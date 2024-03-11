Казахстанские боксёры и гимнасты в борьбе за олимпийские путёвки, первое в сезоне «серебро» этапа Кубка мира по могулу, последние старты конькобежцев и осечка действующего чемпиона страны по футболу

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фристайл: наконец-то добрался до пьедестала

Казахстанский могулист Павел Колмаков стал серебряным призёром этапа Кубка мира, который в минувшие выходные принимал Алматы. Ранее в нынешнем зимнем сезоне, который близится к завершению, нашим спортсменам не удавалось завоевать медаль в этом виде фристайла на соревнованиях такого уровня.

На снимке: Павел Колмаков (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Колмаков отличился в парном (параллельном) могуле, который недавно включили в олимпийскую программу. Преодолев квалификационный раунд, он в заездах на выбывание победил двух шведов и финна, а в финале встретился с самым титулованным могулистом мира канадцем Микаэлем Кингсбери и уступил ему. Кроме того, накануне Колмаков стал 5-м в одиночном могуле. Здесь тоже победил Кингсбери, вместе с которым на пьедестал почёта поднялись медалисты двух последних Олимпиад японец Икума Хоришима и австралиец Мэтт Грэм. В общем зачёте Кубка мира, учитывающем очки, набранные в обеих дисциплинах, казахстанец поднялся на 9-ю позицию. Впереди остался лишь один этап КМ.

Что касается соревнований женщин, то в одиночном могуле лидер нашей сборной, бронзовый призёр ОИ-2018 Юлия Галышева заняла 5-е место. Это лучший её результат в нынешнем зимнем сезоне. А победила олимпийская чемпионка 2022-го австралийка Джакара Энтони, следом расположились сразу три американки, включая серебряную медалистку ОИ-2022 Джаэлин Кауф. В парном могуле тоже первенствовала Энтони, выигравшая в финале у Кауф. А вот Галышева на старт не вышла. Лучшая из наших соотечественниц Анастасия Городко стала 9-й.

Бокс: кому достанутся олимпийские квоты?

Сегодня станет известно, какие из казахстанских боксёров завоюют право поехать на Олимпийские игры по итогам первого мирового квалификационного турнира, который завершится в Италии. На этих соревнованиях не предусмотрено полуфинальных и финальных поединков (за редким исключением), его призёрам не вручат медали. Дело в том, что в подавляющем большинстве весовых категорий попадание в топ-4 гарантирует получение лицензий на участие в ОИ. Кстати, они именные: кто их добыл для страны, тот и поедет в Париж.

Вчерашний день для наших боксёров был ключевым: пятеро из них (четыре парня и одна девушка) оспаривали право принять участие в сегодняшних решающих боях. И все одержали победы.

Труднее других пришлось Асланбеку Шымбергенову (до 71 кг) и Нурбеку Оралбаю (до 80 кг), которые с минимальным счётом судейских записок 3:2 выиграли соответственно у туркмена Байрамдурды Нурмухаммедова и белоруса Алексея Алфёрова. В самой лёгкой мужской весовой категории до 51 кг Сакен Бибосынов встречался с другим казахом, но выступающим за Бахрейн (воспитанником казахстанского бокса), Азатом Махметовым. После двух в общем-то равных раундов Сакен лучше провёл третий, заключительный, – 3:2. Махмуд Сабырхан (до 57 кг) победил пуэрториканца Калеба Тирадо – 5:0. Днём ранее Айбек Оралбай (до 92 кг) тоже обеспечил себе выход в решающую стадию.

На снимке; Сакен Бибосынов (фото с сайта мирового квалификационного турнира)

Таким образом, из шести наших парней, поехавших на квалификационный турнир, пятеро дошли до главных поединков, в которых выявятся обладатели олимпийских путёвок: Бибосынов сойдётся на ринге с британцем Кираном Макдональдом; Сабырхан – с таджиком Асрором Вахидовым, Шымбергенов – с азербайджанцем Сарханом Алиевым, один из братьев Оралбаев, Нурбек, – с ирландцем Келвином Кэссиди, а другой – с американцем Джамаром Таллеем. Шестой казахстанец, Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг) выбыл из борьбы на более ранней стадии.

