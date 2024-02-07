Война Миров. Ворованные деньги, снаряды и дронница

Пространство «договорняков» между Россией и Западом сокращается

Бельгия подсказала коллегам по коллективному Западу как «грамотно» оформить сворованные российские госактивы. Идея так себе, ибо уши конфискации ослиных размеров и торчат при любых ракурсах, однако политическое решение принято. Ким Чен Ын тем временем щедро отсыпает Кремлю снарядов на фоне сокращающихся поставок боеприпасов НАТО для ВСУ. Зато Киев демонстрирует очевидный прогресс в производстве и применении беспилотников. Поле боя становится все более весомым аргументом в «переговорах» по поводу нового мироустройства.

«Деньги суть артерия войны», – говаривал Петр I в начале XVIII века. В Европе, куда он активно прорубал окно, об этом помнят. ЕС одобрил выделение Украине 50 млрд евро экономической помощи на четыре года – проголосовали все 27 стран-членов. Из них Киев 17 млрд получит в форме безвозвратной поддержки и 33 млрд кредитами. Первый транш в размере 4,5 млрд евро должен поступить в марте.

В Бельгии на специальном счете Euroclear собран 191 млрд евро (округленно) из замороженных российских активов, которых Евросоюз, США, Швейцария, Канада и Япония совокупно отняли на $300 млрд (оценка Минфина РФ). За 2022-ой год Банк Euroclear получил доходов от денег Москвы на 821 млн евро, а за 2023-ий – 4,4 млрд. С этими 5,221 млрд евро пока еще нет юридического решения каким способом передать Украине. А вот доходы 2024 года будут отправляться в Киев.

Еще под замороженные российские активы в Евросоюзе станут выпускать долговые обязательства, деньги от которых пойдут для нужд Незалежной. Счет к оплате за них предъявят Кремлю. Тот, как подсказывает логика, платить за войну против себя не будет. Тогда инвесторы в «российские» ценные бумаги получат возмещение из активов России, собранных «уважаемыми партнерами» на счетах Euroclear.

За «паровоз» пошел Евросоюз, поскольку в США сейчас «заминка» между республиканцами и демократами, а война в Восточной Европе не ждет и требует ресурсов постоянно. К тому же всем заинтересованным игрокам нужно посмотреть, как на ноу-хау от бельгийцев отреагируют крупные инвесторы с Востока и Юга. Имидж страны (союза государств) с низкой геополитической ответственностью никак не способствует монетизации, но важны конкретные цифры.

Что касается собственно Российской Федерации, то по данным из открытых источников активы недружественных государств на ее территории превышают $280 млрд. В том числе $15 млрд размещены в евробондах и 1,5 трлн рублей в ОФЗ (облигации федерального займа). Что пограбить в ответ тоже есть и в основном оно европейское. Как отмечают финансовые и экономические аналитики, прогонозировать последствия предпринятых ЕС шагов очень трудно, поскольку сам масштаб конфискаций на редкость большой, с массой спорных моментов, а геополитическая ситуация продолжает идти в разнос.

Если деньгами Евросоюз Украине пусть и со скрипом (в 2024-ом относительно 2023-го получается меньше), но помогает, то с боеприпасами дела сложнее. Обещанный 1 миллион снарядов от европейских членов НАТО Киев не получил. Причины называются разные, но в первую очередь экономические. Тот же «Рейнметалл» готов выпускать больше танков и снарядов, но под соответствующее долгосрочное финансирование. Федеральное правительство Германии такого обещать не может, ибо его экономические полномочия распространяются только на собственную каденцию. Дополнительные проблемы создает масса избыточных институтов (как собственно немецких, так и по линии Евросоюза). В итоге оружейные бароны резюмируют: будут длинные деньги – обращайтесь.

Поскольку в России все секрет и ничего не тайна, то уже известно, что от КНДР по контракту 2023 года закупается 10 млн снарядов. Более 2 млн северокорейцы уже отгрузили, а оставшиеся в течение 2024-го поступят железобетонно, поскольку произведены еще при Ким Чен Ире и находятся на складах. Меньше уверенности относительно тех 4,6 млн снарядов, которые в текущем году должен произвести российский ВПК.

Известны даже названия кораблей – «Майя», «Ангара» и «Мария» – которые перевозят боеприпасы из порта Раджин (по другой транскрипции Наджин), административно входящего в город Расон, в гавани Российской Федерации. Все эти суда под санкциями правительства США с 2022 года, а потому бояться им уже нечего. По железной дороге снаряды через границу тоже идут.

Еще в сделку вошли 500 артиллерийских систем калибров 122 и 155-мм, однако им требуется модернизация, на которую уйдет полгода. В общем, на фронте эти самоходки раньше апреля появиться не должны, но если работники российских оборонных предприятий проявят трудовой энтузиазм, то возможно ускорение.

