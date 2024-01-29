Сетевые СМИ о землетрясении в Алматы

«Бессонная ночь. Как алматинцы отреагировали на землетрясение» — В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Люди в спешке пытались покинуть дома. Некоторые выбегали в тапочках и без верхней одежды, кто-то одевался, уже стоя на снегу. На выездах из города образовались пробки, на АЗС — очереди. Жители пытались покинуть город, опасаясь новых толчков. О беспокойной январской ночи — в фоторепортаже Tengrinews.kz.

Лэйла ТАСТАНБЕКОВА, Екатерина ТИХОНОВА, Юлия ЗЕНГ, Елена БАХАРЕВА – «Потрясённое SOSтояние» — Почему не сработало оперативное отечественное оповещение о землетрясении? Почему подземный толчок застал врасплох службы по ЧС? Почему люди выпрыгивали из окон домов?

Стихия жестко предупредила алматинцев, а заодно и всю страну: вы там планируете-полагаете, а она — располагает. И грош цена всем нашим намерениям и потугам, если мы не будем считаться с природными факторами, не будем по-настоящему готовы к катаклизмам и адекватной на них реакции. Судя по алматинскому землетрясению, случившемуся в ночь на вторник, и его последствиям, нам, увы, до этого еще далеко.

Начнем разбор полетов (если не пролетов) с того, какую оценку произошедшему дали в правительстве во вторник. Премьер-министр Алихан СМАИЛОВ признал, что во время землетрясения в Алматы своевременно не сработали системы оповещения населения, что привело к панике.

— Как видим, все службы — от МЧС до акимата и других гос­органов — отреагировали на произошедшее. К счастью, погибших и серьезного ущерба нет, — сказал глава кабмина, в то же время заметив: — Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго и третьего этажей. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения.

Поскольку землетрясения предвидеть и предупредить по-прежнему невозможно (даже японцам это пока не под силу!), надо полагать, наш премьер выступает за усиление сейсмологической службы. Но не вчера ли надо было это делать, тем более что тревожные события о катастрофических колебаниях земной коры в последнее время участились?

Главный спасатель Алматы Нурлан АТЫГАЕВ после первых подземных толчков призвал высыпавших ночью на улицы кто в чем был горожан оставаться на воздухе до особого распоряжения, однако не сообщил (забыл в панике?), когда можно будет вернуться в дома!

Алматы не прошел испытание чувствительным землетрясением: службы сработали с заметным опозданием. Люди поддались панике, да так, что 44 человека получили травмы, спешно выбегая из домов и выпрыгивая из окон. На дорогах образовались пробки, на автозаправках и в супермаркетах — очереди и даже драки. Кто-то спешно покидал город, а кто-то провел всю ночь в школах и детсадах, где развернули пунк­ты приема населения. Таксисты, пользуясь ситуацией, задрали цены на свои услуги. Почему все произошло именно так?

Многие, скажем так, продвинутые алматинцы узнали про землетрясение буквально за минуту или считанные секунды до того, как оно произошло: уведомление на смартфоны об этом почему-то пришло не от ДЧС, который, как и все органы, вроде бы (ключевое слово!) со страшной силой тоже цифровизируется, а от… операционной системы Android. В нем было откровенно указано: “Примерная магнитуда землетрясения 6,2 балла”.

Особенно испугались жители верхних этажей многоэтажек. Угрожающе качались люстры, падали картины со стен, вещи с полок шкафов.

Практически в каждом дворе можно было наблюдать: люди выбегали из домов в сланцах, шортах, детей вынесли в пижамах, одеялах и полотенцах. Кто-то пытался разрядить обстановку юмором: в соцсетях под фото, где люди полуголые и босиком на снегу, появились шутливые надписи: “Продам квартиру на 17-м этаже. Срочно. Дешево. Торг у капота машины”.

Первая информация от ДЧС Алматы появилась только после окончания первых ощутимых толчков. Ведомство распространило видео, в котором глава этого департамента Нурлан Атыгаев обратился к горожанам и сказал, что сеть сейсмических станций зарегистрировала землетрясение 24 января (!) в 24 часа 09 минут 02 секунды. Хотя календарь показывал, что начались сутки всего лишь 23 января!

И еще к вопросу о точности. ДЧС Алматы, указав эпицентром границу Казахстана и Кыргызстана, первоначально дал координаты… Европы!.. Примечательно, что при этом ДЧС призывает верить лишь их официальной информации!

