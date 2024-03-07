Что волнует душу казаха в начале марта

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – ««Головкин будет ломать психику детей» — Нурсила» — Предприниматель и общественный деятель Ахметбек Нурсила выступил против назначения Геннадия Головкина главой Национального олимпийского комитета, пишет SkifNews.kz.

По его мнению, спорт сегодня превратился в бизнес.

«Как говорил Абай, невежды радуются тому, чему радоваться не следует. У меня нет никакой личной неприязни к Гене, зависти. Но он не принесет ничего, кроме того, что он будет ломать психику детей. Говорят, вот он прославил казахов на весь мир, держал флаг страны. Ну и что, какая польза от этого подрастающему поколению?

Мы часто видим видео, на котором дети в детском саду беспощадно бьют и пинают друг друга, а многие винят во всем родителей или воспитателей! Общество, мы с вами виноваты в этом. Бокс, бои без правил порождают жестокость! Превознесение и пропаганда этого — это заговор, зло против вашей нации!

Лучший вид спорта — легкая атлетика, надо этим заниматься. Для этого достаточно обычных кроссовок. Спортивные площадки должны быть построены. Но у нас большой спорт превратился в бизнес», — написал он на своей странице в Facebook.

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Известный композитор Калдыбек Курманали раскритиковал своего бывшего друга, экс-депутата Бекболата Тлеухана за многоженство, пишет Stan.kz.

«Многоженство имеет всего две причины: первая — это от скуки, либо аменгерство. Когда говорят про многоженство, часто упоминают имя Бекболата Тлеухана. Не бывал на его свадьбах, когда он женился в очередной раз. Только видел в соцсетях. Он и сам не скрывает, что у него несколько жен. Не только он, но и многие артисты рассказывают о своей личной жизни. Это неправильно, считаю. Они отравляют сознание подрастающего поколения. Девочки, будущие артистки, могут подумать, что, оказывается, можно стать чьей-то токалкой и стать успешной. Разве это хорошо, что они видят, что кто-то женится в четвертый раз?», — заявил он в интервью YouTube-каналу Qasqa Jol.

По словам композитора, сейчас он не общается с Тлеуханом.

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Известная певица, заслуженная деятельница РК Меруерт Тусупбаева в связи с пробками вспомнила о трамваях, которые убрали с улиц Алматы несколько лет назад, пишет портал Ult.kz.

По ее словам, это было самой большой ошибкой бывшего акима Алматы Бауыржана Байбека, при котором был убран этот вид транспорта в городе.

«Когда бываю за рубежом, вижу трамваи, меня охватывает тоска. Трамваи были украшением нашего города. Также это экологически чистый вид транспорта. Сейчас чувствуется, что трамваи особенно нужны, пробки в Алматы только увеличиваются. Когда убирали трамваи, никто не смог сказать ни слова против Байбека, противостоять ему. Надо было мне выйти с плакатом: «Руки прочь от трамвая!». Но сейчас уже поздно жалеть об этом», — написала она в своем Instagram.

Также в своем посте артистка «объявила в розыск» Бауыржана Байбека.

«Вообще, где вы, господин Байбек? Когда Храпунов наворовал и сбежал, мне тоже было обидно. Тогда мы говорили: мол, он не казах, поэтому не будет сочувствовать, жалеть казахов. Но вы же казах, господин Байбек! Где трамваи Алматы?! Если вы заграницей, давайте вернемся вместе на Родину», — призвала Тусупбаева.

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«Битва Нурбола и Ербола за Ушконыр» — «Новый Казахстан» активизировал работу по оставшимся активам Болата Назарбаева, пишет telegram-канал DALA INSIDE.

По мнению источника DALA INSIDE, информационные атаки на Нурбола и Ербола Назарбаевых будут усиливаться. И вести их будут депутаты мажилиса Ерлан Саиров, Ермурат Бапи, Абзал Куспан, Максат Толыкбай.

Источник канала также сообщает, что будет проведена тщательная проверка работы Нурбола и Ербола Назарбаевых в правоохранительных органах, в том числе дел, которые они в свое время расследовали. Первое заявление якобы уже поступило на проверку.

Империя брата первого президента РК еще не рухнула, Нурбол и Ербол Назарбаевы полны решимости бороться за свои ценные активы. Они хотят продать активы какому-нибудь олигарху по разумной цене и не исключают возможности вывоза денег за границу, сказал источник канала. Такой сценарий подошел бы Назарбаевым в нынешней ситуации, заключается в публикации.

