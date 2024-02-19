Сетевые СМИ о том, что не так с проектом Национального плана развития РК

Сергей КОЗЛОВ – «Будущее идеально, пока не наступит» — Самым читаемым в Казахстане документом, выставленным для ознакомления широкой публики, стал Национальный план развития РК до 2029 года.

Напомним, что сегодня как бы в силе ещё остаётся Национальный план развития до 2025 года. Его никто пока не отменял, но с принятием нового плана отменят. То есть 2025 год ещё не наступил и подвести итоги плана предыдущего мы не успели, как появился план новый, до подведения итогов которого ещё как минимум пять лет.

Это мы к тому, что нередко у нас получается как-то сложно с планами нашего развития и вообще, извините за тавтологию, с планами на будущее: оно, будущее, всё отодвигается и отодвигается, не успев как следует наступить и дать отдышаться, посмотреть на то, что сделано в прошлом, почему не сделано то, что хотели, и как дальше-то строить планы?

Но вот будущее в очередной раз отодвинуто, появился новый план на это будущее, тогда и прежний толком-то мало кто усвоил. Вот тут возникает вопрос: а вообще смысл во всех этих обгоняющих друг друга планах есть какой-нибудь? Нет, помимо того что они дают работу многочисленным клеркам и бюрократам, которые на всех этих прожектах уже не одну собаку съели?

Пока этот вопрос повисит в воздухе, попробуем всё же напомнить, что сулил нам план нынешний, поставленный, так сказать, к стенке и ждущий своего скорого конца. А были в нём так называемые индикаторы в таких областях, как экономика, здравоохранение, социальная сфера, экология, агрокомплекс, даже место страны на мировой арене. Но – вот беда всех подобных документов – там не было конкретных цифр, по которым можно было бы определить, выполнен план или нет и насколько выполнен. А определять результаты предстояло, так сказать, на глазок (это мы образно говорим)…

Поэтому ответ на вопрос, когда же эта лучшая жизнь настанет и, главное, за счёт чего, тоже как бы повис в воздухе. Есть и другие любопытные и противоречивые моменты, с ними каждый может ознакомиться на соответствующем правительственном информационном ресурсе и внести свои поправки или предложения. Думается, сейчас стоит поговорить не о них. Тем более что, как говорят, критиковать легко, а вот сам попробуй сделай…

А вот данный план… Быть может, он какой-то другой? И за все эти намеченные цифири всё-таки с кого-то и спросят? К примеру, сказано, что в 2022 году казахстанский ВВП был 225 млрд долл., а вот в 2029 году он должен стать 450 млрд долл. А если не станет, то на кого укажут, почему не стал? И тут… Как-то вспомнилось, что срок полномочий нынешнего главы государства, согласно действующему законодательству, истекает в ноябре… 2029 года.

Почему так совпало, мы тоже не ведаем, может быть, и в самом деле просто совпало. Однако ж, согласитесь, совпадение какое-то знаковое. Может, потому и к плану развития до 2029 года следует отнестись совсем по-иному, нежели ко всем предыдущим подобным прожектам?

Шолпан ЖАБАЕВА – «Верните наш 2025-ый: чиновники снизили казахстанцам уровень жизни в новом программном документе?» — Вплоть до 20 февраля 2024 года на сайте «Открытые НПА» доступен для обсуждения Национальный план развития РК до 2029 года. Пока он находится на стадии обсуждения, но, уже очевидно, что с его принятием на утрату будет поставлен действующий ныне Национальный план развития до 2025. Редакция «Голос народа» решила сравнить – что нам обещали в старом, уже фактически похороненном заживо документе и что обещают в новом?

Напомним, в новом плане развития страны описаны индикаторы в сферах здравоохранения, экономики, заработной платы, экологии, развития сельской местности, международные рейтинги и так далее.

К сожалению, многие отрасли в национальном плане развития РК 2025 прописаны без указания точных цифр, чего не скажешь о нацплане на 2029 год, который сейчас находится на стадии обсуждения. Так что как минимум один плюс нового документа очевиден: лет через 5 мы сможем без труда сравнить действительность с тем, что нам обещали. Однако сейчас сравнение двух планов провести достаточно сложно. Но мы все же постарались вычленить общее.