А вот из пяти наших девушек до решающих боёв добрались лишь две: Алуа Балкибекова (до 50 кг) сегодня встретится с немкой Кариной Клётцер, а Валентина Хальзова (до 75 кг) – с британкой Синди Нгамба.

Спортивная гимнастика: без медали, но с шансами на лицензию

На третьем в нынешнем году этапе Кубка мира, который завершился вчера в столице Азербайджана, казахстанец Нариман Курбанов не сумел добраться до пьедестала почёта, заняв в упражнениях на коне итоговое четвёртое место, но, с другой стороны, повысил свои шансы в борьбе за олимпийскую путевку.

Напомним, что на каждом из шести мужских снарядов среди «узких» специалистов разыгрываются по две квоты. Они достанутся гимнастам, набравшим наибольшее количество очков на четырёх этапах КМ, причём в зачёт каждому пойдут по три лучших результата. После турниров, состоявшихся в Каире и Коттбусе, главными претендентами на их завоевание стали медалист двух последних мировых первенств в этой дисциплине иорданец Ахмад Абу Аль-Сауд, южный кореец Хё-Вунг и Курбанов. И вот теперь соперничество продолжилось в Баку.

В квалификации Нариман получил от судей 3-ю оценку, уступив только серебряному призёру Олимпиады-2020 и чемпионата мира 2019-го на этом снаряде Ли Чи-Каю из Тайваня, а также победителю мирового первенства 2021-го американцу Стивену Недорощику. Последнему нет нужды бороться за право поехать на летние Игры в Париж, поскольку сборная США отобралась туда полным составом, а вот у Ли Чи-Кая олимпийской путёвки пока нет. Что касается Аль-Сауда, то он тоже квалифицировался в финальную восьмёрку, тогда как Хё-Вунга постигла неудача – он занял лишь 19-е место.

Вчера, в день финалов, Курбанов показал 4-й результат (15,133 балла), но при этом выиграл у Аль-Сауда (15.000). «Золото» поделили Ли Чи-Кай и Недорощик (оба получили по 15.400), а «бронза» досталась другому гимнасту из Тайваня – Шяо Ю-Джану.

Результаты казахстанца на трёх уже прошедших этапах – 5-е, 1-е и 4-е места, иорданца – 1-е, 2-е и 5-е, Хё-Вунга – 2-е, 3-е и 19-е (у корейца есть шанс реабилитироваться на заключительном турнире в Дохе: напомним, что в зачёт каждому пойдут три лучших результата). Также теперь надо держать в уме и Ли Чи-Кая.

Скоростной бег на коньках: выше головы не прыгнули

В Инцеле (Германия) прошёл чемпионат мира в обоих видах многоборья – спринтерском и классическом. Этими соревнованиями (раньше они проводились раздельно, а с 2020-го были объединены в один турнир) завершился международный конькобежный сезон.

Сначала сильнейших выявляли спринтеры. В женских забегах на самые короткие дистанции 500 и 1000 метров (каждую из них нужно было преодолеть по два раза) приняли участие 28 спортсменок, в том числе три представительницы Казахстана. Лучшей среди наших девушек стала Алина Дауранова, которая по сумме четырёх результатов заняла 15-е место.

На снимке: Алина Дауранова (фото с сайта Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта)

Сёстры Кристина и Инесса Шумековы стали соответственно 23-й и 24-й. «Золото» же досталось титулованной японке Михо Такаги. Помимо неё, в тройку призёров вошли голландки Фемке Кок и Ютта Леердам.