По данным немецких СМИ, в феврале ВСУ выпускают 2 тысячи артиллерийских снарядов в сутки (в январе было 3 тысячи) против 10 тысяч с российской стороны. Проблема не только в том, что 1 к 5 – это мало для полноценной обороны, но и в том, МО РФ может довести настрел боеприпасов до 20-30-40 тысяч в сутки, поскольку Ким Чен Ын об этом позаботился.

Еще ВКС России по всей линии фронта кидают управляемы планирующие авиабомбы (УПАБы), где самый популярный вес 1500 кг. В 2023 году сперва отмечались одиночные атаки, потом очаговые, а теперь это массовое оружие.

На сегодняшний день самым чувствительным для Москвы ответом Украины стали беспилотники. Бой 30 января под Новомихайловкой по идее должен войти в учебники военной истории. В этот день несколько десятков FPV-дронов (это беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота) в исполнении камикадзе «размотали» российскую колонну бронетехники. Из 12 единиц были подбиты 10.

Потом покинувших танки и БТРы военнослужащих атаковали FPV-дроны профиля «бомбардировщик» (сбрасывают разнообразные боеприпасы для уничтожения живой силы). При этом ни один артиллерийский снаряд ВСУ не использовали. По словам Валерия Залужного (украинский главком) до снарядного голода 60-80% всех задач его армии решались артиллерией.

Сложилась украинская тактика, когда запускают «Бабу Ягу» (общее название промышленных беспилотников сельскохозяйственного назначения, переделанных под боевые задачи; имеют большую грузоподъемность, хорошую навигацию и автономный ход) со «Старлинком» в качестве ретранслятора, а она уже наводит дроны-камикадзе.

Сначала FPV-дроны ВСУ орудовали в 10-километровой зоне от ЛБС (линия боевого соприкосновения), а теперь радиус интенсивного применения беспилотников вырос до 20 км. Из-за этого даже на те российские САУ, которые ведут огонь из глубины обороны, теперь в спешном порядке ставят подавители дронов.

Российская сторона тоже не стоит на месте. «Шахиды/Герани» когда идут группой по маршруту, то если один из дронов сбит, то следующий самостоятельно меняет азимут на 5-10 км. Однако все отмечают такой факт, что линейка беспилотников ВСУ более широкая по выполняемым задачам и масса-габаритным характеристикам.

Русские инженеры наделали много интересных действующих моделей дронов, но в серию они не идут. Одни эксперты такое положение вещей объясняют коррупцией, поскольку военные заказы – это серьезные деньги при «соответствующем» подходе. Другие во главу угла наблюдаемого негатива ставят некомпетентность. Лицам, ответственным за принятие решений в сегменте беспилотной авиации, не хватает интеллекта, чтобы быстро уловить перемены на поле боя. В пользу этой версии говорит и то, что у России и Украины уровень коррупции базово одинаковый, тогда как управленческие решения разные.

Негибкая система приема новых видов техники на вооружение – тоже частный случай общей некомпетентности. Поскольку понимающие ситуацию управленцы систему «принятия-производства» подстраивают под требования жизни. Подход «чем меньше схема подходит для жизни, тем хуже для жизни» – ущербен в своем изначальном посыле. Схему нужно менять под жизнь.

Интенсивное развитие дронницы не только меняет возможности противоборствующих сторон непосредственно на поле боя, но и в плане нанесения ударов по глубокому тылу противника. Если Россия до любой точки Украины может дотянуться «Искандером» или «Калибром», то Киев отвечает разработкой дронов с радиусом действия 2000 км (на 1000 км у ВСУ уже летают минимум 7 видов беспилотников разных типов). Это уже не НПЗ в Волгограде. С такой дальностью можно атаковать военные заводы на Урале, куда гитлеровская авиация в период Великой Отечественной войны не дотягивалась.

Дроны так или иначе высвечивают самые разнообразные проблемы в российском обществе и государстве. Технологический предприниматель Михаил Кокорич, например, отказался от гражданства РФ, перебрался в Швейцарию и разрабатывает ударные беспилотники для Украины. Интересен проект аэроторпеды от его компании Destinus. По заявленным характеристикам как раз 2000 км дальности.

Все вместе указывает на то, что Запад и Россия намерены весьма серьезно «вздуть» друг дружку. Из-за этого разговоры про приближающийся «договорнячок» относительно Украины поутихли. Зато все больше признаков вхождения в раж с двух сторон. Даже боевые действия на Ближнем Востоке накала противостояния в Восточной Европе не сбивают. Каждому региону свой пожар.

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