Аким Алматы Ерболат ДОСАЕВ ночью вскоре после толчков провел экстренное совещание оперативного штаба. Позже появилась информация и от директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета САРСЕНБАЕВА. Он заявил, что разрушительного землетрясения в Алматы не ожидается:

— Последние два толчка, которые ощутили алматинцы, — афтершоки. Сейсмические события идут на угасание. Поводов для паники нет.

Позже последовала поправка: с вероятностью до 70 процентов. Стало быть, возможность в 30 процентов надо держать в уме!..

— Почему не сработали сирены?

На этот вопрос ответил глава ДЧС Атыгаев:

— В Алматы функционируют 843 сирены, которые составляют 100-процентный охват населения. Сирены запускаются при фиксировании сейсмостанциями колебаний магнитудой 5,5 и более. А у нас было зафиксировано от 4 до 5 баллов. Включать сирену не было необходимости и смысла, она бы больше ажиотажа создала.

Между тем от не разрушительного, но ощутимого землетрясения в ночь на 23 января в Алматы пострадали люди.

По информации управления здравоохранения, трое получили травмы из-за того, что… выпрыгнули из окон 2-го и 3-го этажей жилых домов. Видимо, трагедия в “Аккенте”, когда во время пожара люди, спасаясь, тоже прыгали из окон квартир, ничему не научила алматинцев. Страх и паника оказались сильнее воли и здравого смысла.

По информации городского акимата, по состоянию на 17.00 23 января за медицинской помощью в стационары Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей.

Восемь человек госпитализированы (трое взрослых и пятеро детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение.

Досым САТПАЕВ – «Как подготовиться к землетрясению» — Как показала практика, часто страшен не сам кризис или форс-мажор. Больше вреда наносит отсутствие компетентности, халатность, коррупционный интерес и провал антикризисного менеджмента со стороны государственных структур. И даже в случае появления точного прогноза по землетрясению есть большой риск того, что он утонет в бюрократической системе Казахстана, где никто не захочет брать на себя ответственность за принятие решений, или же начнется традиционная межведомственная чехарда.

Как отмечают эксперты, согласно одобренным процедурам, прогноз идет в межведомственную комиссию МЧС РК, Совет безопасности РК, акиматы Алматы и Алматинской области и другие специальные структуры РК. Но большинство из этих структур за все эти годы не показали свою эффективность во время разных кризисных ситуаций.

Во время землетрясения сирены даже не работали. Хотя в обычные дни их часто включали для тренировок. Системы оповещения о землетрясении также не было. Кстати, была странная ситуация, когда некоторые владельцы телефонов с ОС Android получили сообщения от Google за несколько секунд до сейсмоударов о возможном землетрясении. Но вся проблема в том, что многим горожанам это вряд ли как-то поможет, так как такое сообщение дает им лишь несколько секунд, чтобы отойти от стекол и тяжелых предметов в квартире, из-за которых чаще всего бывают увечья. Таким образом, в большинстве случае сообщение о произошедшем землетрясении многие люди получат уже после него, как это было и в этот раз.

Власти реагировали постфактум. Но неправильно. Не было сразу смс с конкретным планом действий: что взять, куда идти, что делать. Людям меньше всего нужна информация о том, что было землетрясение. Это и так понятно. Людям нужна конкретная инструкция.

Паника росла по причине того, что большинство не знало, что делать и куда идти. Кто-то решил уехать из города, и образовались пробки. Те, кто был более подготовлен, пошел в ближайшие школы и детские сады.

Таким образом, ситуация никак не изменилась с 2006 года, как мы издали книгу «Эффект домино. Возможные последствия алматинского землетрясения» и сняли фильм «Девять баллов» с оценкой экономических, политических, демографических и прочих последствий разрушительного землетрясения в Алматы с участием широкого круга специалистов. Книга была тогда передана всем государственным структурам, которые отвечают за безопасность города. Многие предупреждения и рекомендации, которые были тогда сделаны в книге и в фильме, до сих пор актуальны, а вероятность землетрясения увеличилась.

Подготовка к разрушительному землетрясению необходима, так как опыт других стран показывает, что во время разрушительного природного ЧС в течение одной недели люди должны будут выживать сами, без внешней помощи. При этом мировой опыт показывает, что больше половины ущерба наносит не стихия, а так называемые вторичные факторы: утечки газа, пожары, выброс ядовитых химических веществ, сход селя и оползней в горной местности и т.д.

Также необходимо создание единого центра волонтерской деятельности с предоставлением складского помещения и другой необходимой инфраструктуры, которую можно было бы использовать для волонтерской деятельности. Следует определить вместе с властями и волонтерами модель использования материально-технического потенциала бизнес-сообщества во время совместной ликвидации последствий ЧС.

