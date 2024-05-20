Сетевые СМИ о самом молодом премьере в истории независимого Казахстана

Сергей ТУНИК, Адил УРМАНОВ – «100 дней премьерства Бектенова: что досталось ему от предшественников и какие проблемы приходится решать прямо сейчас» — «Дела» давно минувших дней

Первым премьером был Сергей Терещенко. С журналистами он общался вначале охотно. Но потом включил режим молчания. Очевидно, после того, как в осенью 1994-го (время отставки) стало известно, что глава правительства – вполне себе успешный бизнесмен-латифундист и долларовый миллионер. Еще и меценат и благотворитель. Оппозиционные СМИ пытались найти компромат. Но тщетно…

В октябре 1994-го Сергея Александровича сменил семипалатинец Акежан Кажегельдин – учитель истории, доктор экономических наук и выпускник Высшей школы КГБ. Именно при нем в республике началась массовая приватизация госсобственности. Кому она досталась? Да «Форбс» его знает! Списки олигархов уже много лет в нём не меняются. После отставки в октябре 1997-го Акежан Магжанович вдруг стал оппозиционером президенту Назарбаеву. И уже будучи бизнесменом-долларовым миллионером, успел выехать за границу (чекистская чуйка не подвела!), где возглавил правительство Казахстана в изгнании. Где? Конечно, в Лондоне!

Нам тут не один премьер нужен!

На смену ему вызвали пропахшего потом и нефтью Нурлана Балгимбаева. Профессионал в своей отрасли. Но премьер ли? Вспоминается его скоротечное интервью в середине 1998-го. Расшифровка сохранилась. «Для такого фронта работ нам надо два премьер-министра. Или даже три. Я не успеваю. И вообще это не моя должность. Я не люблю конфликты»…

В октябре 1999-го Нурлана Утебовича сменил Касым-Жомарт Кемелевич. Дипломат вместо нефтяника. Нынешний президент, как и его предшественник, премьерствовал два года.

В январе 2002-го премьером стал учитель географии, кандидат философских наук, экс-первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана Имангали Тасмагамбетов. В июне 2003-го он вступил в битву с парламентом по поводу некоторых пунктов в законе о земельных отношениях. Напоролась коса премьера на камни народных избранников! Итог дискуссии – добровольная отставка. Заметим, что все члены правительства ее поддержали. Но полтора года во главе кабинета – это тоже срок.

Даниал Ахметов в 2003-м стал премьером несколько неожиданно. Из акимов и зампремьеров. Чем запомнился? При нем приняли программу жилищного строительства, выстроили Левый берег столицы, и за три с половиной года его премьерства частично привели в порядок правобержье столицы. За это в 2007-м Даниала Кенжетаевича сначала назначили министром обороны, а потом отправили в «ссылку» – акимом Восточно-Казахстанской области. Там чудесные места для охоты, рыбалки и размышлений…

Бомба в одну воронку дважды все-таки попадает?

В январе 2007 премьером стал Карим Масимов. Среди всех премьеров – чемпион! Первое назначение – 10 января 2007 года. Досидел там до 24 сентября 2012-го. Потом перерыв (уступил на полтора года кресло Серику Ахметову, которому в 2014-м впаяли 10 лет колонии за хищения – всего за полтора года премьерства). Правда, в 2017-м освободили…

А в 2014-м Масимов – опять премьер-министр! И еще на три года. Затем Карим Кажимканович перебрался в органы национальной безопасности. Но потом грянул Кантар-2022. И многое стало всплывать. Так много всплыло, что присудили экс-премьеру аж 18 лет с конфискацией…

Вспомнить что?

В 2016-м кабинет министров три с лишним года возглавлял инженер-строитель Бакытжан Сагинтаев. Программы развития образования и науки? АПК? Занятости и предпринимательства? «Нурлы жер»? Расширение государственно-частного партнерства? «Рухани жангыру»? Ну, тут лучше молчать, чем говорить. Денег из госбюджета в эти проекты – миллиарды вбухали. А где результаты?

В 2019-м премьером стал лауреат испанского ордена Креста первой степени «За гражданские заслуги» Аскар Мамин. В 2014-2018 годах Аскар Узакпаевич командовал железными дорогами Казахстана. И именно в эти годы испанские поезда «Тальго» стали суперпопулярными в республике. Потом г-н Мамин стал кавалером ордена Почетного легиона Франции. Почему – не совсем ясно. Видимо, чем-то заслужил. Но вот после Кантара поста премьера лишился. Три года…

На смену ему пришел математик и финансист Алихан Смаилов. Вот кому не повезло! Кантар, засуха, ковид, инфляция, коррупция, провалы госпрограмм и нацпроектов, платные автодороги. С ума сойти! Не сошел. Однако ушел в феврале. Кому-то надо было освободить «купе».

Олжас Бектенов – премьер №13. Проблем много – времени мало

Бектенов начал работать в финансовой полиции в 2012 году. В 2022 году возглавил Агентство по противодействию коррупции. Там, видимо, много о многих узнал. И всех запомнил.