Ещё одна наша конькобежка, Екатерина Айдова, которая прежде довольно успешно выступала в спринтерском многоборье (на чемпионатах мира 2015-го и 2019-го занимала 4-е и 5-е места), теперь решила попробовать себя в классическом. Первую гонку на 500 метров она пробежала с 5-м временем, а вот на непрофильной для себя дистанции 3.000 метров стала лишь 23-й. Не очень удачно сложились для неё и забеги на 1.500 метров. После трёх дисциплин она была 16-й, а к последней ((на 5.000 метров) допустили лишь тех, кто вошёл в топ-8. В итоге весь пьедестал почёта заняли голландки.

Теперь что касается мужских соревнований. От Казахстана в них доверили выступать 23-летнему Алтаю Жардембекулы и 20-летнему Нуралы Акжолу. Первый стал в спринтерском многоборье 27-м, предпоследним, а второй закончил состязания в классическом на 24-м месте.

Фехтование: в личном первенстве не преуспели

В столице Венгрии мужчины-шпажисты вчера завершили спор за медали турнира серии «Гран-при» (на нём разыгрывается только личное первенство), который с точки зрения начисления рейтинговых очков «весит» в полтора раза больше, чем этап Кубка мира.

В Будапешт приехали ни много ни мало 393 фехтовальщика, в том числе десять казахстанцев. Столь внушительное количество участников объясняется тем, что это один из последних турниров, идущих в зачёт олимпийского рейтинга, согласно которому будет осуществляться отбор на летние Игры.

Все наши соотечественники, кроме Руслана Курбанова (он как занимавший на тот момент высокое 7-е место в текущем мировом рейтинге попал сразу в 1/32 финала), начали с предварительного группового раунда, чтобы получить право биться в поединках на выбывание. Эльмир Алимжанов и Ерлик Сертай в итоге смогли преодолеть и эту стадию, и первые круги «плэй-офф», после чего пробились в 1/32 финала, где, правда, оба проиграли – соответственно американцу Омари Смоуку (11:15) и корейцу Юн-Джун Кюну (12:15). А вот Курбанов в этом раунде выиграл у швейцарца Свена Винейса (15:9), однако в следующем уступил бронзовому призёру чемпионата мира 2019-го итальянцу Андреа Сантарелли (13:15) и занял в итоге 20-е место.

Футбол: лидерство захватили «Тобол» и «Астана»

Во втором туре первенства Казахстана потерял очки действующий чемпион страны – шымкентский «Ордабасы». Казалось, всё шло к его победе в гостевом матче с «Атырау», но на 5-й компенсированной минуте полузащитник местной команды Ерсултан Калдыбеков ударом через себя сравнял счёт. А вот «Астана», ставшая в прошлом году серебряным призёром, именно в концовке поединка с «Жетысу» (тоже в гостях) сумела вырвать победу. За три минуты до конца основного времени «латераль» национальной сборной РК Ян Вороговский забил первый гол, после чего другой «сборник» Эльхан Астанов – ещё один, реализовав пенальти.

Результативную игру выдали костанайский «Тобол» и семипалатинский «Елимай» (4:2). Тогда как во встрече туркестанского «Турана» с алматинским «Кайратом», напротив, зрители не увидели ни одного взятия ворот (0:0). Кызылординский «Кайсар» на своём поле был разгромлен петропавловским «Кызылжаром» (0:3) – «дублем» отметился белорусский полузащитник гостей Евгений Берёзкин. Наконец, столичный «Женис», принимавший карагандинский «Шахтёр» в Павлодаре, то есть, по сути, на нейтральном поле, одержал победу благодаря единственному голу (1:0).

Положение после двух туров: «Тобол» и «Астана» – по 6 очков (провели по 2 матча), «Ордабасы» и «Кайрат» – по 4 (2), «Актобе» – 3 (1), «Кызылжар» и «Женис» – по 3 (2), «Атырау» – 2 (2), «Елимай» и «Туран» – по 1 (2), «Жетысу» – 0 (1), «Шахтёр» и «Кайсар» – 0 (2).

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