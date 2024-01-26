Наша «не наша» нефть

Западные ТНК контролируют львиную долю добычи «черного золота» в Казахстане

Акорде нужны деньги – се ля ви. Правительство пытается обложить новыми налогами (в том числе косвенными) население и мелкий бизнес, но с опаской смотрит на нефтедобычу, 75% которой приходится на США, Евросоюз и Великобританию. Между тем, серьезных дополнительных поступлений в казну взять неоткуда, потому что поступления от транзита грузов несопоставимы по масштабу с «нефтянкой», сложные производства государственный аппарат в его текущем виде создавать не может, а у населения много кредитов, но не денег.

В Концепции развития геологической отрасли Республики Казахстан на 2023 – 2027 гг. прямо говорится о том, что в стране наблюдается катастрофическое истощение рентабельных запасов полезных ископаемых в результате больших объемов добычи западными корпорациями и ужесточения конкуренции между ними за контроль над минеральными ресурсами страны.

Западные нефтегиганты контролируют все три крупнейшие нефтяные месторождения Казахстана. В Тенгизе 75% принадлежит американским Chevron и ExxonMobil, на Карачаганаке 76,5% распределены между итальянской Eni, нидерландско-британской Shell и американской ExxonMobil, а в Кашагане американским, европейским и японским компаниям принадлежит уже более 90%.

Большинство договоров с западными компаниями в республике заключено на условиях соглашений о разделе продукции (СРП), согласно которым инвесторы сначала компенсируют затраты на добычу, а затем делят остаток между собой и государством. Это создает возможности для многочисленных махинаций в части увеличения затрат компаний. К тому же общественности до сих пор неизвестна доля государства. К общественности мы сейчас относим и депутатов всех уровней по Мажилис и Сенат включительно. По данным международной консалтинговой компании Wood Mackenzie, от добычи на месторождении Кашаган государство получает только 2%.

В мире бизнеса есть понятие «нектарный период», когда на ту или иную «поляну» приходит первый инвестор и начинает работать на свой страх и риск. Поскольку территория еще неразмеченная, с непонятной репутацией и прочими туманными вещами, норма прибыли для предпринимателя со стороны правительства закладывается высокая.

С Карачаганаком и Тенгизом «нектарный подход» изначально был неоправдан. На первом – газоконденсатном – месторождении промышленная добыча велась с 1984 года, а тенгизское месторождение-супергигант с 6 апреля 1991 года уже функционировало как завершенный нефтегазовый комплекс. Тем не менее, заключили СРП на кабальных условиях. СРП само по себе является свидетельством неоколониального подхода и вопрос только в коэффициенте грабежа.

Как показывает доступная в Сети информация, бездарная сдача общих ресурсов обычно компенсируется индивидуальным выигрышем конкретных фигурантов. Но даже если такое и произошло в «ревущие девяностые», то «нектарный период» в бизнесе не длится вечно. В Казахстане уже президент поменялся, а упущенная выгода продолжает утекать по трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и танкерами через Каспий.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на контролируемых западными ТНК месторождениях в прошлом году нефтедобыча увеличилась, а у «КазМунайГаза» упала. Моменты вроде тех, что с китайской CNPC сразу прописали обязательства по поставкам сырья на местные НПЗ или то, что «КМГ» с российским «Лукойлом» поровну разделили доли в месторождениях Каламкас-море и Хазар – лишь слабое утешение для несчастных. Потому что нужно решать главную проблему по Тенгизу, Карачаганаку и Кашагану, на которых в 2023 году пришлось 59,8 млн тонн из 89,9 млн общей нефтедобычи по Казахстану.

Еще в январе 2022-го Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о необходимости «коррекции» договоров с западными ТНК, заключенными в 90-е гг. Однако в последнее время сдал назад и никакой активности не проявляет. Такое поведение объяснимо, ведь в карточной колоде есть тузы, которые бьют королей. Согласно одной из трактовок, тузы – это очень богатые люди, у которых власть денег перебивает политическую власть королей. Но ведь можно выстроить такую комбинацию, когда ты оказываешься в козырной масти и уже шестерка бьет некозырного туза.

В блокадном Ленинграде сотрудники Всесоюзного института растениеводства (ВИР) умирали от голода, но спасали уникальную коллекцию в несколько тонн зерновых и картофеля для страны. Для кого правительство обеспечивает вывоз невосполняемых энергоресурсов по дешевке, усилив налоговое давление на население?

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