Что волнует душу казаха в конце января

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «На Алию Назарбаеву заведут дело?» — Угроза возбуждения уголовного дела нависла над Алией Назарбаевой, и петля затягивается все туже, пишет DALA INSIDE со ссылкой на свой источник.

«Для возбуждения уголовного дела в отношении Алии Назарбаевой набралось 18 томов доказательных материалов. В этом оказала большую помощь следствию экс-учредитель РОП и домработница Алии — Шынар Мухтарова, экстрадированная из Дубая. Она предоставила следствию всю необходимую информацию. Мухтарова пошла на сделку со следствием: получив лишь условное наказание, она вышла на свободу», — говорит инсайдер канала.

Как ранее сообщалось в СМИ, за каждый проданный КТЖ железнодорожный билет, на счет частной компании «Instant Payments» поступала комиссия. В целом за 9 лет сумма поступивших средств составила 5,7 млрд тенге. Владельцем компании оказался некий Диас Мадикожин, который ранее был штатным сотрудником компании ТОО «Оператор РОП».

Сейчас Кремль еле сдерживает представителей «Нового Казахстана», чтобы Дарига, Динара и Алия не попали в орбиту уголовного преследования и не попали в розыск Интерполом. Однако неизвестно, как долго сохранится этот статус-кво, пишут авторы канала.

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Депутатов мажилиса Даулета Турлыханова и Жигули Дайрабаева вывели из состава Национального курылтая, сообщает «Жас Алаш» со ссылкой на Акорду.

…Имена Турлыханова и Дайрабаева не раз упоминались в прессе в связи со скандалами, связанными с их родственниками.

Так, 16 января певца Рахата Турлыханова, племянника Даулета Турлыханова, арестовали на 10 суток за повторное избиение жены. В феврале прошлого года на юристов Анну и Олега Черновых, пытавшихся защитить девушку, напал молодой человек — Нурасыл Болат, который оказался сыном Даулета Турлыханова. А 6 сентября прошлого года стало известно, что уже средний сын мажилисмена – Акежан Турлыханов — обвиняется в избиении женщины.

В 2023 году также стало известно, что трое сыновей члена партии «Ауыл» Жигули Дайрабаева в разное время привлекались к уголовной ответственности за мошенничество. Правда, в одном случае дело в отношении одного из сыновей прекратили по нереабилитирующим основаниям.

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SPIK.KZ. «Почему Нуреке хочет перейти с тенге на рубль?» — задается вопросом Nege.kz. Это издание в своем материале сообщает, что «АТБ Банк» Нурсултана Назарбаева в России произведет фурор и достигнет рекордной прибыли. На данный момент готовы показатели за 9 месяцев 2023 года. За это время «АТБ Банк» заработал 4,65 миллиарда рублей.

Кроме прибыли банка в материале описали историю появления у Назарбаева этого банка. За какую сумму и когда он купил, кто руководит этим банком. И, по данным издания, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев купил АТБ Банк в 2021 году за 193 миллионов долларов. Во главе банка стоит экс-руководитель Нацбанка Данияр Акишев.

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Письмо казахстанского журналиста Думана Мухамедкарима опубликовали на странице Qamshy.kz. Находясь в тюрьме, он написал письмо депутатам Ермурату Бапи и Ринату Заитову. Подлинность этого письма подтвердил отец журналиста Алмас Тилепов. В этом документе журналист причисляет себя и двух вышеназванных членов парламента к предателям.

Свое письмо журналист Думан Мухамедкарим написал в конце осени 2023 года. По данным издания, депутаты Ермурат Бапи и Ринат Заитова знакомы с содержанием этого письма.

«Мы все трое предатели. Я, предатель власти, а вы предатели народа. Если бы ожили наши предки Кабанбай и Казымбет, то кого бы из нас они взяли под кнут», — написал журналист.

Один из адресатов письма депутат Ермурат Бапи заявил, что не согласен с Думаном Мухамедкаримом. Потому что с трибуны парламента он и его коллега Ринат Заитов всегда поднимают темы затрагивающие интересны народа, государства. Это касается и вопросов подготовки законов, это касается и депутатских запросов.

Издание напоминает, что весной прошлого года журналист Думан Мухамедкарим, как и Ермурат Бапи и Ринат Заитов участвовал на парламентских выборах, но он не был зарегистрирован кандидатом. Его посадили на 25 суток за призыв народа к массовому протесту против результатов выборов в Мажилис, прошедших 19 марта. Позже срок его содержания под стражей был продлен и против него возбудили уголовное дело.

