Что волнует душу казаха в первой декаде февраля

Назира ДАРИМБЕТ – «Почему суды отказывают автору книги «Томирис» в иске к Назарбаевым?» — Автор романа «Томирис» Ержан Орымбетов подал иск в суд на экс-президента Нурсултана Назарбаева и его дочь Алию за нарушение авторских прав, с требованием выплатить 50 миллионов тенге, пишет Stan.kz. Но Алмалинский районный суд отказал ему. Иск должен быть подан по месту жительства ответчиков, заявили в суде.

Затем Орымбетов подал иск в суд Астаны по гражданским делам в сентябре 2023 года, но ответа пока не было. В суде от истца потребовали адрес и ИИН ответчиков. Писатель обратился к президенту, но и это не помогло. Зато суд потребовал заплатить государственную пошлину — 1,5 миллиона тенге, хотя, когда нарушаются авторские права, истец освобождается от пошлины.

Напомним, фильм «Томирис» вышел на экраны в сентябре 2019 года, его бюджет составил 3 миллиарда тенге, режиссером выступил Акан Сатаев. Автор сценария — Темир Жаксылков, продюсер — Алия Назарбаева.

«Когда я посмотрел фильм, понял, что это плагиат. Сюжет фильма, диалоги и сцены взяты из моей книги без моего разрешения. Я написал письмо в министерство, а мне ответили, что совпадения в фильме случайны», — говорит Ержан Орымбетов.

В целом автор нашел 56 совпадений в фильме и одинаковый сюжет с его книгой.

После выхода фильма он рассказал СМИ, что в 2013 году написал книгу «Томирис» и отправил ее в Министерство культуры и спорта РК, а также Нурсултану Назарбаеву с предложением снять по ней фильм.

Сразу же после публикации на него началось давление: домой заявились полицейские, были проколоты шины его автомобиля и взломан почтовый ящик.

Примет ли в конце концов суд его иск и чем окончится на этот раз его противостояние с Назарбаевыми?

Информационные сайты и газеты стали отказываться от участия в государственных закупках, которые проводит управление внутренней политики Жамбылской области, пишет телеграм-канал Dala Inside.

По информации канала, причина кроется в неких посредниках, которые якобы просят 70% «отката» от суммы договора за победу в конкурсе на информационный заказ. Это своего рода рекорд, отмечают авторы публикации.

«СМИ, которые не хотели портить отношения с управлением внутренней политики Жамбылской области, просто вежливо отказались от участия в тендерах. Но представители двух местных СМИ собрали материалы. Они намерены их представить Антикору», — пишет канал со ссылкой на свой источник.

Авторы поста отмечают, что областным управлением внутренней политики области сейчас руководит очень опытный специалист, идеолог Улана Сламбекова.

«Улана не имеет прямого отношения к появлению посредников в тендерах. Скорее всего, эта напасть появилась благодаря ее подчиненным. Но тем не менее, как отмечает инсайдер, есть некоторая халатность по контролю за работой сотрудников и борьбе с коррупцией. Как бы там ни было, Жамбылская область удивила СМИ своей жадностью. Уронила себя в глазах многих главных редакторов. И это не может не сказаться уже в ближайшее время. Поговаривают, что якобы отдельные собственные корреспонденты изданий уже получили заказы на критические материалы в адрес Жамбылской области», — утверждается в посте.

В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина делает мужу «сюрприз» — она привела вторую жену прямо во время празднования дня рождения супруга.

Видео, возмутившее казахстанцев, предположительно сделано в Актобе. На нем группа людей сидит за столом, отмечают событие, произносят тосты в честь виновника торжества. Слово дают его супруге, которая после поздравления говорит: «Хочу сделать тебе подарок, о котором ты давно мечтал», и приглашает молодую женщину. Та входит с тортом в руках, на котором надпись: «Семье Султановых токал от любимой байбише».

Было ли это всерьез или всего лишь пранк — неизвестно. Однако видео вызвало возмущение пользователей в комментариях.

Свое мнение по этому поводу выразила и общественная деятельница Тогжан Кожалы, которая в свое время тоже была согласна на токал.

«Лично я за запрет. Как видите, общество до сих пор невежественно в этом вопросе и поэтому те, кто ратует за многоженство, точно не готовы. Все это превращается в скотный базар: где захотел — купил, захотел — продал, как скот, любую девушку. Ну, что сказать этим двум женщинам? Вы еще не знаете, с какой проблемой столкнулись. И байбише, и ее муж — тупые, и токал, и все те, кто хлопает им. В свое время я тоже чуть не стала под внешним давлением такой тупой. Слава Аллаху, он меня от этого уберег. Как показало время, ни к чему хорошему такие инициативы в нашем обществе не приводят», — написала она на своей странице в Facebook.