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Переехавший недавно в Казахстан гражданин РФ Аман Мамбетали, позиционирующий себя политологом, предлагает объединить не-казахов в четвертый жуз, пишет сайт «Караван» на казахском языке.

Аман Мамбетали считает, что таким образом в Казахстане можно было бы решить много проблем:

«С моим сыном в классе учится русский мальчик, у него казахский менталитет. Я знаю, что такое русский менталитет, я жил в России. Русские там и здесь — их сразу можно различить. Хотя они по национальности русские, но менталитеты у них разные. Недавно случайно увидел видео, на котором гражданин США говорит: «Я американец шотландского происхождения, родом из Шотландии». Это прозвучало так гармонично. Мы могли бы сделать также и решить проблемы идентификации, сепаратизма, осознания себя».

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Амангазы Карипжанов, известный желтоксановец, журналист и поэт, рассказал о прошлом бывшего кандидата в президенты РК Амиржана Косанова и депутата мажилиса Рината Заитова, пишет SkifNews.kz.

Карипжанов вспомнил, как после участия в декабрьских событиях 1986 года его, 22-летнего студента факультета журналистики КазГУ, отчислили из университета, и в этом по его словам, якобы участвовал Амиржан Косанов.

«Амиржан Косанов как комсорг проводил собрание по моему отчислению. Ему, наверное, был дан приказ сверху, тогда были такие времена», — рассказал он в интервью.

Вспомнил желтоксановец и Рината Заитова.

«Когда Ринат только пришел в айтыс, я был его первым соперником в состязаниях. Он тогда совсем ребенком был — талантливый, бойкий. Мне тогда еще показалось, что он думает гораздо шире, чем другие акыны молодые. Далеко пойдет, думал я тогда про него. Вот, сегодня он депутат», — сказал Амангазы Карипжанов.

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DIALOG.KZ. – «Почему г-на Машкевича могут выслать из Конго?» — задается вопросом издание Nege.kz. И, по данным этого издания, возможно, что планы корпорации ERG в Демократической Республике Конго не реализуются. Потому что национальная компания Конго Gecamines предпринимает смелые шаги по возврату природных ресурсов своей страны.

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«Почему «Божий дом» не платит налоги государству? Когда карман главного муфтия наполнится?», — интересуется Турарбек Кусайынулы. Его размышления опубликовали на странице Adyrna.kz. По словам автора, на страницах казахстанских СМИ не раз писали про коррупцию в ДУМК, теперь он хочет написать про «теневую экономику» в это организации. В своем материале Турарбек Кусайынулы интересуется, почему столовые и магазины при мечетях на платят налоги.

«К сожалению, при поддержке племянников Назарбаева все имамы мечетей под руководством главного муфтия Наурызбай Отпенова не платят налоги и на это закрывают глаза представители налогового комитета», — пишет автор.

По его словам, главный муфтий объединившись с Кайратом Сатыбалды и экс-заместителем КНБ Саматом Абишем религию превратили в «доходное место». Поэтому на самые богатые мечети они назначали «своих имамов».

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Чтобы быть грамотным в казахском языке, человек обязан знать русскую орфографию»: почему заброшена инициатива с переходом на латиницу» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Қосқаната Бауыржана о латинском алфавите. В статье лингвист Бейбарыс Сейтақ ответил на вопрос о том, может ли быть заброшена инициатива по переводу казахского языка на латинский алфавит.

«Правда, что сейчас этот вопрос вышел из повестки дня. Однако это была инициатива, которую общество встретило с большой поддержкой. Несмотря на то, что это предрекало радикальные изменения, существенного сопротивления не наблюдалось. С одной стороны, без латинского алфавита казахский язык не исчезнет, но с другой стороны, если отказаться от латинского алфавита, это может быть признаком более масштабных поворотов, тенденций, которые надо успеть вовремя распознать», ― высказался эксперт.

По его словам, очевидно, что в вопросе латинского алфавита большое значение имеет геополитическая ситуация. С самого начала это не просто технологическая необходимость языка, а изменения, которые носят идеологическое, символическое значение.

«Кириллица сама по себе не несет вреда, но, несомненно, она была введена для того, чтобы приблизить казахский язык к русскому. Термины на казахском языке стали писаться так же, как и на русском. А если писать их по правилам казахского языка, человека будут считать “неграмотным”. То есть для того, чтобы быть грамотным на казахском, ты обязан знать русскую орфографию», ― отметил Бейбарыс Сейтақ.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание культуролога Серіка Ерғали о его недовольстве тем, как в Казахстане празднуется Наурыз.