«Широкий охват населения качественными медицинскими услугами будет обеспечен за счет увеличения объема финансирования системы здравоохранения из всех источников до 5% от ВВП», — поясняется в национальном плане развития РК 2025 года.

Но потом, видимо, чиновники от медицины еще раз все посчитали на калькуляторе. Теперь нам обещают этот показатель довести только до 3,7% от ВВП. И то, не в 2025, а в 2029 году…

Важной задачей в плане развития до 2025 является обеспечение доступа и равенства в сфере образования. Так, к 2025 году планировали обеспечить физическую доступность мест в дошкольных учреждениях из расчета потенциального 100% охвата детей, а также создать условий для инклюзивного образования во всех образовательных организациях.

А в новом национальном плане чуть больше реализма: охват дошкольным обучением детей на 71% к 2025 году и на всего 75% к 2029 году.

В плане развития до 2025 планировалось повысить уровень производительности труда в АПК – не менее чем в 2,5 раза, то есть на 250% к 2025 году и довести долю переработанной продукции до 70%.

«В промышленной и сельскохозяйственной сфере продолжится налаживание региональных цепочек добавленной стоимости с поэтапным интегрированием их в глобальные цепочки добавленной стоимости. В 2 раза увеличатся несырьевой экспорт (до 41 млрд долл. США) и объем экспорта продукции АПК», — поясняется в старом национальном плане 2025.

В новом плане с этими показателями скромнее – в 2025 году экспорт продукции АПК запланирован на 6,6 млрд долларов, что уже меньше прогноза (по нацплану до 2025 года планировалось экспортировать продукцию АПК более, чем на 7,5 млрд долларов).

Еще один показатель с четкими ориентирами – нефтяной дефицит. К 2025 году по старым расчетам он должен был составить не более 6% от ВВП, по планам на 2029 год показатель остался примерно тем же – 5,5% и менее. Но нефтедоллары дело такое – 0,5% за год – почти подвиг всей фискальной и бюджетной политик.

Безусловно, любые планы очень часто не совпадают с реальностью, но не получается отделаться от мысли, что по старому плану развития страны в 2025 году мы должны были бы жить лучше, чем по новому плану развития нам обещают в 2029…

Баян АХМЕТ – «На идее строительства АЭС в Казахстане решили поставить крест?» — На протяжении нескольких лет в нашей стране весьма активно обсуждались перспективы строительства АЭС, а полгода назад глава государства даже анонсировал проведение референдума на сей счет. Но, начиная где-то с конца осени, эта тема, можно сказать, выпала из информационной и общественно-политической повестки. Ее не включили ни в недавно обнародованный Национальный план развития РК до 2029 года, хотя в нём энергетике посвящен отдельный раздел, ни в речь президента страны перед обновленным составом правительства. Неужели власти решили отказаться от этой идеи?

Сравните два документа, которые были обнародованы с разницей всего в десять месяцев. Прошлой весной правительство утвердило Концепцию развития электроэнергетической отрасли РК на 2023-2029 годы. Её разработчики, прогнозируя, что к концу обозначенного срока Казахстан может столкнуться с серьезным дефицитом электрической энергии и генерирующих мощностей, подробно расписали то, как эту проблему решают наиболее экономически развитые страны мира. А решают они её преимущественно за счёт использования мирного атома…

А теперь взглянем на другой документ – размещенный недавно, в начале февраля, на сайте «Открытые НПА» Национальный план развития РК до 2029 года, который подготовлен Агентством по стратегическому развитию и реформам и должен быть утвержден указом главы государства. В разделе «Энергетика» тоже констатируется грозящий Казахстану энергодефицит: к концу рассматриваемого срока он «составит 5,47 млрд. кВт∙ч, а без учета ввода новых мощностей — 31,18 млрд. кВт∙ч, или 21% от прогнозируемого объема потребления». При этом про АЭС нет ни слова, станциям, работающим на углеродном топливе, посвящена одна глава, состоящая из трех абзацев, зато про мощности, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), сказано очень много и очень обстоятельно.

