«Читал ли Токаев Нацплан до 2029 года?». «2024 год: у казахстанцев плохие предчувствия». «10 лет – не предел: сколько еще может потерять казахстанская экономика?». «Это не нефтяники и не забастовка, а конкретная политическая провокация»

Сетевой Казахстан 26 февраля 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Татьяна ЛАНОВАЯ — «Читал ли Токаев Нацплан до 2029 года?» — Страна «не заметила» долгожданный Национальный план развития Казахстана (НПР) до 2029 года. И хотя его сложно назвать долгосрочной стратегией, там есть немало полезной информации о том, что происходит в стране. За дебатами о финансовом назначении Национального фонда и спорах, надо ли тратить средства ЕНПФ на ремонт критической инфраструктуры, как-то тихо прошло представление АСПИРом Национального плана развития Казахстана (НПР) до 2029 года. Между тем, он формирует приоритеты развития на среднесрочном горизонте в рамках обновленного электорального цикла. В основу приоритетов заложен ответ на ряд вызовов для Казахстана в среднесрочной перспективе. Такими вызовами являются ситуации в демографии, экономике и экологии.

Данияр ОРАЗБАЕВ – «2024 год: у казахстанцев плохие предчувствия» — Первый месяц 2024 года показал, как изменились настроения населения после новогодних праздников. Как обычно, жители Казахстане менее оптимистичны, чем таджики, узбеки и кыргызы. В январе фиксируется улучшение потребительской уверенности в трех странах, среди которых Таджикистан все еще показывает наибольший оптимизм. А в Казахстане Индекс потребительской уверенности (CCI) вновь упал на полтора пункта, снизившись до 103,2 пункта, что все же выше результата января 2023 года на 3,4 пункта. Месячное снижение наблюдается по всем пяти субиндексам, из которых рассчитывается итоговый результат. Но сильнее всего упали субиндексы, касающиеся перспектив и оценок личного материального положения казахстанцев: оба на 2 пункта. Также заметнее остальных упал субиндекс ожиданий по экономике в горизонте одного года.

FORBES . KZ . «Санкции, инфляция, Россия, продбезопасность: интервью вице-премьера Жумангарина для Forbes» — Вопрос перехода на единый часовой пояс в обществе поднимается достаточно давно. Единое время по всей стране очень удобно с точки зрения логистики производства, организации хозяйственной деятельности, экономики процессов… Наша позиция такова: Казахстан не поддерживает никакие односторонние санкции и не участвует в этих соглашениях, но соблюдать их мы будем. Подход чисто прагматический: нам экономически невыгодно оказаться под санкциями. У казахстанской экономики нет такого запаса прочности, чтобы находиться в экономической изоляции на протяжении многих лет. К тому же торговля вместе с транспортом и складированием дает 20% нашего ВВП, в этой сфере работают, по разным оценкам, от 1,5 млн до 2 млн человек.

GOLOS — NARODA . KZ . «10 лет – не предел: сколько еще может потерять казахстанская экономика?» — Недавно Всемирный банк назвал 2012 – 2022 годы «потерянным десятилетием» для казахстанской экономики. Свои выводы аналитики фининститута подкрепили графиками медленного роста ВВП страны, и другими важными для экономики страны показателями. Но пикантность ситуации в том, что именно на эти годы в Казахстане пришлись такие дорогостоящие для бюджета программы как «Нурлы Жол», форсированное индустриально-инновационное развитие и многие другие. Судя по выводам аналитиков Всемирного банка, триллионы тенге на эти программы были потрачены зря. Кто виноват в этих бесполезных тратах? И есть ли какие-то намеки на то, что мы все же выбрались из экономического тупика и нашли новый путь развития? Или, может, Всемирный банк в чем-то ошибся и Казахстан вполне успешно развивается? Эти вопросы мы обсудил с экономистами.

NOVGAZ . COM . ««Финансовое оздоровление»: спорные планы правительства, безвозвратная потеря 2.4 трлн тенге, забастовки из-за коррупционной сделки» — 22 февраля в Казахстанском пресс-клубе Уразалы ЕРЖАНОВ, директор общественного фонда Elge Qaitaru, выступил с новыми обращениями к премьер-министру Казахстана и уполномоченным органам. Первая тема пресс-конференции посвящена длительной забастовке нефтяников Мангистауской области… Вторая часть пресс-конференция посвящена теме выкупа «Фондом проблемных кредитов» активов «БТА Банк» и «Казкоммерцбанк». Результатом подобного «финансового оздоровления» стала безвозвратная потеря 2.4 трлн тенге народных денег… Заключительной темой пресс-конференции стали частые аварии в сфере тепло и электроснабжения, и существенное повышение регулируемых тарифов на все виды товаров и услуг, которое предусматривает Национальный план развития РК до 2029 года.

SPIK . KZ . Бауыржан МАХАНОВ — «Неспокойный Мангистау: власти Казахстана сами создали себе головную боль» — В самом проблемном регионе нашей страны снова бузят. Если оставить в стороне неадекватные и в чём-то даже наглые требования нынешних бастующих, то следует признать, что Мангистауская область – самая яркая иллюстрация отсутствия у предыдущих правительств РК системного видения, их неспособности (а, может, нежелания?) просчитать хотя бы на недалёкую перспективу последствия своих действий или бездействия, никудышней региональной и миграционной политики. Ещё в начале «нулевых» годов Мангистау был самым малонаселённым регионом нашей страны – там проживало всего 315 тысяч человек. За прошедшие с тех пор 23 года их численность увеличилась до 787 тысяч, то есть почти в 2,5 раза. Такого роста близко не было больше ни в одной другой области Казахстана.

