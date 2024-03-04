«Токаев в долгу перед Путиным». «Чужие ракеты на нашей земле, и «упреждающие меры» чужого министра». «Кадровые перестановки в Казахстане: новое правительство по-старому живёт?». «Продолжат ли казахстанские банки работать с платежной системой «МИР»?»

Сетевой Казахстан 4 марта 2024г.

AZATTYQ . ORG . ««Токаев в долгу перед Путиным». Западные СМИ — о растущем влиянии России в «новом Казахстане»» — С началом войны России против Украины влияние Москвы в Казахстане возросло, экономические связи углубились, пишут в западной прессе. В СМИ отмечают, что в «новом Казахстане» президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА продолжается та же политика, что была при его предшественнике Нурсултане НАЗАРБАЕВЕ.

«Шойгу обвиняет НПО Центральной Азии в «антироссийскости» и заявляет об «упреждающих мерах». Что за этим стоит?» — Министр обороны России Сергей ШОЙГУ заявил, что неправительственные организации в Центральной Азии «значительно нарастили свою антироссийскую деятельность» и «принимаются меры упреждающего характера». Можно ли считать слова Шойгу вмешательством во внутренние дела стран региона?.. В Астане заявили, что не знают, что имел в виду Шойгу под такими мерами. «Я не знаю о каких-то мерах упреждающего характера», — прокомментировал журналистам ситуацию вице-министр иностранных дел Казахстана Роман ВАСИЛЕНКО. Василенко сообщил, что в стране, по его информации, действует около 18 тысяч НПО, которые он назвал «важной часть общества», поддерживаемой государством.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «Чужие ракеты на нашей земле, и «упреждающие меры» чужого министра» — Так уж повелось, что после распада СССР Россия арендует часть территории Казахстана в сугубо военных целях. И в силу разных — объективных и субъективных – причин по поводу милитаристской аренды немало вопросов. Например, о размерах этих полигонов и стоимости их временного использования арендатором… Второй вопрос социально-медицинского характера — о вреде этих испытаний оружия окружающей среде и здоровью людей, живущих вблизи полигонов… Кстати, если подобные военные полигоны так безвредны, почему же Россия не проводит такие испытания у себя, не обременяя свой бюджет 20 миллионами долларов, ведь свободной земли «от Москвы до самых до окраин» у нее хватает… Дружба-дружбой, а суверенная земля – врозь.

IA — CENTR . RU . «Кадровые перестановки в Казахстане: новое правительство по-старому живёт?» — О специфике кадровых перестановок на уровне кабинета министров рассказал казахстанский политолог Замир КАРАЖАНОВ — В Казахстане после транзита власти не до конца сформировались и устоялись принципы кадровой политики. Она остаётся противоречивой даже в высших эшелонах… На самом деле, и государственные компании, и институты Евразийской интеграции – проблемные области для экономики Казахстана как государства. Серьёзные вопросы есть к финансовой эффективности «Байтерека», которым руководил Байбазаров. Что касается ЕЭК и ЕАЭС в целом, то на этом направлении до сих пор не преодолены проблемы барьеров, ограничений и изъятий, а их решение в условиях санкций требует всё больших трудозатрат. Поэтому председательство в «Байтереке» или посты в ЕЭК – повод не оценивать новых министров как высококлассных профессионалов, а, наоборот, присмотреться к ним и к их ошибкам на старых постах критическим взглядом.

KAPITAL . KZ . «Продолжат ли казахстанские банки работать с платежной системой «МИР»?» — Отметим, что Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт «МИР», была включена в санкционный список США (SDN OFAC)… До этого события в Казахстане карту «МИР» обслуживали только пять финансовых институтов — Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Freedom Bank, Bereke Bank и Банк ВТБ. В ответ на запрос издания в Национальном банке РК пояснили, что отечественные банки, взаимодействующие с платежной системой «МИР», на данный момент проводят необходимый анализ, консультации с собственными контрпартнерами, а также оценку рисков для принятия решений. В агентстве уточнили, что американский регулятор установил срок на завершение всех операций с участием НСПК до 8 апреля.