Ярослав РАЗУМОВ – «Угроза землетрясений – «тревожный чемоданчик» для государства» — «Мы, алматинцы, удивительно раздолбайский народ: живем в одном из самых сейсмоопасных городов мира и очень мало об этом думаем. Вспоминаем, когда видим чужие трагедии, недолго об этом говорим и снова забываем. И так десятилетиями» — почти год назад после турецкой трагедии написал я. И, к сожалению, оказался прав. От злости хочется кусать локти… Нас ведь и собственный опыт по большому счету практически не учит.

У меня сейсмофобия, ни что меня не доводит до такого ощущения ужаса, кроме ходящей ходуном квартиры. Но ведь так должно быть у всех, кто живет в сейсмоопасных регионах, это как раз пример, когда лучше пере…, чем недо… Первые выводы, которые необходимо сделать нам всем, начиная, конечно, с властей.

Необходимо КАТЕГОРИЧЕСКИ запретить перепланировку помещений без очень серьезной, профессиональной и открытой экспертизы. Формально она есть и всегда была, но что на самом деле? Мой дом на толчки той же силы сегодня реагирует сильнее, чем это было лет тридцать назад, до Эпохи Великих Ремонтов. Знаю дом, хрущевку 1960-х, где в каждом подъезде на первом этаже прошла перепланировка под офисные помещения. Как назвать людей, которые в нем живут? Обреченными? Таких примеров полно. Прорубались двери в торцовых стенах, сносились хором стены в квартирах, делались бассейны… Может, в одной квартире не опасно, а если они в половине квартир снесены?

Нужно очень серьезно и открыто обсудить вопрос застройки сейсмоопасных городов Казахстана. Я имею в виду ее плотность и этажность. Естественно, я прекрасно понимаю экономическую и социальную важность строительной индустрии: строительным компаниям надо зарабатывать и так генерировать рабочие места, стимулировать смежные отрасли. Но на кону потенциальная угроза тысячам жизней и, без натяжки, безопасность государства. Плюю три раза через плечо и делаю все остальные ритуальные действия, чтобы не дай Бог не случилось, но – если сильное, разрушительное землетрясение в одном, а то и в двух крупных городах? А у нас ведь в сейсмоопасной зоне находится практически весь юго-восток, частично юг и восток Казахстана. Пятьдесят рухнувших хрущевок не принесут такой беды, как десять новых высоток. Которые еще и упадут на соседние строения. Но суперплотная застройка опасна не только эффектом домино при разрушении домов, есть еще один фактор. Мы практически не задумываемся, почему в наших городах большие площади отводились под дворы, почему практически везде были немалые палисадники. Старые строители рассказывали, что это не от бесхозяйственного отношения к пространству, а от того, что при Союзе учитывались возможные массированные разрушения от военных или стихийных бедствий. И предусматривалось пространство для подъезда и размещения спасателей, техники, скорой помощи. Как и для того, где размещать раненых и погибших. Представим (опять же – не дай Бог!) рухнувший микрорайон из новых высоток – там ведь недели уйдут, чтобы спасателям только подобраться к середине завалов.

Дальше. Реакция и готовность населения к стихии. С этим у нас тоже плохо. Минувшей ночью одни прыгали из окон, а другие выходили на улицу и ходили прямо вдоль домов (хотя, справедливости ради, если весь район застроен «океанскими лайнерами», куда пойти-то?). Почему не объясняют профильные ведомства элементарные правила поведения? Мне довелось оказаться во время ощутимых толчков в Таджикистане и на Кипре, так вполне адекватно люди себя вели. Какая-то разъяснительная работа у нас есть, сам года два назад водил сына на семинар в алматинском департаменте ЧС, и организовано было все вполне эффективно. Но этого мало. Нужна служба продвижения этих знаний, специалисты должны ходить по организациям, школам, вузам и рассказывать это. А посещать эти лекции люди должны в обязательном порядке.

Однако, ведь есть в истории примеры, когда даже в не слишком эффективных, коррумпированных системах и власти, и население в этой теме брались за ум. К сожалению, эта наука и до них доходила ценой больших трагедий. Наверняка, не будучи специалистом, а будучи только сильно боящимся землетрясений человеком, я что-то в этой статье оценил неверно, а что-то упустил. Но, наверное, в целом сказанное вполне очевидно. Все эти меры должны как бы «стоять у порога» государственной политики, как «тревожный чемоданчик» в наших квартирах.