С 2022 году в Казахстан было возвращено 1,02 трлн тенге. Это больше 2,2 млрд долларов. Продолжение этой работы – «беспощадная антикоррупционная зачистка», писал политолог Газиз Абишев. Некоторые комментаторы говорили даже об «обеззараживании олигархата»…

Экс-премьер Алихан Смаилов не успел решить задачу ремонта стареющей энергетики страны. Только в этом году на ремонтную компанию будет выделено 380 млрд тенге. В порядок должны привести 10 энергоблоков, 55 энергетических котлов и 45 турбин. И снова надо уследить, чтобы эти деньги не разворовали.

Более «низкое» наследство Олжаса Бектенова – землетрясения. Оказалось, что Алматы попросту не готов к стихийным бедствиям. Надо выделять деньги на усиление зданий школ, больниц и детских садов, разрабатывать градостроительные нормы и навести порядок в выделении земель под застройку. Тут уже надо работать с акиматами. Что у правительства вызывает трудности.

Цифры красивые – результаты не очень

«Сейчас пред нами очень масштабные цели и задачи. Если мы хотим поднять уровень экономики, нам нужны новые позиции, новый взгляд», — сказал президент Токаев, представляя Олжаса Бектенова мажилису.

Поэтому решение экономических проблем – одна из ключевых задач, поставленных перед новым премьером.

Получается?..

— Оценивая работу правительства Олжаса Бектенова, надо помнить, что это правительство на 80% старое. С ним остались практически те же вице-премьеры, которые курируют социальный и экономический блок. Политика осталась прежняя. И здесь ожидать многого не приходиться, — считает Марат Каирленов, директор консалтинговой компании Ulagat Business Group.

Айгерим ДЮСЕНБАЙ – «100 дней у руля. Чем запомнился самый молодой премьер-министр в истории независимого Казахстана» — Напомним, 5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку. На следующий день партия Amanat выдвинула руководителя Администрации президента РК 43-летнего Олжаса Бектенова в качестве кандидата на должность премьер-министра.

В тот же день, 6 февраля, 69 депутатов парламента проголосовали за Бектенова, семь народных избранников воздержались.

Олжас Бектенов вошёл в историю как самый молодой премьер-министр и первый представитель силовых структур во главе кабмина.

Что обещает Бектенов

В своей приветственной речи премьер Бектенов вслед за президентом Казахстана указал на необходимость придать новый импульс национальной экономике. Акцент он предложил сделать на промышленности, разработав меры для стимулирования отечественного производства.

Среди предлагаемых мер – увеличение доли производимой в Казахстане продукции. По словам Бектенова, будет запущена в полную силу система офтейк-контрактов.

«Наша основная задача – поддержка отечественного бизнеса. Важно эффективно использовать потенциал сельского хозяйства. Также будем активно работать по водным ресурсам, энергосбережению, транспортно-логистической сети«, – заявил премьер-министр.

Далее Олжас Бектенов обещал расширить возможности использования искусственного интеллекта и других передовых технологий в народном хозяйстве Казахстана.

29 марта на очередном заседании комиссии по вопросам возврата активов под председательством премьер-министра сообщили, что удалось одобрить возврат активов на 85 млрд тенге. Государству обещают вернуть жилые и административные здания в стране и за рубежом, деньги, доли в компаниях, драгоценности и более 10 тысяч гектаров земли. Будет подан иск о передаче государству предприятий стоимостью более 10 млрд тенге.

«По поручению главы государства работа по возврату незаконно приобретённых активов будет активизирована. При этом недопустимо давление на бизнес. Все возвращённые государству активы будут направлены на социально полезные цели«, – заявил премьер.

Большая вода, акиматы и Генпрокуратура

Ещё в первые дни своего премьерства Олжас Бектенов выразил недовольство неравномерным распределением средств для вывоза снега в сельских районах и указал на примеры областей, где средств выделялось явно недостаточно.

Он также отметил факты затоплений в некоторых регионах и поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям пересмотреть формат учений и готовность к паводковому периоду.

«Акиматы, зная эти проблемы, никакие меры не принимают. Очень многое зависит от чёткой работы акиматов. Следует также обеспечить своевременную расчистку арыков, ливневой канализации, возведение временных дамб и обвалование населённых пунктов«, – высказался премьер-министр.

Однако паводки и их последствия не заставили себя долго ждать.

28 марта Олжас Бектенов попытался успокоить население и руководство страны, уверяя, что ситуация с паводками находится под усиленным контролем.

Уже 29 марта премьер Бектенов обсудил с генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым предстоящее расследование возможной халатности чиновников в ликвидации последствий паводков. Бектенов также указал в этой связи на необходимость усиления прокурорского надзора в стране с акцентом на северных регионах.

О росте цен на продовольствие и сельском хозяйстве

В марте Бектенов обеспокоился ростом цен на продовольственные товары. Впрочем, эту проблему неоднократно поднимал и его предшественник Алихан Смаилов, но безрезультатно.