Жители ауыла Бисат Жанакорганского района Кызылординской области решили подарить районной поликлинике машину скорой помощи, которую привезли из Южной Кореи, но оказалось это не так-то просто. Об этом мужчина по имени Багдат рассказал в социальных сетях, пишет kaz.365info.kz.

«Мы с одним из сельчан объединились, купили на свои деньги эту машину, привезли из Южной Кореи. Отправили по адресу районной поликлиники. Но не можем сделать «растаможку» вот уже 1,5 месяца. Почему? От нас государственные органы регистрации требуют за это 2500 МРП, или 9,2 миллиона тенге, как за грузовую машину. Но это же не машина, которая перевозит две-три тонны груза, она же будет возить людей. Сейчас в районе ездит старая машина скорой, которая разваливается на глазах. При этом мы не можем растаможить эту машину. Если нам ее разрешили зарегистрировать, хотя бы по категории М-1, мы бы смогли заплатить 3 миллиона тенге и оформить ее сами. Мы ее купили на свои деньги, хотели подарить, сделать народу добро. Ну, сделайте хотя бы облегченную регистрацию. Она уже столько времени стоит впустую. Как можно так издеваться над народом!», — говорит мужчина на видео.

«Получит ли бывший аким должность?» — Скандально известный бывший аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, говорят, вышел из депрессии, но в «Новом Казахстане» пока есть негласный запрет брать его на какую-либо должность, пишет телеграм-канал DALA INSIDE.

По информации источника канала, резюме экс-чиновника заносили уже во многие кабинеты, но возвращали обратно.

Габидулла Абдрахимов был в глубокой депрессии после того, как лишился должности и расстался со своей возлюбленной в Лондоне. Он разругался с комментаторами в Facebook и удалил аккаунт в социальной сети, сейчас пользуется только Instagram.

По словам источника канала, из депрессии его вывела работа, а точнее торговля оливковым маслом:

«Сейчас он занимается тем, что привозит в Казахстан и другие страны Центральной Азии из Испании оливковое масло и овечий сыр. Но заработки не такие, как раньше на госслужбе. Поэтому Абдрахимов перешел в режим «эконом».

Его верный партнер Данат Жумин, не сумевший найти работу, после того как Абдрахимов ушел с должности, теперь путешествует по Европе. Жумин работал с ним в 2017-2018 годах в Шымкенте, а до этого в партии «Нур Отан». Именно Жумин сформировал образ и имидж Абдрахимова, по данным источника, и на это в свое время якобы ушло около 50 млн тенге.

Хостел «Almaty», в котором в результате пожара погибли 13 человек, был в залоге у Halyk Bank и сдавался в аренду, сообщает Dalanews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.

По факту пожара и гибели людей было возбуждено уголовное дело.

«По данному факту было арендатор помещения был помещен под арест. В настоящее время межведомственная следственная группа прокуратуры Алматы проводит досудебное расследование с целью полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств дела», — сообщил заместитель прокурора Жандос Абдибаев.

30 ноября 2023 года в Алматы случился пожар в хостеле «Almaty». Погибли 13 человек, среди них иностранцы и казахстанские граждане. На сегодня личности всех погибших установлены.

Как известно, крупнейший банк Казахстана Halyk Bank принадлежит холдингу «АЛМЭКС» и The Bank of New как номинальному держателю акций. А конечными владельцами холдинга АЛМЭКС являются Тимур и Динара Кулибаевы, зять и дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева, напоминается в заметке.

Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««50 тысяч долларов за ребенка»: как иностранцы покупали казахстанских сирот 20 лет назад» — На портале Аdyrna.kz опубликовали материал с высказыванием Бекболата Қаржана о том, как казахстанские дети, проданные за границу 19-20 лет назад, начали возвращаться в страну.

«Дети, которые были проданы за границу 19-20 лет назад, начали приезжать в поисках своих родителей. Поскольку тысячи младенцев были вывезены за границу, я думаю, что это только начало. Каждый из них оценивался по 50 тысяч долларов», ― пишет автор.

По словам Бекболата Қаржана, в будущем поток этих детей будет увеличиваться.

«Когда многие из них будут возвращаться, владея науками и изобретениями, многие из наших обывателей и невежд будут притеснять этих детей. Наше общество никогда не хочет перемен», ― высказался Бекболат Қаржан.

По его словам, если бы мы не были обществом с большим количеством «обывателей и невежд», эти малыши не были бы проданы иностранцам.

