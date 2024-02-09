«Личный порученец Токаева, поднявшийся вверх». «Казахстан теряет шансы на прогресс, правильнее будет говорить о регрессе». «Мы – в режиме «пост-колония». «После выборов политическая арена была полностью зачищена». «Как Бэтмен Досаев «спасает» Алматы»

Сетевой Казахстан 9 февраля 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстан теряет шансы на прогресс» — Одно из самых важных свойств государства – это способность к прогрессу. И здесь у меня для читателя плохая новость: у Казахстана с этой способностью все очень неблагополучно, правильнее будет говорить о регрессе, а не о прогрессе. На это указывает динамика Индекса трансформации Бертельсмана. С Демократией у Казахстана дела обстоят совсем неблагополучно. С Экономикой в Казахстане дела обстоят получше, чем с Демократией. При том, что есть явный тренд на ухудшение способности к экономическому развитию, наша страна, тем не менее, не относится к аутсайдерам. По качеству государственного управления у Казахстана не все благополучно – его оценки хуже средних оценок по всем странам и странам из верхнего сегмента средних доходов.

Марлен ЗИМАНОВ – «Завершился ли внешний контроль над нашей страной?» — Казахи сумели сохранить свою государственность даже после того, как находились под внешним управлением. Но это привилегия, которую нужно отстаивать каждому новому поколению… Но, к сожалению, мы унаследовали эту вторичность и продолжаем жить в режиме догоняющего развития. Так где мы? В первом мире нас нет. Второго мира самого уже нет. Третий мир развивающихся стран нас уже обогнал. Так что, мы – в новом для себя, в Четвертом мире межцивилизационного безвременья. Мы – в режиме «пост-колония».

NOVGAZ . COM . Аркадий ДУБНОВ, политолог – «Личный порученец Токаева, поднявшийся вверх» — Еще одним примечательной характеристикой нового премьера выглядит, судя по всему, его внеклановый статус. Во всяком случае, в Казахстане пока никто еще не успел поделиться специфическими сливами о близости Бектенова к каким-либо группировкам финансово-промышленного олигархата страны, в том числе, к некогда всемогущей Семье экс-елбасы. Более того, в этих группировках могут испытывать определенные опасения из-за появления у руля страны бывшего шефа Антикора, службы, которая должна быть хорошо осведомлена о разных греховных с точки зрения закона склонностях казахстанского олигархата. В Казахстане становится все увлекательнее…

TENGRINEWS . KZ . «Олигархи, возврат активов и «Старый Казахстан». Кулекеев в проекте ODAGAI» — Известный экономист Жаксыбек КУЛЕКЕЕВ в интервью рассказал о механизме возврата незаконно приобретенных активов, неготовности определенных представителей «Старого Казахстан» к переменам, олигархах и борьбе с коррупцией на самом высоком уровне — К сожалению, от привычек отойти очень сложно.

Почти 30 лет мы жили в одних условиях, в одной системе, где не всегда законное решение ценилось. Наоборот, подкуп чиновников, использование административно-властного полномочия либо других способов для получения каких-то выгодных решений для себя стало нормой… Но тем не менее сейчас уже ситуация меняется. Меняется в лучшую сторону.

VLAST . KZ . «После выборов политическая арена была полностью зачищена» — После Январских событий 2022 года в Казахстане президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ пообещал полное обновление политических институтов и реформы в стране. Вслед за этим оппозиционные группы попытались наконец зарегистрировать свои партии, а часть — прорваться в представительные органы во время выборов. Ни у кого из них ничего не получилось. С тех пор многие активисты подверглись гонениям, оппозиционные лидеры получили реальные и условные сроки. Несмотря на это, они продолжают вести борьбу на разных уровнях. Власть поговорила с активистами разных политических групп о произошедшем за последние годы и их планах.

LITER . KZ . «Средний бизнес захлебнется в налогах, или Что эксперты говорят о новом кодексе» — Как только в Казахстане объявили о разработке нового Налогового кодекса (по поручению президента), предприниматели увидели в этом возможность решить многие административные проблемы бизнеса в стране. Но в то же время и насторожились, ведь очевидно, что реформы в целом будут рассчитаны на увеличение налоговых сборов, но пока неизвестно — за чей счет. Liter.kz разбирался, какая нагрузка лежит на среднем бизнесе сегодня и куда ее может перекосить завтра.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Депутаты подозревают правительство РК в саботаже закона о букмекерских конторах» — Депутат Елнур БЕЙСЕНБАЕВ заявил, что правительство умышленно затягивает принятие законопроекта о регулировании деятельности букмекерских контор и борьбе с лудоманией в Казахстане. По его словам, этот документ начали разрабатывать 1,5 года назад, он до сих пор не поступил на рассмотрение в парламент… В ответ на эти обвинения вице-министр туризма и спорта РК Мирас ТУЛЕБАЕВ заявил, что правительство не держит законопроект намеренно, но признал, что ведомство сталкивается с элементами лоббизма со стороны НПП «Атамекен».

