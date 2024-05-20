Медали чемпионата мира по дзюдо и первенства Азии по спортивной гимнастике, перед последним матчем наших хоккеистов на ЧМ, неудачи в настольном теннисе и неожиданности в футбольной премьер-лиге

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Дзюдо: первый день – первая награда

Вчера в Абу-Даби (ОАЭ) начался чемпионат мира. В первый день были разыграны медали в двух самых лёгких весовых категориях у женщин (до 48 кг, до 52 кг) и в одной у мужчин (до 60 кг).

Лидер нашей женской сборной Абиба Абужакынова, 4-й номер мирового рейтинга в весе до 48 кг, одержав победы над соперницами из Турции, Словении и Бразилии, вышла в полуфинал, где чисто проиграла монголке Баасанхуу Бавуудорж.

На снимке: Абиба Абужакынова после победной схватки за «бронзу» (фото с сайта Международной федерации дзюдо)

В поединке за «бронзу» она встретилась с турчанкой Тугче Бадар и, проведя два результативных приёма, поднялась на пьедестал почёта. Это второй такой успех в её карьере – два года назад она уже становилась бронзовым призёром ЧМ. В этой же весовой категории другая наша соотечественница Галия Тынбаева выбыла из турнирной сетки после второго своего выхода на татами. А вот в весе до 52 кг тренерский штаб сборной РК решил никого не заявлять.

В мужских соревнованиях «мухачей» (до 60 кг) приняли участие два казахстанца – самый титулованный наш дзюдоист в истории Елдос Сметов и молодой Нурканат Серикбаев. Причём заочно они конкурировали и друг с другом. Дело в том, что на предстоящую скоро Олимпиаду, в отличие от ЧМ, от каждой страны в любой из весовых категорий может поехать лишь один спортсмен, и до мирового первенства предпочтительнее выглядели шансы Серикбаева. Вчера в Абу-Даби последний уже в 1/8 финала проиграл опытному корейцу Ли Ха-Риму, тогда как Сметов прошёл дальше. После трёх побед он в четвертьфинале уступил россиянину Аюбу Блиеву, но получил право провести схватку за «бронзу» с японцем Тайки Накамурой и проиграл ему «иппоном». В итоге 5-е место.

Спортивная гимнастика: два «золота» и два «серебра»

В столице Узбекистана прошёл мужской чемпионат Азии, на котором, помимо медалей, была разыграна последняя путёвка на Олимпиаду. Из двух сильнейших сборных не только Жёлтого континента, но и всего мира одна (японская) не приехала вовсе, а другую (китайскую) представляли вторые номера. Тогда как другие страны прислали сильнейших своих гимнастов.

Тем не менее, командное первенство выиграли китайцы. «Серебро» завоевали узбеки, «бронзу» – южные корейцы. Казахстанцы, в прошлом году впервые пробившиеся в призовую тройку (они тогда расположились сразу после сборных Японии и Китая), на сей раз стали 4-ми. Тому была объективная причина: Ильяс Азизов, третий по уровню многоборец в нашей дружине, получил травму и не мог выступать в полную сумму. Здесь нужно сказать, что в зачёт каждой из команд идут по три лучших её результата в шести упражнениях.

В личном многоборье казахстанец Милад Карими, занявший в этой дисциплине очень высокое 5-е место на прошлогоднем мировом первенстве, вёл борьбу за «золото» с двукратным чемпионом мира на отдельных снарядах филиппинцем Карлосом Юло, который долгое время жил и тренировался в Японии.

На снимке: Милад Карими (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В этом соперничестве чуть сильнее оказался Юло, набравший в сумме 85,298 балла – на 0,666 больше, чем Карими. Оба они ранее уже отобрались на Олимпиаду, поэтому единственная разыгрывавшаяся квота досталась ставшему 3-м узбеку Абдулле Азимову. К слову, это уже третий гимнаст из Узбекистана, получивший право поехать в Париж. Казахстан же может делегировать туда двух – Карими и специализирующегося в выступлениях на коне Наримана Курбанова.