Создаётся ощущение, что Агентство по стратегическому развитию и реформам уже решило за народ, что АЭС нашей стране не нужны…

Алмас ЧУКИН, экономист – «Что не так с проектом Национального плана развития РК» — Проект Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года (НПР-2029) выставили для обсуждения. Интересное чтение на 123 страницы. В системе главных документов развития этот план призван заменить Стратегический план развития до 2025 года (принятый в 2018-м и поправленный в 2021-м) и стать среднесрочным руководством по выполнению Стратегии развития РК до 2050 года, заменившей досрочно знаменитую «Казахстан-2030».

Стратегии и планы по их выполнению очень важны, тут вопросов нет. Обычно стратегия должна содержать в первую очередь «дерево», иерархию целей. И это не такой простой вопрос, как кажется. Есть два вечных лимитирующих фактора – время и деньги (ресурсы). Причем они при прочих равных могут заменять друг друга: больше денег (расходов) могут сократить время, и наоборот. Например, представьте себе завод, выпускающий обычный продукт — платяные шкафы. Его хозяин думает, что исходя из своих доходов он может слегка добавить зарплату работникам, обновить оборудование, улучшить маркетинг и худо-бедно жить, продавая товар, но есть риск растущей конкуренции. Или он может ужаться и вложиться в разработку и подготовку производства кухонных шкафов, которые рентабельнее и спрос растет. Или сделать что-то среднее: держать стабильным основу в платяных шкафах и потихоньку осваивать новые продукты.

Даже на этом примере видно, что вопросы стратегии важны и сложны. Время, доступность своих и заемных денег, рынок, риски производства и человеческого капитала – все переменно и непредсказуемо. Но надо решить, определиться с долгосрочной целью, с промежуточными задачами и двигаться. Иначе, как говорится, – если у корабля нет направления, то у него и не будет попутного ветра.

Исходя из этого понимания я и читал этот НПР-2029, надеясь увидеть ответы на будущее: каковы же цели РК, как выставлены приоритеты по этим целям и какие меры и решения предлагаются. Проблем ведь хватает, и они названы и руководителями страны, и перечислены в этом документе. Сразу скажу, НПР-2029 дал длинный список тяжелейших вопросов и очень мало ответов. Он не похож на план – это скорее видение проблем и задачи по их решению. Но зато он сильно похож на предыдущие стратегии и программы…

Удивительный экономический документ (прошлые, кстати, были такими же) в том смысле, что идет сплошной текст. Цифры и деньги упоминаются почти все время для сравнения с Америкой, Китаем или ОЭСР. Но ни разу про нас в реальном смысле. Есть непонятная цель достичь $450 млрд ВВП в 2029 году, но нигде не сказано, какой размер бюджета по доходам и расходам мы собираемся иметь (есть задание по дефициту и стоимости долга). Сказано про «хорошие» и эффективные налоги, но ничего не сказано, как мы их будем менять и в какую сторону. Но очень много слов о том, что есть недостатки и везде государство будет активнее работать и, я так понимаю, тратить на это деньги. Как можно сокращать расходы и увеличивать одновременно? Надо же решить: тут сократим, там увеличим…

В целом авторы постарались дать объективную и развернутую картину ситуации в экономике. Эта часть им удалась более-менее хорошо, даже можно сказать, что неплохо было бы добавить позитива. В том смысле, что для анализа важно понимать и то, что получилось из предыдущего периода.

Ну и в завершение — про цели. Главным критерием экономической политики является благосостояние населения. Цель номер один – люди должны жить лучше. Вопрос — когда? Любая инвестиция ресурсов означает взять сегодня и вложить в завтра. Если надо подтянуть пояса и вложиться — народу надо объяснить. К примеру, строим школы, больницы и дороги, а завтра заживем получше, поднимем зарплату учителям. Или, наоборот, сегодня зарплата, а здания завтра. По-любому программа должна начинаться и заканчиваться конкретным решением — обещанием улучшения уровня жизни.

А дальше возникает дерево целей с ветками из денег. Для главной цели — подцель номер один, бюджет должен быть таким-то. Дальше ветка — доходы бюджета. У одних возьмем столько, другим дадим столько. Эти цифры важны не только для людей, они очень важны для бизнеса, который должен понимать, сколько будут брать, как и где можно получить скидки и стимулы. Отсюда идет экономика, а не от того, какова общая политика инноваций.