Татьяна ПАНЧЕНКО – «Эксперты о землетрясении: власти провалили информационную работу» — «У нас власти не готовы ни к каким критическим, чрезвычайным ситуациям, – уверена независимый эксперт по народонаселению Аида АЛЬЖАНОВА. – Тому подтверждение – Қаңтар, когда несколько дней алматинцы не получали никаких сообщений от органов ЧС, которые практически каждый день оповещают горожан, например, о тумане и опасности схода лавин». Как отметила собеседница, алматинцам обязаны были сообщить, например, на каких улицах нельзя появляться – там стрельба. «Из-за этого пострадали мирные жители, которые по незнанию проезжали у мест столкновений», – напомнила эксперт.

Неважно, беспорядки, землетрясение или пожар – принцип подготовки один: ты должен знать, как себя вести и быть готовым, подчеркнула Аида Альжанова.

«Доказано: чаще всего люди гибнут от паники. Посмотрите – нет ни одного разрушения в городе, но 44 человека пострадали, – развела она руками. – Это те, кто выбегал, прыгал с высоты и т.д.»

Глава ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА сомневается, что к разрушительному землетрясению можно быть готовым, но убеждена, что «настороженность сейсмозоны должна присутствовать, а она у нас не формируется, больше надеются на то, что пронесет».

«В условно материальной базе — проблемы качества застройки, ее плотность, состояние энерго- и теплоинфраструктуры. В этом вопросе нет открытой, публичной сейсмоэкспертизы, и мы только можем надеяться, что она проводится, – сказала она. – Вторая часть – информационно-разъяснительная. И в этой части видно, что по идее у коренных алматинцев должен быть доведенный до автоматизма алгоритм действий во время землетрясений. Но он у многих отсутствует. А что уж говорить о новоприбывших, которые выбегали из домов и уезжали из города, создавая пробки и панику. Так что настороженность должна быть, основанная на точном понимании алгоритма действий, а на это должны работать все горожане».

Для директора Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгения ЖОВТИС также очевидна неготовность ни властей, ни населения к землетрясению, что и продемонстрировала ночь на 23 января.

«Было видно, что у коренных алматинцев, которые уже переживали такое, паники было значительно меньше и больше было адекватных действий. Но одновременно было очевидно, что власти полностью провалили нормальное информирование населения о землетрясении. Причем речь идет об Алматы, городе, который находится в сейсмоопасной зоне. И в таких условиях госорганы больше информации дали о том, где собираться, чем базовых сведений о землетрясении. Например, о том, что с высоких этажей не следует убегать, а нужно прятаться в безопасных местах в квартире. Что после основных толчков идут афтершоки, которые обычно значительно слабее, и что тогда не стоит бояться. А люди, наоборот, начали уезжать, создали пробки».

Не совсем согласен с другими опрошенными известный блогер, партнер юридической компании Grata International Ержан ЕСИМХАНОВ. В своем Telegram-канале он написал, что «несмотря на всю критику, акимат и ЧС отреагировали довольно четко». «Были на связи, совещания проводили, центры сбора работали, людей там встречали и поили чаем. Точно знаю, что полиция помогала эвакуировать отдельные многолюдные ЖК. Не было явных провалов в коммуникациях, не видно было мародеров, и чувствовалось, что какая-то администрация в городе есть. То ли из январских событий двухлетней давности сделали выводы, то ли Досаев (аким города Ерболат Досаев – F) действительно администрирует лучше, чем общается с горожанами», – перечислил Есимханов, но тут же перешел к негативным моментам.

Первый – ложь о пробках. «Непонятно, почему в какой-то момент все официальные источники дружно стали врать о том, что в городе нет пробок. Пробки были, и огромные, множество видео тому подтверждение. Главный вывод – при серьезном землетрясении алматинцы массово будут выбираться из города», – написал инфлюенсер, посоветовав в подобных случаях выставлять экипажи дорожной полиции на ключевых трассах из города сразу после первых серьезных толчков для регулирования выезда.

Второй момент – оповещение, которого не было. Сирены не включились, смс-уведомления пришли поздно, что, считает Ержан Есимханов, «как раз и привело к панике, в результате которой пострадали люди».

В качестве выводов блогер рекомендует жильцам многоэтажек заранее «осмотреться и понять, где ближайшее безопасное место вдали от домов, до которого можно добраться за минуты». Также держать под рукой тревожный рюкзак с документами и лекарствами, а в машине – запас воды. Объяснить детям, что нужно делать. «Ну и акимат с ЧС, я надеюсь, займется оборудованием таких зон, причем оперативно», – заключил Ержан Есимханов.

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