыдущих миропорядков, возникали в XVII-XX веках после больших войн, в ходе которых тяжеловесы обновляли баланс сил, интересов и сфер влияния. Когда архитектура мироустройства окончательно складывалась, прочим странам и народам оставалось поселяться в готовое здание, чтобы предсказуемо прожить на отведённом этаже лет 30-40 до следующей большой войны.

Исключением стал только Pax Americana, утвердившийся после окончания в 1989 году Холодной войны. Тогда не потребовалось большой военной драмы, а архитектура мироустройства стала аномально однополярной, то есть заведомо хрупкой, что в итоге подвело всех – Ближний Восток, Европу (включая Украину и Россию), а также самого американского гегемона, страдающего доныне от имперского сверхобременения.

Самым опасным в 2024 году выглядит поистине вечный конфликт на Ближнем Востоке. Атака террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и ответная тотально-истребительная военная операция Израиля в секторе Газа создали крайне опасный очаг безудержного насилия, затронувший в разной степени почти весь мир.

Израиль оказался в фатальной ловушке: многомесячная безжалостная зачистка Газы, ежедневно заполняющая экраны планеты ужасными кадрами, превращает еврейское государство в объект ненависти и нападок со стороны миллионов мусульман и леволиберальных кругов по всему миру, включая Европу и США. И эта враждебность может утвердиться на долгие годы, поскольку разумного и надёжного выхода из бойни не видно.

Между тем, в войну с Израилем готовы вступить отряды ливанской Хезболлы, уже участвующие в периодических перестрелках с ЦАХАЛ. А шиитское ополчение из Йемена, известное как хуситы, пытается обстрелами и абордажными атаками блокировать движение по Красному морю торговых судов, связываемых с Израилем или его союзниками. Англо-американская военно-морская группировка наносит регулярные ракетные удары по йеменским базам хуситов, но это не приносит видимых результатов: пиратство в Красном море продолжается, издержки международной торговли растут.

А престиж США как силового «решалы», незаменимого во всех региональных разборках, стремительно сдувается.

Арабско-мусульманское сообщество клеймит американские «двойные стандарты» в подходе к оценке конфликтов в разных регионах мира. В частности, призывы США к странам Глобального Юга занять сторону Киева и поддержать его ультимативный «мирный план» в военном конфликте с Россией встречаются всё более скептически. Незападное мировое большинство устойчиво придерживается нейтралитета, не участвует в антироссийских санкциях и продвигает в качестве желаемого выхода из войны идею разумного компромисса. Хорошо, что макрорегион Центральной Азии остаётся территорией стабильности, ориентированной на мирное развитие. Так бы и держать.

Нынешняя фрагментация мира, повсеместное возникновение региональных блоков и альянсов, конкурирующих на грани войны, способны замедлить развитие мировой экономики, усилить уже существующее неравенство в распределении материальных ресурсов, в доступе к передовым технологиям, увековечить санкционные и прочие дискриминационные практики. Уповать на какую-то одностороннюю решительную победу над конкурентами, на перехват статуса мирового гегемона ни один блок государств уже не может и никогда более не сможет. Санкционная эпопея 2022-2024 годов, достигнув, казалось бы, пика, наглядно показала свою инструментальную ограниченность и всеобщую безадресную деструктивность.

Хватит уже ловить ситуативные выгоды в токсичных водах всемирного хаоса.

Великим державам пора прекращать прокси-войны и переходить к установлению справедливого миропорядка, основанного на договорных, а не ультимативно навязанных правилах. Иного не дано.

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