Петр СВОИК – «Как сделать казахстанцев богатыми» — Чего самого главного не хватает в опубликованном для обсуждения проекте национального плана развития.

В старом Казахстане так и было: менялись правительства и программы, но неизменно для удовлетворения “вывозного” интереса, в отрыве от интересов страны и ее граждан. И вот мы дожили до ситуации (и это прямо и честно сказано в проекте национального плана до 2029 года), когда внутренняя инфраструктура критически изношена, бюджет в долгах и дефиците, а те самые “нефтянка” и металлургия, на которых держалась вся экономика, тоже, оказывается, идут не в рост, а на спад.

И что же в таком случае мы должны увидеть в национальном плане, в самом его начале? Что остро назрело, то и должно быть: глубокие и всесторонние социально-экономические преобразования, переход на новую экономическую модель, во главе которой не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан. Предстоит обеспечить справедливое распределение национальных богатств, чтобы каждый гражданин ощутил плоды поступательного экономического развития…

Стоп! Мы пересказываем не национальный план — ничего подобного в нем нет. Это подборка целеполаганий главы государства из его послания народу 1 сентября прошлого года. И там же президент ставит конкретные задачи: мощный экономический рывок, создание прочного промышленного каркаса, обеспечение экономической самодостаточности, стабильный экономический рост на уровне 6-7 процентов, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 млрд долларов.

Все это авторы проекта национального плана странным образом упустили. Упомянули в преамбуле только задачу удвоения ВВП на горизонте 2029 года, но более и о ней даже не заикнулись…

Тем не менее в проекте нацио­нального плана все по-прежнему: ставка на уменьшение роли государства, частные, читай — иностранные, инвестиции. Соответственно, весь проект национального плана нанизан на идею: тарифы недостаточны, их надо поднимать. А коль скоро всю инфраструктуру — снабжение газом и ГСМ, электричеством, теплом и водой — попытаются поддержать за счет роста стоимости ее услуг, это выписывает тормоза самой попытке промышленного роста заодно с дальнейшим обеднением населения.

Рост тарифов и экономический рост — они не совмещаются в принципе. Вот почему подчиненные президента самым удивительным образом проигнорировали целеполагания своего шефа. Даже про то, что народ теперь хозяин недр, поразительным образом забыли!

Отсюда вытекает подсказка: чего не хватает в национальном плане для запуска экономического роста? Во-первых, мощного потока внетарифных инвестиций, которые превратили бы электроэнергетику из нацио­нальной проблемы в промышленный локомотив. Во-вторых, такого же потока инвестиций в развитие импортозамещения, как промышленного, так и потребительского, с ориентацией как на собственный рынок, так и на внешние. В-третьих, встречного потока платежеспособности от… состоятельного населения.

Есть ли деньги в стране? Более чем: на не работающих на экономику банковских депозитах почти 19 трлн тенге, в пузыре ЕНПФ свыше 18 трлн, свободные остатки в фондах медицинского и социального страхования — еще два-три трлн.

Спрашивается: почему в социальном по Конституции, а теперь еще и справедливом государстве Казахстан граждане хранят деньги у ростовщиков и к ним же бегут по нужде? Почему бы государству не взять на себя функцию хранителя и инвестора сбережений граждан, а в установленных случаях еще и кредитора?

Если идея принимается, реализация — дело техники. ЕНПФ, ФСМС и ФСС консолидируются в национальную социально-страховую накопительную систему. Отчисления в них тоже объединяются в один платеж. Деньги расписываются по накопительным счетам граждан с правом использования ежемесячного лимита на оплату ЖКХ, другие покупки, стимулирующие местного производителя. И на долгосрочные цели: жилье, образование, лечение. Государство стимулирует рост накоплений и добровольные взносы, выплачивая на них бонус из средств Нацфонда.

То есть деньги лежат на счетах у людей, умножаются, греют душу, никуда не пропадут, помогают осиливать месячные расходы, выручат в экстренных случаях, пойдут на пенсию, могут дариться и наследоваться. А государство-хранитель инвестирует копящиеся гражданами длинные триллионы в инфраструктуру и в производительные мощности, где они много раз себя оправдают. Интересно, найдется ли кто-нибудь против?

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