SPIK . KZ . «Российские артисты в Казахстане: отмены и запреты остались в прошлом?» — Есть ощущение, что та разновидность так называемой «культуры отмены», которая была вызвана политическими обстоятельствами и приняла у нас несколько уродливые формы, теперь пошла на спад. То ли инициаторы выдохлись, то ли обществу надоело, когда кто-то, присвоив себе право выступать от имени всех казахстанцев, требует запретить те или иные концерты, то ли повлияла позиция властей.

RATEL . KZ . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «За что Ергалиевой заплатили миллионы долларов» — Попытка отмыть реноме Куандыка БИШИМБАЕВА, обвиняемого в жестоком убийстве своей жены, закончилась провалом. Никто рассказам о крокодиловых слезах любящего мужа не поверил. Вместе с тем и репутации участвовавших в отмывании блогеров и общественных деятелей нанесен некоторый ущерб. Волну возмущения в социальных сетях, как мне представляется, усилило прежде всего то, что среди «торговавших» своим лицом оказалась Гульжан ЕРГАЛИЕВА, ветеран независимой журналистики, в прошлом активная участница демократического движения. Между тем удивлять должно не то, что, обладая таким реноме, Ергалиева оказалась втянута в омерзительную историю, а тому, что она, несмотря ни на какие прежние истории, таким реноме до сих пор пользуется.

CARAVAN . KZ . «Скоро на самолетах будет некому летать из-за необоснованно высоких цен на авиабилеты» — Более, чем на девять процентов и только за один месяц – январь нынешнего года в республике выросли расценки на услуги пассажирского воздушного транспорта. А ведь впереди – мартовские праздники, когда тарифы «по привычке» и вовсе могут взлететь в разы. Это уже не первое подорожание авиабилетов в Казахстане, причем на местные авиалинии, как ни странно, это происходит чаще. Так, например, в октябре прошлого года мажилисмен Айдос САРЫМ в очередной – не в первый и, как оказалось, не в последний раз поднял вопрос о росте цен на лоукостер AirAstana – FlуArystan.

GOLOS — NARODA . KZ . «Ни машин, ни автобусов – что происходит с программой льготного автокредитования?» — Больше года прошло с тех пор, когда свои автомобили под льготные 4% годовых получили последние счастливчики. Деньги было решено перенаправить на лизинг автобусов, и казахстанцы постепенно забыли об этой программе. «Голос народа» решил, спустя год понять: сколько автобусов было куплено на вернувшиеся от льготного автокредитования деньги? Ответ нас, если честно удивил… Кредит можно было оформить только через сайт autonesie.kz, созданный специально для этой цели. Сделать это успели всего 761 человек, причем менее, чем за минуту от начала старта приема заявок, все накопленные деньги были розданы.

TIME . KZ . «Пора раскошеливаться и на мусор» — Адекватной платой за его вывоз и утилизацию сегодня называют 1000-1500 тенге с человека. Тарифы на вывоз отходов, скорее всего, тоже, вслед за подорожанием коммунальных услуг, могут вырасти. По крайней мере, об убыточности нынешней таксы заявили и глава Минэкологии и природных ресурсов Ерлан НЫСАНБАЕВ, и депутаты мажилиса, и эксперты.

NP . KZ . «Метро — это путь к спасению. Какую роль сыграет алматинская подземка в случае землетрясения?» — Что делать тем, кто во время землетрясения оказался в метро? Сотрудники МЧС РК отвечают, что алматинское метро способно выдержать значительные сейсмические нагрузки, так как при проектировании метрополитена учитывались сложные горно-геологические условия и высокая сейсмичность города. Как уточнили в ведомстве, при строительстве метрополитена в Алматы были предусмотрены нагрузки сейсмичностью девять баллов. В общем, по мнению этих специалистов, метрополитен должен выстоять. И это как минимум. Как заявляют зарубежные ученые, алматинцы во многом недооценивают свои подземные сооружения.

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