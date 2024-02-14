«Меняющийся Казахстан в меняющихся условиях». «Sohu: Казахстан озадачил Россию, указ Токаева № 446 стал сюрпризом для Москвы». «Последний вагон: от кого стоит ждать быстрого побега из Казахстана». «Сколько чиновников кормят казахстанцы?»

Сетевой Казахстан 14 февраля 2024г.

IA — CENTR . RU . «Меняющийся Казахстан в меняющихся условиях» — Январские беспорядки в 2022 году запустили масштабные внутриполитические процессы. В первую очередь они были связаны с устранением двоевластия, сложившегося после отставки Н. Назарбаева. О внутренней и внешней политике Казахстана после январских событий читайте в работе Елены ИОНОВОЙ.

ABNEWS . RU . «Sohu: Казахстан озадачил Россию, указ Токаева № 446 стал сюрпризом для Москвы» — По словам китайских журналистов, текущая обстановка в Казахстане все больше напоминает сериал «Игра престолов», так как внутренняя ситуация достаточно запутанная. Об этом сообщает издание Sohu. АБН24 представляет эксклюзивный пересказ статьи. «Без предупреждения президент Казахстана Токаев несколько дней назад подписал указ № 446», — отмечают авторы китайского издания. Несколько дней назад стало известно, что Касым-Жомарт ТОКАЕВ своим указом отправил в отставку все правительство страны во главе с премьером Алиханом СМАИЛОВЫМ. Не прошло и пары дней, как было объявлено имя нового премьер-министра, им стал Олжас БЕКТЕНОВ. Обозреватели Sohu отметили, что ситуация в Казахстане развивается настолько быстро, что многие не успели понять, что произошло. Это стало большой неожиданностью как для Китая, так и для России… В целом, эти новости вызвали большой интерес в России и Китае. Соседи опасаются, что за отставкой правительства может последовать резкая смена внешнеполитического курса страны, и Казахстан пойдет на сближение со странами Запада.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Последний вагон: от кого стоит ждать быстрого побега из Казахстана» — Назначение Олжаса БЕКТЕНОВА на пост Премьер-Министра Республики Казахстан запустило «в дело» все коррупционные досье, копившиеся до сего дня. По мнению наблюдателей столичного левобережья, именно сейчас наступает лучший момент, чтобы следить за «лидерами» «Старого Казахстана», до сего дня успешно укрывавшимися от правосудия и решившимися наконец поискать лучшей судьбы за рубежом. Особую активность проявляет группировка, имевшая разной степени глубины связи с покойным Болатом Абишевичем НАЗАРБАЕВЫМ. Значительная ее часть резко нарастила активность еще 5 лет назад (с момента, когда Нурсултан Абишевич отошел от дел, прошло уже почти 5 лет назад). Малочисленная группа приближенных продолжала «зарабатывать», будто ничего не произошло.

TIME . KZ . «Обет вне расписания» — Новый Налоговый кодекс еще пишут, но уже известно, что планка НДС не вырастет. На первом заседании нового правительства звучали и клятвы, и обещания. Министры собрались, чтобы узнать итоги социально-экономического развития за январь 2024 года. Но сначала абсолютно новые из них — вице-премьер — министр национальной экономики Нурлан БАЙБАЗАРОВ, глава МЧС Чингис АРИНОВ, министр здравоохранения Акмарал АЛЬНАЗАРОВА и министр финансов Мади ТАКИЕВ — принесли присягу.

«Это реферат десятиклассника!» — Мажилисмены раздолбали проект Строительного кодекса, предложенный правительством. Но даже в таком виде они приняли документ в работу с оговоркой, что им придется его полностью переписать. Представил проект депутатам вице-министр промышленности и строительства Тимур КАРАГОЙШИН. Он гордо отметил, что в будущий кодекс включили главу “Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах”. По его словам, 45 процентов территорий Казах­стана отнесены к сейсмоопасным зонам.

GOLOS — NARODA . KZ . «Сколько чиновников кормят казахстанцы?» — На днях агентство Республики Казахстан по делам государственной службы опубликовало показатели кадрового состава центральных и местных исполнительных органов. Сколько министерских чиновников обеспечивают казахстанцы – решила посчитать редакция. В Казахстане 21 министерство и всего, по данным АДГС, в них работают более 32,5 тысяч человек. При этом это только фактические работники, а общий штат составляет вовсе 35 991. То есть вакантных мест в министерствах почти 3,5 тысячи.

SPIK . KZ . Бахыт ЖАНАБЕРГЕН — ««Алаш» и репрессии: даже академики пытаются натянуть сову на глобус?» — В конце прошлого года СМИ сообщили о создании нового объединения «Казахское историческое общество». В числе его главных задач, помимо популяризации исследований о прошлом нашего народа, названы борьба с историческими фейками, заполонившими информационное пространство Казахстана, и их опровержение… Словом, утверждения академика о том, что казахи и деятели «Алаша» представляли для сталинского режима наибольшую угрозу и что поэтому каток репрессий по ним прошёлся намного сильнее, чем по другим народам Центральной Азии, выглядят, мягко говоря, притянутыми за уши.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Суд вынес приговор экс-министру Мухамедиулы и его жене за попытку дать взятку» — Экс-министра культуры Арыстанбека МУХАМЕДИУЛЫ осудили на 11 лет за попытку дать взятку должностным лицам для того, чтобы сохранить в собственности отель «Дипломат» и смягчить себе наказание. Его супруга Галия ИСКАКОВА получила шесть месяцев лишения свободы за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в городском суде Астаны.

AZATTYQ . ORG . «Архитектор — о сейсмостойкости Алматы: «Люди хотят услышать, что новые 16-этажки первыми сложатся. Ничего подобного»» — Казахстанский архитектор Айдар ЕРГАЛИ объясняет, с какими проблемами может столкнуться Алматы, если в городе произойдёт сильное землетрясение, и почему, по его мнению, дома советской постройки менее сейсмоустойчивы, чем современные многоэтажки.

CARAVAN . KZ . ««Превратили во второе 8 Марта»: почему казахстанским мужчинам не нравится День святого Валентина» — В социальных сетях появляются, возможно, шуточные жалобы от мужчин, что 14 февраля тихо и незаметно превратили во второе 8 Марта. И это сильно бьет по карманам. Сегодня День святого Валентина отмечают в большинстве стран мира, как день любви и дружбы. Однако не всем казахстанцам по нраву именно этот день. Связано это с «зарубежными» корнями праздника, а также с тратами на подарки. Комментаторы недоумевают, почему женщинам дарят дорогие подарки, походы в рестораны, а мужчинам – носки с бритвой.

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