SPIK . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Спасет ли наш спорт изгнание из него олигархов, к чему призывают мажилисмены?» — Пример Ермурата БАПИ воодушевил других его коллег-мажилисменов, которые, осмелев, тоже решили высказаться о причинах кризиса в казахстанском спорте, в том числе о пагубном влиянии на него со стороны олигархата. И многие СМИ принялись активно тиражировать их откровенно популистские заявления. А затем охотно распространять как уже почти свершившийся факт инсайд о том, что парень из народа Геннадий ГОЛОВКИН сменит родившегося с золотой ложкой во рту Тимура КУЛИБАЕВА на посту президента Национального олимпийского комитета… Что касается Национального олимпийского комитета, руководимого Тимуром Кулибаевым, то это общественное объединение выполняет, главным образом, представительские функции и не оказывает сколь-нибудь серьёзного влияния на подготовку и результаты казахстанских спортсменов.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Пенсионер в нашей стране – бесправен»: что говорят о ЕНПФ эксперты?» — Экс-министр социальной защиты населения РК Байкарим ТУТЕНОВ — «Желание воспользоваться чужими деньгами – это обыкновенное рэкетирство. Половина средств ЕНПФ сегодня направлены на закрытие валютного баланса и закрытие бюджетных дыр через ценные бумаги нацбанка и министерства финансов. Строители лоббируют интересы строительства, работники здравоохранения лоббируют свои интересы и так далее. А кто будет лоббировать интересы пенсионеров?». Он добавил, что сама передача управления пенсионными активами Национальному банку была ошибкой. Ведь ЕНПФ – это структура государственная, и, так или иначе, ему приходится балансировать между интересами государства и граждан. «Каждый пенсионер должен быть действительным владельцем накоплений, а не номинальным. Сейчас же пенсионер в нашей стране – бесправен», — говорит Байкарим Тутенов.

CARAVAN . KZ . ««Сама напросилась»: виноваты ли казахстанские женщины в том, что их бьют дома» — Ранее казахстанскую общественность удивили слова депутата Анаса БАККОЖАЕВА о том, что причиной, по которой мужчины бьют своих жен, являются сами женщины. С депутатом не согласился заместитель министра внутренних дел Игорь ЛЕПЕХА. Он заявил, что вне зависимости от причин драки насилие есть насилие, и за побои нужно отвечать по закону. Такой ответ замминистра МВД дал в кулуарах Мажилиса после презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

TIME . KZ . «Смертельный поток» — Оползень в Медеуском районе Алматы, накрывший два дома, где погибли четыре человека, не стихийного характера, а техногенного. Специалисты называют несколько причин схода грунта, и все они связаны с деятельностью человека. Наши корреспонденты побывали на месте трагедии. На место прибыл аким города Ерболат ДОСАЕВ. Он сообщил, что недавно в Алматы приняли новый план детальной планировки (ПДП), который предусматривает создание зеленых зон, в которых нельзя что-либо строить. И тот участок, где сошел оползень, как раз находится в такой зоне.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Как Бэтмен Досаев «спасает» Алматы» — Как говорят полицейские: «Нет тела – нет дела». То есть пока вы не сгинете в техногенной катастрофе, ДОСАЕВ не почешется и не сменит гламурные туфли на не менее гламурные резиновые сапоги, чтобы соответствовать образу Бэтмена в медийном пространстве…

При таком обилии надзорных и контролирующих служб вроде бы невозможно начать незаконное строительство, разрушать годами природу и разлагать системы жизнеобеспечения, выкачивая максимальную прибыль. Тем не менее новые незаконные ЖК возводятся десятками, падают трубы электростанций, облитый не той жидкостью самолет теряет управление и врезается в незаконные постройки в запретной зоне, сползают горы и люди гибнут от прорыва дамб.

AZATTYQ . ORG . «До массовой гибели лебедей в Караколь сбрасывали сточные воды. Что будет дальше?» — После массовой гибели лебедей на озере Караколь в Мангистауской области чиновники пришли с внеплановой проверкой в отель Rixos, который сбрасывал сточные воды в водоём. По результатам проверки возбудили два административных дела. Вскоре отель сообщил о демонтаже сливной трубы. Экоактивисты призывают власти провести проверки всех объектов на берегу озера и усилить защиту местности, где обитают краснокнижные птицы.

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