«Сейчас мы превратили Наурыз не в праздник, а в день казахской этнографии. Так, на улице выставляют сцену, на ней выступают люди. Остальные только смотрят в качестве зрителей и больше никак не участвуют в празднествах. Праздник должен быть всенародным, каждый должен праздновать его по-своему. Должна сложиться традиция. Нужно было воссоздать его атрибуты, его идеологию», ― высказался культуролог.

По его словам, Наурыз должен стать общенациональным праздником, объединяющим всех казахстанцев. Праздник, начинающийся 14 марта, близок казахским, кыргызским, узбекским, туркменским, азербайджанским, в целом тюркским народам, а также таджикским и курдским этносам. Масленица, которая заканчивается 14 марта у восточных славян, также происходит накануне марта. Следовательно, великий день поистине является праздником всего народа.

«Как только мы начнем правильно праздновать Наурыз, так Казахстан встанет на путь обновления. Обновляться начнут все отрасли. Это мифологический, мистический мир, связанный со Вселенной», ― заявляет автор.

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На портале Abai.kz было опубликовано высказывание Әбдірашита Бәкірұлы о религии в Казахстане.

«”Наша религия призывает к познанию мира”, ― говорит молда… Правильно. Но проблема в том, что пока человек по современным религиозным требованиям овладеет арабским языком, выучит Коран, определит муллу с правдивой проповедью, выберет “один путь” из кучи религиозных направлений, и сам удостоверится в единстве Аллаха ― его жизнь подойдет к концу. Так человек придет к Аллаху, который велел ему “познавать мир”», ― высказался автор.

По его словам, сейчас перед обществом встал выбор между религией и образованием. Для того, чтобы умереть, нужно выбрать религию. Но чтобы сделать жизнь в стране счастливой, стоит выбирать образование.

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RATEL.KZ. «Анар Мешимбаева: Назарбаев сам разрешил бежать из страны» — Dalanews.kz: Елден қашуға Назарбаевтың өзі рұқсат берді — Анар Мешімбаева (Назарбаев сам разрешил бежать из страны – Анар Мешимбаева)

Экс-глава Агентства по статистике Анар Мешимбаева, отбывшая срок в пять лет и вышедшая на свободу, дала интервью, где упомянула Назарбаева, Масимова и Кожамжарова. Об этом пишет Dalanews.kz.

«Я сказала, что не сбегу из страны. Иначе скажут, что я действительно украла деньги. Но президент сказал: «Ничего не бойся. Мы вернем тебя через год, максимум через полтора. Когда все затихнет. Самое главное, он обещал, что моих двух замов не посадят», — отмечает бывшая экс-глава Агентства по статистике.

«Мы ожидали, что все будет справедливо и прозрачно. Однако для них это оказалось игрой», — подчеркнула Анар Мешимбаева.

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Qamshy.kz: Нонсенс! Жемқорды жұмысқа шақыру – қай сасқаны? (Нонсенс! Как смеют принимать на работу коррупционера?)

Редакция портала Qamshy.kz опубликовала статью на тему возвращения уволенных чиновников на госслужбу. В Мажилисе в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан».

Автор статьи считает, что это даст рост и без того растущей коррупции.

«Некоторые депутаты выступили против данных поправок к закону, но это было решением Конституционного суда. Депутаты отметили, что им пришлось согласиться с этим решением», — подчеркнул автор. Добавим, что среди тех, кто выступил против, были Мурат Абенов и Амиржан Косан.

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Halyq-uni.kz: «Әйел мыңдаған еуро көлеміндегі ақшаны санап алған»: Жәнібекті сатып жіберген адамның кім екені белгілі болды (Женщина получила наличными несколько тысяч евро. Стало известно, кто продал Жанибека)

Halyq-uni.kz опубликовал высказывание известной телеведущей Кымбат Досжан, которая сетовала на матерей, которые своими руками незаконно продали своих детей за границу.

«Я уже говорила об этом в прошлом интервью. Женщина получила наличными от гражданки Бельгии большую сумму в несколько тысяч евро. Я знаю, что эта была женщина, девушка на тот момент, что у нее есть семья, сколько ей сейчас лет, где она работает – мне все это известно. Сейчас этим делом занимается полиция. Мы говорим «мамы», посвящаем им стихи. А наших детей за границы продают эти же мамы», — возмущается Кымбат Досжан.

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