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Виктор МАЙЛИН – «В одних газетах кипят страсти, а другие не могут выйти в свет» — Грызня между казахскими литераторами-мэтрами, а именно между Мухтаром Магауином и Дулатом Исабековым – об этом мы тоже писали в прошлом обзоре – дала толчок появлению целой серии материалов по данному поводу. «Жас Алаш» тоже отметился рядом таких материалов. Так, литературовед Күләш Ахметова считает, что любой человек это «пенде», в смысле простой смертный, который может допустить «ошибки» и «простоту» (в смысле простота хуже воровства – прим.). Соответственно, «пендешiлiк» очень часто встречается и допускается известными личностями в том числе. И вообще, обвинять в «пендешiлiк» надо при жизни критикуемых.

Перейдя к взаимным придиркам М. Магауина и Д. Исабекова, литературовед написала, что ей было стыдно читать эти перепалки. Это недостойно этих личностей и попахивает отсутствием культуры. Она вспомнила переписку (они обнародованы) Сабита Муканова и Мухтара Ауэзова. Но споры М. Магауина и Д. Исабекова это низкопробно по сравнению с упомянутой перепиской. Никакого сравнения… Как тут не вспомнить, что позиция М. Магауина, который мнит себя человеком, который идет один вслед алашординцам, сразу стоит за ними, весьма шатка… Все же помнят, что он не отталкивал награды и прочие почести, оказываемые ему советской властью? Которая и расстреляла алашординцев – читается между строк.

Перекликается с Куляш Ахметовой и другой автор «Жас Алаша» Руслан Ақмағанбет. В своей развернутой заметке «Совет қоғамынан қалған әдеттен арыла алмай келеміз»– «Мы никак не можем избавиться от вредной советской привычки». Имеется в виду «Рубить с плеча», т.е. в характеристике исторических личностей подходить в лозунговом порядке. В советскую эпоху, когда царствовал тоталитаризм в мышлении и оценках, казахская интеллигенция и не только, немало дров наломала. Теперь вроде как другая эпоха, но маятник тот все качается. Не называя источники, он приводит в пример атаки на Сакена Сейфуллина и Турара Рыскулова. При этом коли взялись за критику, то надо воссоздавать ту эпоху и брать ту или иную фигуру в полном объеме. А ведь именно Сакен Сейфуллин ратовал не просто за развитие и поддержку казахского языка, а за то, чтобы казахский язык стал полноценным, официальным языком республики, языком делопроизводства. Одним словом, необходимы методология, изучение всего наследия, всестороннее, системное, без ненужных страстей. Включая труды и мысли всех без исключения исторических личностей, объективно и без каких-либо пристрастий – вот что нужно, чтобы, наконец, прийти к истинным оценкам, отделить зерна от плевел, а заодно понять прошедшие эпохи, через которые прошло и проходит казахское общество.

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Портал Nege.kz, опираясь на свидетельства сотрудников с мест, рассказал, что происходит не просто с каким-то изданиями на бумаге, а со старейшими газетами, которые курирует администрация области через свои холдинги, в данном случае, «Шығыс ақпарат» – «Новости Востока». Как нетрудно догадаться, речь идет о Восточно-Казахстанской области. Еще летом прошлого года там правила команда одного из старейших кадров акимского («губернаторского») корпуса Даниала Ахметова. Его сменил более молодой Ермек Кошербаев. Понятно, что «новая метла» всегда «по-новому метет», но с областной печатью, входящей в вышеупомянутый «Шығыс ақпарат», дела прямо скажем пошли неважно. Вот что конкретно по этому поводу пишет Nege.kz в материале «Басы даудан арылмаған «Шығыс ақпараттан» тағы шу шықты»– «Из невылезающего из скандалов «Шыгыс Акпарат» вновь слышится шум». В чем же заключается скандальный шум? А в том, что «из ТОО «Шығыс ақпарат» уволилось практически все руководство, а имеющие едва ли не вековую историю газеты «Дидар» и «Рудный Алтай» в январе не вышли в свет из-за того, что остановилась работа типографии. Почему так случилось?». Дрязги (читай «новая метла»?) коснулась собственно и обеих областных изданий, т.е. между коллективами и новым руководством «Шығыс ақпарат»в лице Арсения Дүйсенова. Человека из команды нового акима.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Удаленная ассимиляция Россией»: как сохранить казахский язык и традиции в северных регионах Казахстана» — На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Бейсенғазы Ұлықбека о поглощении маленьких диаспор Россией.

«Можно сказать, что национальности внутри России (мордва, марий, карелы, чуваши, калмыки, хакасы, татары, башкиры и другие) постепенно исчезают. Возьмем, к примеру, Калмыкию, где родной язык, традиции, история, оригинальный облик давно утеряны. И по количеству их осталось чуть больше ста тысяч. Кроме того, они в числе национальностей, попавших в ассимиляцию России, потерявших собственную кровь (создающие семьи с другими нациями). От этих народов через десять-пятнадцать лет не останется ничего», ― высказался автор.