TENGRINEWS . KZ . «Тарифы, Air Astana, приватизация. Глава «Самрук-Казына» в ODAGAI» — Что изменилось в фонде «Самрук-Казына» после критики Касым-Жомарта ТОКАЕВА? Что с советом, который возглавлял Нурсултан НАЗАРБАЕВ? Кто из приближенных первого президента работал в руководстве Air Astana? Когда продадут Qazaq Air и Altel/Tele-2? Нужна ли Казахстану атомная станция? На эти и другие вопросы в интервью проекту ODAGAI представил свои ответы председатель правления Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлан ЖАКУПОВ, который возглавил компанию в апреле прошлого года.

««Это не нефтяники и не забастовка». Политолог о ситуации в Мангистау» — Данияр АШИМБАЕВ — Их участников все называют нефтяниками, хотя, в принципе, речь идет о сервисных компаниях — не добывающих, а обслуживающих эту сферу… Это не нефтяники и не забастовка, а конкретная политическая провокация, у которой, скорее всего, есть конкретные заказчики… Но ни о каких законных правах на самом деле речь не идет. С одной стороны, это манипуляции разных теневиков, которые пытаются получить доступ к бюджетным средствам и где-то решить свои те или иные вопросы. С другой стороны, мы видим, что провоцируется конфликт. Создается упорный миф о том, что якобы «КазМунайГаз», Министерство энергетики, в целом правительство и государство нарушают трудовые права «бедных мангистауских нефтяников». Эта тема раскачивается во многом в угоду дестабилизации социальной обстановки в Казахстане.

TIME . KZ . «Ставки сделаны» — Тимур СУЛЕЙМЕНОВ: Сначала разберемся с детьми, потом — с пенсионерами. Председатель Национального банка абсолютно не расстроился из-за того, что не оправдались прогнозы о его возможном назначении на пост премьер-министра. О реакции на недавние политические изменения в стране, снижении базовой ставки, инфляционных ожиданиях, пенсионной и банковской системах глава банка первого уровня рассказал на пресс-конференции — Нам крайне важно понимать фискальные параметры нашей бюджетной системы: сколько будет доходов, расходов, куда они будут направляться. До тех пор, пока эти планы до конца не будут сформулированы, нам очень сложно принимать решение о базовой ставке. Кроме того, мы не исключаем определенных осложнений в условиях ведения бизнеса, хозяйств в связи с очередными пакетами санкций, которые готовятся в отношении наших ближайших партнеров. Это тоже фактор неопределенности, который мы учитываем в своем решении…

«Снос на голову» — А поутру они проснулись — алматинская власть и народ, живущий в микрорайоне “Ожет”. Без шума и пыли — именно так рассчитывали власти протолкнуть проект по пробивке улицы Тлендиева к Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД) с одновременным сносом частных домов, не спросив мнения их владельцев, уверены жители алматинского микрорайона “Ожет”. Но этого не будет, утверждают они. Люди готовы горой стоять за свои хозяйства и жилища, призывая проектировщиков рассмотреть альтернативные варианты строительства дороги.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Зигзаги акимата Алматы – 2: испорченный «квартирный вопрос» и плохая экология» — Возможности акима объективно имеют потолок полномочий. Например, Министерство юстиции не признает собственников квартир в многоквартирном доме потребителями, из-за чего у них другой формат взаимодействия с услугодателями по линии ЖКХ. Однако проблемы жителей многоквартирных домов должны решать уполномоченные органы исполнительной власти, о чем в свое время четко заявил президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Установка главы государства сформулирована так: задача исполнительных органов власти – обеспечить исполнение законных требований граждан. Поэтому если прежние акимы Алматы заявляли, что не имеют права вмешиваться в деятельность КСК (ОСИ), потому что собственники квартир должны выстраивать отношения между собой, то у Ерболата ДОСАЕВА такой «отмазки» уже нет.

RATEL . KZ . «К середине века в Казахстане останется лишь треть ледников» — И это при условии, что темпы их деградации будут прежними. В последние годы в летний период казахстанские аграрии все чаще сталкиваются с экстремальными проблемами с водоснабжением. В самых густонаселенных регионах страны, на юго-востоке и юге Казахстана, водные ресурсы напрямую зависят от состояния ледников в горах. Известно, что они тают, но насколько устойчива эта динамика, может ли она измениться, что можно ожидать будущим летом? Ratel.kz побеседовал об этом с Александром КОКАРЕВЫМ, кандидатом географических наук, ведущим научным сотрудником Центрально-Азиатского регионального Гляциологического Центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО.

LITER . KZ . «Адвокат дьявола: почему берутся защищать убийц и педофилов?» — На эти вопросы ответила председатель Палаты юридических консультантов Айнура КАЙДАРОВА — В профильном законе “Об адвокатской деятельности и юридической помощи” есть понятие, что такое юридическая помощь. Это деятельность, направленная на обеспечение реализации закрепленного пунктом 3 статьи 13 Конституции Республики Казахстан права каждого на получение квалифицированной юридической помощи… Адвокат адвокату рознь. Есть те, кто согласен защищать обвиняемого, видят перспективы. Есть те, кто может отказаться, и никто не может его заставить. Адвокат может отказаться вести дело по разным причинам – если предвидит неудачный исход, нет временных ресурсов, не его профиль, из моральных убеждений и т. д. По поводу слов “убийца”, “насильник”, “педофил” и т.д. хочется сказать, что согласно Конституции, человек признается виновным в совершении того или иного преступления только по решению суда. До этого момента никто не может вешать на него ярлыки. Как и не могут адвокаты сообщать СМИ об однозначной невиновности их подзащитных.

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