«Все, что мы говорим о чистоте крови, заботе о сиротах ― все брехня. Иностранцы покупали наших детей не за их чистую кровь, а потому, что в стране было слишком много сирот», ― высказался автор.

Актриса Дариға Бадықова ответила на критику ее фильма «Таптым-ау сені», пишет Skifnews.kz.

«Есть люди, которые принижают народ, говоря: “Народ деградирует, уровень населения достиг такого уровня”. Хочу задать им вопрос: а кто ты, чтобы заниматься манипуляцией, прикрываясь народом?! Это касается всех, будь то Ермек Турсунов или кто-то еще. Уровень населения значительно вырос. Сейчас в телевизоре каждого дома транслируется около тысячи каналов. Народ сам выбирает, что смотреть», ― заявила Бадықова.

Она подчеркнула, что сейчас не далекие 90-е, когда люди смотрели всего три канала. Поэтому неправильно принижать народ и ставить себя выше него.

«Народ по-разному воспринимает искусство. У народа есть душа, есть сердце, есть жизнь и семья. Любой желающий может лежа дома посмотреть любой фильм в желаемом жанре. А когда его снимаем мы, оказывается, что “такое нельзя смотреть и нужно подавать в суд”. Мнение, что “кино должно воспитывать зрителей” ― ошибка. Я, наоборот, хотела бы, чтобы фильм привел к мысли о том, как поступать не нужно», ― заключила она.

RATEL.KZ. «На свиней выделяют в 40 раз больше, чем на лошадей» — Abai.kz: Шошқаға бөлінген қаржы жылқыдан 40 есе көп (На свиней выделяют в 40 раз больше, чем на лошадей).

Abai.kz опубликовал депутатский запрос Казыбека ИСЫ, где мажилисмен просит правительство пересмотреть вопрос выделения субсидий на коневодство.

«Нужно выделять субсидии на коневодство и включить конину в список государственных закупок», — требует депутат.

«Согласно данным Акмолинской области нет потерь скота и все отлично, все же письма, дошедшие до нас, и четкие информации на страницах газет «Егемен», «Қазақ үні» и «Айқын» говорят об ином», — возмущается Казыбек Иса.

«В животноводстве на все есть субсидии, даже на свиней, а на лошадей, которые считаются одним из главных животных для нас, нет нормальных субсидий. В прошлом году было выделено на разведение свиней больше в 40 раз, чем на лошадей. Не понимаю, в чем секрет особой заботы о свиньях, если большинство населения в стране не ест свинину?», — заявил он.

Zhasalash.kz: Тасмағамбетова қайырымдылығын неге жасырып жүр? (Почему Тасмагамбетова скрывает свою благотворительность?).

Дочь Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА Асель ТАСМАГАМБЕТОВА потратила 14 861 505 000 тенге на благотворительные мероприятия в 2023 году через фонд «Саби», который она сама основала. Об этом пишет Zhasalash.kz.

Согласно статье, эти деньги были собраны у разных компаний и отдельных лиц. Однако нет никакой информации о том, какие именно учреждения и отдельные лица проявили щедрость.

«За чей счет Асель Тасмагамбетова выплачивает зарплату сотрудникам своих фондов? Кому какая поддержка была оказана? Какие именно люди решили свою проблему? Невозможно найти ответы на эти вопросы», — негодует автор.

Также автор пишет, что по словам налоговых экспертов, учреждения, занимающиеся благотворительностью, освобождены от налогов на средства, полученные от пожертвований.

Stan.kz: «Әскерилердің 90%-ы несиеге белшесінен батып отыр»: Қазақстандық қарулы күштер қызметкерлері жанайқайын жеткізді (90% военнослужащих погрязли в кредитах: сотрудники Вооруженных сил Казахстана рассказали о своем бедственном положении).

На портале Stan.kz были опубликованы комментарии нескольких сотрудников Вооруженных сил РК (пожелавших остаться анонимами) касательно социального положения военнослужащих.

«Я являюсь военнослужащим по контракту. В данное время хочу уволиться. Потому что никаких условий нет, зарплата маленькая, мне попросту не хватает денег на свою семью. Работа с 07:00 утра до 19:00-20:00 вечера. Все же бывает, что работаем до 23:00-00:00. Я устал от того, что не могу уделить время для своей семьи. Нас не обеспечивают необходимой одеждой. Живем мы в арендной квартире. От зарплаты до зарплаты. Поэтому 90% военнослужащих погрязли в кредитах. Мы хотим получить квартиру по военной программе, но ее усложнили до невозможности. Сложно даже принять участие в самом конкурсе. Программа закрывается за 5–7 минут. Поскольку очень много желающих», — сетует военнослужащий.

Согласно автору свыше 17 000 военных уволились из-за низких зарплат.