Сообщалось, что в Казахстане весной 2024 года зафиксировано повышение цен на рис, яйца, фрукты, напитки, сливочное масло и макаронные изделия.

В мае казахстанское правительство переключилось на сельское хозяйство, вернее, на начало посевной кампании в стране. 10 мая на заседании правительства премьер сообщил, что 140 млрд тенге выделено на посевные работы, а также напомнил, что распределение субсидий теперь в зоне ответственности местных властей.

«Сто дней правительства Бектенова: справилось ли оно с первым экзаменом?» — 16 мая исполнилось ровно 100 дней, как Олжас БЕКТЕНОВ заступил на должность главы правительства Казахстана. В подобных случаях принято подводить первые итоги деятельности назначенца, оценивать стиль его работы, отличия от предшественников, строить какие-то прогнозы относительно того, насколько он может быть успешным на своем посту. Этим мы и решили заняться, предоставив слово политологу Замиру КАРАЖАНОВУ.

— Положительных сторон в виде конкретных результатов я пока не заметил…

В пассив правительства можно занести то, что свою деятельность оно начало с «ритуальных» действий: подготовка к паводкам, к посевной, аудит энергообъектов. Аналогичным образом поступали многие предшественники Олжаса Бектенова на посту премьер-министра. Но сколько ни говори «халва», слаще во рту не станет. Фиктивные отчеты чиновников, по признанию самого Бектенова, создают искаженную картину. Как результат, ситуация с паводками в текущем году вышла из-под контроля, несмотря на заявления местных властей о готовности к ним. По этой причине от правительства в обществе ждут не «ритуальных» мероприятий и рапортов, а конкретных действий, направленных на решение реальных проблем…

Наряду с нерасторопностью, присущей кабмину в спокойные годы, в Казахстане есть еще одна традиционная особенность: низкий КПД его работы никому не мозолит глаза. Благодаря этому все предшественники Бектенова благополучно дорабатывали свой срок и с почетом покидали премьерский пост. Скорее всего, нечто подобное мы будем наблюдать и теперь. Тем более что, как показала ситуация с паводками, критика со стороны президента на главу правительства пока не распространяется…

Рауан ЕСКАЛИ – «Есть ли у Бектенова шанс стать третьим президентом?» — Изначально назначение Олжаса Бектенова на должность премьер-министра стало полной неожиданностью для многих экспертов, предрекавших других кандидатов. 43-летний Олжас Бектенов является самым молодым премьером в истории независимого Казахстана. Он представляет силовые структуры, став первым генерал-лейтенантом, занявшим эту должность. Бектенов обладает солидным опытом в госслужбе, в том числе в антикоррупционных органах. Такой бэкграунд породил предположения о возможном превращении Казахстана в полицейское государство с жесткой дисциплиной…

Паводки стали апофеозом неэффективности системы госуправления. Несмотря на внушительные суммы, которые были собраны бизнесом и неравнодушными гражданами в дополнение к средствам из бюджета, судя по всему интересы целых групп населения не были учтены ни минэкономики, ни местными органами управления, ни законодательной властью.

В активе премьера есть и яркие решения. Например, он решительно отверг предложение депутатского корпуса инвестировать средства ЕНПФ для финансирования строительства социальной недвижимости, заявив, что на данном этапе этот шаг является неэффективным.

Несмотря на работу в режиме нон-стоп, Олжаса Бектенова характеризуют в амплитуде от «сильная политическая фигура» до «политический камикадзе». Но все сходятся в одном – для выполнения задач, поставленных перед ним президентом, премьеру нужна новая и сильная команда. Но состав обновленного Кабмина «разочаровывает»: 85% министров сохранили свои посты, появилось лишь пять новых лиц. Несмотря на то, что средний возраст министров 50 лет, их работа не отличается новаторскими подходами и скорее до боли напоминает староказахстанский стиль, когда работают много, но бестолково. Возможно, еще более бестолково, чем прежде.

Номер 3?

После назначения Бектенова немедленно «назначили» преемником действующего президента. Это довольно сомнительный комплимент. Как правило, преемников не обозначают так открыто – слишком высоки риски, что его заранее начнут «топить» те, кого он не устраивает. В то же время, в существующей турбулентности именно преемник способен обеспечить политическую преемственность, а значит и предсказуемость, фактор которой сейчас важен как никогда.

В то же время, пока признаков того, что правительство мобилизовалось и четко осознает всю сложность стоящих перед ним задач, не видно. И здесь нельзя все списывать на то, что прошло еще слишком мало времени. Опытные политики всегда говорят, что самые важные реформы нужно проводить в течение первого года. Потом политик обрастает обязательствами и страхом перед ошибками. Похоже, Бектенов решил пойти по пути Токаева, который действует по принципу «торопиться не надо».

Но в ситуации, когда нужны решительные и быстрые перемены, возможно, именно премьер мог бы взять на себя эту «неблагодарную ношу». И тут есть два варианта – либо он получит огромные политические дивиденды, либо его можно будет принести в жертву «неблагоприятным обстоятельствам».

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