Он подчеркнул, что поэтому наши власти любыми способами должны сохранить казахов в северных областях страны и в Павлодаре. Среди казахов этого региона очень много тех, кто создает семьи с представителями другой нации. По его словам, из-за этого они теряют свои фамилии, кровь и часто встречаются семьи, оторванные от родного языка и традиций.

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На портале Abai.kz опубликован материал с высказыванием Жайбергена Болатова о возможном влиянии иностранных государств на казахстанское инфополе.

«Мы светское государство, так написано в нашем законе. Между религией и государством есть границы, которые имеют четкое разделение. Однако, поскольку в любом капиталистическом обществе всем правят деньги, порой толстосумы диктуют свои правила. Они, должно быть, считают себя выше закона. Сейчас эти люди через Всемирную сеть силой денег продвигают сомнительные пропагандистские идеи. Среди них присутствует и религиозная пропаганда», ― высказался автор.

По его словам, в последнее время некто делает различные предложения известным блогерам, предлагая огромные суммы денег за пропаганду мусульманского образа жизни.

«Основатель медиа-агентства Qamaladin Media Абылайхан Камалидин высказывал беспокойство по этому поводу. “Ко мне приходил ряд блогеров, которые рассказывали, как им предлагали по-настоящему принять ислам, путем ежемесячной пропаганды религиозного образа жизни”, ― рассказывал он в одном из интервью. Гонорар за такую пропаганду выглядит довольно внушительно: 10-20 тысяч долларов США в месяц. Если перевести это на наши деньги, это будет стоить от 5 до 10 миллионов тенге в месяц. Конечно, мы не знаем, откуда берутся эти огромные средства», ― высказался Жайберген Болатов.

По его мнению, это могут быть богатые салафиты из нашей страны. Либо же иностранные государства с плохими намерениями, которые хотят навязать нам свои религиозные взгляды с помощью богатства, полученного от нефти. Он также подчеркнул, что в любом случае эта тенденция будет играть не в нашу пользу.

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RATEL.KZ. «Россия осталась без яиц» — Qamshy.kz: Ресейдің күні жұмыртқаға қарап қалды (Россия нуждается в яйцах).

На портале Qamshy.kz была опубликована статья о том, что Россия столкнулась с дефицитом куриных яиц.

«С конца 2023 года в России начали ощущать дефицит яиц. В этом году и вовсе сложно их найти в торговых центрах и на полках магазинов. Ситуация настолько серьезная, что сам Путин высказался на эту тему», — пишет автор. Согласно статье, дефицит яиц в России может повлиять на ситуацию в Казахстане.

«Это бесспорно, приведет к подорожанию яиц в нашей стране»,- говорится в публикации и отмечается, что сейчас Россия пытается решить яичный кризис, попросив помощи не только у Казахстана, но и у Азербайджана, Турции, Беларуси и Северной Кореи. ПУТИН намерен в несколько раз увеличить закупку яиц у вышеуказанных стран.

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Stan.kz: «Бір кездері бизнеске айналып кетті»: Депутат Әбенов шетелдіктер асырап алған балалар мәселесіндегі заңсыздықтарды атады («В какой-то момент это превратилось в бизнес»: Депутат Абенов назвал беззаконием проблему детей, которых усыновили иностранцы»).

На портале Stan.kz было опубликовано высказывание Мурата АБЕНОВА, который требует наказать людей, продавших казахстанских детей за границу.

«Эту тему нужно поднять. Мы должны рассмотреть ее законность. Наши граждане сталкивались с проблемами при усыновлении детей, когда у иностранных граждан все получалось намного легче. Было время, когда это превратили в бизнес. Я считаю, что правоохранительные органы должны взяться за это дело», — отметил депутат в кулуарах круглого стола в президентском центре.

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Abai.kz: Ресей қанша бұлданса да, тарихи атаулар қайтарылады! (Как бы Россия не чванилась, историческим названиям быть!).

На портале Abai.kz была опубликована статья о недавней резонансной публикации в соцсетях Тины КАНДЕЛАКИ, которая заявила, что Казахстан медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Автор считает, что Россия все еще продолжает «гнуть свою линию», пытаясь продвигать идею «Русского мира».

«Российская армия, которая планировала захватить Украину за три дня, не пришла к существенному результату по истечению двух лет. «Русский мир» все еще хочет держать всех в страхе, несмотря на большие военные потери. Однако в мире их никто не боится. Мы должны открыто объявить, что Казахстан возвращает свои исторические названия в качестве независимого государства. Что касается незаконных названий, они утратят свою силу. И это не имеет никакого отношения к русскому языку. Независимое государство обязано себя защитить», — резюмирует автор.

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