В субботу и воскресенье были разыграны награды в отдельных упражнениях. На коне Курбанов выиграл принципиальный спор у своего постоянного соперника иорданца Ахмада Абу Аль-Сауда, призёра двух последних мировых первенств, и завоевал «золото». На перекладине не оказалось равных Карими, бронзовому медалисту прошлогоднего ЧМ на этом снаряде. Он же в вольных упражнениях получил «серебро», уступив только Юло. Кстати, последний выиграл также соревнования на брусьях и в опорном прыжке.

С 24 по 26 мая пройдёт аналогичный женский чемпионат Азии.

Настольный теннис: пока без олимпийских путёвок

Там же, в Ташкенте, вчера завершился и другой лицензионный турнир: мастера пинг-понга из стран, отнесённых к центральноазиатскому региону (постсоветские и Иран), оспаривали две путёвки на летние Игры в Париж – одну мужскую и одну женскую.

Напомним, что на предыдущую Олимпиаду отобрались казахстанцы Кирилл Герасименко и Анастасия Лаврова. Они участвовали и в ташкентском турнире, но не смогли решить стоявшую перед ними задачу.

На групповой стадии Герасименко «всухую», со счётом 4:0, победил соперников из Туркменистана и Кыргызстана, но в полуфинале уступил иранцу Ниме Аламияну – 2:4, на этом прекратив борьбу за единственную олимпийскую квоту. Другой наш соотечественник 17-летний Алан Курмангалиев в своей группе проиграл и уже упомянутому иранцу (3:4), и узбеку Зохиду Кенжаеву (2:4). Таким образом, он остался вне «плэй-офф». А в финале Нима Аламиян встретился со своим братом Ношадом, и одолев его (4:1), завоевал право поехать на ОИ.

В женской части турнира играли восемь теннисисток, которых сначала распределили по двум группам. Лаврова стала в своём квартете 2-й, победив соперниц из Узбекистана и Кыргызстана, но проиграв Неде Шахсавари из Ирана. А вот Сарвиноз Миркадирова заняла в своей компании 1-е место: она, иранка Махшид Аштари и узбечка Розалина Хаджиева набрали одинаковое количество очков, но у казахстанской теннисистки оказалась лучше разница выигранных и проигранных партий в очных встречах.

На снимке: Сарвиноз Миркадирова (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В итоге двум нашим соотечественницам пришлось противостоять друг другу в полуфинале. В равной борьбе победу одержала Миркадирова – 4:3. В другом матче с участием двух иранок с таким же счётом выиграла Шахсавари. Финальный поединок тоже получился напряжённым: к сожалению, Сарвиноз проиграла сопернице со счётом 3:4.

Теперь остаётся последний шанс отобраться на Олимпиаду – через мировой рейтинг по состоянию на 11 июня. И если Герасименко, занимающий 42-ю позицию, имеет хорошую возможность добыть путёвку в Париж, то нашим девушкам она вряд ли светит: лучшая из них, Миркадирова, располагается лишь на 187-й строчке.

Лёгкая атлетика: возвращение на беговую дорожку

Чемпионка мира 2022-го Нора Джеруто, после того успеха не выступавшая на соревнованиях более чем полтора года (сначала её отстранили от участия в официальных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, потом она, по слухам, находилась в декретном отпуске), наконец-то вышла на старт.

В минувшую пятницу кенийка с казахстанским паспортом приняла участие в забеге на 3000 метров с препятствиями в Лос-Анджелесе. Она пересекла финишную черту 3-й, проиграв американке Кэйли Маккабе и канадке Нади Борман (далеко не сильнейшим на планете в этой дисциплине) и уступив по времени своему личному рекорду более чем полминуты, что очень много. Тем не менее, даже такой результат позволил ей отобраться на Олимпиаду: при квалификационном нормативе 9 минут и 23 секунды она преодолела дистанцию за 9.22,45, то есть на 0,55 секунды быстрее.

Джеруто стала лишь второй представительницей Казахстана, завоевавшей олимпийскую путёвку в лёгкой атлетике. Ранее это удалось Жанне Мамажановой в марафоне.

Хоккей: последний матч – он важный самый

Сегодня национальная сборная Казахстана проведёт свой заключительный матч на чемпионате мира, проходящем в Чехии. В 23.20 по времени Астаны она встретится с командой Польши. От результата этого противостояния зависит, кто сохранит прописку в классе сильнейших, а кому придётся перейти во второй по статусу дивизион мирового хоккея.

Напомним, что старт турнира для наших парней получился удачным: они взяли верх над французами – 3:1. Но затем потерпели поражение со счётом 2:6 от словаков. А в последующие дни им пришлось играть против трёх четвертьфиналистов (в том числе двух призёров) чемпионата мира 2023-го.

Поединок с латышами, которые в прошлом году впервые в истории добрались до пьедестала почёта ЧМ, но в нынешнем выглядят не столь убедительно и сильно рискуют остаться вне «плэй-офф», для казахстанцев не задался. Вроде атаковали они не меньше, чем соперники, но так и не смогли ни разу забросить шайбу в ворота. Тогда как прибалты провели в середине второго периода две результативные атаки, что и предопределило исход матча – 0:2.

В игре со шведами, которые горят желанием реабилитироваться за прошлогоднюю неудачу (тогда они в 1/4 финала сенсационно уступили как раз таки латышам), у наших хоккеистов изначально было очень мало шансов. И ход матча это подтвердил: казахстанцы сделали лишь 11 бросков по воротам – в четыре раза меньше, чем скандинавы. Последние забили по одному голу в каждом из трёх периодов, после чего Адиль Бекетаев одну шайбу отквитал – 1:3. Вполне достойный счёт для поединка с одним из главных фаворитов чемпионата.

А вот в матче с немцами, серебряными медалистами прошлогоднего ЧМ, демонстрирующими агрессивный, результативный хоккей (они лидируют в чемпионате по количеству забитых голов), наши хоккеисты не смогли организовать надёжную оборону. Как следствие, разгромное поражение – 2:8. Две ответные шайбы забросили Роман Старченко и Артём Королёв.

Вчера казахстанцев экзаменовали американцы, которые в случае победы гарантировали бы себе выход в четвертьфинал. За первые два периода в ворота нашей сборной влетело семь безответных шайб, после чего игра потеряла интерес.

Перед заключительным своим матчем, который состоится сегодня, подопечные Галыма Мамбеталиева имеют три очка, тогда как в активе занимающих последнее место поляков – одно. А значит, нас устраивает даже поражение в овертайме или по буллитам. Главное – не проиграть в основное время.

Футбол: фавориты продолжают терять очки

В 9-м туре чемпионата Казахстана центральным считался матч в Актобе, где местный клуб принимал шымкентский «Ордабасы», действующего чемпиона страны. Но качество игры, показанной командами, оказалось существенно ниже, чем её турнирный статус. Зрители увидели немного острых атак и голевых моментов, поэтому итоговый счёт 0:0 можно назвать закономерным.

Столичная «Астана», ещё один фаворит первенства, потерпела уже третье поражение в нынешнем чемпионате: на сей раз она оказалась бита в Атырау – 0:1. Очень непривычно видеть её в середине турнирной таблицы, на 7-м месте.

С таким же счётом проиграл в гостях карагандинскому «Шахтёру», одному из аутсайдеров премьер-лиги, костанайский «Тобол», который тоже относят к числу главных претендентов на медали. Это вторая его неудача в нынешнем сезоне – первая случилась в предыдущие выходные.

Тур должен был завершиться вчера поздно вечером матчем между семипалатинским «Елимаем», неожиданно мощно начавшим нынешний чемпионат, и алматинским «Кайратом». В случае победы одной из команд она стала бы единоличным лидером. А при ничейном исходе в первенстве установилось бы троевластие: у трёх команд – «Актобе», «Елимая» и «Кайрата» – стало бы по 15 очков.

Без учёта результата этой игры турнирная таблица выглядела так: «Актобе» – 15 очков (после 8 матчей), «Елимай» – 14 (7), «Кайрат» и «Жетысу» – по 14 (8), «Ордабасы» – 13 (8), «Тобол» – 12 (8), «Астана» – 12 (9), «Кайсар» – 9 (8), «Кызылжар» – 9 (9), «Туран» и «Шахтёр» – по 7 (8), «Женис» – 7 (9).

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